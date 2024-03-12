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50 吋 LG QNED evo AI QNED85 MiniLED 4K 智能電視 2025

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50 吋 LG QNED evo AI QNED85 MiniLED 4K 智能電視 2025

50 吋 LG QNED evo AI QNED85 MiniLED 4K 智能電視 2025

50QNED85ACA
(5)
  • LG QNED evo QNED85 電視的正視圖，上方角落有 LG QNED evo Al Logo。LG QNED evo QNED85 電視上描繪著色彩繽紛的顏料紋理。
  • LG QNED evo QNED85 電視微傾斜的右側面視圖
  • LG QNED evo QNED85 電視的背面圖
  • LG QNED evo QNED85 電視左側面視圖
  • LG QNED evo AI QNED85 4K 智能電視的正視圖和側視圖，顯示其長度、寬度、高度及深度尺寸。
  • alpha 8 Gen2 AI 處理器發出橙色和粉色光芒，並從中發射出彩色的閃電。標題說明處理器如何提供 4K 品質、驚人的色彩與亮度。影像文字內容為約 NPU 1.7 倍更強大的 AI 神經處理及 CPU 1.4 倍更快運行速度。
  • 繽紛的顏料從地板上濺起。影像下方顯示 Intertek 認證，證明產品符合 100% DCI-P3 色彩容量。標題說明 LG 嶄新獨特的廣闊色域技術，讓您在螢幕上看到生動的色彩。
  • 樹枝上的鸚鵡色彩生動。標題說明 LG Al Picture Pro 如何就場景的解像度、亮度、深度和清晰度實現驚人的視覺提升效果。
  • 黑色背景下展示出多種不同色調和色彩的 3D 全息花朵。花朵的解像度和細節展示了 QNED MiniLED 能呈現卓越色彩、亮度和對比均的能力。標題提及 MiniLED 如何提升清晰度，並提供鮮明的對比。
  • 一個女孩和一隻狗坐在掛牆安裝的 LG QNED 電視前面，畫面顯示三頭向外行走的大象，電視下方是 LG Soundbar。標題提及在大尺寸螢幕上，每個動作都更顯驚心動魄。
  • 畫面顯示 LG 電視螢幕，前景有一個 AI Magic Remote。AI 按鍵被特別標示，對話泡泡出現以下文字：推介一部我喜歡的電影。螢幕上顯示用家圖示 E，表示 AI Voice ID 能夠根據用家的聲音識別出其身份，並提供專屬推介。
  • LG AI Magic Remote 上的 AI 按鍵被特別標示。周圍是用家可以透過此按鍵完成的各種功能。AI Voice ID、AI 搜尋、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard, AI Sound Wizard。文字描述如下：LG AI Magic Remote 透過專屬 AI 按鍵提升 AI 體驗，彷如一個空氣滑鼠，點擊盡在彈指間。
  • 特寫的 LG 電視螢幕正顯示 AI 搜尋功能如何運作。開啟一個小型聊天視窗，顯示用家如何詢問有哪些體育遊戲。AI 搜尋功能透過聊天和顯示可用影視內容的縮圖作出回應。也有提示詢問 Microsoft Copilot。
