55 inch LG QNED AI Mini LED QNED65 4K Smart TV 2026

* AI Search (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los lanzados desde 2022 en adelante.

* Se requiere conexión a internet y los servicios de IA de terceros pueden cambiar o requerir suscripción.

* Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se cuente con soporte para LLM (modelos de lenguaje de gran escala).

* Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

* Los menús mostrados pueden variar al momento del lanzamiento.

* Las recomendaciones de palabras clave cambian según la aplicación y la hora del día.

* La tarjeta “En esta escena” está disponible en países que cuentan con soporte para EPG (Guía Electrónica de Programación).

* La tarjeta “En emisión” no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

* La tarjeta “IA Generativa” está disponible en determinadas regiones o modelos.

* Puede mostrarse contenido reducido o limitado según la región y la calidad de la conexión a internet.

* La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país. Está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados desde 2024 en adelante, así como en TVs MRGB y FHD lanzados desde 2026.

* Funciona únicamente con aplicaciones que sean compatibles con la cuenta Voice ID.

* El bloqueo puede desbloquearse por alguien con una voz similar y, si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento podría no funcionar correctamente.

* Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o suspensión sin previo aviso.

* My Page aplica para televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD modelo 2026.