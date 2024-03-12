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55 吋 LG QNED AI QNED82 4K 智能電視 2025

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55 吋 LG QNED AI QNED82 4K 智能電視 2025

55 吋 LG QNED AI QNED82 4K 智能電視 2025

55QNED82ACA
(5)
  • LG QNED82 電視的正視圖，上方角落有 LG QNED Al Logo。LG QNED 電視上描繪著色彩繽紛的顏料紋理。
  • LG QNED82 電視的後視圖
  • LG QNED82 電視左側面視圖
  • LG QNED82 AI 4K 智能電視的正視圖和側視圖，顯示其長度、寬度、高度及深度尺寸。
  • 繽紛的顏料從地板上濺起。影像下方顯示 Intertek 認證，證明產品符合 100% DCI-P3 色彩容量。標題說明 LG 嶄新獨特的廣闊色域技術，讓您在螢幕上看到生動的色彩。
  • alpha 7 Gen8 AI 處理器發出黃色光芒，並從中發射出彩色的閃電。標題說明處理器如何提供 4K 品質、驚人的色彩與亮度。
  • LG 4K Super Upscaling 技術改善畫質的前後比較。兩個面板展示相同圖像，一隻色彩鮮豔的鳥兒坐在森林中的樹枝上，右邊的畫面已褪色。標題提及 4K Super Upscaling 如何提升解像度、亮度和清晰度。
  • 一家人坐在沙發上，面對著掛牆安裝的 LG QNED 電視，下方放有 LG Soundbar，小女孩指著顯示兩隻海豚的螢幕。標題說明在大型螢幕上，每個動作都會更加驚心動魄。
  • 畫面顯示 LG 電視螢幕，前景有一個 AI Magic Remote。AI 按鍵被特別標示，對話泡泡出現以下文字：推介一部我喜歡的電影。螢幕上顯示用家圖示 E，表示 AI Voice ID 能夠根據用家的聲音識別出其身份，並提供專屬推介。
  • LG AI Magic Remote 上的 AI 按鍵被特別標示。周圍是用家可以透過此按鍵完成的各種功能。AI Voice ID、AI 搜尋、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard, AI Sound Wizard。文字描述如下：LG AI Magic Remote 透過專屬 AI 按鍵提升 AI 體驗，彷如一個空氣滑鼠，點擊盡在彈指間。
  • 特寫的 LG 電視螢幕正顯示 AI 搜尋功能如何運作。開啟一個小型聊天視窗，顯示用家如何詢問有哪些體育遊戲。AI 搜尋功能透過聊天和顯示可用影視內容的縮圖作出回應。也有提示詢問 Microsoft Copilot。
  • LG AI Magic Remote 置於 LG 電視螢幕前方。螢幕顯示 LG AI 所發出的專屬問候語，當中的定制關鍵詞是根據用家的搜尋和觀看歷史所設定。遙控器旁邊有一個圖示和標籤，顯示只要輕輕一按 AI 按鍵就能使用 AI Concierge 功能。
  • 一家人坐在沙發上，面對著掛牆安裝的 LG QNED 電視，下方放有 LG Soundbar，小女孩指著顯示兩隻海豚的螢幕。標題說明在大型螢幕上，每個動作都會更加驚心動魄。
