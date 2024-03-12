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LG StanbyME Go - 27" 觸控螢幕 (手提箱設計)

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LG StanbyME Go - 27" 觸控螢幕 (手提箱設計)

27LX5QKNA

LG StanbyME Go - 27" 觸控螢幕 (手提箱設計)

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顯示標誌的產品前視圖
LG StanbyME Go 被放在格紋野餐布上，左側朝前，顯示以天氣為主題的主屏幕。

自在隨心

有了 LG StanbyME Go，您可以隨時隨地進行探索並享受生活。
產品預覽的 gif。按順序彈出五張圖片。 左起，水平顯示 LG StanbyME Go 與主頁面的對角視圖；看起來像一個手提箱的產品折疊圖；螢幕垂直顯示衝浪海灘桌布；產品折疊的前視圖顯示手提帶；桌面模式的 LG StanbyME Go 啟動黑膠唱盤的音樂造型。

僅限文字

您的螢幕，隨您所想

  • StanbyME Go 被放在木桌上，螢幕上顯示珊瑚主題黑膠唱盤轉音樂造型。
  • StanbyME Go 被放在辦公室會議室中。螢幕上正在播放一場時裝發布會。一位女士正以觸控操作螢幕。
  • StandbyME Go 的特寫。此影像顯示了其外殼的紋理。
  • StanbyME Go 放置在裝滿黑膠唱片的木架子上。螢幕關閉，顯示織物帶。
  • 一隻手拿著 LG 遙控器。
  • StanbyME Go 被放在露台的桌子上，螢幕設置為桌面模式，並正顯示主頁面。一名男士正要觸控一個應用程式，而一名女士正在放鬆。

手提箱設計讓一名男士輕鬆隨身攜帶 LG StanbyME Go。
手提箱設計

樂趣，隨身攜帶

螢幕內置於手提箱中，易於攜帶和收納，讓您任何地方都能輕鬆攜帶。
LG StanbyME Go 的特寫。將產品放在桌子上，螢幕旋轉至橫向。一隻手正在觸碰一個圖標。
27 吋全高清觸控螢幕

觸控滑動
輕鬆操作

直觀地觸控 27 吋螢幕 - 向下滑動控制亮度、音量和電源。向上滑動則可立即返回主頁面。

*觸控螢幕功能或因應用程式和連接的裝置而有所差異，或不支援部份操作。
*主頁面中的應用程式因應地區而有所差異。

LG StanbyME Go 被放在帳篷前，螢幕上顯示著令人放鬆的主題 - 壁爐。左上角顯示內置電池圖標。
內置電池

無線生活

LG StanbyME Go 的 3 小時內置電池讓您隨時隨地觀賞電影、暢玩遊戲。

*3 小時的電池續航力是基於在省電模式下使用設備，實際電池使用情況或因情況而有所差異。

LG StanbyME Go 的前視圖。產品被放在車內，螢幕旋轉至橫向，正顯示主頁面。在圖像的左下角，顯示軍事規格圖標。
無憂設計

毋須擔心
盡情享受

一般的顛簸和撞擊均無法影響 LG StanbyME Go，其耐用性已通過美國軍用級測試驗證。

*該產品並不防水。

顯示軍事規格圖標。從左至右分別為撞擊、高低溫、低壓、灰塵、鹽霧和振動。

LG StanbyME Go 的頻閃圖像。將其向前移動到右側時，螢幕從橫向旋轉到垂直。

靈活支架

隨意觀看

橫向或垂直，兩全其美。旋轉螢幕，並以全螢幕欣賞垂直內容。更可在旁邊安上手機支架。

*用於說明的模擬影像，螢幕不會自動旋轉。
*螢幕旋轉：順時針 90° / 傾斜：90° / 高度調節：180mm (基於橫向模式)。
*主頁面中的應用程式或因應地區而有所差異。

「探索全新樂趣」文字 GIF 圖。為了突出「樂趣」，文字顏色和圖案發生了變化。

放置在客廳的 LG StanbyME Go 的剪輯動畫。一開始螢幕是關閉的。當鏡頭向前移動時，螢幕隨即啟動，並且放大到主頁面上。螢幕向左滑動，音樂圖標上出現提示標記。畫面上顯示出綠色的黑膠唱盤造型，並且鏡頭縮小。

