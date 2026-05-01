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55 inch LG QNED AI Mini LED QNED65 4K Smart TV 2026

55 inch LG QNED AI Mini LED QNED65 4K Smart TV 2026

55QNED65BSA
Vista frontal de 55 inch LG QNED AI Mini LED QNED65 4K Smart TV 2026 55QNED65BSA
Con Pronóstico Deportivo impulsado por AI Concierge, el LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra un partido en vivo con panel informativo en pantalla que presenta predicciones, estadísticas y datos de la liga, analizando el juego en tiempo real.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED incorpora AI Hub para una experiencia personalizada, con funciones como Búsqueda Multi‑IA, AI Concierge, AI Voice ID con Mi Página, AI Chatbot, Asistente de Imagen IA y Asistente de Sonido IA.
Con Pronóstico Deportivo impulsado por AI Concierge, el LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra un partido en vivo con panel informativo en pantalla que presenta predicciones, estadísticas y datos de la liga, analizando el juego en tiempo real.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED incorpora AI Hub para una experiencia personalizada, con funciones como Búsqueda Multi‑IA, AI Concierge, AI Voice ID con Mi Página, AI Chatbot, Asistente de Imagen IA y Asistente de Sonido IA.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED demuestra cómo su tecnología Mini LED revela texturas de roca más definidas y detalles del océano más claros frente a un LED convencional, logrando negros más profundos y contraste más preciso para mayor profundidad y realismo.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED con Color Dinámico QNED llena la pantalla con ráfagas fluidas tipo pintura en movimiento, ofreciendo 100% Volumen de Color certificado para una experiencia más intensa y realista.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED, en vista frontal y lateral, destaca su pantalla de 85” con 1890 mm de ancho, 1088 mm de alto visible, 1148 mm de altura con base, un perfil delgado de 72,4 mm y una base de 1565 x 362 mm, ideal para espacios amplios.
El Procesador α7 AI 4K Gen9 del LG QNED AI QNED70 Mini LED se destaca como el cerebro inteligente del TV, potenciando el procesamiento con IA más avanzada y poderosa, optimizando la claridad 4K con mejor contraste y profundidad.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED incorpora AI Hub para una experiencia personalizada, con funciones como Búsqueda Multi‑IA, AI Concierge, AI Voice ID con Mi Página, AI Chatbot, Asistente de Imagen IA y Asistente de Sonido IA.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED con Color Dinámico QNED llena la pantalla con ráfagas fluidas tipo pintura en movimiento, ofreciendo 100% Volumen de Color certificado para una experiencia más intensa y realista.
Vista frontal de 55 inch LG QNED AI Mini LED QNED65 4K Smart TV 2026 55QNED65BSA
Con Pronóstico Deportivo impulsado por AI Concierge, el LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra un partido en vivo con panel informativo en pantalla que presenta predicciones, estadísticas y datos de la liga, analizando el juego en tiempo real.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED incorpora AI Hub para una experiencia personalizada, con funciones como Búsqueda Multi‑IA, AI Concierge, AI Voice ID con Mi Página, AI Chatbot, Asistente de Imagen IA y Asistente de Sonido IA.
Con Pronóstico Deportivo impulsado por AI Concierge, el LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra un partido en vivo con panel informativo en pantalla que presenta predicciones, estadísticas y datos de la liga, analizando el juego en tiempo real.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED incorpora AI Hub para una experiencia personalizada, con funciones como Búsqueda Multi‑IA, AI Concierge, AI Voice ID con Mi Página, AI Chatbot, Asistente de Imagen IA y Asistente de Sonido IA.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED demuestra cómo su tecnología Mini LED revela texturas de roca más definidas y detalles del océano más claros frente a un LED convencional, logrando negros más profundos y contraste más preciso para mayor profundidad y realismo.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED con Color Dinámico QNED llena la pantalla con ráfagas fluidas tipo pintura en movimiento, ofreciendo 100% Volumen de Color certificado para una experiencia más intensa y realista.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED, en vista frontal y lateral, destaca su pantalla de 85” con 1890 mm de ancho, 1088 mm de alto visible, 1148 mm de altura con base, un perfil delgado de 72,4 mm y una base de 1565 x 362 mm, ideal para espacios amplios.
El Procesador α7 AI 4K Gen9 del LG QNED AI QNED70 Mini LED se destaca como el cerebro inteligente del TV, potenciando el procesamiento con IA más avanzada y poderosa, optimizando la claridad 4K con mejor contraste y profundidad.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED incorpora AI Hub para una experiencia personalizada, con funciones como Búsqueda Multi‑IA, AI Concierge, AI Voice ID con Mi Página, AI Chatbot, Asistente de Imagen IA y Asistente de Sonido IA.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED con Color Dinámico QNED llena la pantalla con ráfagas fluidas tipo pintura en movimiento, ofreciendo 100% Volumen de Color certificado para una experiencia más intensa y realista.

