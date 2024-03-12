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網絡安全
CES 創新獎 2025 得獎者
webOS Re:New 計劃
*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。
*QNED 和 QNED evo 各自配備不同的色彩解決方案，採用 LG 最新且獨特的廣闊色域技術取代量子點技術。
全新 Dynamic QNED Color Pro
LG 全新、獨特的廣闊色域技術，在螢幕上觀賞栩栩如生的豔麗畫面。
*螢幕色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。
採用全新 alpha AI 處理器的 MiniLED
MiniLED 和 Precision Dimming 精準調光技術締造明亮畫面，精準呈現出色細節和鮮明對比。
*MiniLED 的尺寸是根據 LG 的內部標準而定。
*Precision Dimming Pro 精準調光專業技術適用於 85/75/65 吋的 QNED92，而 Precision Dimming 精準調光技術則適用於 55 吋的 QNED92。
十分創新帶來更聰明、更快的全新 alpha AI 處理器
處理器配備 AI 引擎，能依影像類型辨識內容，並根據這些資訊提供最理想的畫質設定，提供更有深度和更細節的畫面。
*與同年入門級智能電視的 alpha 7 Gen8 AI 處理器根據內部規格進行比較。
AI Picture Pro 使每格畫面都栩栩如生
AI Super Upscaling 及 Dynamic Tone Mapping Pro 動態色調映射專業技術會分析每一幀畫面內的元素，從而提升解像度、亮度、深度和清晰度。
*AI Super Upscaling 和 Dynamic Tone Mapping Pro 僅適用於 QNED92、QNED9M 和 QNED85。
*AI Picture Pro 不適用於 OTT 服務上任何受版權保護的內容。
*升級影視內容的畫質因應來源解像度而有所不同。
次世代 LG AI 電視
AI Magic Remote 神奇搖控器具有專屬的 AI 按鍵，讓您的 AI 體驗更加圓滿
使用 AI Magic Remote 神奇搖控器輕鬆控制電視，而無需任何額外裝置！搭載動作感應器和滾輪，您可以像使用空氣滑鼠般點擊，或者直接下達語音指令。
*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。
*部分功能可能需要連接互聯網。
*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。
*因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。
*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。
*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。
*AI 搜尋功能僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。
*美國和韓國則使用大語言模型 (LLM)。
*需要連接互聯網。
*需要連接互聯網。
*AI Chatbot 僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。
*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。
*支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。
*功能列表在發佈後或有所不同。
*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。
*webOS Re:New 計劃僅適用於 2025 年推出的 OLED / QNED / NanoCell / UHD 電視。
*webOS Re:New 計劃將於 5 年內為您提供共 4 次的 webOS 升級，門檻為預設的 webOS 版本，升級日程由月末至年初不等。
*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。
*升級亦適用於 2022 年推出的 OLED 和 2023 年推出的 UHD 及以上型號。
纖薄機身設計
時尚設計巧妙融入您的空間，增添現代感。
AI Sound Pro 微調音效，帶來更震撼效果
*AI Clear Sound 必須透過 Soundbar 模式選單啟動。
*音效或因聆聽環境而有所差異。
LG 電視和 LG Soundbar 締造更豐富音效體驗
*Soundbar 需另行購買。
*Soundbar 控制模式或因型號而有所差異。
*請注意，購買時可能無法提供服務。更新時需要網絡連線。
*與電視兼容的 soundbar 型號或因應地區而有所差異。
*LG 電視遙控器僅限特定功能使用。
*WOW Orchestra 適用於 QNED92、QNED9M 和 QNED85。
尋找最適合 LG 電視的 LG Soundbar
*功能或因應型號而有所差異，請參閱產品頁面以獲得詳細規格。
進階遊戲體驗
具備 144Hz VRR 以及 AMD FreeSync Premium，無需擔心延遲或動態模糊影響表現，體驗頂尖性能、盡情暢玩遊戲。
**QNED92 支援 FreeSync Premium、GeForce NOW、Game Portal、VRR、ALLM、eARC 和 HGiG。
*QNED92 的 144Hz 模式僅適用於支援 144 Hz 的遊戲或畫面輸入的電腦。
*HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。
*對 HGiG 的支援或因地區而有所差異。
觀賞電影用的理想 QNED 電視
在家庭影院中，觀賞栩栩如生的電影，享受身歷其境的音效，並透過身歷其境的音效和 Filmmaker Mode 自動調整畫面，確保滿足頂級電影製作人的標準。
*FILMMAKER MODE 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。
*FILMMAKER MODE 可同時支援 Dolby Vision。
*FILMMAKER MODE 會在 AppleTV+ 和 Amazon Prime video 應用程式開啟時自動啟動。
*QNED92 並不支援 Ambient FILMMAKER MODE。
*產品頁面上的圖像僅供參考。更精確的產品影像，請參閱圖庫。
*以上均為模擬影像。
*服務提供情況因應地區而有所差異。
*個人化服務或因應第三方應用程式的政策而有所差異。
*AI Magic Remote 或因應電視尺寸、型號和地區而需另行購買。