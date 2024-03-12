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75 吋 LG NanoCell AI NANO80 4K 智能電視 2025

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75 吋 LG NanoCell AI NANO80 4K 智能電視 2025

75 吋 LG NanoCell AI NANO80 4K 智能電視 2025

75NANO80ACA
(5)
  • Nanocell 電視的正視圖，LG Nanocell Al 標誌顯示於上方角落。LG NanoCell NANO80 電視上描繪著色彩繽紛的顏料紋理。
  • LG NanoCell NANO80 電視的背面圖。
  • LG NanoCell NANO80 電視左側面視圖。
  • LG NanoCell NANO80 AI 4K 智能電視的正視圖和側視圖，顯示其長度、寬度、高度及深度尺寸。
  • alpha 7 Gen8 AI 處理器發出黃色光芒，並從中發射出彩色的閃電。標題說明處理器如何提供 4K 品質、驚人的色彩與亮度。
  • LG 4K Super Upscaling 技術改善畫質的前後比較。兩個面板展示相同圖像，一隻色彩鮮豔的鳥兒坐在森林中的樹枝上，右邊的畫面已褪色。標題提及 4K Super Upscaling 如何提升解像度、亮度和清晰度。
  • 圖片一分為二，展示了真實 4K 純淨色彩的前後對比。左半部分的旋轉木馬清晰亮麗；右半部分則褪色暗淡。標題提及如何讓每個場景都更具視覺衝擊力且令人愉悅。
  • 在時尚的客廳中，顯示一部掛牆安裝的 LG 電視，巨型螢幕之下則為 LG Soundbar。
  • 畫面顯示 LG 電視螢幕，前景有一個 AI Magic Remote。AI 按鍵被特別標示，對話泡泡出現以下文字：推介一部我喜歡的電影。螢幕上顯示用家圖示 E，表示 AI Voice ID 能夠根據用家的聲音識別出其身份，並提供專屬推介。
  • LG AI Magic Remote 上的 AI 按鍵被特別標示。周圍是用家可以透過此按鍵完成的各種功能。AI Voice ID、AI 搜尋、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard, AI Sound Wizard。文字描述如下：LG AI Magic Remote 透過專屬 AI 按鍵提升 AI 體驗，彷如一個空氣滑鼠，點擊盡在彈指間。
  • 特寫的 LG 電視螢幕正顯示 AI 搜尋功能如何運作。開啟一個小型聊天視窗，顯示用家如何詢問有哪些體育遊戲。AI 搜尋功能透過聊天和顯示可用影視內容的縮圖作出回應。也有提示詢問 Microsoft Copilot。
  • LG AI Magic Remote 置於 LG 電視螢幕前方。螢幕顯示 LG AI 所發出的專屬問候語，當中的定制關鍵詞是根據用家的搜尋和觀看歷史所設定。遙控器旁邊有一個圖示和標籤，顯示只要輕輕一按 AI 按鍵就能使用 AI Concierge 功能。
  • LG 電視螢幕上正在播放科幻影視內容。螢幕顯示 AI Chatbot 介面。用家給聊天機械人傳送訊息，表示螢幕太暗。聊天機械人為該請求提供解決方案。整個畫面一分為二。一側較暗，另一側較亮，展示 AI Chatbot 如何自動為用家解決問題。文字解釋 Al Chatbot 能夠理解用家意圖，並提供問題解決方案。
Nanocell 電視的正視圖，LG Nanocell Al 標誌顯示於上方角落。LG NanoCell NANO80 電視上描繪著色彩繽紛的顏料紋理。
LG NanoCell NANO80 電視的背面圖。
LG NanoCell NANO80 電視左側面視圖。
LG NanoCell NANO80 AI 4K 智能電視的正視圖和側視圖，顯示其長度、寬度、高度及深度尺寸。
alpha 7 Gen8 AI 處理器發出黃色光芒，並從中發射出彩色的閃電。標題說明處理器如何提供 4K 品質、驚人的色彩與亮度。
LG 4K Super Upscaling 技術改善畫質的前後比較。兩個面板展示相同圖像，一隻色彩鮮豔的鳥兒坐在森林中的樹枝上，右邊的畫面已褪色。標題提及 4K Super Upscaling 如何提升解像度、亮度和清晰度。
圖片一分為二，展示了真實 4K 純淨色彩的前後對比。左半部分的旋轉木馬清晰亮麗；右半部分則褪色暗淡。標題提及如何讓每個場景都更具視覺衝擊力且令人愉悅。
在時尚的客廳中，顯示一部掛牆安裝的 LG 電視，巨型螢幕之下則為 LG Soundbar。
畫面顯示 LG 電視螢幕，前景有一個 AI Magic Remote。AI 按鍵被特別標示，對話泡泡出現以下文字：推介一部我喜歡的電影。螢幕上顯示用家圖示 E，表示 AI Voice ID 能夠根據用家的聲音識別出其身份，並提供專屬推介。
LG AI Magic Remote 上的 AI 按鍵被特別標示。周圍是用家可以透過此按鍵完成的各種功能。AI Voice ID、AI 搜尋、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard, AI Sound Wizard。文字描述如下：LG AI Magic Remote 透過專屬 AI 按鍵提升 AI 體驗，彷如一個空氣滑鼠，點擊盡在彈指間。
特寫的 LG 電視螢幕正顯示 AI 搜尋功能如何運作。開啟一個小型聊天視窗，顯示用家如何詢問有哪些體育遊戲。AI 搜尋功能透過聊天和顯示可用影視內容的縮圖作出回應。也有提示詢問 Microsoft Copilot。
LG AI Magic Remote 置於 LG 電視螢幕前方。螢幕顯示 LG AI 所發出的專屬問候語，當中的定制關鍵詞是根據用家的搜尋和觀看歷史所設定。遙控器旁邊有一個圖示和標籤，顯示只要輕輕一按 AI 按鍵就能使用 AI Concierge 功能。
LG 電視螢幕上正在播放科幻影視內容。螢幕顯示 AI Chatbot 介面。用家給聊天機械人傳送訊息，表示螢幕太暗。聊天機械人為該請求提供解決方案。整個畫面一分為二。一側較暗，另一側較亮，展示 AI Chatbot 如何自動為用家解決問題。文字解釋 Al Chatbot 能夠理解用家意圖，並提供問題解決方案。

