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以下產品概述中所附圖像僅供參考。請參閱頁面頂部的圖庫，以獲取準確的呈現。
網絡安全
CES 創新獎 2025 得獎者
webOS Re:New 計劃
*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。
*QNED 和 QNED evo 各自配備不同的色彩解決方案，採用 LG 最新且獨特的廣闊色域技術取代量子點技術。
全新 Dynamic QNED Color
LG 最新、獨特的廣闊色域技術取代量子點技術，提升色彩再現效能
*螢幕色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。
認識功能強大的 alpha 7 Gen8 AI 處理器
alpha 7 Gen8 AI 處理器在效能上有顯著改善，處理速度更快，現在更可提供 4K 畫質，銳利度和深度都比以前大幅提升。
*與同年入門級智能電視的 alpha 5 Gen6 AI 處理器根據內部規格進行比較。
4K Super Upscaling
使每格畫面都栩栩如生
LG 強大的處理器可將解像度提升至原始畫質。享受 4K Super Upscaling 強化的解像度、亮度與清晰度。
*升級影視內容的畫質將根據來源解像度而有所不同。
先進局部調光技術
升級局部調光技術精確控制光線，讓您清晰看到每個細節。
*比較圖片為模擬影像，僅供說明之用。
次世代 LG AI 電視
AI Magic Remote 神奇搖控器具有專屬的 AI 按鍵，讓您的 AI 體驗更加圓滿
使用 AI Magic Remote 神奇搖控器輕鬆控制電視，而無需任何額外裝置！搭載動作感應器和滾輪，您可以像使用空氣滑鼠般點擊，或者直接下達語音指令。
*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。
*部分功能可能需要連接互聯網。
*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。
*因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。
*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。
*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。
*AI 搜尋功能僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。
*美國和韓國則使用大語言模型 (LLM)。
*需要連接互聯網。
*需要連接互聯網。
*AI Chatbot 僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。
*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。
*支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。
*功能列表在發佈後或有所不同。
*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。
*webOS Re:New 計劃僅適用於 2025 年推出的 OLED / QNED / NanoCell / UHD 電視。
*webOS Re:New 計劃將於 5 年內為您提供共 4 次的 webOS 升級，門檻為預設的 webOS 版本，升級日程由月末至年初不等。
*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。
*升級亦適用於 2022 年推出的 OLED 和 2023 年推出的 UHD 及以上型號。
超薄機身設計
超薄邊框點綴您的空間。
AI Sound Pro 微調音效，帶來更震撼效果
*AI Clear Sound 必須透過 Soundbar 模式選單啟動。
*音效或因聆聽環境而有所差異。
WOW 介面讓您輕鬆透過電視操控音效
LG Soundbar 位於 LG QNED 電視下方。電視螢幕上是 soundbar 和電視音量控制的 UI 介面。
*Soundbar 需另行購買。
*Soundbar 控制模式或因型號而有所差異。
*請注意，購買時可能無法提供服務。更新時需要網絡連線。
*與電視兼容的 soundbar 型號或因應地區而有所差異。
*LG 電視遙控器僅限特定功能使用。
Synergy 支架
Synergy 支架將 LG Soundbar 固定在最佳位置，無縫融入並呈現最佳音效。
*Soundbar 需另行購買。
**Synergy 支架設有單柱式或雙柱式設計，或因地區或產品而有所差異。
尋找最適合 LG 電視的 LG Soundbar
*功能或因應型號而有所差異，請參閱產品頁面以獲得詳細規格。
強大遊戲體驗
具備 VRR，無需擔心延遲或動態模糊影響表現，體驗頂尖性能、盡情暢玩遊戲。
*僅適用於支援 60Hz 的遊戲或畫面輸入的電腦。
Ambient FILMMAKER MODE
透過具備環境光補償功能的 FILMMAKER MODE，盡可能貼近原始電影畫面，觀賞導演希望呈現的視覺效果。
*Ambient FILMMAKER MODE 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。
*Ambient FILMMAKER MODE 會在 AppleTV+ 和 Amazon Prime video 應用程式開啟時自動啟動。
*產品頁面上的圖像僅供參考。更精確的產品影像，請參閱圖庫。
*以上均為模擬影像。
*服務提供情況因應地區而有所差異。
*個人化服務或因應第三方應用程式的政策而有所差異。
*AI Magic Remote 或因應電視尺寸、型號和地區而需另行購買。