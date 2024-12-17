送給她的 LG 奢華科技禮品

LG 422L InstaView Door-in-Door™ 雪櫃F543EP95B 將優雅與功能融為一體，採用 Door-in-Door™ 設計，可輕鬆取用常用物品。還配備Slim SpacePlus™ Ice System 內置纖薄製冰器及UVnano™ 飲水機，可利用紫外線LED 燈消除 99.99% 細菌1，更可使用 LG ThinQ™ 應用程式進行智能操控，方便您透過智能手機調整設定及管理雪櫃。配上現代平開門和嵌入式手柄的現代設計，為您的廚房增添一絲精緻感。雪櫃配備LINEARCooling™ 及DoorCooling+™ 功能，提高食物的保鮮效果，它還採用 Inverter Linear Compressor™，並提供 10 年的壓縮機零件保養，進一步確保其效率和耐用性。



1 由 TÜV Rheinland 進行實驗室測試評估，採用內部測試方法，測量蒸餾水樣本，在一般家庭在使用 24 小時，及每小時於產品的 UV LED 下照射 10 分鐘後，當中的大腸桿菌、金黃葡萄球菌和銅綠假牙桿菌的細菌量的減少。實際結果或因應環境條件和使用情況而有所差異。本產品無法治療空氣固化的健康相關狀況，亦不能保證經過濾後的水不含影響使用者健康的微生物微粒等污染物。