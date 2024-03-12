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LG PuriCare™ 360° 空氣清新機 (設寵物模式, 內置清淨循環扇)
LG Premium 皇牌產品
LG 網上商店兩個工作天內快速送貨。網上商店限定優惠：送三合一過濾網 (價值 HK$680)。
LG Premium Care 尊貴服務 - 空氣清新機深層清潔
徹底清潔你的空氣清新機，購買清潔服務組合 (連濾網) 可節省高達 HK$280！
360° 全方位空氣淨化
為你帶來全方位潔淨空氣
無論放置在何處，LG PuriCare™ 都能為你提供全方位、360 度的潔淨空氣。
360度直流風扇
*360 度直流風扇採用了美國國家航空暨太空總署 (NASA) 應用在波音 747 的飛機風扇技術。
*圖片僅供參考，顏色及部分功能或因個別型號而有所不同。
更快速潔淨更大範圍
*由LG內部實驗室在259立方米（9.8 x 9.8 x 2.7米）的封閉區域內進行測試，使用PuriCare 360°（AS309DWA型號）在Clean Booster模式下，測量在距空氣清新機7.5米距離外，1.5米高處的風
速 。 *由LG內部實驗室在132平方米／克的寵物咖啡館封閉區域內進行測試，測量Pet模式下的PuriCare Air Purifier Pet（AS309DNP）和Auto模式下的PuriCare 360°（AS309DWA）底部過濾器收集到的灰塵和毛髮的重量。結果可能會因環境條件和其他外部因素而存在差異。
*TÜVRheinland 在8立方米，溫度為23.0±5.0攝氏度，相對濕度為55±15%的實驗室中，測試PuriCare Air Purifier Pet（AS190DNPA），和標準PuriCare型號（AS199DWA）的最大吸力。結果可能因環境條件和其他外部因素而存在差異。
*開啓寵物模式時，氣流會集中在地面，可過濾超過 35% 懸停在地板上的寵物毛髮。
*由LG內部實驗室在 132 平方米/克的寵物咖啡館封閉區域內進行測試，測量寵物模式下的 PuriCare Air Purifier Pet (AS309DNP) 和自動模式下的 PuriCare 360° (AS309DWA) 底部過濾器收集到的灰塵和毛髮的重量。結果或因環境條件和其他外部因素而有所不同。
*TÜV Rheinland 在 8 立方米，溫度為 23.0±5.0 攝氏度，相對濕度為 55±15% 的實驗室中，測試 PuriCare Air Purifier Pet (AS190DNPA)，和標準 PuriCare 型號 (AS199DWA) 的最大吸力。結果或因環境條件和其他外部因素而有所不同。
多重過濾系統為空氣進行深層清潔
除臭濾網
可水洗 Safe Plus 前置濾網 及 HEPA13 濾網
可水洗 Safe Plus 前置濾網 及 HEPA13 濾網
除去細菌、病毒、灰塵和過敏原。
- 99.9% 抗菌/99.9% 抗病毒
- 除去細灰塵
- 除去極細懸浮微粒/沙塵暴
- 除去過敏原（居家塵蟎、黴菌）
除臭濾網
去除有害氣味。
- 除去異味（乙醛、氨 (NH3)、乙酸）
- 除去如甲醛 (HCHO)、甲苯等臭味分子
- 除去空氣污染物（二氧化氮、二氧化硫）
*抗菌達 99.9% （'20.4.3）①韓國化學融合試驗研究院 (KTR) 檢測：②檢測細菌：金黃色葡萄球菌/肺炎克雷伯菌/大腸桿菌 ③檢測方法：ISO 20743（紡織織物- 抗菌活性的測定）
* 抗病毒達 99.9% （'20.4.14） ①首爾大學健康研究院測試 ②檢測細菌：小鼠肝炎病毒（MHV；鼠冠狀病毒）（人類傳染性冠狀病毒的替代品） ③檢測方法：ISO20743
*除塵達 99.999%：
*經韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL，Korea Conformity Laboratories) 測試。開啓 clean booster 模式 20 分鐘後，可在 60 分鐘內除去 99.999% 0.01㎛ 大小的微塵。 產品：PuriCare™AS309DWA 條件：30.0 立方米的房間。
*經美國奧本大學檢測：去除98.0%沙門氏菌、81.2％彎曲桿菌、96.1%塵蟎過敏原。4.
*結果可能因情況而存在差異。
*經首爾大學檢測 ：在 10 分鐘內去除 99% 耐甲氧西林金黃色葡萄球菌 (MRSA)，在 30 分鐘內去除 95% 肺炎鏈球菌，在 60 分鐘內去除 96%腺病毒，在 120 分鐘內去除 96% H1N1 流感病毒。 結果可能因情況而存在差異。
* Puricare 空氣清新機會自動檢測室內空氣質素，並在機身側面的指示器以四種顏色作標示：紅色、橙色、黃色或綠色。紅色表示空氣質量很差，綠色表示空氣質量很好。
總結
所有規格
基本規格
-
建議面積 (㎡)
61.2
-
CADR (CMH)
477
-
顏色
銀色
-
風扇摩打類型
變頻式摩打
-
CASR (CMM)
7.9
-
運作時音量（高/低）
52 / 20
功能特色
-
360° 潔淨
是
-
兒童安全鎖
有
-
濾網更換提醒
支援
-
納米離子
是
-
粒子密度顯示
PM 10 / 2.5 / 1.0, 以微米顯示
-
寵物模式
支援
-
遙控器
支援
智能
-
智能診斷
支援
-
ThinQ(Wi-Fi)
支援
過濾器
-
空氣清新機濾網
有害氣體全效濾網
-
過濾器等級
HEPA H13
尺寸和重量
-
產品重量（公斤）
11.6
-
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
343 x 587 x 343
合規性
-
產品類型（型號名稱）
360° 空氣清新機