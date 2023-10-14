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Hojas de uva

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Verduras

Granos/nueces

Hierbas/condimentos

Aceites

Ingredientes

PORCIONES: 1~2

1 olla de hojas de uva, 2 cebollas grandes (picadas finamente), 1/2 taza de aceite de oliva, 1 diente de ajo (triturado), 1 tomate (picado), 1 taza de jugo de limón, 1 cucharada sopera de pasta de tomate, sal Kosher, pimienta negra recién molida, 1 taza de arroz blanco, 1/2 taza de agua, 1/2 taza de eneldo picado
(Rango de peso 1.0 kg, tazón apto para microondas)

Cocción automática

 

MEA: Usa el menú popular N.° 1

1. Cocina las cebollas, el ajo, el tomate, la pasta de tomate y el jugo de limón en una sartén ligeramente aceitada hasta que se doren ligeramente.
2. Añade el arroz cocido, la mezcla de verduras, la sal y la pimienta en un tazón y mézclalos bien.
3. Coloca la hoja de parra en una superficie plana y coloca 1 1/2 cucharada de la mezcla de arroz en el centro de la hoja. Envuelve la mezcla de arroz con la hoja.
4. Coloca todas las hojas envueltas en filas en un tazón grande y profundo y añade agua. Cúbrelo con un film plástico.
5. Coloca la comida en el horno. Elige el menú, presiona Inicio.
6. Después de la cocción, sírvelas con crema agria o como lo desees.

Cocción manual

1. Cocina las cebollas, el ajo, el tomate, la pasta de tomate y el jugo de limón en una sartén ligeramente aceitada hasta que se doren ligeramente.
2. Añade el arroz cocido, la mezcla de verduras, la sal y la pimienta en un tazón y mézclalos bien.
3. Coloca la hoja de parra en una superficie plana y coloca 1 1/2 cucharada de la mezcla de arroz en el centro de la hoja. Envuelve la mezcla de arroz con la hoja.
4. Coloca todas las hojas envueltas en filas en un tazón grande y profundo y añade agua. Cúbrelo con un film plástico.
5. Coloca la comida en el horno. Cocina en el microondas a 500 w durante 2 min.
6. Después de la cocción, sírvelas con crema agria o como lo desees.

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