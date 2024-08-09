科技的演進：與 LG 一起經歷科技變革

互聯網的發明是科技進步的一個重大轉捩點。它最初是政府和學校用於分享資訊的一種方法，很快就發展成為一個連接數十億人和裝置的全球網絡。這種轉變影響了各個方面，包括商業和通訊，以至我們欣賞電影和學習新事物的方式。

LG 很早設備就認識到互聯網的巨大潛力，並將其整合到新產品之中，使電視和雪櫃等設備變得更智能化。透過引入互聯網，LG 不只提升了這些電器的實用性和方便性，更開創了智能家電的時代。LG 透過 ThinQ 應用程式，了解用家以更好地滿足他們的需求。

回顧互聯網的發展歷史，LG 的創新突顯了其對科技演變的重要貢獻，在我們今天所見的科技進步中發揮至關重要的作用，也促進了我們與世界的連繫。