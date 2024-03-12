We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
網絡安全
CES 創新獎 2025 得獎者
webOS Re:New 計劃
*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。
認識功能強大的 alpha 7 Gen8 AI 處理器
alpha 7 Gen8 AI 處理器在效能上有顯著改善，處理速度更快，現在更可提供 4K 畫質，銳利度和深度都比以前大幅提升。
*與同年入門級智能電視的 alpha 5 Gen6 AI 處理器根據內部規格進行比較。
真實 4K 純淨色彩
觀賞色彩鮮明、細節銳利的 4K 內容，品味引人入勝的畫面，
和令人驚嘆的視覺效果。
4K Super Upscaling
使每格畫面都栩栩如生
LG 強大的處理器可將解像度提升至原始畫質。享受 4K Super Upscaling 強化的解像度、亮度與清晰度。
*升級影視內容的畫質將根據來源解像度而有所不同。
次世代 LG AI 電視
AI Magic Remote 神奇搖控器具有專屬的 AI 按鍵，讓您的 AI 體驗更加圓滿
使用 AI Magic Remote 神奇搖控器輕鬆控制電視，而無需任何額外裝置！搭載動作感應器和滾輪，您可以像使用空氣滑鼠般點擊，或者直接下達語音指令。
*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。
*部分功能可能需要連接互聯網。
*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。
*因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。
*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。
*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。
*AI 搜尋功能僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。
*美國和韓國則使用大語言模型 (LLM)。
*需要連接互聯網。
*需要連接互聯網。
*AI Chatbot 僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。
*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。
*支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。
*功能列表在發佈後或有所不同。
*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。
*webOS Re:New 計劃僅適用於 2025 年推出的 OLED / QNED / NanoCell / UHD 電視。
*webOS Re:New 計劃將於 5 年內為您提供共 4 次的 webOS 升級，門檻為預設的 webOS 版本，升級日程由月末至年初不等。
*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。
*升級亦適用於 2022 年推出的 OLED 和 2023 年推出的 UHD 及以上型號。
AI Sound Pro 微調音效，帶來更震撼效果
*AI Clear Sound 必須透過 Soundbar 模式選單啟動。
*音效或因聆聽環境而有所差異。
WOW 介面讓您輕鬆透過電視操控音效
LG Soundbar 位於 LG NanoCell 電視下方。電視螢幕上是 soundbar 和電視音量控制的 UI 介面。
*Soundbar 需另行購買。
*Soundbar 控制模式或因型號而有所差異。
*請注意，購買時可能無法提供服務。更新時需要網絡連線。
*與電視兼容的 soundbar 型號或因應地區而有所差異。
*LG 電視遙控器僅限特定功能使用。
尋找最適合 LG 電視的 LG Soundbar
*功能或因應型號而有所差異，請參閱產品頁面以獲得詳細規格。
強大遊戲體驗
具備 VRR，無需擔心延遲或動態模糊影響表現，體驗頂尖性能、盡情暢玩遊戲。
*僅適用於支援 60Hz 的遊戲或畫面輸入的電腦。
FILMMAKER MODE
透過 FILMMAKER MODE，盡可能貼近原始電影畫面，
觀賞導演希望呈現的視覺效果。
*FILMMAKER MODE 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。
*FILMMAKER MODE 會在 AppleTV+ 和 Amazon Prime video 應用程式開啟時自動啟動。
*產品頁面上的圖像僅供參考。更精確的產品影像，請參閱圖庫。
*以上均為模擬影像。
*服務提供情況因應地區而有所差異。
*個人化服務或因應第三方應用程式的政策而有所差異。
主要規格
-
顯示類型
4K UHD
-
刷新率
60Hz Native
-
寬色域技術
Nano Color
-
影像處理器
α7 AI Processor 4K Gen8
-
HDR
HDR10 / HLG
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1235 x 715 x 57.5
-
機身不連座檯架重量 (kg)
14
所有規格
PICTURE (DISPLAY)
-
顯示類型
4K UHD
-
解像度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
背光技術
Direct
-
刷新率
60Hz Native
-
寬色域技術
Nano Color
PICTURE (PROCESSING)
-
影像處理器
α7 AI Processor 4K Gen8
-
人工智能倍線技術
4K Super Upscaling
-
動態色調配對
支援
-
人工智能亮度控制
支援
-
HDR
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE ™
支援
-
影像模式
10 modes
-
校準
支援
GAMING
-
HGIG 模式
支援
-
電競界面
支援 (遊戲界面)
-
ALLM (自動低延遲模式)
支援
-
VRR (可變刷新率)
Yes (Up to 60Hz)
SMART TV
-
系統
webOS 25
-
USB 鏡頭連接
支援
-
AI Chatbot
支援 (僅適用於香港地區)
-
網頁瀏覽器
支援 (僅適用於香港地區)
-
Google Cast
支援 (僅適用於香港地區)
-
Home Hub
支援
-
智能語音識別
支援
-
神奇遙控器
附送
-
多重畫面
支援
-
手機遙控應用程式
支援 (LG ThinQ)
-
Voice ID
支援 (僅適用於香港地區)
-
支援 Apple Airplay
支援 (僅適用於香港地區)
-
Works with Apple Home
支援 (僅適用於香港地區)
ACCESSIBILITY
-
High Contrast
支援
-
Gray Scale
支援
-
Invert Colors
支援
DIMENSIONS AND WEIGHTS
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1235 x 715 x 57.5
-
機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1235 x 780 x 230
-
包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1360 x 810 x 162
-
檯架 (闊 x 深, mm)
948 x 230
-
機身不連座檯架重量 (kg)
14
-
機身連座檯架重量 (kg)
14.1
-
連包裝盒重量 (kg)
18.9
-
VESA Mounting (WxH, mm)
300 x 300
AUDIO
-
AI 聲學調音
α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
-
專業清晰語音
支援 (Auto Volume Leveling)
-
LG Sound Sync
支援
-
電視聲音模式分享
支援
-
聲音同步輸出
支援
-
Bluetooth Surround Ready
Yes (2 Way Playback)
-
聲音輸出
20W
-
AI Acoustic Tuning
支援
-
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)
-
Speaker Direction
Down Firing
-
音響系統
2.0 Ch
-
WOW Orchestra
支援
CONNECTIVITY
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Support
支援 (v 5.1)
-
Ethernet Input
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
-
HDMI Input
3ea (supports eARC, ALLM)
-
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
-
USB Input
2ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 5)
POWER
-
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50~60Hz (Hongkong), AC 200~220V/50Hz (China)
-
待機耗電量
小於 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
-
遙控器
Magic Remote MR25
-
電源線
Yes (Detachable)
廣播
-
類比電視接收
支援
-
數碼電視接收
DTMB (Terrestrial), DVB-C (Cable)