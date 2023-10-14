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Ingredientes
PORCIONES: 1~2
1/2 taza de arroz de grano corto, 600 g de leche, una pizca de sal, 1/4 de taza de azúcar granulada, 2-3 cucharaditas de agua de rosas, 1/2 cucharadita de cardamomo molido, miel para servir, opcional
(Rango de peso 0.7 kg, tazón apto para microondas)
Cocción automática
MEA: Usa el menú popular N.° 3
1. Mezcla todos los ingredientes en un tazón grande. Cúbrelo con un film plástico y ventílalo.
2. Coloca la comida en el horno. Elige el menú. Presiona Inicio para cocinar.
3. Cuando suene el PITIDO. Revuelve, luego cubre con la tapa. Presiona Inicio para continuar cocinando.
4. Después de la cocción. Revuelve y mantenlo cubierto durante 5 minutos.
Cocción manual
1. Mezcla todos los ingredientes en un tazón grande y profundo apto para microondas. Cúbrelo con un film plástico y ventílalo.
2. Coloca la comida en el horno. Cocina en el microondas a 1000 W durante 8-10 min. Revuelve al menos dos veces durante la cocción.
3. Cuando suene el PITIDO, revuelve y luego cubre con la tapa. Presiona Inicio para continuar cocinando.
4. Después de la cocción, revuelve y mantenlo cubierto durante 5 minutos.
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Altamente calificado
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