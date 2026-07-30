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Nevecón LG French Door 816L Plata. Disp. De Hielo
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*El resultado puede variar en el uso real.
*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Se supone que DoorCooling⁺ deja de funcionar cuando se abre la puerta.
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Enfriamiento Rápido y Constante en Cada Espacio
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RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de Refrigerador
French Door
Capacidad
816 Litros
Color
Plata
CONGELADOR
Luz de Congelador
LED Superior
Cajones
2
COMPRESOR
Smart Inverter
Sí
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Control de Temperatura Electrónico
Sí
Express Freeze
Sí
Sistema de Enfriamiento
Sin Escarcha
Multi-Air Flow
Sí
Door Cooling+
Sí
REFRIGERADOR
No. de Repisas
4
Acabado de Repisas
Cristal Templado
Luz de Refrigerador
LED Superior
Deodorizador
Sí
PUERTA REFRIGERADOR
No. de Contenedores
6
Acabado de Contenedores
Transparente
CAJONES DE FRUTAS Y VERDURAS
Humidity Controller
Sí
MATERIALES Y ACABADOS
Color de Puerta
Plata
DIMENSIONES Y PESOS
Peso sin empaque
133.81 kg
Peso con empaque
145.15 kg
Medidas (AlxAxP) cm
177,2 cm x 90,8 cm x 88,6 cm
GARANTIAS
Compresor
10 años
CARACTERÍSTICAS SMART
Smart Diagnosis
Sí
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