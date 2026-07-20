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Lavasciuga con Pompa di calore DUAL Inverter 11/6kg | Serie X9 | Classe A-30% / A-10% | AI & WIFI | 1600 giri, Condensatore autopulente, Vapore, TurboWash 39' | Bianca

MEZ00864698 WHX9016TLC 26.3.13.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
MEZ00864698 WHX9016TLC 26.3.13.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Lavasciuga con Pompa di calore DUAL Inverter 11/6kg | Serie X9 | Classe A-30% / A-10% | AI & WIFI | 1600 giri, Condensatore autopulente, Vapore, TurboWash 39' | Bianca

WHX9016TLC
Vista frontale di Lavasciuga con Pompa di calore DUAL Inverter 11/6kg | Serie X9 | Classe A-30% / A-10% | AI & WIFI | 1600 giri, Condensatore autopulente, Vapore, TurboWash 39' | Bianca WHX9016TLC
Lavasciuga LG WHX9016TLC vista di fronte con oblò aperto e cestello interno in evidenza.
Dettaglio del cestello in acciaio inox e della guarnizione della Lavasciuga LG WHX9016TLC ad oblò aperto.
Tecnologia DUAL Inverter Heat Pump della Lavasciuga LG WHX9016TLC per cicli di asciugatura delicati.
Dettaglio della funzione di lavaggio a vapore Steam™ della Lavasciuga LG WHX9016TLC sui capi bianchi.
Grafica dell'efficienza energetica della Lavasciuga LG WHX9016TLC con classe energetica A-30%.
Illustrazione della funzione TurboWash+Dry™ della Lavasciuga LG WHX9016TLC per lavaggio e asciugatura rapidi.
Vista prospettica a tre quarti della Lavasciuga LG WHX9016TLC bianca con oblò scuro.
Vista laterale del profilo compatto della Lavasciuga LG WHX9016TLC.
Vista frontale di Lavasciuga con Pompa di calore DUAL Inverter 11/6kg | Serie X9 | Classe A-30% / A-10% | AI & WIFI | 1600 giri, Condensatore autopulente, Vapore, TurboWash 39' | Bianca WHX9016TLC
Lavasciuga LG WHX9016TLC vista di fronte con oblò aperto e cestello interno in evidenza.
Dettaglio del cestello in acciaio inox e della guarnizione della Lavasciuga LG WHX9016TLC ad oblò aperto.
Tecnologia DUAL Inverter Heat Pump della Lavasciuga LG WHX9016TLC per cicli di asciugatura delicati.
Dettaglio della funzione di lavaggio a vapore Steam™ della Lavasciuga LG WHX9016TLC sui capi bianchi.
Grafica dell'efficienza energetica della Lavasciuga LG WHX9016TLC con classe energetica A-30%.
Illustrazione della funzione TurboWash+Dry™ della Lavasciuga LG WHX9016TLC per lavaggio e asciugatura rapidi.
Vista prospettica a tre quarti della Lavasciuga LG WHX9016TLC bianca con oblò scuro.
Vista laterale del profilo compatto della Lavasciuga LG WHX9016TLC.

Funzionalità principali

  • Pompa di Calore DUAL Inverter: la nuova generazione di pompa di calore che migliora l’efficienza, si prende cura dei tuoi capi e ti aiuta a risparmiare energia
  • Asciugatura delicata: asciuga i tuoi capi con temperature costanti e meno aggressive per evitare i rischi di restringimento o infeltrimento dei tessuti
  • TurboWash 360: 4 getti di acqua con effetto doccia 3D per un pulito profondo in soli 39 minuti
  • Lavaggio a vapore Steam™: l'azione del vapore igienizza i capi, eliminando germi, batteri e allergeni
  • Condensatore autopulente: i getti di acqua a pressione puliscono il condensatore a ogni ciclo, liberandoti dalla manutenzione e mantenendo le prestazioni sempre al top
Altro

*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo. Puoi verificare il design effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.

LG white front load washer dryer is placed beside a matching dryer under shelves stocked with laundry supplies.

Lavatrice a sinistra con schiuma, asciugatrice a destra con bucato bianco, LG 2 in 1 sotto.

Cura completa, design compatto

lavasciuga a carica frontale bianca LG posizionata a sinistra, mentre sulla destra è mostrato il contorno illustrato di una lavasciuga per indicare la configurazione di accoppiamento.

Salvaspazio

Combinazione di lavaggio e asciugatura 2 in 1

Al centro è posta una camicia bianca con una freccia rossa dietro che simboleggia il passare del tempo.

