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Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua

Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua

GB41WPT
Vista frontal de Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
Vista frontal de Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT
LG Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua , GB41WPT

Características principales:

  • NatureFRESH™
  • LINEARCooling™, Alimentos Frescos por Más Tiempo
  • DoorCooling+™, Enfriamiento uniforme
  • Smart Inverter Compressor, Ahorro de energía eficiente
  • FRESHBalancer®
  • Estante plegable
Más

Deleita tus sentidos con NatureFRESH™

Disfruta tus alimentos y productos frescos. Deleita tus sentidos para una experiencia alegre de comida.
LINEAR Cooling™

Mantén la comida fresca durante más tiempo

El Inverter Linear Compressor de LG ayuda a mantener la apariencia y gusto de los productos frescos durante más tiempo al reducir las fluctuaciones de temperatura.
DoorCooling

Enfría hasta un 32%* más rápido y uniforme

Las rejillas de ventilación, ubicadas en la parte frontal del refrigerador, ayudan a mantener la temperatura para conservar frescos los alimentos.
NatureFRESH™

Deleita tus sentidos con NatureFRESH™

Disfruta tus alimentos y productos frescos. Deleita tus sentidos para una experiencia alegre de comida.
LINEARCooling™

Mantén la comida fresca durante más tiempo

El Inverter Linear Compressor de LG ayuda a mantener la apariencia y gusto de los productos frescos durante más tiempo al reducir las fluctuaciones de temperatura.

24 horas de enfriamiento uniforme

Control de temperatura preciso.
FRESHBalancer®

Ajusta la Configuración de humedad

Prolonga el estado de tus frutas y vegetales al optimizar los niveles de humedad en el Fresh Balancer®.
Inverter Linear Compressor

Calificación Star 4½ Inverter Linear Compressor

Con menos vibración, piezas móviles y menor ruido en comparación con un sistema convencional, la nueva nevera bottom freezer, es primera en el mercado con una calificación star energy 4½ líder en su clase. Como el Inverter Linear Compressor es el corazon de su nevera, respaldamos esto con una garantía de 10 años* en el compresor.

Trae la comodidad a tu cocina

Esta excelente nevera bottom freezer cuenta con un Estante plegable de dos pasos para las botellas altas y un Compartimiento frío que ayuda a reducir la necesidad de congelar y descongelar ciertos elementos.

Estante plegable para almacenar elementos altos

Puedes ajustar el estante al deslizarlo hacia atrás cuando estás almacenando botellas o frascos altos y grandes.

Compartimiento frío, facilita el descongelación

El compartimiento ‘Chilled' cerrado permanece más frío que la cavidad de la nevera principal. Esto ayuda a reducir la necesidad de congelar y descongelar ciertos elementos.

Diseño exterior impecable

La nueva nevera elegante bottom freezer tiene 705 mm de ancho y le proporciona a la mayoría de las cocinas un diseño exterior premium que complementará tu propia cocina.

Smart Diagnosis™

Si el refrigerador experimenta un problema, Smart Diagnosis ayudará a remediar la situación. Al detectar cualquier inconveniente, Smart Diagnosis ayuda a nuestros representantes del call center a diagnosticar la mayoría de los problemas a través del teléfono, previniendo visitas técnicas que puedan resultar costosas e innecesarias.

Alt text

*Basado en los resultados de prueba UL al usar el método de pruebas interno de LG al comparar el tiempo necesitado para que la temperatura del cajón de la puerta superior baje de 24,8 ℃ a 8 ℃ entre el modelo LGE's Non-DoorCooling ™ (GBB60NSZHE) y el modelo DoorCooling ™ (GBB72NSDFN).

Alt text

*Basado en los resultados de prueba UL al usar el método de pruebas interno de LG para medir la fluctuación de temperatura pico a pico promedio en el compartimiento de alimentos frescos entre los modelos LGE Bottom Freezer GBB72NSDFN (±0,5 ℃), French Door GF-L570PL (±0,5 ℃), Side by Side J811NS35 (±0,5 ℃), Top Freezer B607S (±0,5 ℃) y Top Freezer B606S (±1,0 ℃).
*Sin configuración de temperatura normal ni carga. El resultado puede varias según el uso actual.
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* 10 años de suministro gratuito de repuesto del compresor Smart Inverter (Sólo la pieza)
* No incluye mano de obra

RESUMEN

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DIMENSIONES

Capacidad
420 Litros
Dimensiones Ancho x Profundo x Alto
70 x 70 x 172
TECNOLOGÍA PRINCIPAL
NatureFRESH™
BENEFICIO ADICIONAL
Smart Inverter Compressor, 10 Años de Garantía

Todas las especificaciones

COMMON SPEC

  • Tipo de refrigerador

    Nevera

  • Detalle de tipo de refrigerador

    Bottom Frezeer

PESO(KG)

  • Neto

    79 Kg

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  • Control de temperatura - Digital Sensors (RT Sensor)

  • Control de temperatura - Express Freezing

  • Sistema de enfriamiento

    No Frost

  • Linear Compressor

  • Dispensador de agua

  • Diagnóstico inteligente

  • Bio Shield

  • Bandejas - Vidrio templado

    4

  • Cajones en puerta - Transparente

  • Múltiple flujo de aire

COMPARTIMIENTO DEL REFRIGERADOR

  • Lámpara interior

    LED

DIMENSIONES

  • Ancho (cm)

    70

  • Profundidad (cm)

    70

  • Alto (cm)

    172

CAPACIDAD

  • Capacidad Total

    420 L

  • Refrigerador

    287 L

  • Congelador

    133L

VOLUMEN DE EMBALAJE

  • Ancho (cm)

    74.7

  • Alto (cm)

    180.4

  • Profundidad (cm)

    77.2

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

  • Clasificación Energética (RETIQ)

    A

  • Consumo Energético

    31,1 kWh/mes

  • Refrigerante

    R600a

  • Cantidad Refrigerante

    63g

  • Clase de clima

    T

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