  • LG 電視螢幕上正在播放科幻影視內容。螢幕顯示 AI Chatbot 介面。用家給聊天機械人傳送訊息，表示螢幕太暗。聊天機械人為該請求提供解決方案。整個畫面一分為二。一側較暗，另一側較亮，展示 AI Chatbot 如何自動為用家解決問題。文字解釋 Al Chatbot 能夠理解用家意圖，並提供問題解決方案。
LG QNED82 電視的正視圖，上方角落有 LG QNED Al Logo。LG QNED 電視上描繪著色彩繽紛的顏料紋理。
LG QNED82 電視的後視圖
LG QNED82 電視左側面視圖
LG QNED82 AI 4K 智能電視的正視圖和側視圖，顯示其長度、寬度、高度及深度尺寸。
繽紛的顏料從地板上濺起。影像下方顯示 Intertek 認證，證明產品符合 100% DCI-P3 色彩容量。標題說明 LG 嶄新獨特的廣闊色域技術，讓您在螢幕上看到生動的色彩。
alpha 7 Gen8 AI 處理器發出黃色光芒，並從中發射出彩色的閃電。標題說明處理器如何提供 4K 品質、驚人的色彩與亮度。
LG 4K Super Upscaling 技術改善畫質的前後比較。兩個面板展示相同圖像，一隻色彩鮮豔的鳥兒坐在森林中的樹枝上，右邊的畫面已褪色。標題提及 4K Super Upscaling 如何提升解像度、亮度和清晰度。
一家人坐在沙發上，面對著掛牆安裝的 LG QNED 電視，下方放有 LG Soundbar，小女孩指著顯示兩隻海豚的螢幕。標題說明在大型螢幕上，每個動作都會更加驚心動魄。
畫面顯示 LG 電視螢幕，前景有一個 AI Magic Remote。AI 按鍵被特別標示，對話泡泡出現以下文字：推介一部我喜歡的電影。螢幕上顯示用家圖示 E，表示 AI Voice ID 能夠根據用家的聲音識別出其身份，並提供專屬推介。
LG AI Magic Remote 上的 AI 按鍵被特別標示。周圍是用家可以透過此按鍵完成的各種功能。AI Voice ID、AI 搜尋、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard, AI Sound Wizard。文字描述如下：LG AI Magic Remote 透過專屬 AI 按鍵提升 AI 體驗，彷如一個空氣滑鼠，點擊盡在彈指間。
特寫的 LG 電視螢幕正顯示 AI 搜尋功能如何運作。開啟一個小型聊天視窗，顯示用家如何詢問有哪些體育遊戲。AI 搜尋功能透過聊天和顯示可用影視內容的縮圖作出回應。也有提示詢問 Microsoft Copilot。
LG AI Magic Remote 置於 LG 電視螢幕前方。螢幕顯示 LG AI 所發出的專屬問候語，當中的定制關鍵詞是根據用家的搜尋和觀看歷史所設定。遙控器旁邊有一個圖示和標籤，顯示只要輕輕一按 AI 按鍵就能使用 AI Concierge 功能。
一家人坐在沙發上，面對著掛牆安裝的 LG QNED 電視，下方放有 LG Soundbar，小女孩指著顯示兩隻海豚的螢幕。標題說明在大型螢幕上，每個動作都會更加驚心動魄。
LG 電視螢幕上正在播放科幻影視內容。螢幕顯示 AI Chatbot 介面。用家給聊天機械人傳送訊息，表示螢幕太暗。聊天機械人為該請求提供解決方案。整個畫面一分為二。一側較暗，另一側較亮，展示 AI Chatbot 如何自動為用家解決問題。文字解釋 Al Chatbot 能夠理解用家意圖，並提供問題解決方案。

