* Basado en los resultados de las pruebas internas de LG que comparan el tiempo de descenso de la temperatura del recipiente de agua colocado en la cesta superior entre los modelos DoorCooling ™ y Non-DoorCooling ™. Sólo modelos aplicables.

*DoorCooling ™ se supone que se detiene cuando se abre la puerta.

* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.