  • LG AI Magic Remote 置於 LG 電視螢幕前方。螢幕顯示 LG AI 所發出的專屬問候語，當中的定制關鍵詞是根據用家的搜尋和觀看歷史所設定。遙控器旁邊有一個圖示和標籤，顯示只要輕輕一按 AI 按鍵就能使用 AI Concierge 功能。
  • 一個女孩和一隻狗坐在掛牆安裝的 LG QNED 電視前面，畫面顯示三頭向外行走的大象，電視下方是 LG Soundbar。標題提及在大尺寸螢幕上，每個動作都更顯驚心動魄。
LG QNED evo QNED85 電視的正視圖，上方角落有 LG QNED evo Al Logo。LG QNED evo QNED85 電視上描繪著色彩繽紛的顏料紋理。
LG QNED evo QNED85 電視微傾斜的右側面視圖
LG QNED evo QNED85 電視的背面圖
LG QNED evo QNED85 電視左側面視圖
LG QNED evo AI QNED85 4K 智能電視的正視圖和側視圖，顯示其長度、寬度、高度及深度尺寸。
alpha 8 Gen2 AI 處理器發出橙色和粉色光芒，並從中發射出彩色的閃電。標題說明處理器如何提供 4K 品質、驚人的色彩與亮度。影像文字內容為約 NPU 1.7 倍更強大的 AI 神經處理及 CPU 1.4 倍更快運行速度。
繽紛的顏料從地板上濺起。影像下方顯示 Intertek 認證，證明產品符合 100% DCI-P3 色彩容量。標題說明 LG 嶄新獨特的廣闊色域技術，讓您在螢幕上看到生動的色彩。
樹枝上的鸚鵡色彩生動。標題說明 LG Al Picture Pro 如何就場景的解像度、亮度、深度和清晰度實現驚人的視覺提升效果。
黑色背景下展示出多種不同色調和色彩的 3D 全息花朵。花朵的解像度和細節展示了 QNED MiniLED 能呈現卓越色彩、亮度和對比均的能力。標題提及 MiniLED 如何提升清晰度，並提供鮮明的對比。
一個女孩和一隻狗坐在掛牆安裝的 LG QNED 電視前面，畫面顯示三頭向外行走的大象，電視下方是 LG Soundbar。標題提及在大尺寸螢幕上，每個動作都更顯驚心動魄。
畫面顯示 LG 電視螢幕，前景有一個 AI Magic Remote。AI 按鍵被特別標示，對話泡泡出現以下文字：推介一部我喜歡的電影。螢幕上顯示用家圖示 E，表示 AI Voice ID 能夠根據用家的聲音識別出其身份，並提供專屬推介。
LG AI Magic Remote 上的 AI 按鍵被特別標示。周圍是用家可以透過此按鍵完成的各種功能。AI Voice ID、AI 搜尋、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard, AI Sound Wizard。文字描述如下：LG AI Magic Remote 透過專屬 AI 按鍵提升 AI 體驗，彷如一個空氣滑鼠，點擊盡在彈指間。
特寫的 LG 電視螢幕正顯示 AI 搜尋功能如何運作。開啟一個小型聊天視窗，顯示用家如何詢問有哪些體育遊戲。AI 搜尋功能透過聊天和顯示可用影視內容的縮圖作出回應。也有提示詢問 Microsoft Copilot。
LG AI Magic Remote 置於 LG 電視螢幕前方。螢幕顯示 LG AI 所發出的專屬問候語，當中的定制關鍵詞是根據用家的搜尋和觀看歷史所設定。遙控器旁邊有一個圖示和標籤，顯示只要輕輕一按 AI 按鍵就能使用 AI Concierge 功能。
一個女孩和一隻狗坐在掛牆安裝的 LG QNED 電視前面，畫面顯示三頭向外行走的大象，電視下方是 LG Soundbar。標題提及在大尺寸螢幕上，每個動作都更顯驚心動魄。