Características principales:

  • La exclusiva tecnología de amplia gama de color de LG ofrece una paleta de colores increíblemente rica y vibrante, gracias al Color Dinámico QNED.
  • Disfruta de mayor nitidez y un contraste excepcional con tecnología Mini LED, para imágenes más definidas y con mejor profundidad.
  • El diseño de Flujo Lineal incorpora un acabado refinado y sólido, pensado para complementar tu espacio con un estilo moderno y elegante.
  • El galardonado webOS integra experiencias avanzadas con Inteligencia Artificial, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • Con el botón de IA, accede al Centro de IA (AI Hub) y disfruta una experiencia inteligente y personalizada, protegida con la seguridad de LG Shield
Más
Insignia CES Innovation Awards 2026 Honoree en la categoría de Ciberseguridad para LG Shield

CES Innovation Awards

Honoree (LG Shield)

Ciberseguridad

Insignia CES Innovation Awards 2026 Honoree en la categoría de Inteligencia Artificial para Multi-AI

CES Innovation Awards

Honoree (Multi-AI)

Inteligencia Artificial

Insignia AVForums Editor’s Choice como Mejor Sistema Smart TV durante 8 años consecutivos, incluyendo 2025/26

AVForums Editor's Choice

Mejor Sistema Smart TV 2025/26

"8 años como el Mejor Sistema Smart TV"

Los CES Innovation Awards se basan en los materiales descriptivos enviados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna información presentada ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se le otorgó el premio.

¿Por qué LG QNED | Mini LED?

LG QNED AI QNED70 Mini LED delivers a dynamic sports experience on a large, clear screen, with AI-driven panels displaying predictions, player insights, and league data as gameplay is analyzed in real time.

Deportes dinámicos con LG QNED

LG QNED AI QNED70 Mini LED con Dynamic QNED Color llena la pantalla con explosiones vívidas y fluidas de movimiento multicolor, tipo pintura en acción, destacando una intensidad de color mejorada certificada con 100% de Volumen de Color.

Color dinamico QNED

LG QNED AI QNED70 Mini LED resalta la tecnología Mini LED a través de una escena dividida de un acantilado costero, comparando un LED convencional con negros más profundos y un contraste más preciso en las texturas de las rocas y los detalles del océano, logrando mayor claridad y profundidad en la imagen.

Mini LED

LG QNED AI QNED70 Mini LED con Multi AI webOS galardonado se presenta sobre un fondo oscuro con los logos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica compatibilidad con servicios de inteligencia artificial accesibles directamente desde la interfaz del televisor.

Multi AI webOS galardonado y reconocido internacionalmente

LG QNED AI QNED70 Mini LED cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas como Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

AI Hub para Personalización

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Asegurado por LG Shield

¿Cómo aporta LG QNED Mini LED color dinámico a cada escena?

El Dynamic QNED Color de LG QNED, certificado con 100% de Volumen de Color, ofrece colores y detalles realistas. Desde cine hasta deportes, disfruta de contenido con colores vibrantes y gran claridad.

Dynamic QNED Color

La tecnología de gama de colores basada en Nano de LG ofrece 100% de Volumen de Color en tu televisor.

Disfruta de colores dinámicos y vibrantes en movimiento con la tecnología de amplia gama de colores basada en Nano de LG, que reemplaza Quantum Dot y mejora la capacidad de reproducción de color de tu televisor para expresar una variedad de matices con Dynamic QNED Color.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED con Dynamic QNED Color llena la pantalla con vívidas y fluidas explosiones multicolores, similares a pintura en movimiento, ofreciendo una expresión de color vibrante y 100% de volumen de color para imágenes dinámicas.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED con Dynamic QNED Color llena la pantalla con vívidas y fluidas explosiones multicolores, similares a pintura en movimiento, ofreciendo una expresión de color vibrante y 100% de volumen de color para imágenes dinámicas.