Risparmia tempo

Ciclo completo in soli 150 minuti

lavasciuga a carica frontale bianca LG visualizza una grafica di energia verde con un simbolo di fulmine all'interno del tamburo

Risparmio energetico

Grande risparmio energetico ad ogni carico

LG white front load washer dryer(F4X9EUP25M) shows a transparent drum with five arrows illustrating the large drum capacity.

Fit & Max

Slide-in installation, maximum capacity

Risparmio di tempo

Lava e asciuga in soli 150 min

Carica, imposta e vai. In meno di 150 minuti¹⁾, i tuoi vestiti saranno puliti, freschi e asciutti.

AI Wash™ 2.0

L'Intelligenza Artificiale ottimizza il lavaggio

Grazie alla nostra tecnologia AI DD™ basata sul motore Direct Drive, il programma AI Wash riconosce la tipologia dei tessuti e sceglie i movimenti di lavaggio ottimali. In particolare, l'AI Wash permette di proteggere meglio i tessuti morbidi e di risparmiare energia. Così potrai indossare i tuoi capi preferiti più a lungo.

La lavasciuga a carica frontale bianca LG posizionata accanto a un mobiletto portaoggetti marrone-beige

Lavatrice a sinistra con schiuma, asciugatrice a destra con bucato bianco, LG 2 in 1 sotto.

*Le immagini del prodotto nell'immagine e nel video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

TurboWash™ 360

39 minuti per una pulizia più veloce

Il sistema multiugello 3D spruzza acqua e detersivo in quattro direzioni per ridurre i danni al tessuto e completare un lavaggio in soli 39 minuti³⁾.

La camicia bianca viene lavata con cinque spruzzi a getto diretti al centro per illustrare potenti prestazioni di pulizia.

*Le immagini del prodotto nell'immagine e nel video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

All'interno dell'innovazione della pompa di calore LG

La pompa di calore inverter di LG asciuga i vestiti in modo efficiente riciclando l'aria a bassa temperatura in un circuito chiuso.

Animazione che mostra i vestiti che cadono in una lavasciuga mentre l'aria circola attraverso il sistema di pompa di calore all'interno dell'unità.

Lavatrice a sinistra con schiuma, asciugatrice a destra con bucato bianco, LG 2 in 1 sotto.

*Le immagini del prodotto nell'immagine e nel video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

risparmio energetico

Goditi un grande risparmio energetico

La tecnologia Inverter HeatPump™ di LG garantisce un'elevata efficienza energetica⁴⁾.

asciugatura delicata

Evita il restringimento dei tessuti

Grazie alla bassa temperatura e l'asciugatura bilanciata con ottimizzazione dell'algoritmo evita il ristringimento dei tuoi capi e lave e asciuga anche quelli più delicati.

*Le immagini del prodotto nell'immagine e nel video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

Fit & Max

Installazione slide-in e massima capacità

Lavare e asciugare in un'unica macchina con maggiore capacità⁶⁾ e altezza 850 mm per l'installazione sottolavello.

Lavasciuga bianca LG inserita perfettamente al centro dei mobili beige

Lavatrice a sinistra con schiuma, asciugatrice a destra con bucato bianco, LG 2 in 1 sotto.

*Le immagini del prodotto nell'immagine e nel video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

Steam+™

Elimina a vapore allergeni e pieghe

La funzione Steam+™ ⁷⁾utilizza vapore ad alta temperatura per rimuovere gli acari della polvere e ridurre le pieghe di circa il 30%, aiutando a mantenere i vestiti igenizzati e risparmiando tempo di stiratura.

Condensatore per la pulizia automatica

Manutenzione senza problemi

Di addio alla pulizia manuale del condesatore ! Goditi una manutenzione senza problemi del condensatore grazie alla puliza automatica⁹

*Le immagini del prodotto nell'immagine e nel video sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.

R290

Refrigerante naturale

Il refrigerante R290¹¹⁾ ha un potenziale di riscaldamento globale inferiore rispetto al refrigerante R134a.

Ciclo Microplastic Care

Riduce le emissioni di microplastiche fino al 60%

Attraverso i movimenti Swing e Tumble, l'attrito durante il lavaggio viene ridotto ed emette il 60%¹²⁾ in meno di microplastiche.

ThinQ™

La vita intelligente inizia con LG ThinQ™

Controlla il tuo bucato quando vuoi e ovunque tu sia

L'app LG ThinQ™ ti consente di connetterti all'asciugatrice come mai prima d'ora. Avvia il carico semplicemente toccando un pulsante.

