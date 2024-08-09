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靈感啟發
科技的演進：與 LG 一起經歷科技變革
科技發生了怎樣的變化？
現代科技經歷了重大的變革，從早期的笨重設備演變為今天纖薄且相互連接的智能裝置。LG 在科技演變中一直扮演著關鍵的角色，以創新產品領先市場，例如全球首款能夠以高達 4K 144Hz 進行無線影音連接的 OLED電視。另外值得注意的是，LG 是第一間推出 55 吋 OLED 電視的公司，這是當時市面上最大的 OLED 螢幕，標誌著電視歷史上的里程碑。這些進步不僅突顯了 LG 在科技進步方面的領導地位，也影響了我們在現代與科技裝置互動的方式。
互聯網的發明：新時代的開端
互聯網的發明是科技進步的一個重大轉捩點。它最初是政府和學校用於分享資訊的一種方法，很快就發展成為一個連接數十億人和裝置的全球網絡。這種轉變影響了各個方面，包括商業和通訊，以至我們欣賞電影和學習新事物的方式。
LG 很早設備就認識到互聯網的巨大潛力，並將其整合到新產品之中，使電視和雪櫃等設備變得更智能化。透過引入互聯網，LG 不只提升了這些電器的實用性和方便性，更開創了智能家電的時代。LG 透過 ThinQ 應用程式，了解用家以更好地滿足他們的需求。
回顧互聯網的發展歷史，LG 的創新突顯了其對科技演變的重要貢獻，在我們今天所見的科技進步中發揮至關重要的作用，也促進了我們與世界的連繫。
電視與娛樂：從實體到虛擬 - 觀看方式的演變
電視和影音娛樂從 VHS 錄影帶和 DVD 等實體格式演變到數碼串流的方式，徹底改變了我們使用媒體的習慣。最初，與媒體的互動是實體和形式化的體驗，涉及實體媒體格式的選擇和播放。DVD 擁有更好的品質和更多功能，提升娛樂體驗，為串流服務所帶來的方便性與多元化奠定了基礎。這些平台使內容變得更容易存取，讓觀眾可以隨時隨地觀看自己最愛的節目和電影。
電視先進技術的出現標誌著一個重要里的程碑，最新推出的 OLED G 系列產品就是一個好例子。55 吋 LG OLED evo G4 4K 智能電視的核心是 α11 4K AI 處理器，它將十多年來的創新帶到了最前沿，並提供卓越的影像和音質，讓觀眾沉浸在逼真的影院級體驗之中。
AI Sound Pro 和 Brightness Booster Max 亮度提升等技術體現了視聽技術的進步，並分別透過模擬環迴立體音效和增強 OLED 像素的亮度進一步提升體驗。LG G4 55 吋 OLED evo 電視具備超快速的反應時間並與主流遊戲技術兼容，迎合遊戲玩家的需要，帶來流暢和沉浸式的遊戲體驗。而對於體育愛好者來說，個人化的 Sports Alert 提示功能和 Multi View 功能等將現場賽事的精彩帶到家中，呈現無與倫比的真實感。
整體而言，從實體媒體到數碼串流的轉變，以及最終達到現代 OLED 電視科技奇蹟的巔峰，反映出媒體領域向數碼化、便利化和個人化的更廣泛轉變。55 吋 LG OLED evo G4 4K 智能電視不僅展現了電視技術的巔峰，也體現了電視的演進過程，為觀眾帶來更豐富、更具吸引力的觀賞體驗。
音樂：音質與聆聽體驗的演變
聽音樂的方式發生了巨大的變化，從實體 CD 和黑膠唱片轉變為方便的數碼格式和串流媒體。最初，音樂愛好者珍惜自己的唱片和 CD 收藏，欣賞深沉的音效和與音樂之間的實際連繫。這段時期為多年的音樂體驗奠定了基礎。隨著 MP3 和串流服務等數碼格式的出現，音樂變得更為觸手可及，改變了我們與音樂互動的方式。現在，無需實體存儲即可隨時欣賞無盡的歌曲，使每個人都可以更輕鬆地探索各種音樂流派。
由於音效技術的進步，家庭音響的提升與這些變化亦一同進步。LG Sound Bar S95TR 就體現了這一進步，提供 810W 9.1.5 聲道環迴立體音效，能夠輕易充滿整個空間，讓電影和音樂栩栩如生。Soundbar 配備 Dolby Atmos 和 DTS，透過向上發射後置喇叭將聲音投射到您的周圍和上方空間，提供身臨其境的音效體驗。三重空間音效和 AI Room Calibration Pro 等功能提高了聲音的精準度，根據您的空間量身定制，創造出逼真的音景。此外，S95TR 支援 Spotify Connect、TIDAL Connect 和 Chromecast 等先進的連接方式，滿足現代串流的需求。它亦與 VRR 和 ALLM 兼容確保流暢的遊戲體驗，使其成為一個全面的音效解決方案，可適應數碼變化，同時增強每個聽覺細節。
了解更多：Soundbar 說明
從過去的笨重設備到今天相互連接的裝置，技術的發展標誌著創新之旅。這種轉變重塑我們使用媒體和感知世界的方式，將我們從實體領域帶入數碼領域當中。隨著串流服務和先進音效設備的發展，現代娛樂將便利性和品質合二為一。這種轉變反映了快速進步的步伐，暗示著未來的無限可能性。了解 LG 如何引領這項變革，提升您的數碼生活方式。立即瀏覽 LG 官網，窺探未來的景象。