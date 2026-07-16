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Nevecon LG Side by Side 769L Plata Disp. de agua e hielo
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*Los productos que aparecen en el vídeo y en las imagenes son sólo a título explicativo y pueden diferir de los reales.
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*DoorCooling ™ se supone que se detiene cuando se abre la puerta.
* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
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*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en el vídeo y en las imagenes son sólo a título explicativo y pueden diferir de los reales.
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* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
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* No incluye mano de obra
* Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Control de temperatura - F-Control
Sí
Smart Diagnosis
Sí
Display - Electronico/Digital
Sí
Dispensador de agua
Sí
CAPACIDAD
ISO - Total
769.0
ISO - Refrigerador
496.0
ISO - Congelador
273.0
ISO - F 0star
14.0
ISO - F 2star
15.0
ISO - F 4star
244.0
PESO
Neto(kg)
120.0
Empaque (kg)
124.2
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Clasificación Energética (RETIQ)
B
Consumo Energético mes
59,5KWh/mes
DIMENSION
Neto (cm) - Ancho
91,2
Neto (cm) - Alto - (Parte inferior~Superior del producto)
179
Neto (cm) - Alto - (Parte inferior~Superior del gabinete)
175
Neto (cm) - Profundidad - (con puerta)
85
Neto (cm) - Profundidad - (sin puerta)
73,5
Empaque (mm) - Ancho
954.0
Empaque (mm) - Alto
1,860.0
Empaque (mm) - Profundidad
885.0
INTERIOR
Refrigerador - Desodorizador
Sí
Refrigerador - Door cooling
Sí
Refrigerador - Estantería - Qty
4
Refrigerador - Estantería - Decoración frontal (blanco)
Sí
Refrigerador - Caja de verduras
2
Refrigerador - Bandeja
4
Refrigerador - Tubería - Suministro de agua
Tuberías
Congelador - Ice Maker - Auto Ice Maker (En-Puerta)
Sí
Congelador - Estantería - Qty
5
Congelador - Estantería - Decoración frontal (blanco)
Sí
Congelador - Cajón
1
Congelador - Bandeja
2
CANTIDAD DE RELLENO
40Ft.HC - De pie
26
40Ft.HC - Acostado
0
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