主要功能

  • 全新 Dynamic QNED Color 提供極致豐富的色彩
  • alpha 7 Gen8 AI 處理器提供 4K 畫質、升級影像和環迴立體音效
  • AI Magic Remote 配備全新 AI 按鍵，支援語音控制和拖放功能

網絡安全

CES 創新獎 2025 得獎者

webOS Re:New 計劃

*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。

多彩的深色背景下放置着一部 LG QNED 電視。螢幕展示着一幅鮮明多彩的藝術作品，展現 QNED 的色彩技術，還有能夠表現廣泛色調和優異對比的能力。LG QNED AI 標誌清晰可見。標題為「Dynamic QNED Color 重塑色彩」

Dynamic QNED Color
重塑色彩

*QNED 和 QNED evo 各自配備不同的色彩解決方案，採用 LG 最新且獨特的廣闊色域技術取代量子點技術。

畫質 webOS 25 設計 音質 電影與遊戲體驗

全新 Dynamic QNED Color

LG 最新、獨特的廣闊色域技術取代量子點技術，提升色彩再現效能

繽紛的顏料從地板上濺起。

經 Intertrek 認證，具備 DCI-P3 100% 色彩容量。

LG QNED 經認證具備 100% 色彩容量

*螢幕色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。

認識功能強大的 alpha 7 Gen8 AI 處理器

alpha 7 Gen8 AI 處理器在效能上有顯著改善，處理速度更快，現在更可提供 4K 畫質，銳利度和深度都比以前大幅提升。

alpha 7 Gen8 AI 處理器發出黃色光芒，並從中發射出彩色的閃電。

*與同年入門級智能電視的 alpha 5 Gen6 AI 處理器根據內部規格進行比較。

4K Super Upscaling
使每格畫面都栩栩如生

LG 強大的處理器可將解像度提升至原始畫質。享受 4K Super Upscaling 強化的解像度、亮度與清晰度。

LG 4K Super Upscaling 技術改善畫質的前後比較。兩個面板展示相同圖像，一隻色彩鮮豔的鳥兒坐在森林中的樹枝上，右邊的畫面已褪色。標題提及 4K Super Upscaling 如何提升解像度、亮度和清晰度。

*升級影視內容的畫質將根據來源解像度而有所不同。

升級局部調光技術

升級局部調光技術精確控制光線，讓您清晰看到每個細節。

從洞穴內部往洞口看，可以看到藍天和地平線。整個場景一分為二，展示 QNED 升級局部調光技術。在一側，顏色和細節被淡化，視覺效果看來模糊。標籤上註明「傳統 LED」。另一側顯示極致黑色，且對比度、亮度和色彩俱皆。標籤上註明「升級局部調光技術」。標題說明升級局部調光技術如何提供更清晰的影像。

*Dimming Pro 調光專業技術適用於 86、75及 65 吋 QNED82。

*比較圖片為模擬影像，僅供說明之用。

次世代 LG AI 電視

了解更多

AI Magic Remote 神奇搖控器具有專屬的 AI 按鍵，讓您的 AI 體驗更加圓滿

使用 AI Magic Remote 神奇搖控器輕鬆控制電視，而無需任何額外裝置！搭載動作感應器和滾輪，您可以像使用空氣滑鼠般點擊，或者直接下達語音指令。

*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。

*部分功能可能需要連接互聯網。

*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

AI Voice ID

LG AI Voice ID 認知每位用家獨特的語音特徵，且在您進行語音操控時提供個人化建議。

*因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。

*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。

*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。

特寫 LG QNED 電視螢幕顯示 AI 搜尋功能如何運作。一個小型聊天視窗正顯示用家如何詢問有哪些體育賽事。AI 搜尋功能透過聊天和顯示影視內容的縮圖作出回應。彈出可詢問 Microsoft Copilot 的提示。

AI 搜尋

向電視詢問任何問題。內置的 AI 會識別您的聲音並迅速根據您的要求提供專屬內容推薦。您還可以使用 Microsoft Copilot 獲取更多搜尋結果和解決方案。

*AI 搜尋功能僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。

*美國和韓國則使用大語言模型 (LLM)。

*需要連接互聯網。

LG QNED 電視螢幕上正在播放科幻影視內容。螢幕顯示 AI Chatbot 介面。用家給聊天機械人傳送訊息，表示螢幕太暗。聊天機械人為該請求提供解決方案。整個畫面一分為二。一側較暗，另一側較亮，展示 AI Chatbot 如何自動為用家解決問題。

AI Chatbot

可透過 AI Magic Remote 與 AI Chatbot 作互動 - 從進行設定到排除故障，AI 能理解用家意圖，並立即提供解決方案。

*需要連接互聯網。

*AI Chatbot 僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。

LG AI Magic Remote 置於 LG 電視螢幕前方。螢幕顯示 LG AI 所發出的專屬問候語，當中的定制關鍵詞是根據用家的搜尋和觀看歷史所設定。遙控器旁邊有一個圖示和標籤，顯示只要輕輕一按 AI 按鍵就能使用 AI Concierge 功能。