Facile manutenzione e monitoraggio

Che si tratti di manutenzione quotidiana o di attività più grandi, puoi sfruttare comodamente l'energia del tuo essiccatore tramite l'app LG ThinQ™

Lavanderia a mani libere con assistente vocale

Dì al tuo altoparlante intelligente o al tuo assistente AI di cosa hai bisogno e lascia che l'asciugatrice si occupi del resto.

*Il supporto per i dispositivi per la casa intelligente compatibili con Google Assistant può variare in base al Paese e alla configurazione individuale della casa intelligente. *Le immagini del prodotto nell'immagine sono mostrate solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale."

Perché amerai la nostra lavasciuga?

La lavatrice-asciugatrice a carica frontale bianca LG è esposta alla luce del sole da sinistra, con alcune piante visibili sulla destra.

Design piatto e minimale

La lavatrice-asciugatrice a carica frontale bianca LG è mostrata da una leggera angolazione laterale.

Porta in vetro temperato

La lavatrice-asciugatrice a carica frontale bianca LG mostra un primo piano del pannello di controllo che visualizza sullo schermo il percorso TurboWash+Dry.

Easy control

La lavatrice-asciugatrice bianca a carica frontale LG ha lo sportello spalancato, rivelando il cestello interno. La lavatrice-asciugatrice bianca a carica frontale LG ha lo sportello spalancato, rivelando il cestello interno.

Cestello sapazioso

Il logo LG AI DD è visualizzato sulla destra su uno sfondo sfumato nero e viola.

Il logo LG AI DD è visualizzato sulla destra su uno sfondo sfumato nero e viola.

Soluzione completa

AI fino al midollo,
bucato facile

AI Wash, basato su AI DD™ ¹⁴⁾, garantisce un lavaggio ottimale in base al tipo di bucato e può aiutare a migliorare la cura dei tessuti e a ridurre il consumo di energia per i tessuti morbidi. Il motore Inverter Direct Drive che alimenta le nostre lavatrici è affidabile e silenzioso. Inoltre, le nostre macchine sono progettate per un'efficienza energetica eccezionale.

Guida all'installazione della lavatrice

Controllo dello spazio

Garatisci lo spazio sufficiente per l'installazione

Lasciare spazio su tutti i lati per lo spazio libero della porta per garantire che la lavatrice indipendente si adatti alle dimensioni standard.

Tubo di alimentazione dell'acqua

Verifica il tipo di rubinetto

I rubinetti possono essere filettati o lisci, il che determina il tipo di connettore necessario per i tubi di ingresso e scarico dell'acqua della lavatrice.

Livellamento

Mantieni il livello per la stabilità

Mantenere il livello della lavatrice regolando i piedini per ridurre vibrazioni e rumore. L'aggiunta di cuscinetti antivibrazioni può garantire maggiore stabilità.

Lavatrice a carica frontale LG con checklist di preinstallazione che mostra specifiche, collegamenti e requisiti del pavimento.

Lavatrice a carica frontale LG con checklist di preinstallazione che mostra specifiche, collegamenti e requisiti del pavimento.

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INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

Cosa dicono i nostri clienti

1) Risparmio di tempo

-Testato da Intertek nell'ottobre 2025, ciclo TurboWash+Dry basato su 3 kg reali di indumenti in base agli standard di test interni di LG Electronics. Il tempo di ciclo può variare a seconda del tipo/peso del carico.

 

2)AI Wash™ 2.0

-Testato da Intertek nell'ottobre 2025. Rispetto al ciclo Cotton, il ciclo AI Wash ha mostrato un miglioramento nella cura dei tessuti e una riduzione del consumo energetico con un carico misto di 3 kg di tessuti morbidi (camicie miste, camicette, magliette termiche, gonne in chiffon, pantaloncini in poliestere, ecc.) (F4X7VYP15). I risultati possono variare a seconda del peso e del tipo di tessuto del bucato e/o di altri fattori

 

3)TurboWash™ 360

-Testato da Intertek, basato su IEC 60456: edizione 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5 kg di carico IEC rispetto al ciclo Cotton convenzionale con TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). I risultati possono essere diversi a seconda dell'ambiente.

