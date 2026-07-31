TV LG OLED C6ESA de 65” con AI Magic Remote

*Se requiere conexión a internet. Los servicios de AI de terceros pueden cambiar o requerir suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'En esta escena' está disponible en países que soportan EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En vivo' no está disponible en Netflix y otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'IA Generativa' está disponible en ciertas regiones o modelos.

*El contenido mostrado puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*El soporte de Voice ID puede variar según la región y el país; está disponible en TVs OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024, así como en TVs MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Funciona solo con aplicaciones que admitan la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar; si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar correctamente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o discontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a TVs OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.