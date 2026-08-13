* Basado en los resultados de prueba UL al usar el método de pruebas interno de LG para medir la fluctuación de temperatura pico a pico promedio en el compartimiento de alimentos frescos entre los modelos LGE Bottom Freezer GBB72NSDFN (±0,5 ℃), French Door GF-L570PL (±0,5 ℃), Side by Side J811NS35 (±0,5 ℃), Top Freezer B607S (±0,5 ℃) y Top Freezer B606S (±1,0 ℃).

* Sin configuración de temperatura normal ni carga. El resultado puede varias según el uso actual.

* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.