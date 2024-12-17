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靈感啟發
送給她的 LG 奢華科技禮品
為她尋找融合品味、功能和創新於一身的完美科技禮品。LG 高科技產品提供實用且時尚的解決方案，量身定制以配合她的生活方式，讓每一天都充滿無與倫比的享受。
送給她的禮物：融合品味與科技的精緻智能生活
LG 422L InstaView Door-in-Door™ 雪櫃：功能性設計兼具高級質感
LG 422L InstaView Door-in-Door™ 雪櫃F543EP95B 將優雅與功能融為一體，採用 Door-in-Door™ 設計，可輕鬆取用常用物品。還配備Slim SpacePlus™ Ice System 內置纖薄製冰器及UVnano™ 飲水機，可利用紫外線LED 燈消除 99.99% 細菌1，更可使用 LG ThinQ™ 應用程式進行智能操控，方便您透過智能手機調整設定及管理雪櫃。配上現代平開門和嵌入式手柄的現代設計，為您的廚房增添一絲精緻感。雪櫃配備LINEARCooling™ 及DoorCooling+™ 功能，提高食物的保鮮效果，它還採用 Inverter Linear Compressor™，並提供 10 年的壓縮機零件保養，進一步確保其效率和耐用性。
1由 TÜV Rheinland 進行實驗室測試評估，採用內部測試方法，測量蒸餾水樣本，在一般家庭在使用 24 小時，及每小時於產品的 UV LED 下照射 10 分鐘後，當中的大腸桿菌、金黃葡萄球菌和銅綠假牙桿菌的細菌量的減少。實際結果或因應環境條件和使用情況而有所差異。本產品無法治療空氣固化的健康相關狀況，亦不能保證經過濾後的水不含影響使用者健康的微生物微粒等污染物。
LG Vivace 9 公斤 1200 轉 人工智能洗衣機：革命性的清潔技術
LG Vivace 9 公斤 1200 轉 人工智能洗衣機 FV7S90V2 帶來了革命性的清潔技術和一系列先進功能。它由 Inverter Direct Drive™直驅式變頻摩打驅動，由於擁有更少的運作摩打組件，因此運行時十分安靜，亦更加耐用。這機器擁有 1 級能源效益，並配備AI DD™人工智能洗滌技術，可偵測衣物重量，並感測衣物柔軟度，從而自行建議最合適的洗衣模式。透過 TurboWash™ 技術只需59 分鐘即能徹底洗淨衣物。 Steam™ 蒸氣洗滌技術可有效去除高達 99.9% 致敏原2，同時能將摺痕減少 30%3。其大容量滾筒可輕鬆容納大量衣物和床上用品等大型物品。洗衣機採用耐用的鋼鑽玻璃門蓋及不鏽鋼滾筒設計，並透過 LG ThinQ™ 手機應用程式實現智能操控，體現便利性和性能，並提供 LG 直驅式變頻摩打 10年保養服務。
2經過 BAF（英國過敏協會）認證的防敏洗衣程序能將家居塵蟎減少 99.9%。
32018 年 12 月以 AATCC 標準經 Intertek 測試。設有「抗皺護理」選項的棉質衣物洗滌程序（3 件不同的恤衫）與不設相關選項的棉質衣物洗滌程序相比。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。防皺處理為 6 個洗滌程序的額外洗滌功能。
現代家居設計
LG 的智能家電設計令人印象深刻，擁有簡潔的線條和美感，能完美融入任何現代家居。這些產品不僅功能強大，還具備視覺吸引力和方便使用的設計，透過美觀而實用的技術提升現代生活方式。
在科技與生活無縫融合的時代，LG 站在創新的最前沿，提供時尚奢華的產品。從時尚的無線耳機到沉浸式家庭娛樂系統，以至能夠輕鬆融入日常生活的智能家電，LG精確瞄準女性的需求設計科技禮品。每件產品都體現了我們對品質的執著，旨在以尖端科技提升現代女性的生活方式。LG 融合科技與品味，提升您的送禮體驗。展開您的旅程，立即於 LG 官網站探索送給她的完美奢華科技禮品。