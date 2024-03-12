電子禮券換領

1) 於購買後 30 天內完成登記禮品換領

2) LG 將於 14 天內通過電郵和 WhatsApp 確認收到禮品換領登記

3) 合資格客戶需於 14 天內透過點擊確認電子郵件認證電郵地址

4) 登記禮品換領成功後，LG 將在 30 天內將電子禮券發送至已確認的客戶電子郵件



有關詳情請瀏覽 https://www.lg.com/hk/promotions/ha-promotion-jul-16



條款及細則

1) LG 香港保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：

- 更改、取消或補充推廣活動或此條款及細則；

- 以類似價值的物品轉換或代替禮品；及/或

- 取消、結束或中止推廣活動。

2) 任何有關参加是次推廣活動及/或換取禮品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的應得之活動禮品被即時取消及/或中止。

3) 有效推廣日期以最近更新版本為準。

4) 推廣優惠只適用於香港 LG 網店。

5) LG 電子香港有限公司保留此推廣優惠之所有相關事項的最終決定權，如有任何修改，恕不另行通知。

6) 本條款及細則將受香港特別行政區管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。

7) 如本條款及細則的中、英文版本有任何歧異或不符 ，概以英文版本為準。



最後更新日期：2023年03月16日