主要功能

  • 全新 Dynamic QNED Color 提供極致豐富的色彩
  • alpha 8 Gen2 AI 處理器提供 4K 畫質、升級影像和環迴立體音效
  • AI Magic Remote 配備全新 AI 按鍵，支援語音控制和拖放功能
  • Local Dimming 精準調光技術確保提供最清晰的影像，最細微的細節也能一覽無遺
更多

網絡安全

CES 創新獎 2025 得獎者

webOS Re:New 計劃

*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。

多彩的深色背景下放置着一部 LG QNED 電視。螢幕展示着一幅鮮明多彩的藝術作品，展現 QNED 的色彩技術，還有能夠表現廣泛色調和優異對比的能力。展示全新 LG QNED evo AI 標誌。附有字幕提及 QNED 的 MiniLED 和全新 alpha AI 處理器。標題為「重塑色彩，全新體驗」。

重塑色彩，全新體驗

*QNED 和 QNED evo 各自配備不同的色彩解決方案，採用 LG 最新且獨特的廣闊色域技術取代量子點技術。

畫質 webOS 25 設計 音質 電影與遊戲體驗

全新 Dynamic QNED Color

LG 最新、獨特的廣闊色域技術取代量子點技術，提升色彩再現效能

繽紛的顏料從地板上濺起。

經 Intertrek 認證，具備 DCI-P3 100% 色彩容量。

LG QNED evo 經認證具備 100% 色彩容量

*螢幕色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。

採用全新 alpha AI 處理器的 MiniLED

MiniLED 和 Precision Dimming 精準調光技術締造明亮畫面，精準呈現出色細節和鮮明對比。 

黑色背景下展示出多種不同色調和色彩的 3D 全息花朵。花朵的解像度和細節展示了 QNED MiniLED 能呈現卓越色彩、亮度和對比均的能力。

*MiniLED 的尺寸是根據 LG 的內部標準而定。

*Precision Dimming 精準調光技術適用於 100 吋的 QNED85，而 Dimming Pro 調光專業技術則適用於 86/75/65/55/50 吋的 QNED85。

十分創新帶來更聰明、更快的全新 alpha AI 處理器

處理器配備 AI 引擎，能依影像類型辨識內容，並根據這些資訊提供最理想的畫質設定，提供更有深度和更細節的畫面。

alpha 8 Gen2 AI 處理器發出橙色和粉色光芒，並從中發射出彩色的閃電。標題說明處理器如何提供 4K 品質、驚人的色彩與亮度。影像文字內容為約 NPU 1.7 倍更強大的 AI 神經處理及 CPU 1.4 倍更快運行速度。

*與同年入門級智能電視的 alpha 7 Gen8 AI 處理器根據內部規格進行比較。

AI Picture Pro 使每格畫面都栩栩如生

AI Super Upscaling 及 Dynamic Tone Mapping Pro 動態色調映射專業技術會分析每一幀畫面內的元素，從而提升解像度、亮度、深度和清晰度。

線條以動畫呈現森林中一隻鸚鵡非常暗淡且幾乎是灰色的圖像，猶如一台超級電腦正在分析畫面中的元素。雷射追蹤鸚鵡的輪廓，然後將其增強為更明亮、更銳利、更絢麗的色彩。背景也從左到右變換，現在對比度、深度和色彩都有所改善。

*AI Super Upscaling 和 Dynamic Tone Mapping Pro 僅適用於 QNED92、QNED9M 和 QNED85。

*AI Picture Pro 不適用於 OTT 服務上任何受版權保護的內容。

*升級影視內容的畫質因應來源解像度而有所不同。

次世代 LG AI 電視

了解更多

AI Magic Remote 神奇搖控器具有專屬的 AI 按鍵，讓您的 AI 體驗更加圓滿

使用 AI Magic Remote 神奇搖控器輕鬆控制電視，而無需任何額外裝置！搭載動作感應器和滾輪，您可以像使用空氣滑鼠般點擊，或者直接下達語音指令。

*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。

*部分功能可能需要連接互聯網。

*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

AI Voice ID

LG AI Voice ID 認知每位用家獨特的語音特徵，且在您進行語音操控時提供個人化建議。

*因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。

*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。

*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。

特寫 LG QNED 電視螢幕顯示 AI 搜尋功能如何運作。一個小型聊天視窗正顯示用家如何詢問有哪些體育賽事。AI 搜尋功能透過聊天和顯示影視內容的縮圖作出回應。彈出可詢問 Microsoft Copilot 的提示。

AI 搜尋

向電視詢問任何問題。內置的 AI 會識別您的聲音並迅速根據您的要求提供專屬內容推薦。您還可以使用 Microsoft Copilot 獲取更多搜尋結果和解決方案。

*AI 搜尋功能僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。

*美國和韓國則使用大語言模型 (LLM)。

*需要連接互聯網。

LG QNED 電視螢幕上正在播放科幻影視內容。螢幕顯示 AI Chatbot 介面。用家給聊天機械人傳送訊息，表示螢幕太暗。聊天機械人為該請求提供解決方案。整個畫面一分為二。一側較暗，另一側較亮，展示 AI Chatbot 如何自動為用家解決問題。

AI Chatbot

可透過 AI Magic Remote 與 AI Chatbot 作互動 - 從進行設定到排除故障，AI 能理解用家意圖，並立即提供解決方案。

*需要連接互聯網。

*AI Chatbot 僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。

LG AI Magic Remote 置於 LG 電視螢幕前方。螢幕顯示 LG AI 所發出的專屬問候語，當中的定制關鍵詞是根據用家的搜尋和觀看歷史所設定。遙控器旁邊有一個圖示和標籤，顯示只要輕輕一按 AI 按鍵就能使用 AI Concierge 功能。