黑膠唱盤音樂造型

適合各種空間、不同心情

符合您審美觀的各種華麗黑膠唱盤造型，點綴您的空間。白色現代風、木質復古風、三款柔和色彩，您可以根據當日心情選擇不同的造型。

*用於說明的模擬影像。

父子倆在 LG StanbyME Go 上下棋。在圖像的中間，顯示了國際象棋遊戲圖標。
桌上遊戲

齊齊聚　
齊齊玩

LG StanbyME Go 化身桌遊桌 - 無需棋子，亦無需洗牌。三五知己，盡情暢玩。 

*需使用應用程式下載遊戲。
*應用程式中的遊戲或因地區而有所差異。
*觸控螢幕功能或因應用程式和連接的裝置而有所差異，或不支援部份操作。

LG StanbyME Go 放置在花園中，螢幕顯示在海底。螢幕前有一隻貓坐在凳子上，試圖捕捉螢幕中的烏龜。
輕鬆主題

為生活營造氣氛

LG StanbyME Go 提供八種舒緩情緒的影片及音效，助您放鬆心情。您甚至可以進行離線播放。

OTT 串流平台的圖標排成一行。從左上開始； Netflix、Amazon Prime Video、HBO NOW、YouTubeTV 和 Disney+。還有 Apple TV+。

觀看更多
享受更多

下載您的心水串流平台，並盡情享受您最喜歡的內容。

*LG StanbyME Go 必須連接到無線網絡才能支援串流平台服務。

LG StanbyME Go 的動畫片段展示了彈吉他的場景。一開始，螢幕被設為桌面模式，聲音圖形直接從喇叭中傳出。當螢幕升起至橫向模式時，聲音圖形出現在螢幕兩側。當螢幕被設為垂直模式時，聲音圖形從喇叭中發出。聲罩覆蓋產品，聲波圖形隨著螢幕方向的變化而不斷移動。

環迴立體音效

無論是桌面、橫向還是垂直模式，螢幕都能透過 3 聲道音效最佳化提供頂級音效。同時更可以享受 Dolby Vision 和 Dolby Atmos 帶來的完全沉浸式體驗。

*Dolby、Dolby Atmos® 及雙 D 標誌是 Dolby Laboratories 的註冊商標。

LG StanbyME Go 放在柔和色彩的桌子上，左側朝前。圖像頂部顯示亮度圖標。為說明自動亮度控制功能，圖像的一半是亮的，另一半是暗的。
自動亮度控制

無論白天或夜晚，
為您帶來真正舒適的視覺

螢幕會根據周圍環境自動調節亮度，您可以在最佳亮度下盡情觀賞喜愛的內容。
LG StanbyME Go 的後視圖，它放置在露台桌子的正前方。一個女人正在沙灘椅上休息，用她的聲音控制屏幕。為了說明這一點，她的右側顯示了一個帶有「Hi，LG」文本的對話氣泡。
免提語音控制

Hi LG，請調高音量

免提聲控您的 LG StanbyME Go。即使在遠處，也能識別您的聲音。

*出於隱私考量，初始設定的免提語音控制處於禁用狀態。可以在菜單中激活此功能。
*產品需要連接到互聯網。

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所有規格

PICTURE (DISPLAY)

  • 顯示類型

    FHD

  • 解像度

    Full HD (1,920 x 1,080)

  • 背光技術

    Edge

  • 刷新率

    60Hz Native

PICTURE (PROCESSING)

  • 影像處理器

    α7 Gen5 AI 處理器

  • 人工智能倍線技術

    Resolution Upscaler

  • 動態色調配對

    支援

  • 人工智能亮度控制

    支援

  • HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG (2K)

  • 影像模式

    8 (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, ISF Bright Room, ISF Dark Room)

GAMING

  • HGIG 模式

    支援

  • 電競界面

    支援 (遊戲界面)

SMART TV

  • Apple Airplay2

    支援

  • 系統

    webOS 22

  • 賽事提醒

    支援

  • 家庭設定

    支援

  • ThinQ

    支援

  • USB 鏡頭連接

    支援

  • 網頁瀏覽器

    支援

  • 免提語音操控

    支援

  • 智能語音識別

    Ready

  • 神奇遙控器

    Ready

  • 房對房分享

    支援 (接收)

  • 手機遙控應用程式

    支援 (LG ThinQ)

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    支援

  • Gray Scale

    支援

  • Invert Colors

    支援

AUDIO

  • Dolby Atmos

    支援

  • AI 聲學調音

    AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix)

  • 專業清晰語音

    支援

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • 聲音同步輸出

    支援

  • Bluetooth Surround Ready

    Yes (2 Way Playback)

  • 聲音輸出

    20W

  • AI Acoustic Tuning

    Ready

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)

  • Speaker Direction

    Front Firing

  • 音響系統

    4.0 聲道

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 1)

  • Bluetooth Support

    支援 (v 5.0)

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • HDMI Input

    1ea

  • USB Input

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • 待機耗電量

    小於 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • 遙控器

    基本遙控器

  • 電源線

    Yes (Detachable)

  • 遙控器電池

    支援 (AA x 2 粒)

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