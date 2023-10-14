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Arroz con azafrán

Arroz con azafrán

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Aceites

Aceites

Tazón apto para microondas<<br> (olla de vidrio profunda)

Tazón apto para microondas<
(olla de vidrio profunda)

Ingredientes

PORCIONES: 3~4

 

0.4 kg de arroz, 1000 ml de agua, 3 cucharadas soperas de aceite, 3 cucharaditas de agua con azafrán, sal a gusto
(Rango de peso 0.1~0.4 kg, tazón apto para microondas (olla de vidrio profunda))

Cocción automática

MEA: Usa el menú popular N.° 4

 

1.Lava el arroz y escúrrelo. Añade el arroz, el agua, la sal, el aceite líquido y el agua con azafrán en un tazón de vidrio profundo y mézclalos.
2. No lo cubras para vaporizar toda el agua. Coloca la comida en el horno.
3. Después de la cocción. Revuelve y mantenlo cubierto durante 5 minutos.

Cocción manual

1. Lava el arroz y escúrrelo. Añade el arroz, el agua, la sal, el aceite líquido y el agua con azafrán en un tazón de vidrio profundo y mézclalos.
2. No lo cubras para vaporizar toda el agua. Coloca la comida en el horno. Cocina en el microondas a 1000 w durante 3 min.
3. Cuando suene el PITIDO, revuelve el arroz y luego cúbrelo con la tapa. Presiona Inicio para continuar cocinando.
4. Después de la cocción, revuelve y mantenlo cubierto durante 5 minutos.

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