AI Concierge

輕按遙控器上的 AI 按鍵，即可啟動 AI Concierge，根據您的搜尋和觀看紀錄，提供個人化的關鍵字和推薦內容。

*支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。

*功能列表在發佈後或有所不同。

*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。

AI Picture Wizard

先進的演算法可透過 16 億種影像選擇來了解您的喜好。根據您的選擇，您的電視會為您保存最適合您的畫質設定。

AI Sound Wizard

從精選的音效庫中選擇您喜歡的素材。AI 可從 4,000 萬個參數中，根據您的喜好度身訂造音效設定。

webOS Re:New Program 標誌和名稱，旁邊有 2025 CES 創新獎得獎徽章。

屢獲殊榮的 webOS Re:New Program 在五年內為您的電視進行升級

透過年度更新享受最新的功能和軟件。作為 CES 創新獎網路安全類別的獲獎者，webOS 會保障您的私隱和數據安全，讓您安枕無憂。

*webOS Re:New 計劃僅適用於 2025 年推出的 OLED / QNED / NanoCell / UHD 電視。

*webOS Re:New 計劃將於 5 年內為您提供共 4 次的 webOS 升級，門檻為預設的 webOS 版本，升級日程由月末至年初不等。

*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。

*升級亦適用於 2022 年推出的 OLED 和 2023 年推出的 UHD 及以上型號。

超薄機身設計

超薄機身設計點綴您的空間。

*超薄機身設計適用於 86/75/65/55/50 吋的 QNED85。

支援虛擬 9.1.2 聲道的 AI Sound Pro

*AI Clear Sound 必須透過 Soundbar 模式選單啟動。

*音效或因聆聽環境而有所差異。

LG 電視和 LG Soundbar 提升音場

*Soundbar 需另行購買。

*Soundbar 控制模式或因型號而有所差異。

*請注意，購買時可能無法提供服務。更新時需要網絡連線。

*與電視兼容的 soundbar 型號或因應地區而有所差異。

*LG 電視遙控器僅限特定功能使用。

*WOW Orchestra 適用於 QNED92、QNED9M 和 QNED85。

Synergy 支架

Synergy 支架將 LG Soundbar 固定在最佳位置，無縫融入並呈現最佳音效。

*Synergy 支架可與 86/75/65/55/50 吋的 QNED85 匹配。

*Soundbar 需另行購買。

**Synergy 支架設有單柱式或雙柱式設計，或因地區或產品而有所差異。

尋找最適合 LG 電視的 LG Soundbar

*功能或因應型號而有所差異，請參閱產品頁面以獲得詳細規格。

進階遊戲體驗

具備 144Hz VRR 以及 AMD FreeSync Premium，無需擔心延遲或動態模糊影響表現，體驗頂尖性能、盡情暢玩遊戲。

並排兩幅電子遊戲內汽車的影像。其中一個出現大量動態模糊。另一個畫面銳利且對焦清晰，展現出 LG QNED 電視的高更新率。右上角可看到 VRR 和 144Hz 標誌。

*QNED85 支援 FreeSync Premium、GeForce NOW、Game Portal、VRR、ALLM、eARC 和 HGiG。

*100/86/75/65 吋的 QNED85 支援 144Hz，55/50 吋的 QNED85 支援 120Hz。

*僅適用於支援 144Hz 的遊戲或畫面輸入的電腦。

*HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。

*對 HGiG 的支援或因地區而有所差異。

Dolby Vision 及 Ambient FILMMAKER MODE

透過 Dolby Vision 和具備環境光補償功能的 FILMMAKER MODE，盡可能貼近原始電影畫面，觀賞導演希望呈現的視覺效果。

一位導演站在控制面板前方，在 LG QNED 電視上編輯電影《花月殺手》。左下角是 Dolby Vision 標誌和 FILMMAKER MODE 標誌。影像下方是 Netflix、HBOmax、Prime Video、Disney Plus、Apple TV 和 LG Channels 的標誌。

*Ambient FILMMAKER MODE 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*Ambient FILMMAKER MODE 可同時支援 Dolby Vision。