Descubre la Certificación de 100% de Volumen de Color de LG QNED.

* El Volumen de Gama de Color de la Pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, según verificación independiente de Intertek.

Mini LED

Brillo refinado con precisión milimétrica

Descubre un contraste más profundo e imágenes brillantes con la tecnología Mini LED de LG, que ofrece un control preciso de la luz en cada escena.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca cómo su tecnología Mini LED revela texturas de rocas más nítidas y detalles del océano más claros que un LED convencional en una escena dividida de un acantilado costero, ofreciendo negros más profundos y un contraste más refinado para una mayor claridad y profundidad.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca cómo su tecnología Mini LED revela texturas de rocas más nítidas y detalles del océano más claros que un LED convencional en una escena dividida de un acantilado costero, ofreciendo negros más profundos y un contraste más refinado para una mayor claridad y profundidad.

*Las imágenes anteriores son simuladas con fines ilustrativos.

Procesador alpha 7 AI, 4K Gen9

Actualizado para un procesamiento más inteligente y potente

Impulsado por una GPU y una CPU mejoradas, el Procesador α7 AI realiza una optimización de imagen a nanoescala para ofrecer claridad 4K con contraste mejorado y una profundidad tridimensional.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra su Procesador α7 AI 4K Gen9 brillando en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de imagen en 4K con un contraste y una profundidad optimizados.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra su Procesador α7 AI 4K Gen9 brillando en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de imagen en 4K con un contraste y una profundidad optimizados.

Por que LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, haciendo cada día más inteligente con el AI Hub personalizado.

Explora más sobre LG AI TV

* AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

* Las imágenes se mejoran hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub

Google Gemini y Microsoft Copilot

Solo di lo que estás buscando y luego elige el modelo de IA que más se ajuste a tus necesidades. El sistema se conecta con múltiples modelos de inteligencia artificial para ofrecer resultados más amplios y relevantes.

Google Gemini y Microsoft Copilot

Solo di lo que estás buscando y luego elige el modelo de IA que más se ajuste a tus necesidades. El sistema se conecta con múltiples modelos de inteligencia artificial para ofrecer resultados más amplios y relevantes.

My Page se desbloquea con reconocimiento de voz por IA

Accede a My Page fácilmente con tu voz y encuentra todo de un vistazo: el clima, tu calendario, widgets y hasta los resultados de tus deportes favoritos.

* AI Search (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los lanzados desde 2022 en adelante.

* Se requiere conexión a internet y los servicios de IA de terceros pueden cambiar o requerir suscripción.

* Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se cuente con soporte para LLM (modelos de lenguaje de gran escala).

 

* Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

* Los menús mostrados pueden variar al momento del lanzamiento.

* Las recomendaciones de palabras clave cambian según la aplicación y la hora del día.

* La tarjeta “En esta escena” está disponible en países que cuentan con soporte para EPG (Guía Electrónica de Programación).

* La tarjeta “En emisión” no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

* La tarjeta “IA Generativa” está disponible en determinadas regiones o modelos.

 

* Puede mostrarse contenido reducido o limitado según la región y la calidad de la conexión a internet.

* La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país. Está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados desde 2024 en adelante, así como en TVs MRGB y FHD lanzados desde 2026.

* Funciona únicamente con aplicaciones que sean compatibles con la cuenta Voice ID.

* El bloqueo puede desbloquearse por alguien con una voz similar y, si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento podría no funcionar correctamente.

* Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o suspensión sin previo aviso.

* My Page aplica para televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD modelo 2026.

El distintivo de Reconocido en los CES Innovation Awards 2026 se presenta sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi‑IA fue premiada en la categoría de Inteligencia Artificial.

