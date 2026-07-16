Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo

Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo

GS77SPP
Vista frontal de Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
Vista frontal de Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP
LG Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo , GS77SPP

Características principales:

  • LinearCooling™
  • DoorCooling+
  • UltraSleek Door
  • Gran Capacidad
  • Smart Inverter Compressor™
  • Smart Diagnosis™
Más
Un vídeo de primer plano del agua que gotea de una lechuga verde y crujiente está al lado de un vídeo de primer plano del agua que cae sobre tomates rojos frescos, está al lado de un vídeo de arándanos húmedos y brillantes moviéndose.
LinearCooling™

Conserva la frescura del campo durante más tiempo

LinearCooling™ reduce las alteraciones de temperatura, conservando el sabor de lo fresco hasta 7 días.

Vista frontal de un refrigerador InstaView negro con la luz encendida en el interior. El contenido del frigorífico puede verse a través de la puerta InstaView. Los rayos azules de luz brillan sobre el contenido desde la función DoorCooling.
DoorCooling™

Proporciona frescura de manera uniforme y más rápida

Las bebidas están más frías y los alimentos se mantienen más frescos con el rendimiento uniforme
y más rápido de DoorCooling™.
Vista lateral de una cocina con un refrigerador InstaView negro instalado.

Mejore el diseño con una puerta ultra elegante

La Puerta UltraSleek realza al instante el dieño de su cocina.
Un vídeo comienza con la vista frontal del refrigerador con las dos puertas abiertas de par en par. Los espacios interiores se perfilan con líneas de neón y las flechas comienzan a empujar las líneas hacia fuera para mostrar que ahora hay más espacio en el interior. El cuadrado de neón que rodea los espacios interiores parpadea para mostrar la diferencia entre el nuevo espacio y el antiguo, más pequeño, que ahora está delineado con una línea blanca punteada.
Gran capacidad

Almacene más con más espacio en el interior

Disfruta de mucho espacio para almacenar todos tus alimentos
y bebidas que no saturen tu cocina.

Eficiencia energética y durabilidad

LG Smart Inverter Compressor™ lleva la eficiencia energética al siguiente nivel para ayudarte a ahorrar más y tener 10 años de tranquilidad.
Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ de LG es una manera fácil de solucionar tus problemas. Solo llama al Servicio al Cliente de LG, coloca tu teléfono en la Refrigeradora y Servicio al Cliente podrá emitir un diagnóstico rápido para darte una solución
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Comparado con el Side by Side InstaView™ ThinQ™ convencional de LG (GSX971NEAE).
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tarda en alcanzar una tasa de pérdida de peso del 5% para el pak choi en el estante en el compartimento de productos frescos del modelo LGE LinearCooling GSXV91NSAE. El resultado puede variar durante el uso real.
*Los productos que aparecen en el vídeo y en las imagenes son sólo a título explicativo y pueden diferir de los reales.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

* Basado en los resultados de las pruebas internas de LG que comparan el tiempo de descenso de la temperatura del recipiente de agua colocado en la cesta superior entre los modelos DoorCooling ™ y Non-DoorCooling ™. Sólo modelos aplicables.
*DoorCooling ™ se supone que se detiene cuando se abre la puerta.
* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*635L:Basado en el estándar de la UE, 635L es la capacidad del modelo LGE GSXV91NSAE. *27 pies cúbicos: Basado en el estándar de Norteamérica, 27 pies cúbicos es la capacidad del modelo LGE LRS*2706.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en el vídeo y en las imagenes son sólo a título explicativo y pueden diferir de los reales.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text


* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

* 10 años de suministro gratuito de repuesto del compresor Smart Inverter (Sólo la pieza)
* No incluye mano de obra
* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

GS77SPP
Capacidad
769L
Dimensiones Ancho x Profundo x Alto
91,2 X 85 X 179 cm
TECNOLOGÍA PRINCIPAL
Smart Diagnosis™
BENEFICIO ADICIONAL
Smart Inverter Compressor™

Todas las especificaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  • Control de temperatura - F-Control

  • Smart Diagnosis

  • Display - Electronico/Digital

  • Dispensador de agua

CAPACIDAD

  • ISO - Total

    769.0

  • ISO - Refrigerador

    496.0

  • ISO - Congelador

    273.0

  • ISO - F 0star

    14.0

  • ISO - F 2star

    15.0

  • ISO - F 4star

    244.0

PESO

  • Neto(kg)

    120.0

  • Empaque (kg)

    124.2

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

  • Clasificación Energética (RETIQ)

    B

  • Consumo Energético mes

    59,5KWh/mes

DIMENSION

  • Neto (cm) - Ancho

    91,2

  • Neto (cm) - Alto - (Parte inferior~Superior del producto)

    179

  • Neto (cm) - Alto - (Parte inferior~Superior del gabinete)

    175

  • Neto (cm) - Profundidad - (con puerta)

    85

  • Neto (cm) - Profundidad - (sin puerta)

    73,5

  • Empaque (mm) - Ancho

    954.0

  • Empaque (mm) - Alto

    1,860.0

  • Empaque (mm) - Profundidad

    885.0

INTERIOR

  • Refrigerador - Desodorizador

  • Refrigerador - Door cooling

  • Refrigerador - Estantería - Qty

    4

  • Refrigerador - Estantería - Decoración frontal (blanco)

  • Refrigerador - Caja de verduras

    2

  • Refrigerador - Bandeja

    4

  • Refrigerador - Tubería - Suministro de agua

    Tuberías

  • Congelador - Ice Maker - Auto Ice Maker (En-Puerta)

  • Congelador - Estantería - Qty

    5

  • Congelador - Estantería - Decoración frontal (blanco)

  • Congelador - Cajón

    1

  • Congelador - Bandeja

    2

CANTIDAD DE RELLENO

  • 40Ft.HC - De pie

    26

  • 40Ft.HC - Acostado

    0

Qué opina la gente

Principales ofertas

Busca localmente

Experimenta este producto a tu alrededor.