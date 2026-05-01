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TV LG Gallery AI de 55" – Tu galería. Tu partido. Tu mejor pantalla.

TV LG Gallery AI de 55" – Tu galería. Tu partido. Tu mejor pantalla.

55LX7BPSA
Vista frontal de TV LG Gallery AI de 55" – Tu galería. Tu partido. Tu mejor pantalla. 55LX7BPSA
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV shown in front and side views highlights an 65-inch display with a 1096 mm-wide screen, 850 mm screen height, 882/912 mm height with stand, a 40.5 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1096 by 315 mm.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV is wall-mounted with a Snow White frame, displaying a colorful painting of houses and a sunlit street, set within a modern living room styled with multiple framed artworks.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV featuring Gallery Design with Attachable Frame is mounted on a red wall, its Snow White frame seamlessly wrapping around the screen as displayed artwork creates a refined, gallery-like mood.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV with LG Gallery+ showcases a curated range of artworks, including Vincent van Gogh’s “A Wheatfield, with Cypresses,” alongside partner museum references and a visible 1 Month Free offer.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV is wall-mounted with a Snow White frame, displaying a painting of ballet dancers in a studio on a yellow wall, enhancing the modern living room with refined gallery-style integration.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV featuring Gallery-like Screen without reflections is wall-mounted on a white wall, showing a still life of vases and fruit, surrounded by various framed artwork in a gallery-like setting.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV featuring Dynamic QNED Color displays a close-up of richly textured painting artwork, where intensified reds, yellows, and greens highlight its 100% Color Volume, bringing art to life.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV features AI Hub for Personalization with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
Vista frontal de TV LG Gallery AI de 55" – Tu galería. Tu partido. Tu mejor pantalla. 55LX7BPSA
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV shown in front and side views highlights an 65-inch display with a 1096 mm-wide screen, 850 mm screen height, 882/912 mm height with stand, a 40.5 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1096 by 315 mm.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV is wall-mounted with a Snow White frame, displaying a colorful painting of houses and a sunlit street, set within a modern living room styled with multiple framed artworks.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV featuring Gallery Design with Attachable Frame is mounted on a red wall, its Snow White frame seamlessly wrapping around the screen as displayed artwork creates a refined, gallery-like mood.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV with LG Gallery+ showcases a curated range of artworks, including Vincent van Gogh’s “A Wheatfield, with Cypresses,” alongside partner museum references and a visible 1 Month Free offer.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV is wall-mounted with a Snow White frame, displaying a painting of ballet dancers in a studio on a yellow wall, enhancing the modern living room with refined gallery-style integration.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV featuring Gallery-like Screen without reflections is wall-mounted on a white wall, showing a still life of vases and fruit, surrounded by various framed artwork in a gallery-like setting.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV featuring Dynamic QNED Color displays a close-up of richly textured painting artwork, where intensified reds, yellows, and greens highlight its 100% Color Volume, bringing art to life.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV features AI Hub for Personalization with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.

Características principales:

  • Gallery Design with Attachable Frame for changing up your space's mood
  • Gallery-like Screen without reflections makes your TV look like actual framed art
  • With LG Gallery+, access various art content and curate your own home gallery
  • Mini LED and Dynamic QNED Color with 100% Color Volume brings art to vibrant life
  • Award‑winning webOS brings advanced AI experiences—powered by Google Gemini and Microsoft Copilot
Más
Insignia de Honoree en los CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Ciberseguridad para LG Shield

CES Innovation Awards - Honoree (LG Shield)

Ciberseguridad

Insignia de Honoree en los CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial para Multi-AI

CES Innovation Awards - Honoree (Multi-AI)

Inteligencia Artificial

Insignia AVForums Editor's Choice como Mejor Sistema Smart TV por 8 años consecutivos, incluyendo 2025/26

AVForums Editor's Choice - Mejor Sistema Smart TV 2025/26

"8 años como el Mejor Sistema Smart TV"

*Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ningún envío ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto premiado.

¿Por qué el LG Gallery TV with Frame?

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV con Gallery Design para galería en casa está montado en la pared de una sala de estar moderna, mostrando una pintura de naturaleza muerta que se integra perfectamente con el mobiliario contemporáneo.

Gallery Design para tu galería en casa

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV con Attachable Gallery Frame Snow White está montado en la pared de una sala de estar de estilo moderno. El Attachable Gallery Frame de cerca hace que el televisor parezca una obra de arte real.

El Attachable Gallery Frame marca el ambiente

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV con LG Gallery+ muestra una variedad de obras de arte curadas —visuales temáticos del espacio, pinturas de estilo coreano y paisajes escénicos— que se alternan en pantalla.