El distintivo de Reconocido en los CES Innovation Awards 2026 se presenta sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi‑IA fue premiada en la categoría de Inteligencia Artificial.

webOS Multi IA, premiado internacionalmente

*Se requiere conexión a internet.*Es posible vincular el Chatbot con IA al servicio de atención al cliente. *En los países donde no esté disponible el procesamiento de lenguaje natural (NLP), es posible que no se ofrezca el acceso y uso de aplicaciones mediante comandos de voz.

webOS galardonado, ahora protegido por LG Shield

El distintivo AVForums Editor’s Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

El distintivo AVForums Editor’s Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puede confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan la seguridad de sus datos mediante el almacenamiento y la gestión seguros de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta a eventos de seguridad y gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puede confiar Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

Actualiza tu televisor hasta por 5 años gratis

*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo para modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

LG Quad Protection se muestra mediante cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono incluye protección contra rayos, protección contra la humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra mediante cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono incluye protección contra rayos, protección contra la humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu televisor LG está diseñado para durar gracias a la protección cuádruple de LG.

Desde el hardware hasta el software, tu televisor LG está protegido. Los condensadores integrados protegen contra altas tensiones, incluyendo descargas eléctricas, mientras que los semiconductores cuentan con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores protegen los chips de la humedad, y tus datos se mantienen seguros gracias a LG Shield.

AI Magic Remote

Navega y apunta fácilmente como con un ratón aéreo para disfrutar de AI Hub

Controla tu televisor fácilmente con el control remoto mágico con IA. Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, haz clic, arrastra y suelta para usarlo como un ratón aéreo o simplemente habla para dar órdenes por voz.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED incorpora AI Hub para la personalización, con un icono de IA situado encima de un mando a distancia rodeado de etiquetas para Búsqueda múltiple con IA, Conserje con IA, Identificación por voz con IA con Mi página, Chatbot con IA, Asistente de imágenes con IA y Asistente de sonido con IA.

*Ofrece acceso rápido a las funciones de IA del televisor, pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del control remoto mágico con IA pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a Internet.

*El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten PLN en su idioma nativo.

Sumérgete en cada partido deportivo.

Obtén predicciones con Pronóstico Deportivo

La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecerte predicciones del partido. Anima con más intensidad y disfruta apoyando a tu equipo con la ayuda de estos análisis generados por IA.

TruMotion para un movimiento fluido por escena.

TruMotion ajusta los niveles de vibración para aplicar la cantidad justa de suavizado y lograr una experiencia visual natural en películas, deportes y mucho más.

.Mantente siempre al día con las alertas deportivas.

No te pierdas ni un solo momento de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los horarios de los partidos de tu equipo, los resultados y mucho más.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la guía electrónica de programación (EPG).

*La disponibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas con base en dicha información.

Adéntrate en un mundo preparado para ganar.

Jugabilidad definitiva

Juega para ganar con un rendimiento fluido

Disfruta de una experiencia de juego excepcional con hasta 60 Hz VRR. Gracias al primer mando con certificación BT ULL y a la alta frecuencia de actualización, cada momento de juego será más emocionante.

El monitor LG QNED AI QNED70 Mini LED para una experiencia de juego inigualable muestra una escena de juego de acción trepidante con una imagen comparativa que resalta un movimiento más fluido, a la vez que admite hasta 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

*La frecuencia de 60 Hz solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 60 Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un control inalámbrico identificado como “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, destacando la compatibilidad optimizada para una experiencia de juego más rápida y responsiva.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED integra el LG Gaming Portal con una interfaz tipo hub que reúne contenido destacado y títulos de juego en un solo lugar, con acceso directo a GeForce NOW y apps de juegos en webOS.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego una al lado de la otra y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un control inalámbrico identificado como “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, destacando la compatibilidad optimizada para una experiencia de juego más rápida y responsiva.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED integra el LG Gaming Portal con una interfaz tipo hub que reúne contenido destacado y títulos de juego en un solo lugar, con acceso directo a GeForce NOW y apps de juegos en webOS.
Reproducir Video
El LG QNED AI QNED70 Mini LED con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego una al lado de la otra y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.

El primer TV del mundo compatible con controles Bluetooth Ultra Low Latency

Vive una experiencia de cloud gaming de alto rendimiento con latencia ultrabaja gracias a la compatibilidad con controles Bluetooth Ultra Low Latency, reduciendo el retraso de entrada a menos de 3.0 ms. Disfruta un control fluido y preciso, como si estuvieras conectado por cable, incluso cuando juegas en la nube.