主要功能

  • 真實 4K 純淨色彩，生動鮮明，細節驚人
  • alpha 7 Gen8 4K AI 處理器提供 4K 畫質、升級影像和環迴立體音效
  • AI Magic Remote 配備全新 AI 按鍵，支援語音控制和拖放功能
  • 4K Super Upscaling 技術提升解像度、亮度和清晰度
  • 大尺寸螢幕呈現高解像度畫面
更多

網絡安全

CES 創新獎 2025 得獎者

webOS Re:New 計劃

*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。

LG NanoCell 電視稍微向左傾斜，展示色彩繽紛的線條。alpha 7 4K AI 處理器標誌嵌入電視螢幕的右下角。背景為淺淺的青綠漸層。

投入逼真色彩的世界

畫質 webOS 25 音質 大尺寸電視 電影與遊戲體驗

認識功能強大的 alpha 7 Gen8 AI 處理器

alpha 7 Gen8 AI 處理器在效能上有顯著改善，處理速度更快，現在更可提供 4K 畫質，銳利度和深度都比以前大幅提升。

alpha 7 Gen8 AI 處理器發出黃色光芒，並從中發射出彩色的閃電。

*與同年入門級智能電視的 alpha 5 Gen6 AI 處理器根據內部規格進行比較。

真實 4K 純淨色彩

觀賞色彩鮮明、細節銳利的 4K 內容，品味引人入勝的畫面，
和令人驚嘆的視覺效果。

褪色的旋轉木馬被色彩的浪潮洗滌，化為繽粉明豔的彩色旋轉木馬景象。

4K Super Upscaling
使每格畫面都栩栩如生

LG 強大的處理器可將解像度提升至原始畫質。享受 4K Super Upscaling 強化的解像度、亮度與清晰度。

LG 4K Super Upscaling 技術改善畫質的前後比較。兩個面板展示相同圖像，一隻色彩鮮豔的鳥兒坐在森林中的樹枝上，右邊的畫面已褪色。標題提及 4K Super Upscaling 如何提升解像度、亮度和清晰度。

*升級影視內容的畫質將根據來源解像度而有所不同。

次世代 LG AI 電視

了解更多

AI Magic Remote 神奇遙控器具有專屬的 AI 按鍵，讓您的 AI 體驗更加圓滿

使用 AI Magic Remote 神奇遙控器輕鬆控制電視，而無需任何額外裝置！搭載動作感應器和滾輪，您可以像使用空氣滑鼠般點擊，或者直接下達語音指令。

*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。

*部分功能可能需要連接互聯網。

*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

AI Voice ID

LG AI Voice ID 認知每位用家獨特的語音特徵，且在您進行語音操控時提供個人化建議。

*因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。

*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。

*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。

特寫 LG Nanocell 電視螢幕顯示 AI 搜尋功能如何運作。一個小型聊天視窗正顯示用家如何詢問有哪些體育賽事。AI 搜尋功能透過聊天和顯示影視內容的縮圖作出回應。彈出可詢問 Microsoft Copilot 的提示。

