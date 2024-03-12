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WF-ST1410UW
LG 前置式蒸氣洗衣機 WF-ST1410UW (韓國製造)
(0)
所有規格
一般規格
-
洗衣機種類
前置式
-
摩打
直驅式變頻摩打
-
洗衣量 (公斤)
10
-
乾衣量 (公斤)
-
-
可變脫水轉速 (rpm)
1400/ 1200/ 1000/ 800 /400
-
多種水溫選擇 (℃)
冷水 / 20 / 30 / 40 / 60 / 95
-
尺寸 闊 x 高 x 深, (毫米)
600 x 850 x 610*(660#)
-
改轉薄頂板後機身高度 (毫米)
-
-
機門尺寸 (毫米)
510
-
機門開啟角度
120°
外觀
-
顏色
白色
-
LED 控制面板
觸控式 LED
TRUE STEAM™ 蒸氣洗滌
-
蒸氣清新
有
-
防敏感
有
功能
-
妙手 6 重洗
有
-
快速清洗
有
-
智能感應
有
-
滾筒清潔
有
-
抗皺護理
-
-
洗衣量感應
有
-
自訂模式
有
-
兒童安全裝置
有
-
門鎖顯示器
有
-
運行時間顯示器
有
-
預洗
有
-
預約時間 (小時)
3-19 小時
-
活性過水
-
-
深層清潔
-
-
自動平衡
有
-
防霉膠圈
有
洗滌程序
-
棉質衣物
有
-
特大棉質
有
-
簡易
有
-
混合洗
有
-
夜間洗
有
-
大件
有
-
運動裝
有
-
深色洗
有
-
14 分鐘快速洗
有
-
柔軟護理
有
-
除污護理
有
-
下載模式
有
智能系統
-
LG Smart Laundry & DW 應用程式
支援
-
- NFC Tag On
支援
-
- Smart Diagnosis™ 智能診斷
支援
備註
-
*
深度由前板至機背連背部去水喉（不包括機門及按鈕）
-
#
深度由機板前端最高點至機背部去水喉（包括機門及按鈕）