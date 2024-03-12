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LG 家電限時激賞

01/05/2023 ~ 31/05/2023

ha-promotion-1600x600-tc

抽濕機優惠

產品資料

29L 變頻式離子殺菌智能抽濕機 MD17GQSE0

優惠價: $4,680
原價: $5,990

LG 網店 Hktvmall

30L 變頻式離子殺菌智能抽濕機 MD18GQBE0

優惠價: $4,980
原價: $6,090

LG 網店 Hktvmall

29/30L 智能抽濕機折扣組合 (MD17GQSE0 / MD18GQBE0)

優惠價: $4,880 (29L) / $5,180 (30L)
原價: $6,580 (29L) / 6,680 (30L)
加 Safe Plus 濾網連固定蓋 (價值: $590)

29L 型號 30L 型號

LG All-in-One Tower™ 限時優惠

產品資料

LG All-in-One Tower™ 無線吸塵機 A9T-Ultra

優惠價: $7,580
原價: $9,280

Hktvmall

乾衣之選優惠

Styler 衣物護理機
WF-DT90VW
FV9A90W2

Objet Collection | Styler 衣物護理機 (樺木白/蒼林綠)

優惠價: $13,500
原價: $16,980
送港幣$1,000電子超市禮券*、專用衣架及芳香紙

LG 網店 Hktvmall

9 公斤 Dual Inverter Heat Pump™ 熱泵乾衣機

優惠價: $9,980
原價: $11,980

LG 網店 Hktvmall

LG Vivace 9 公斤 1200 轉 人工智能洗衣乾衣機

優惠價: 6,290
原價: $7,390

LG 網店 Hktvmall

Objet Collection | Styler 衣物護理機 (樺木白/蒼林綠)1 + 1 折扣組合

優惠價: $16,900

原價: $22,970

Styler 衣物護理機 (S3GNF/S3BNF) 加抽濕機 (MD17GQSE0)
送港幣$1,000電子超市禮券*、專用衣架及芳香紙

LG 網店

9 公斤 Dual Inverter Heat Pump™ 熱泵乾衣機1 + 1 折扣組合

優惠價: $13,380
原價: $17,970
熱泵乾衣機 (WF-DT90VW) 加抽濕機 (MD17GQSE0)

LG 網店

LG Vivace 9 公斤 1200 轉 人工智能洗衣乾衣機1 + 1 折扣組合

優惠價: $9,690
原價: $13,380
洗衣乾衣機 (FV9A90W2) 加抽濕機 (MD17GQSE0)

LG 網店

AeroTower 空氣淨化風扇限時優惠

產品資料

LG PuriCare™ AeroTower 二合一空氣淨化風扇 (樺木白 / 蒼林綠)

優惠價: $4,999
原價: $6,580
加送移動底座 (價值: $480)

LG 網店 Hktvmall

LG PuriCare™ AeroTower 三合一空氣淨化風扇 - 暖風版 (大地啡 / 樺木白)

優惠價: $5,999
原價: $7,180
加送移動底座 (價值: $480)

LG 網店 Hktvmall

電子禮券換領

1) 於購買後 30 天內完成登記禮品換領
2) LG 將於 14 天內通過電郵和 WhatsApp 確認收到禮品換領登記
3) 合資格客戶需於 14 天內透過點擊確認電子郵件認證電郵地址
4) 登記禮品換領成功後，LG 將在 30 天內將電子禮券發送至已確認的客戶電子郵件

有關詳情請瀏覽 https://www.lg.com/hk/promotions/ha-promotion-jul-16

條款及細則
1) LG 香港保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：
- 更改、取消或補充推廣活動或此條款及細則；
- 以類似價值的物品轉換或代替禮品；及/或
- 取消、結束或中止推廣活動。
2) 任何有關参加是次推廣活動及/或換取禮品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的應得之活動禮品被即時取消及/或中止。
3) 有效推廣日期以最近更新版本為準。
4) 推廣優惠只適用於香港 LG 網店。
5) LG 電子香港有限公司保留此推廣優惠之所有相關事項的最終決定權，如有任何修改，恕不另行通知。
6) 本條款及細則將受香港特別行政區管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。
7) 如本條款及細則的中、英文版本有任何歧異或不符 ，概以英文版本為準。

最後更新日期：2023年03月16日