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Ingredientes
PORCIONES: 3~4
0.4 kg de arroz, 1000 ml de agua, 3 cucharadas soperas de aceite, 3 cucharaditas de agua con azafrán, sal a gusto
(Rango de peso 0.1~0.4 kg, tazón apto para microondas (olla de vidrio profunda))
Cocción automática
MEA: Usa el menú popular N.° 4
1.Lava el arroz y escúrrelo. Añade el arroz, el agua, la sal, el aceite líquido y el agua con azafrán en un tazón de vidrio profundo y mézclalos.
2. No lo cubras para vaporizar toda el agua. Coloca la comida en el horno.
3. Después de la cocción. Revuelve y mantenlo cubierto durante 5 minutos.
Cocción manual
1. Lava el arroz y escúrrelo. Añade el arroz, el agua, la sal, el aceite líquido y el agua con azafrán en un tazón de vidrio profundo y mézclalos.
2. No lo cubras para vaporizar toda el agua. Coloca la comida en el horno. Cocina en el microondas a 1000 w durante 3 min.
3. Cuando suene el PITIDO, revuelve el arroz y luego cúbrelo con la tapa. Presiona Inicio para continuar cocinando.
4. Después de la cocción, revuelve y mantenlo cubierto durante 5 minutos.
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Altamente calificado
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