AI Concierge

輕按遙控器上的 AI 按鍵，即可啟動 AI Concierge，根據您的搜尋和觀看紀錄，提供個人化的關鍵字和推薦內容。

*支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。

*功能列表在發佈後或有所不同。

*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Picture Wizard

先進的演算法可透過 16 億種影像選擇來了解您的喜好。根據您的選擇，您的電視會為您保存最適合您的畫質設定。

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Sound Wizard

從精選的音效庫中選擇您喜歡的素材。AI 可從 4,000 萬個參數中，根據您的喜好度身訂造音效設定。

webOS Re:New Program 標誌和名稱，旁邊有 2025 CES 創新獎得獎徽章。

屢獲殊榮的 webOS Re:New Program 在五年內為您的電視進行升級

透過年度更新享受最新的功能和軟件。作為 CES 創新獎網路安全類別的獲獎者，webOS 會保障您的私隱和數據安全，讓您安枕無憂。

*webOS Re:New 計劃僅適用於 2025 年推出的 OLED / QNED / NanoCell / UHD 電視。

*webOS Re:New 計劃將於 5 年內為您提供共 4 次的 webOS 升級，門檻為預設的 webOS 版本，升級日程由月末至年初不等。

*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。

*升級亦適用於 2022 年推出的 OLED 和 2023 年推出的 UHD 及以上型號。

超薄機身設計

電視時尚的邊框重新定義現代風格的外觀，並帶來更身臨其境的觀賞體驗。

*邊框大小或因系列和尺寸而有所差異。

AI Sound Pro 微調音效，帶來更震撼效果

*AI Clear Sound 必須透過 Soundbar 模式選單啟動。

*音效或因聆聽環境而有所差異。

WOW 介面讓您輕鬆透過電視操控音效

LG Soundbar 位於 LG QNED 電視下方。電視螢幕上是 soundbar 和電視音量控制的 UI 介面。

*Soundbar 需另行購買。

*Soundbar 控制模式或因型號而有所差異。

*請注意，購買時可能無法提供服務。更新時需要網絡連線。

*與電視兼容的 soundbar 型號或因應地區而有所差異。

*LG 電視遙控器僅限特定功能使用。

尋找最適合 LG 電視的 LG Soundbar

*功能或因應型號而有所差異，請參閱產品頁面以獲得詳細規格。

強大遊戲體驗

具備 VRR，無需擔心延遲或動態模糊影響表現，體驗頂尖性能、盡情暢玩遊戲。

在顯示賽車遊戲的螢幕前有一雙握著遊戲控制器的手。VRR 的標誌位於左上角。可看到 Nvidia GeForce Now 標誌和其他相關認證。

*僅適用於支援 60Hz 的遊戲或畫面輸入的電腦。

Ambient FILMMAKER MODE

透過具備環境光補償功能的 FILMMAKER MODE，盡可能貼近原始電影畫面，觀賞導演希望呈現的視覺效果。

一位導演站在控制面板前方，在 LG QNED 電視上編輯電影《花月殺手》。左下角是 FILMMAKER MODE 標誌。影像下方是 Netflix、HBOmax、Prime Video、Disney Plus、Apple TV 和 LG Channels 的標誌。

*Ambient FILMMAKER MODE 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*Ambient FILMMAKER MODE 會在 AppleTV+ 和 Amazon Prime video 應用程式開啟時自動啟動。

*產品頁面上的圖像僅供參考。更精確的產品影像，請參閱圖庫。

*以上均為模擬影像。

*服務提供情況因應地區而有所差異。

*個人化服務或因應第三方應用程式的政策而有所差異。

*AI Magic Remote 或因應電視尺寸、型號和地區而需另行購買。

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