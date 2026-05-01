85 inch LG QNED AI Mini LED QNED70 4K Smart TV 2026

1)* El tamaño máximo de pantalla puede variar según el modelo y la región.

2)* El Volumen de Gama de Color de la Pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, según verificación independiente de Intertek.

3)* AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

* Las imágenes se mejoran hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.

4)* El sonido puede variar según el entorno de escucha.

5)* AI Search (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los lanzados desde 2022 en adelante.

* Se requiere conexión a internet y los servicios de IA de terceros pueden cambiar o requerir suscripción.

* Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se cuente con soporte para LLM (modelos de lenguaje de gran escala).

6)* Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

* Los menús mostrados pueden variar al momento del lanzamiento.

* Las recomendaciones de palabras clave cambian según la aplicación y la hora del día.

* La tarjeta “En esta escena” está disponible en países que cuentan con soporte para EPG (Guía Electrónica de Programación).

* La tarjeta “En emisión” no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

* La tarjeta “IA Generativa” está disponible en determinadas regiones o modelos.

7)* Puede mostrarse contenido reducido o limitado según la región y la calidad de la conexión a internet.

* La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país. Está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados desde 2024 en adelante, así como en TVs MRGB y FHD lanzados desde 2026.

* Funciona únicamente con aplicaciones que sean compatibles con la cuenta Voice ID.

* El bloqueo puede desbloquearse por alguien con una voz similar y, si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento podría no funcionar correctamente.

* Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o suspensión sin previo aviso.

* My Page aplica para televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD modelo 2026.

8)*Se requiere conexión a internet.*Es posible vincular el Chatbot con IA al servicio de atención al cliente. *En los países donde no esté disponible el procesamiento de lenguaje natural (NLP), es posible que no se ofrezca el acceso y uso de aplicaciones mediante comandos de voz.

9)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo para modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

10)*Ofrece acceso rápido a las funciones de IA del televisor, pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del control remoto mágico con IA pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a Internet.

*El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten PLN en su idioma nativo.

11)*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la guía electrónica de programación (EPG).

*La disponibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas con base en dicha información.

12)*La frecuencia de 60 Hz solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 60 Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

13)*En modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión por cable Ethernet o Wi‑Fi de 5 GHz.

14)*La compatibilidad con servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir suscripción y gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

15)*FILMMAKER Modo Ambiente es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Modo Ambiente se inicia automáticamente en Apple TV y en la aplicación Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Modo Ambiente Funciona en modelos equipados con sensor de luz.

16)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

18)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

21)*Esta función se activa cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

22)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

23)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

24)*La compatibilidad con ciertos canales de LG varía según la región.

25)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi «Matter». Los servicios y funciones compatibles con «Matter» pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial entre ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

26)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que el servicio podría no estar disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado a ciertas funciones.

27)*El ahorro de energía solo se aplica cuando el Modo Galería y la función Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.