Limitless artworks with LG Gallery+

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV con Dynamic QNED Color muestra un primer plano de una pintura con rica textura, donde los rojos, amarillos y verdes intensificados destacan su 100% Color Volume, dando vida al arte.

Dynamic QNED Color da vida al arte

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV con Multi AI webOS premiado se presenta sobre un fondo oscuro con los logos de Microsoft Copilot y Google Gemini, indicando compatibilidad con servicios de inteligencia artificial accesibles desde el televisor.

Multi AI webOS ganador de premios

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿Cómo convierte el LG Gallery TV un televisor en arte?

El LG Gallery TV está diseñado para transformar cualquier espacio en una galería personalizada. Cambia entre marcos de galería intercambiables para combinar con tu estética. Elige el arte que quieres mostrar con acceso a obras ilimitadas en LG Gallery+. Con una Pantalla tipo Galería que hace que tu televisor parezca una obra real, y Dynamic QNED Color, observa cómo las obras maestras cobran vida en colores vibrantes y espectaculares.

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV aparece en tres habitaciones distintas, cada uno instalado en la pared y mostrando diferentes obras de arte en variados estilos de interior, transformando cualquier espacio en una galería personalizada.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

Gallery Design con Attachable Frame

Cambia el marco para adaptarlo al ambiente de tu espacio

Exhibe el arte como si estuviera enmarcado en una galería. El Attachable Frame Snow White cambia al instante el ambiente de tu hogar como si fuera una galería de arte personal.

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV con Gallery Design con Attachable Frame muestra una obra de arte en una pared roja mientras un marco Snow White aparece alrededor de la pantalla, creando un ambiente tipo galería en una sala de estar moderna.

LG OLED AI B6’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, GPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

*El Attachable Frame puede variar según el país o región.

*Un marco Snow White se incluye con tu compra.

Crea tu propia galería en casa con una amplia selección de arte

LG Gallery+

Style your space with a variety of content to choose from

LG Gallery+ lets you access over 100+ artworks, ambient videos, and other visual content to elevate your space. With regular library updates, personalize your home with curated content that reflects your style.2)

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV parece apagado en la pared, luego el Gallery Mode se activa, muestra información y alterna entre diferentes obras de arte.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Gallery Mode

Pasa del modo TV al arte de forma fluida

Con el Gallery Mode activado, tu televisor puede seguir ahorrando energía mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.

BGM with Music Lounge

Set the right vibe with music

Create the right atmosphere with music that matches your visuals. Use music recommended according to your preferences or connect via Bluetooth to play your own tracks.

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV muestra una cuadrícula de Google Photos con fotos familiares, mientras un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum Viaje Familiar activado.

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV muestra una cuadrícula de Google Photos con fotos familiares, mientras un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum Viaje Familiar activado.

Mis Fotos

Accede fácilmente a Google Photos y muestra tus recuerdos

Conecta tu cuenta de Google Photos a tu televisor cómodamente solo usando tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando el contenido de tu propia biblioteca de fotos.5)

Auto Brightness Control

Brillo óptimo en cualquier condición de luz

El Control de Brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.6)

Motion Sensor

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo dependiendo de si estás cerca o no.7)

Panel de Información

Mantente informado con un dashboard personal

Ve información importante de un vistazo. Consulta actualizaciones del clima, alertas deportivas, tu Google Calendar, y configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de visualización y más.

Diseñado para elevar tu espacio

Soporte de Pared Slim & Seamless

Diseñado para integrarse a la pared como una pieza de arte

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV con Soporte de Pared Slim & Seamless coloca el televisor muy cerca de la pared para un aspecto limpio y refinado que parece arte enmarcado en lugar de una pantalla.

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV con Soporte de Pared Slim & Seamless está al ras contra paredes amarillas y blancas en dos interiores, ambos con marco Snow White, mostrando pinturas clásicas con un aspecto de arte enmarcado.

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV con Soporte de Pared Slim & Seamless está al ras contra paredes amarillas y blancas en dos interiores, ambos con marco Snow White, mostrando pinturas clásicas con un aspecto de arte enmarcado.

Base con Altura Ajustable

Altura flexible para cualquier espacio

Configura la altura de tu televisor según lo que mejor se adapte a tu espacio. Una base ajustable te permite configurar la altura fácilmente, asegurando que el televisor encaje naturalmente en el diseño de tu interior.

Imagen y sonido para una experiencia de galería inmersiva

Pantalla tipo Galería sin reflejos

Disfruta el arte, tal como en una galería

La Pantalla tipo Galería, inspirada en un lienzo real, hace que las obras de arte se vean naturales y refinadas sin reflejos, haciendo que el LG Gallery TV parezca más arte enmarcado que pantalla.

