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Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo

Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo

GM78SGT
Vista frontal de Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
Vista frontal de Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT
LG Nevecon LG French Door 793L Negro Mate Disp. de agua/hielo , GM78SGT

Características principales:

  • Gran Capacidad
  • Fábrica de Hielo SpacePlus™
  • DoorCooling⁺™
  • Multi Air Flow™
  • Compresor Smart Inverter™
Más
Fábrica de Hielos que Libera Espacio
Sistema de Hielo Slim SpacePlus™

Fábrica de Hielos que Libera Espacio

El innovador sistema de fabricación de hielo de LG está integrado en la puerta del refrigerador para brindarte un amplio espacio en las repisas mientras mantiene el espacio de almacenamiento original en el refrigerador.
Temperaturas óptimas en todas partes
Multi Air Flow™

Temperaturas óptimas en todas partes

El sistema Multi Air Flow™ fue diseñado para mantener niveles de temperatura ideales para ayudar a mantener sus alimentos frescos por más tiempo. Los sensores digitales monitorean constantemente las condiciones dentro del refrigerador, y las rejillas de ventilación están ubicadas estratégicamente para rodear los alimentos con aire fresco para mantenerlos frescos en todo momento.
Energéticamente Eficiente y Duradero

Eficiencia energética y durabilidad

LG Smart Inverter Compressor™ lleva la eficiencia energética al siguiente nivel para ayudarte a ahorrar más y tener 10 años de tranquilidad.
Máxima Frescura ahora en Mayor Capacidad

Más Capacidad y Espacio en Repisa

Elrefrigerador de gran capacidad de 793 litros con el sistema de hielo Slim SpacePlus™en la puerta proporciona aún más espacio útil para almacenar más alimentos. Larepisa plegable y el cajón GlideN 'Serve™ te permiten administrar tu almacenamiento de manera más flexible.

Más Capacidad y Espacio en Repisa1

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DoorCooling⁺™

Enfriamiento Rápido y Constante en Cada Espacio

Las bebidas están más frías y losalimentos se mantienen más frescos con el rendimiento uniforme y más rápido deDoorCooling™
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*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
LG ThinQ™

Controla tu Refrigerador en Cualquier Lugar

 Control sencillo con el asistente de voz. Dile a tu refrigerador exactamente lo que necesitas, cuando lo necesitas. Di: "Activa la función "Express Freezer" y el altavoz de la IA te escuchará y se asegura de ejecutar tu orden.

Controla tu Refrigerador en Cualquier Lugar

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*Garantía de 10 años para el Compresor Smart Inverter (solo pieza).
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*Basado en la prueba interna que compara el tiempo de enfriamiento de la canasta de la puerta de 24 ℃ a 6 ℃ entre el modelo LGE Non-DoorCooling⁺ (LFXS24623S) y el modelo DoorCooling⁺ (LRFXS2503S). *El resultado puede variar en el uso real. *Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real. *Se supone que DoorCooling⁺ deja de funcionar cuando se abre la puerta.

RESUMEN

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DIMENSIONES

GM78SGT
Capacidad
793 Litros
Dimensiones Ancho x Profundo x Alto
177,2 cm x 90,8 cm x 88,6 cm
TECNOLOGÍA PRINCIPAL
Dispensador de Agua y Hielos en Puerta
BENEFICIO ADICIONAL
Smart Inverter con 10 Años de Garantía

Todas las especificaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  • Tipo de Refrigerador

    French Door

  • Capacidad

    793 Litros

  • Color

    Matte Black

CONGELADOR

  • Luz de Congelador

    LED Superior

  • Cajones

    2

COMPRESOR

  • Smart Inverter

SISTEMA DE HIELOS & AGUA

  • Dispensador de Agua

    Si

  • Dispensador de Hielos

    Si

  • Filtro de Agua

    Si

  • Sistema de Hielos

    Slim Space Plus

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

  • Control de Temperatura Electrónico

    Si

  • Express Freeze

  • Sistema de Enfriamiento

    Sin Escarcha

  • Multi-Air Flow

    Si

  • Door Cooling+

    Si

REFRIGERADOR

  • No. de Repisas

    4

  • Acabado de Repisas

    Cristal Templado

  • Luz de Refrigerador

    LED Superior

  • Hygiene Fresh

    No

  • Deodorizador

PUERTA REFRIGERADOR

  • No. de Contenedores

    6

  • Acabado de Contenedores

    Transparente

CAJONES DE FRUTAS Y VERDURAS

  • Humidity Controller

MATERIALES Y ACABADOS

  • Color de Puerta

    Matte Black

DIMENSIONES Y PESOS

  • Peso sin empaque

    138.35 kg

  • Peso con empaque

    149.69 kg

  • Medidas (AlxAxP) cm

    177,2 cm x 90,8 cm x 88,6 cm

GARANTIAS

  • Compresor

    10 años

CARACTERÍSTICAS SMART

  • Wi-Fi

    Sí ThinQ

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