We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
靈感啟發
下次度假必備的最佳 LG 露營科技潮物
露營科技潮物的角色：透過大自然重新連繫
在現今節奏急速的數碼世界中，透過露營與大自然連繫的樂趣比以往任何時候都更加珍貴。這項經典的活動引領我們體驗自然界的原始之美。然而，某些露營必需品和科技潮物更能為您帶來舒適、方便的體驗，同時不損戶外生活的精髓。
像藍牙喇叭就可以提升營地的氛圍，與大自然的聲音融合，而便攜式 LED 燈則可提供柔和的照明，避免產生傳統露營燈的刺眼眩光。如果使用得當，這些小工具就能夠提升露營體驗，而非與之互相衝突，為戶外活動增添一抹現代舒適感。
豪華露營探險：擁有壯麗遠足路徑與全景的營地
美國優勝美地國家公園
優勝美地國家公園是自然愛好者和冒險家的天堂，擁有美國一些最令人嘆為觀止的景觀。從酋長岩和半圓頂的標誌性花崗岩山壁到優勝美地山谷寧靜的草地，以及馬里波薩格羅夫的古老紅杉，這個公園展示了豐富多樣的自然奇觀。優勝美地國家公園擁有 800 哩的步道，適合不同水平的行山者，保證每一段路徑都會為您帶來壯觀的遠足體驗，讓您飽覽令人驚嘆的全景。這公園以其無與倫比的自然美景、地質奇觀和多樣的生態系統，成為想沉浸於大自然壯麗景色的遊客必訪之地。
為您照亮優勝美地之夜的必備露營科技潮物：LG XBOOM 360 XO2T
LG XBOOM 360 XO2T便攜式藍牙喇叭專為提升您的戶外探險而設計，讓您體驗無與倫比的 360˚ 環繞音效。這款便攜式藍牙喇叭採用創新的聲音擴散技術，能夠從每個角度傳遞高品質音效，提供清晰的音色和深沉的低音，更可以使用 XBOOM 應用程式自訂夜間氣氛燈，非常適合優勝美地的星空下度過一個美妙的夜晚。
LG XBOOM 360 XO2T 不單是一個喇叭，也是您露營裝備中不可或缺的一部分。其時尚設計既引人注目又實用，輕巧且耐用。電池續航力長達 15 小時，非常適合透過音樂和氣氛燈光提升您的露營體驗。
適合家庭的營地：創造難忘的時刻
肯亞馬賽馬拉國家保護區
馬賽馬拉國家保護區是肯亞的一片廣闊荒野，以豐富的野生動物和壯麗的自然景觀聞名於世。作為非洲最著名的狩獵區之一，這裡為家庭提供了無與倫比的機會，讓人們親眼見證動物王國的宏偉盛景，從壯觀的牛羚大遷徙到與獅子、大象和獵豹的近距離接觸，都令人嘆為觀止。保護區的遼闊草原上點綴著相思樹，蜿蜒的河流穿梭其間，為露營和探索提供了如畫般的環境。
您在星空下享受家庭樂趣的必備 LG 露營小工具：LG StanbyME Go
在令人驚嘆的馬賽馬拉，LG StanbyME Go 27 吋便攜式觸控螢幕將現代娛樂與自然之美融為一體，提升您的露營體驗。這部 27 吋觸控螢幕內置於手提箱中不但易於攜帶和收納，更可提供直覺式控制輕鬆操作，確保為在大自然中尋求現代娛樂的您提供完美的觀看體驗。其內置電池可持續使用長達 3 小時，無需連接電源即可支持您的旅程。
LG StanbyME Go 營造出身臨其境的視聽體驗，適合觀看紀錄片或在星空下享受電影之夜，確保旅程每一刻都令人難忘。黑膠唱盤音樂造型包括白色現代風、木質復古風和充滿活力的柔和色彩，讓您可以可以根據當日心情選擇不同的造型。透過 Dolby Vision 和 Dolby Atmos 進行增強，提供出色的聲音效和畫質。自動亮度控制和免提語音控制等功能提供充足的便利性和適應性，使其成為多功能、無憂的戶外娛樂解決方案。
用科技擁抱大自然：和諧的戶外體驗
立即踏上旅程，體驗優勝美地的崎嶇小徑以及馬賽馬拉的廣闊平原，將自然奇觀與冒險完美融合。XBOOM 360 XO2T 便攜式藍牙喇叭及 LG StanbyME Go 等 LG 創新產品，能輕鬆與大自然融為一體，提升您的戶外體驗，這種和諧結合能讓探險家們輕鬆捕捉和分享難忘的每個瞬間。LG 以全新方式重新定義露營體驗，讓用家重新探索、學習與大自然連結，將寧靜之美與現代的便利合而為一。在 LG 官網探索更多產品，將您的冒險之旅提升至更新高度。