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV con Pantalla tipo Galería está instalado en la pared con una pintura de naturaleza muerta. Está ubicado cerca de una ventana con otras obras de arte enmarcadas y, a pesar de la luz solar, su pantalla no muestra reflejos visibles, haciéndola parecer arte real.

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV con Pantalla tipo Galería está instalado en la pared con una pintura de naturaleza muerta. Está ubicado cerca de una ventana con otras obras de arte enmarcadas y, a pesar de la luz solar, su pantalla no muestra reflejos visibles, haciéndola parecer arte real.

Dynamic QNED Color

Color dinámico y vibrante que da vida al arte

Impulsado por el procesador alpha 7 AI Processor, Dynamic QNED Color —la exclusiva tecnología de amplia gama de colores de LG— mejora la reproducción del color para obtener colores más dinámicos y vibrantes en movimiento, haciendo que el arte se sienta más inmersivo.

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV con Dynamic QNED Color muestra un primer plano de una pintura con rica textura, donde los rojos, amarillos y verdes intensificados muestran una expresión de color vibrante y detalles realistas en pantalla.

Ver la certificación 100% Color Volume8)

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV con Mini LED destaca cómo su tecnología Mini LED revela texturas de roca más nítidas y detalles del océano más claros que el LED convencional en una escena de acantilado costero dividida, ofreciendo negros más profundos y un contraste más refinado para mayor claridad y profundidad.

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV con Mini LED destaca cómo su tecnología Mini LED revela texturas de roca más nítidas y detalles del océano más claros que el LED convencional en una escena de acantilado costero dividida, ofreciendo negros más profundos y un contraste más refinado para mayor claridad y profundidad.

Mini LED

Brillo refinado con precisión milimétrica

Descubre un contraste más profundo y visuales más brillantes con la tecnología Mini LED de LG, que ofrece un control de luz preciso para cada escena.

*Las imágenes anteriores son simuladas con fines ilustrativos.

alpha 7 AI Processor 4K Gen9

Mejorado para un procesamiento más inteligente y potente

Impulsado por una mayor potencia de GPU y CPU, el alpha 7 AI Processor realiza una optimización de imagen sofisticada para ofrecer claridad 4K con mejor contraste y profundidad tridimensional.

AI Hub personaliza cada detalle de tu experiencia

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub

Búsqueda avanzada Multi AI con Google Gemini y Microsoft Copilot

Di lo que estás buscando y luego selecciona el modelo de AI que mejor te convenga. El sistema se conecta a múltiples modelos de AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes.11)

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizadas

AI Concierge sugiere contenido y actualizaciones adaptadas a tus intereses. In This Scene ofrece recomendaciones e información relevantes según lo que estés viendo, mientras que la IA Generativa permite buscar y crear imágenes.12)

¡El LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a My Page, personalizada solo para ti!

En My Page puedes ver todo de un vistazo, desde el clima, el calendario y widgets hasta tus resultados deportivos favoritos.

La insignia de Honoree en los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de Honoree en los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Multi AI webOS ganador de premios

AI Magic Remote

Navega fácilmente y apunta como un ratón aéreo para disfrutar de AI Hub

Controla tu televisor fácilmente con AI Magic Remote. Con un Motion Sensor y rueda de desplazamiento, haz clic, arrastra y suelta para usarlo como un ratón aéreo o simplemente habla para dar comandos de voz.15)

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV cuenta con AI Hub para personalización, con un ícono de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

El premiado webOS ahora protegido por LG Shield

La insignia AVForums Editor's Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema Smart TV 2025/2026.

La insignia AVForums Editor's Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema Smart TV 2025/2026.

8 años como el Mejor Sistema Smart TV

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan la seguridad de tus datos con almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software asegurada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta a eventos de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

LG Channels

Entretenimiento sin fin, totalmente gratis

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo hub, facilitando más que nunca encontrar el contenido que te encanta.16)

El LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV con Smart Connectivity muestra la interfaz de Home Hub en pantalla, con conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para televisor, dispositivos y aplicaciones en un diseño de control único.

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Smart Connectivity

Home Hub, tu plataforma todo en uno para el hogar inteligente

Home Hub conecta todos tus dispositivos inteligentes. Conéctate, controla e interactúa de forma fluida con tus dispositivos IoT del hogar a través de Google Home y más.17)

webOS Re:New Program

Actualiza tu televisor hasta 5 años de forma gratuita18)

Una familia con niños y sus abuelos está sentada juntos en un sofá en una sala de estar iluminada, sosteniendo un control remoto mientras ven televisión.

