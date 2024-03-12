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LG StanbyME Go - 27" 觸控螢幕 (手提箱設計)
*觸控螢幕功能或因應用程式和連接的裝置而有所差異，或不支援部份操作。
*主頁面中的應用程式因應地區而有所差異。
*3 小時的電池續航力是基於在省電模式下使用設備，實際電池使用情況或因情況而有所差異。
*該產品並不防水。
顯示軍事規格圖標。從左至右分別為撞擊、高低溫、低壓、灰塵、鹽霧和振動。
*用於說明的模擬影像，螢幕不會自動旋轉。
*螢幕旋轉：順時針 90° / 傾斜：90° / 高度調節：180mm (基於橫向模式)。
*主頁面中的應用程式或因應地區而有所差異。
「探索全新樂趣」文字 GIF 圖。為了突出「樂趣」，文字顏色和圖案發生了變化。
*用於說明的模擬影像。
*需使用應用程式下載遊戲。
*應用程式中的遊戲或因地區而有所差異。
*觸控螢幕功能或因應用程式和連接的裝置而有所差異，或不支援部份操作。
*LG StanbyME Go 必須連接到無線網絡才能支援串流平台服務。
*Dolby、Dolby Atmos® 及雙 D 標誌是 Dolby Laboratories 的註冊商標。
*出於隱私考量，初始設定的免提語音控制處於禁用狀態。可以在菜單中激活此功能。
*產品需要連接到互聯網。
所有規格
PICTURE (DISPLAY)
-
顯示類型
FHD
-
解像度
Full HD (1,920 x 1,080)
-
背光技術
Edge
-
刷新率
60Hz Native
PICTURE (PROCESSING)
-
影像處理器
α7 Gen5 AI 處理器
-
人工智能倍線技術
Resolution Upscaler
-
動態色調配對
支援
-
人工智能亮度控制
支援
-
HDR
Dolby Vision / HDR10 / HLG (2K)
-
影像模式
8 (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, ISF Bright Room, ISF Dark Room)
GAMING
-
HGIG 模式
支援
-
電競界面
支援 (遊戲界面)
SMART TV
-
Apple Airplay2
支援
-
系統
webOS 22
-
賽事提醒
支援
-
家庭設定
支援
-
ThinQ
支援
-
USB 鏡頭連接
支援
-
網頁瀏覽器
支援
-
免提語音操控
支援
-
智能語音識別
Ready
-
神奇遙控器
Ready
-
房對房分享
支援 (接收)
-
手機遙控應用程式
支援 (LG ThinQ)
ACCESSIBILITY
-
High Contrast
支援
-
Gray Scale
支援
-
Invert Colors
支援
AUDIO
-
Dolby Atmos
支援
-
AI 聲學調音
AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix)
-
專業清晰語音
支援
-
電視聲音模式分享
支援
-
聲音同步輸出
支援
-
Bluetooth Surround Ready
Yes (2 Way Playback)
-
聲音輸出
20W
-
AI Acoustic Tuning
Ready
-
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)
-
Speaker Direction
Front Firing
-
音響系統
4.0 聲道
CONNECTIVITY
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 1)
-
Bluetooth Support
支援 (v 5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
HDMI Input
1ea
-
USB Input
1ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 5)
POWER
-
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
-
待機耗電量
小於 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
-
遙控器
基本遙控器
-
電源線
Yes (Detachable)
-
遙控器電池
支援 (AA x 2 粒)