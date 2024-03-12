LG StanbyME Go - 27" 觸控螢幕 (手提箱設計)

放置在客廳的 LG StanbyME Go 的剪輯動畫。一開始螢幕是關閉的。當鏡頭向前移動時，螢幕隨即啟動，並且放大到主頁面上。螢幕向左滑動，音樂圖標上出現提示標記。畫面上顯示出綠色的黑膠唱盤造型，並且鏡頭縮小。