Una familia con niños y sus abuelos está sentada juntos en un sofá en una sala de estar iluminada, sosteniendo un control remoto mientras ven televisión.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen que la visualización sea más inclusiva

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como el Filtro de Ajuste de Color, una Guía de Lengua de Señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Aviso Legal

 

*Las imágenes en esta página de detalle del producto son solo con fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y funciones varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en red, incluyendo las aplicaciones de streaming. Sin cuenta LG, solo están disponibles las conexiones a dispositivos externos (p. ej. por HDMI) y la televisión terrestre o por antena (solo para televisores con sintonizador). La creación de una cuenta LG no tiene costo.

*El contenido mostrado en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio Gallery+ real.

1)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

 

2)*La función requiere estar conectado a tu cuenta de Google Photos y tener al menos 10 fotos en la aplicación.

 

3)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

4)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

5)*El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

 

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

7)*Debe activarse a través del menú Modo de Sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

8)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/Nano UHD habilitados para Re:New25, incluidos los modelos lanzados desde 2022 en adelante.

*Se requiere conexión a internet y los servicios de AI de terceros pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte LLM.

 

9)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que cuentan con EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'On Now' no está disponible en aplicaciones de Netflix y otros CP (proveedores de contenido), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta 'Generative AI' está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

10)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado dependiendo de la región y la conectividad de red.

*El soporte de Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024 en adelante, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que admitan la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede desbloquearse con una voz similar y, si la voz cambia por razones de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione eficazmente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o suspensión sin previo aviso.

*My Page aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO UHD de 2026.

 

11)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio de atención al cliente.

*En países donde no se admite NLP, es posible que el acceso y uso de aplicaciones por voz no esté disponible.

 

12)*Proporciona acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no tiene procesamiento de AI incorporado.

*El diseño, disponibilidad y funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región e idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz de AI solo está disponible en países que admiten NLP en su idioma nativo.

 

13)*La disponibilidad de ciertos LG Channels varía según la región.

 

14)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

15)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El cronograma de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

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Especificaciones clave

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

    60Hz

  • IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

    Dynamic QNED Color (Certificado con 100% de Volumen de Color)

  • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9

  • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • SONIDO - Salida de Audio

    20W

  • SONIDO - Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 247 x 726 x 40,4

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

    18,6

Todas las especificaciones

ACCESIBILIDAD

  • Contraste Alto

    Si

  • Escala de Grises

    Si

  • Colores invertidos

    Si

IMAGEN (PANTALLA)

  • Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Retroiluminación

    Mini LED

  • Tasa de Refresco

    60Hz

  • Amplia Gama de Colores

    Dynamic QNED Color (Certificado con 100% de Volumen de Color)

IMAGEN (PROCESANDO)

  • Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9

  • Escalador AI

    Superescalado 4K

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Si

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Modo Imagen

    9 modos

  • Calibración Automática

    Si

SONIDO

  • AI Sound

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Si

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Modo audio Compartido

    Si

  • Salida de Audio Simultánea

    Si

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • WOW Orquesta

    Si

  • Dirección de Altavoz

    Salida Lateral

  • Salida de Audio

    20W

  • Codificador de audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

CONECTIVIDAD

  • Canal HDMI de retorno de audio

    eARC (HDMI 2)

  • Soporte Bluetooth

    Si (v 5.1)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Si

  • SPDIF (salida óptica de audio digital)

    1ea

  • Entrada HDMI

    3ea (soporte eARC, ALLM)

  • Entrada RF (antena/cable)

    1ea

  • Entrada USB

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sí (Wi-Fi 5)

VIDEOJUEGOS

  • Modo HGIG

    Si

  • Optimizador de Juegos

    Sí (Panel de Juego)

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

  • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

    Sí (Hasta 60Hz)

TRANSMISIÓN

  • Recepción de televisión analoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

  • Recepción de televisión digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

SMART TV

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • Cámara USB Compatible

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Aplicación remota para smartphone

    Sí (LG ThinQ)

  • AI Chatbot

    Si

  • Compatible con Apple Home

    Si

  • Siempre Listo

    Si

  • Navegador Web Completo

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Panel de Control

    Sí (LG ThinQ)

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

    Si

  • Canales LG

    Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Remoto

    AI Magic Remote MR26

  • Cable de alimentación

    Sí (Desmontable)

  • Marco de Gallery Frame

    Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

  • Montaje VESA (ancho x alto, mm)

    - x -

  • Peso del televisor con soporte

    19,5

  • Peso del televisor sin soporte

    18,6

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    909 x 290

  • Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

    1 247 x 759/789 x 290

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 247 x 726 x 40,4

  • Peso del embalaje

    26,1

  • Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 400 x 875 x 164

ENERGÍA

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

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