 

4) Risparmio energetico

-Sulla base dei risultati dei test di laboratorio interni di LG, rispetto al modello esistente dell'azienda (F164X71WSTA), che è un modello registrato nel Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica, lo standard energetico europeo, lo standard di efficienza energetica di classe A è stato migliorato del -10% (sulla base di un ciclo completo), con un conseguente miglioramento energetico di circa il 50% rispetto al modello esistente (F164X71WSTA).

- I risultati possono essere diversi a seconda dell'ambiente.

 

5) Asciugatura delicata

-Testato da Intertek nell'ottobre 2025. Confrontando il ciclo Lana/Lavaggio a mano+Asciutto con il ciclo Cotone N282Lavaggio+Asciutto, le prestazioni di restringimento sono state confrontate dopo l'operazione del ciclo utilizzando un carico di prova di 1 kg con vestiti reali e tessuti di lana, mostrando un miglioramento fino al 90%. I risultati possono variare a seconda del peso del bucato, del tipo di tessuto e/o di altri fattori.

 

6)Capacità

*La capacità varia a seconda della profondità e della capacità del cestello (kg).

* Capacità aumentata rispetto al modello precedente (F4Y7RYW2W vs. FH4U2VCNW2 *2 kg a 565 mm (profondità))

 

7)Steam+™

-Il ciclo Allergy Care approvato dalla BAF (British Allergy Foundation) riduce l'allergene degli acari della polvere domestica.

-Testato da Intertek nel dicembre 2018 in conformità con lo standard AATCC. Ciclo di cotone con l'opzione “Wrinkle Care" (3 camicie miste) rispetto al ciclo di cotone senza opzione. I risultati possono variare a seconda dell'abbigliamento e dell'ambiente.

-La funzione Wrinkle Care è disponibile opzionalmente in 9 cicli.

 

8)Dispenser automatico

-Lavare fino a 17 carichi riempiendo entrambi gli scomparti con detersivo.

-La quantità predefinita di detersivo da inserire è 45 ml.

-I risultati possono essere diversi a seconda dell'ambiente.

 

9) Condensatore per la pulizia automatica

-La pulizia del condensatore può variare a seconda dell'ambiente operativo

 

10)Scent+

-Testato da Intertek nel febbraio 2024. Ciclo Cotone con opzione Scent+ rispetto al Ciclo Cotone senza opzione Scent+ (carico IEC di 3,5 kg)

L'attivazione dell'opzione 'Scent+' ha mantenuto il profumo rimanente almeno del 100% in più rispetto alla disattivazione dell'opzione misurata 6 ore dopo il programma di lavaggio.

I risultati possono essere diversi a seconda degli abiti e dell'ambiente.

 

12) Ciclo di cura delle microplastiche

-Testato da Intertek nel luglio 2023. Ciclo Microplastic Care con 3 kg di carico (giacca da allenamento 100% poliestere) rispetto al ciclo Mixed Fabric (F4Y7EYPBW). Confronto svolto misurando la quantità di microplastiche filtrate attraverso un filtro 20㎛.

-I risultati possono variare a seconda degli abiti e dell'ambiente.

 

13)ThinQ™

-Le funzioni di ThinQ™ possono variare a seconda del prodotto e del Paese.

-Per ottimizzare la funzionalità, assicurati che il prodotto sia connesso tramite Wi-Fi e registrato nell'app LG ThinQ.

-Per registrare i tuoi elettrodomestici sull'app LG ThinQ, devi avere il Wi-Fi a casa.

-Per utilizzare la funzione ThinQ™, scarica l'app LG ThinQ dal Google Play Store o dall'Apple App Store sul tuo smartphone, connettiti al Wi-Fi e segui le istruzioni dell'app.

- Tieni presente che l'app LG ThinQ potrebbe non funzionare su alcuni smartphone o potrebbe avere funzionalità limitate. Controlla le specifiche del tuo telefono prima di utilizzarlo (Android OS 7.0 o versione successiva, iOS 14.0 o versione successiva).

 

14)AI DD™

-Testato da Intertek nel novembre 2023. Rispetto al ciclo Cotton, il ciclo AI Wash ha mostrato un miglioramento nella cura dei tessuti e una riduzione del consumo energetico con un carico misto di 3 kg di tessuti morbidi (camicie miste, camicette, magliette termiche, gonne in chiffon, pantaloncini in poliestere, ecc.) (Modello rappresentativo di AI Wash: F4X7VYP15). I risultati possono variare a seconda degli abiti e dell'ambiente.