Tu centro de gaming todo en uno: LG Gaming Portal — sin necesidad de consola

Explora miles de juegos desde NVIDIA GeForce NOW, aplicaciones nativas de webOS y mucho más. Encuentra fácilmente juegos para control remoto o gamepad, y compite con otros jugadores a través del Modo Desafío.14)

Ajusta cada partida con Game Dashboard & Game Optimizer

Personaliza tu experiencia de juego fácilmente con el Panel de control para un control rápido y en tiempo real, y el Optimizador de juegos para ajustar tus preferencias. Ajusta la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego con facilidad.

*En modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión por cable Ethernet o Wi‑Fi de 5 GHz.

'True Cinema, conservado con todo lujo de detalles'

El televisor LG QNED AI QNED70 Mini LED se muestra en un estudio donde un director trabaja en un panel de control mientras edita una película que se proyecta en pantalla. Los logotipos de FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

El televisor LG QNED AI QNED70 Mini LED se muestra en un estudio donde un director trabaja en un panel de control mientras edita una película que se proyecta en pantalla. Los logotipos de FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

FILMMAKER Modo Ambiente

Vean las películas como las concibió el director.

Experimenta el cine tal como lo concibió el director con el MODO CINEASTA y la compensación de luz ambiental, que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más fieles posible a su forma original.

*FILMMAKER Modo Ambiente es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Modo Ambiente se inicia automáticamente en Apple TV y en la aplicación Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Modo Ambiente Funciona en modelos equipados con sensor de luz.

'Diseño, creado para realzar tu espacio

Diseño Linear Flow 

'Acabado refinado y sólido que complementa su espacio

Tu televisor presenta un moderno acabado metálico con una sólida presencia y un elegante diseño lineal pensado para realzar tu espacio.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED con diseño de flujo lineal se presenta desde múltiples ángulos, mostrando el panel trasero en la parte superior, una escena de una sala de estar delgada montada en la pared en la parte inferior izquierda y un primer plano de la parte posterior de metal estriado en la parte inferior derecha.

*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+.

LG Gallery+

Personaliza tu espacio con una variedad de contenido para elegir.

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, vídeos ambientales y otros contenidos visuales para realzar tu espacio. Con actualizaciones periódicas de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido seleccionado que refleje tu estilo.

*Esta función se activa cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

La función LG Gallery+ con música de fondo y Music Lounge del LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra en pantalla la escena del lago en el bosque "Tarde en el bosque", con un panel de interfaz de usuario visible para música ambiental, reproducción por Bluetooth y controles.

BGM con Music Lounge te permite crear el ambiente adecuado.

Crea el ambiente perfecto con música que combine con tus imágenes. Utiliza música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Fotos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción "Viaje familiar" activada.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Fotos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción "Viaje familiar" activada.

My Photos

Acceda fácilmente a Google Fotos y muestre sus recuerdos.

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor con solo usar tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo con el contenido de tu propia biblioteca de fotos.

*Esta función se activa cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

LG QNED AI QNED70 Mini LED está montado en la pared, sobre una pared verde, encima de una consola roja, y muestra un panel informativo con información sobre el tiempo, resultados deportivos, la programación de televisión y el centro de control del hogar.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Tablero informativo

Mantente al día con un panel de control personalizado todo en uno.

Consulta información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, consulta tu calendario de Google e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas para ver eventos y mucho más.

Gallery Mode

Cambia sin problemas de la televisión a las obras de arte.

Con el modo Galería activado, su televisor puede seguir ahorrando energía incluso mientras muestra las obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a su espacio.

Control automático de brillo

Brillo óptimo en cualquier condición de luz.

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla en función de la iluminación ambiental, lo que garantiza una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.

Sensor de Movimiento

Atento a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo dependiendo de si estás cerca o no.

*El ahorro de energía solo se aplica cuando el Modo Galería y la función Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.

*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

LG Channels

Entretenimiento sin fin y gratis.

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en directo y bajo demanda en un único centro, lo que facilita más que nunca encontrar el contenido que te gusta.

*La compatibilidad con ciertos canales de LG varía según la región.

LG QNED AI QNED70 Mini LED con conectividad inteligente muestra la interfaz de Home Hub en pantalla, indicando las conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para el televisor, los dispositivos y las aplicaciones en un único diseño de control.