AI 搜尋

向電視詢問任何問題。內置的 AI 會識別您的聲音並迅速根據您的要求提供專屬內容推薦。您還可以使用 Microsoft Copilot 獲取更多搜尋結果和解決方案。

*AI 搜尋功能僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。

*美國和韓國則使用大語言模型 (LLM)。

*需要連接互聯網。

LG Nanocell 電視螢幕上正在播放科幻影視內容。螢幕顯示 AI Chatbot 介面。用家給聊天機械人傳送訊息，表示螢幕太暗。聊天機械人為該請求提供解決方案。整個畫面一分為二。一側較暗，另一側較亮，展示 AI Chatbot 如何自動為用家解決問題。

AI Chatbot

可透過 AI Magic Remote 與 AI Chatbot 作互動 - 從進行設定到排除故障，AI 能理解用家意圖，並立即提供解決方案。

*需要連接互聯網。

*AI Chatbot 僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。

LG AI Magic Remote 置於 LG 電視螢幕前方。螢幕顯示 LG AI 所發出的專屬問候語，當中的定制關鍵詞是根據用家的搜尋和觀看歷史所設定。遙控器旁邊有一個圖示和標籤，顯示只要輕輕一按 AI 按鍵就能使用 AI Concierge 功能。

AI Concierge

輕按遙控器上的 AI 按鍵，即可啟動 AI Concierge，根據您的搜尋和觀看紀錄，提供個人化的關鍵字和推薦內容。

*支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。

*功能列表在發佈後或有所不同。

*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。

AI Picture Wizard

先進的演算法可透過 16 億種影像選擇來了解您的喜好。根據您的選擇，您的電視會為您保存最適合您的畫質設定。

AI Sound Wizard

從精選的音效庫中選擇您喜歡的素材。AI 可從 4,000 萬個參數中，根據您的喜好度身訂造音效設定。

webOS Re:New Program 標誌和名稱，旁邊有 2025 CES 創新獎得獎徽章。

屢獲殊榮的 webOS Re:New Program 在五年內為您的電視進行升級

透過年度更新享受最新的功能和軟件。作為 CES 創新獎網路安全類別的獲獎者，webOS 會保障您的私隱和數據安全，讓您安枕無憂。

*webOS Re:New 計劃僅適用於 2025 年推出的 OLED / QNED / NanoCell / UHD 電視。

*webOS Re:New 計劃將於 5 年內為您提供共 4 次的 webOS 升級，門檻為預設的 webOS 版本，升級日程由月末至年初不等。

*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。

*升級亦適用於 2022 年推出的 OLED 和 2023 年推出的 UHD 及以上型號。

AI Sound Pro 微調音效，帶來更震撼效果

圖中有一名男子彈吉他、一名女子對著麥克風唱歌，以及一名男子彈鋼琴。從他們發出的聲波可看到聲音傳送，以及 AI Clear Sound 如何增強音質。

AI Clear Sound

精準的音調校正可提升清晰度，帶來非凡的音效體驗。

LG NanoCell 電視上描繪了一名騎著摩托車的男子，紫色的抽象圓圈從車輪噴出，將聲音傳送形象化。

AI 處理器支援的動態音效增強器

AI 處理增強電視音效，帶來更震撼的音效體驗。

客廳空間中設有掛牆安裝的 LG 電視。圖像顯示音波充滿整個空間，顯示虛擬 9.1.2 聲道如何為用家創造環迴立體聲效體驗。

虛擬 9.1.2 聲道帶來全方位環迴立體聲效

只需一部 LG 電視，即可享受環迴立體音效體驗。AI 使用深度學習演算法，讓您體驗仿如 9.1.2 聲道般的環迴聲效。

*AI Clear Sound 必須透過 Soundbar 模式選單啟動。

*音效或因聆聽環境而有所差異。

WOW 介面讓您輕鬆透過電視操控音效

LG Soundbar 位於 LG NanoCell 電視下方。電視螢幕上是 soundbar 和電視音量控制的 UI 介面。

*Soundbar 需另行購買。

*Soundbar 控制模式或因型號而有所差異。

*請注意，購買時可能無法提供服務。更新時需要網絡連線。

*與電視兼容的 soundbar 型號或因應地區而有所差異。

*LG 電視遙控器僅限特定功能使用。

尋找最適合 LG 電視的 LG Soundbar

*功能或因應型號而有所差異，請參閱產品頁面以獲得詳細規格。

大尺寸電視

在 LG 大尺寸電視螢幕上觀看所有您喜愛的電影、體育賽事和遊戲內容，享受高解像度影像體驗。

在時尚的客廳中，顯示一部掛牆安裝的 LG 電視，巨型螢幕之下則為 LG Soundbar。

*NANO80 最大尺寸為 75 吋，或因地區而有所差異。

強大遊戲體驗

具備 VRR，無需擔心延遲或動態模糊影響表現，體驗頂尖性能、盡情暢玩遊戲。

在顯示賽車遊戲的螢幕前有一雙握著遊戲控制器的手。VRR 的標誌位於左上角。可看到 Nvidia GeForce Now 標誌和其他相關認證。

*僅適用於支援 60Hz 的遊戲或畫面輸入的電腦。

FILMMAKER MODE

透過 FILMMAKER MODE，盡可能貼近原始電影畫面，
觀賞導演希望呈現的視覺效果。

一位導演站在控制面板前方，在 LG NanoCell 電視上編輯電影《花月殺手》。左下角是 FILMMAKER MODE 標誌。

*FILMMAKER MODE 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*FILMMAKER MODE 會在 AppleTV+ 和 Amazon Prime video 應用程式開啟時自動啟動。

*產品頁面上的圖像僅供參考。更精確的產品影像，請參閱圖庫。

*以上均為模擬影像。

*服務提供情況因應地區而有所差異。

*個人化服務或因應第三方應用程式的政策而有所差異。

列印

主要規格

  • 顯示類型

    4K UHD

  • 刷新率

    60Hz Native

  • 寬色域技術