-Il rilevamento AI si attiva quando il carico è inferiore a 3 kg.Il rilevamento AI non si attiva quando è selezionata l'opzione Vapore. AI Wash deve essere utilizzato solo con tipi di tessuto simili [non tutti i tessuti vengono rilevati] e con un detergente adatto.

-La garanzia di 10 anni è valida solo sul motore Direct Drive. Il periodo/la politica di garanzia possono variare a seconda del paese o della regione.

-Livello di rumore: 71 dB (livello di potenza sonora), in base al regolamento UE 2019/2014 (F4X7EBPY6).

I nostri consigli

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Trova questo prodotto presso un rivenditore vicino a te.

Domande frequenti (FAQ)

Q.

Qual è il modello LG Wash & Dry di dimensioni standard con pompa di calore?

A.

Tutti i modelli LG Wash & Dry con pompa di calore sono disponibili in altezza e larghezza standard. La profondità di lavaggio e asciugatura LG con pompa di calore può variare a seconda delle dimensioni / capacità del cestello. Le dimensioni standard sono: larghezza 600 mm x altezza 850 mm x profondità 565-675 mm.

Q.

Come scelgo la nuova LG Wash & Dry con pompa di calore?

A.

Quando si seleziona LG Wash & Dry con pompa di calore, tenere presente quanto segue:
1. Capacità in base alle dimensioni della tua famiglia
2. Efficienza energetica per la bolletta di elettricità
3. Programmi di lavaggio/asciugatura adatti alle tue esigenze
4. Funzioni e applicazioni intelligenti come LG ThinQ™
5. Spazio di installazione necessario per LG Wash & Dry con pompa di calore
6. Servizi di garanzia di affidabilità e qualità

Q.

Questo prodotto richiede un'installazione aggiuntiva della ventola?

A.

LG Wash & Dry con pompa di calore è senza ventole e può essere utilizzata ovunque senza vincoli di spazio.

Q.

Come posso scegliere il ciclo di lavaggio corretto?

A.

In generale, dovresti consultare l'etichetta di cura sui tuoi capi e selezionare il ciclo di lavaggio corrispondente sulla tua macchina. LG Wash & Dry con pompa di calore con funzione AI DD™ peserà quindi automaticamente il bucato e rileverà la morbidezza per determinare uno schema di lavaggio appropriato e regolare di conseguenza i movimenti durante il lavaggio.

Q.

Cos'è la funzione Steam nella lavatrice LG?

A.

La tecnologia Steam™ di LG (su modelli selezionati) contrasta efficacemente gli allergeni. La funzione Allergy Care vaporizza i vestiti all'inizio del ciclo di lavaggio per sciogliere le fibre e gli allergeni, tra cui polline e acari della polvere. Il ciclo Allergy Care approvato dalla BAF (British Allergy Foundation) riduce gli allergeni degli acari della polvere domestica.

Q.

Come funziona la funzione Auto-dosing?

A.

Il sistema di dosaggio automatico del dispenser LG Automatic consente di precaricare il dispenser del detersivo e di lasciare che siano le macchine a svolgere il lavoro. La tecnologia in-appliance rileva il peso del carico di biancheria e aggiunge automaticamente ogni volta esattamente la quantità appropriata di detersivo. Elimina il rischio di sovradosaggio, ti fa risparmiare tempo e prolunga la durata dei tuoi vestiti. Un corretto dosaggio del detersivo aiuta inoltre a mantenere le macchine in buone condizioni operative. Basta chiudere la porta e premere start!

Q.

Perché il mio bucato è coperto di polvere e lanugine?

A.

1. La polvere generata durante il lavaggio viene filtrata attraverso un filtro di pulizia. Se il filtro di pulizia è pieno, la polvere potrebbe non essere filtrata correttamente. Il filtro di pulizia può essere pulito manualmente prima di ogni lavaggio per evitare che la macchina lasci polvere e lanugine sui vestiti.

2. Separa i tuoi vestiti colorati e bianchi dai tuoi vestiti neri e che producono lanugine. Lavateli in carichi diversi per evitare ulteriormente polvere e lanugine indesiderate nel bucato.

Q.

Che cos'è una tecnologia a pompa di calore?

A.

La pompa di calore sposta il calore anziché generarlo, creando un sistema a circuito chiuso efficiente dal punto di vista energetico. Utilizza aria a bassa temperatura per asciugare delicatamente i vestiti, mentre un condensatore rimuove l'umidità prima di riscaldare e far ricircolare l'aria. 

Questo ciclo continuo garantisce un risparmio energetico e una delicata cura dei tessuti.