Conectividad inteligente

Home Hub, tu plataforma integral para el hogar inteligente.

Home Hub reúne todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa sin problemas con tus dispositivos IoT domésticos a través de Google Home y más.

*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi «Matter». Los servicios y funciones compatibles con «Matter» pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial entre ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

La barra de sonido LG realza cada escena con un sonido envolvente más completo.

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo de LG TV y barra de sonido sincronizados

Al sincronizar el televisor y la barra de sonido como una sola unidad, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para ofrecer una experiencia de sonido envolvente más completa.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED con WOW Orchestra muestra a los músicos actuando en pantalla, mientras que las ondas sonoras superpuestas del televisor y la barra de sonido situada debajo llenan el salón para crear una experiencia de sonido envolvente sincronizada.

*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que el servicio podría no estar disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado a ciertas funciones.

Una familia con niños y sus abuelos está sentada junta en un sofá en una luminosa sala de estar, sosteniendo un control remoto mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos está sentada junta en un sofá en una luminosa sala de estar, sosteniendo un control remoto mientras ven la televisión.

Accessibility

Las funciones de asistencia hacen que la visualización sea más inclusiva.

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como el filtro de ajuste de color, una guía en lengua de signos y compatibilidad de conectividad directa para dispositivos de asistencia de audio.

Aviso legal

 

*Las imágenes que aparecen en esta página de detalles del producto son solo ilustrativas. Consulte la galería de imágenes para obtener una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI) y la televisión terrestre (solo para televisores con sintonizador). Crear una cuenta LG es gratuito.

*El contenido que se muestra en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio Gallery+.

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Especificaciones clave

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

    60Hz

  • IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

    Dynamic QNED Color (Certificado con 100% de Volumen de Color)

  • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9

  • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • SONIDO - Salida de Audio

    20W

  • SONIDO - Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 228 x 715 x 70,8

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

    9,5

Todas las especificaciones

TRANSMISIÓN

  • Recepción de televisión digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

  • Recepción de televisión analoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

ACCESIBILIDAD

  • Escala de Grises

    Si

  • Contraste Alto

    Si

  • Colores invertidos

    Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Cable de alimentación

    Sí (Desmontable)

  • Remoto

    AI Magic Remote MR26

SONIDO

  • Modo audio Compartido

    Si

  • Salida de Audio Simultánea

    Si

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Clear Voice Pro

    Si

  • Salida de Audio

    20W

  • Codificador de audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

  • AI Sound

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • WOW Orquesta

    Si

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806096839980

CONECTIVIDAD

  • Soporte Bluetooth

    Si (v 5.1)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Canal HDMI de retorno de audio

    eARC (HDMI 2)

  • Entrada HDMI

    3ea (soporte eARC, ALLM)

  • Entrada RF (antena/cable)

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Si

  • Entrada USB

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sí (Wi-Fi 5)

DIMENSIONES Y REGULACIONES

  • Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

    1 228 x 776 x 230

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    989 x 230

  • Peso del televisor sin soporte

    9,5

  • Peso del televisor con soporte

    9,6

  • Montaje VESA (ancho x alto, mm)

    300 x 200

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 228 x 715 x 70,8

  • Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 356 x 805 x 120

  • Peso del embalaje

    12,6

VIDEOJUEGOS

  • Modo HGIG

    Si

  • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

    Sí (Hasta 60Hz)

  • Optimizador de Juegos

    Sí (Panel de Juego)

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

IMAGEN (PANTALLA)

  • Tipo de Retroiluminación

    Mini LED

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

  • Tasa de Refresco

    60Hz

  • Amplia Gama de Colores

    Dynamic QNED Color (Certificado con 100% de Volumen de Color)

IMAGEN (PROCESANDO)

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • Modo Imagen

    9 modos

  • Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Si

  • Escalador AI

    Superescalado 4K

  • Calibración Automática

    Si

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    CA 120V, 50/60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

SMART TV

  • Compatible con Apple Home

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Aplicación remota para smartphone

    Sí (LG ThinQ)

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • Canales LG

    Si

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

    Si

  • Panel de Control

    Sí (LG ThinQ)

  • Google Cast

    Si

  • Navegador Web Completo

    Si

  • AI Chatbot

    Si

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