    Nano Color

  • 影像處理器

    α7 AI Processor 4K Gen8

  • HDR

    HDR10 / HLG

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1678 x 964 x 59.9

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    31.4

所有規格

PICTURE (DISPLAY)

  • 顯示類型

    4K UHD

  • 解像度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 背光技術

    Direct

  • 刷新率

    60Hz Native

  • 寬色域技術

    Nano Color

PICTURE (PROCESSING)

  • 影像處理器

    α7 AI Processor 4K Gen8

  • 人工智能倍線技術

    4K Super Upscaling

  • 動態色調配對

    支援

  • 人工智能亮度控制

    支援

  • HDR

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    支援

  • 影像模式

    10 modes

  • 校準

    支援

GAMING

  • HGIG 模式

    支援

  • 電競界面

    支援 (遊戲界面)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    支援

  • VRR (可變刷新率)

    Yes (Up to 60Hz)

SMART TV

  • 系統

    webOS 25

  • USB 鏡頭連接

    支援

  • AI Chatbot

    支援 (僅適用於香港地區)

  • 網頁瀏覽器

    支援 (僅適用於香港地區)

  • Google Cast

    支援 (僅適用於香港地區)

  • Home Hub

    支援

  • 智能語音識別

    支援

  • 神奇遙控器

    附送

  • 多重畫面

    支援

  • 手機遙控應用程式

    支援 (LG ThinQ)

  • Voice ID

    支援 (僅適用於香港地區)

  • 支援 Apple Airplay

    支援 (僅適用於香港地區)

  • Works with Apple Home

    支援 (僅適用於香港地區)

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    支援

  • Gray Scale

    支援

  • Invert Colors

    支援

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1678 x 964 x 59.9

  • 機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1678 x 1027 x 361

  • 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1820 x 1150 x 200

  • 檯架 (闊 x 深, mm)

    1344 x 361

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    31.4

  • 機身連座檯架重量 (kg)

    31.8

  • 連包裝盒重量 (kg)

    40.7

  • VESA Mounting (WxH, mm)

    400 x 400

AUDIO

  • AI 聲學調音

    α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • 專業清晰語音

    支援 (Auto Volume Leveling)

  • LG Sound Sync

    支援

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • 聲音同步輸出

    支援

  • Bluetooth Surround Ready

    Yes (2 Way Playback)

  • 聲音輸出

    20W

  • AI Acoustic Tuning

    支援

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

  • Speaker Direction

    Down Firing

  • 音響系統

    2.0 Ch

  • WOW Orchestra

    支援

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    支援 (v 5.1)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • HDMI Input

    3ea (supports eARC, ALLM)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB Input

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50~60Hz (Hongkong), AC 200~220V/50Hz (China)

  • 待機耗電量

    小於 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • 遙控器

    Magic Remote MR25

  • 電源線

    Yes (Attached)

廣播

  • 類比電視接收

    支援

  • 數碼電視接收

    DTMB (Terrestrial), DVB-C (Cable)

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