*Ambient FILMMAKER MODE 會在 AppleTV+ 和 Amazon Prime video 應用程式開啟時自動啟動。

LG QNED92 和 LG QNED85 電視並排，螢幕上展示着繽紛的藝術作品，突出 LG QNED 鮮明的色彩呈現技術的。此外，亦展示全新 LG QNED evo AI 標誌。

認識全新
QNED evo

*產品頁面上的圖像僅供參考。更精確的產品影像，請參閱圖庫。

*以上均為模擬影像。

*服務提供情況因應地區而有所差異。

*個人化服務或因應第三方應用程式的政策而有所差異。

*AI Magic Remote 或因應電視尺寸、型號和地區而需另行購買。

列印

主要規格

  • 顯示類型

    4K QNED MiniLED

  • 刷新率

    120Hz Native

  • 寬色域技術

    Dynamic QNED Color

  • 影像處理器

    α8 AI Processor 4K Gen2

  • HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1123 x 652 x 29.7

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    13.0

所有規格

PICTURE (DISPLAY)

  • 顯示類型

    4K QNED MiniLED

  • 解像度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 背光技術

    Mini LED

  • 刷新率

    120Hz Native

  • 寬色域技術

    Dynamic QNED Color

PICTURE (PROCESSING)

  • 影像處理器

    α8 AI Processor 4K Gen2

  • 人工智能倍線技術

    α8 AI Super Upscaling 4K

  • 動態色調配對

    支援 (專業動態色調配對)

  • 人工智能影像識別

    支援 (SDR/HDR)

  • 人工智能亮度控制

    支援

  • HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    支援

  • 高幀率影像

    4K 120 fps (HDMI)

  • 調光技術

    區域控光

  • 流暢畫面

    Motion Pro

  • 影像模式

    10 modes

  • AI Picture Pro

    支援

  • 校準

    支援

  • QMS (Quick Media Switching)

    支援

GAMING

  • FreeSync Compatible (AMD)

    支援

  • HGIG 模式

    支援

  • 電競界面

    支援 (遊戲界面)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    支援

  • VRR (可變刷新率)

    Yes (Up to 120Hz)

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

    支援

SMART TV

  • 系統

    webOS 25

  • USB 鏡頭連接

    支援

  • AI Chatbot

    支援 (僅適用於香港地區)

  • 隨時待命

    支援

  • 網頁瀏覽器

    支援 (僅適用於香港地區)

  • Google Cast

    支援 (僅適用於香港地區)

  • Home Hub

    支援

  • 智能語音識別

    支援

  • 神奇遙控器

    附送

  • 多重畫面

    支援

  • 手機遙控應用程式

    支援 (LG ThinQ)

  • Voice ID

    支援 (僅適用於香港地區)

  • 支援 Apple Airplay

    支援 (僅適用於香港地區)

  • Works with Apple Home

    支援 (僅適用於香港地區)

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    支援

  • Gray Scale

    支援

  • Invert Colors

    支援

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1123 x 652 x 29.7

  • 機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1123 x 720 x 257

  • 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1215 x 775 x 152

  • 檯架 (闊 x 深, mm)

    941 x 257

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    13.0

  • 機身連座檯架重量 (kg)

    13.4

  • 連包裝盒重量 (kg)

    16.4

  • VESA Mounting (WxH, mm)

    200 x 200

AUDIO

  • AI 聲學調音

    α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • 專業清晰語音

    支援 (Auto Volume Leveling)

  • WiSA Ready

    Yes (Up to 2.1 Channel)

  • LG Sound Sync

    支援

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • 聲音同步輸出

    支援

  • Bluetooth Surround Ready

    Yes (2 Way Playback)

  • 聲音輸出

    20W

  • AI Acoustic Tuning

    支援

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)

  • Speaker Direction

    Down Firing

  • 音響系統

    2.0 Ch

  • WOW Orchestra

    支援

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 3)

  • Bluetooth Support

    Yes (v 5.3)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • HDMI Input

    4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port))

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB Input

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 6)

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50~60Hz (Hongkong), AC 200~220V/50Hz (China)

  • 待機耗電量

    小於 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • 遙控器

    Magic Remote MR25

  • 電源線

    Yes (Detachable)

廣播

  • 類比電視接收

    支援

  • 數碼電視接收

    DTMB (Terrestrial), DVB-C (Cable)

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