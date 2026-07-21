Lavasciuga con Pompa di calore DUAL Inverter 9/6kg | Serie X9 | Classe A-10% / A | AI & WIFI | 1600 giri, Condensatore autopulente, Vapore, TurboWash 39' | Bianca

1) Risparmio di tempo

-Testato da Intertek nell'ottobre 2025, ciclo TurboWash+Dry basato su 3 kg reali di indumenti in base agli standard di test interni di LG Electronics. Il tempo di ciclo può variare a seconda del tipo/peso del carico.

2)AI Wash™ 2.0

-Testato da Intertek nell'ottobre 2025. Rispetto al ciclo Cotton, il ciclo AI Wash ha mostrato un miglioramento nella cura dei tessuti e una riduzione del consumo energetico con un carico misto di 3 kg di tessuti morbidi (camicie miste, camicette, magliette termiche, gonne in chiffon, pantaloncini in poliestere, ecc.) (F4X7VYP15). I risultati possono variare a seconda del peso e del tipo di tessuto del bucato e/o di altri fattori

3)TurboWash™ 360

-Testato da Intertek, basato su IEC 60456: edizione 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5 kg di carico IEC rispetto al ciclo Cotton convenzionale con TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). I risultati possono essere diversi a seconda dell'ambiente.

4) Risparmio energetico

-Sulla base dei risultati dei test di laboratorio interni di LG, rispetto al modello esistente dell'azienda (F164X71WSTA), che è un modello registrato nel Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica, lo standard energetico europeo, lo standard di efficienza energetica di classe A è stato migliorato del -10% (sulla base di un ciclo completo), con un conseguente miglioramento energetico di circa il 50% rispetto al modello esistente (F164X71WSTA).

- I risultati possono essere diversi a seconda dell'ambiente.

5) Asciugatura delicata

-Testato da Intertek nell'ottobre 2025. Confrontando il ciclo Lana/Lavaggio a mano+Asciutto con il ciclo Cotone N282Lavaggio+Asciutto, le prestazioni di restringimento sono state confrontate dopo l'operazione del ciclo utilizzando un carico di prova di 1 kg con vestiti reali e tessuti di lana, mostrando un miglioramento fino al 90%. I risultati possono variare a seconda del peso del bucato, del tipo di tessuto e/o di altri fattori.

6)Capacità

*La capacità varia a seconda della profondità e della capacità del cestello (kg).

* Capacità aumentata rispetto al modello precedente (F4Y7RYW2W vs. FH4U2VCNW2 *2 kg a 565 mm (profondità))

7)Steam+™

-Il ciclo Allergy Care approvato dalla BAF (British Allergy Foundation) riduce l'allergene degli acari della polvere domestica.

-Testato da Intertek nel dicembre 2018 in conformità con lo standard AATCC. Ciclo di cotone con l'opzione “Wrinkle Care" (3 camicie miste) rispetto al ciclo di cotone senza opzione. I risultati possono variare a seconda dell'abbigliamento e dell'ambiente.

-La funzione Wrinkle Care è disponibile opzionalmente in 9 cicli.

8)Dispenser automatico

-Lavare fino a 17 carichi riempiendo entrambi gli scomparti con detersivo.

-La quantità predefinita di detersivo da inserire è 45 ml.

-I risultati possono essere diversi a seconda dell'ambiente.

9) Condensatore per la pulizia automatica

-La pulizia del condensatore può variare a seconda dell'ambiente operativo

10)Scent+

-Testato da Intertek nel febbraio 2024. Ciclo Cotone con opzione Scent+ rispetto al Ciclo Cotone senza opzione Scent+ (carico IEC di 3,5 kg)

L'attivazione dell'opzione 'Scent+' ha mantenuto il profumo rimanente almeno del 100% in più rispetto alla disattivazione dell'opzione misurata 6 ore dopo il programma di lavaggio.

I risultati possono essere diversi a seconda degli abiti e dell'ambiente.

12) Ciclo di cura delle microplastiche

-Testato da Intertek nel luglio 2023. Ciclo Microplastic Care con 3 kg di carico (giacca da allenamento 100% poliestere) rispetto al ciclo Mixed Fabric (F4Y7EYPBW). Confronto svolto misurando la quantità di microplastiche filtrate attraverso un filtro 20㎛.

-I risultati possono variare a seconda degli abiti e dell'ambiente.

13)ThinQ™

-Le funzioni di ThinQ™ possono variare a seconda del prodotto e del Paese.

-Per ottimizzare la funzionalità, assicurati che il prodotto sia connesso tramite Wi-Fi e registrato nell'app LG ThinQ.

-Per registrare i tuoi elettrodomestici sull'app LG ThinQ, devi avere il Wi-Fi a casa.

-Per utilizzare la funzione ThinQ™, scarica l'app LG ThinQ dal Google Play Store o dall'Apple App Store sul tuo smartphone, connettiti al Wi-Fi e segui le istruzioni dell'app.

- Tieni presente che l'app LG ThinQ potrebbe non funzionare su alcuni smartphone o potrebbe avere funzionalità limitate. Controlla le specifiche del tuo telefono prima di utilizzarlo (Android OS 7.0 o versione successiva, iOS 14.0 o versione successiva).

14)AI DD™

-Testato da Intertek nel novembre 2023. Rispetto al ciclo Cotton, il ciclo AI Wash ha mostrato un miglioramento nella cura dei tessuti e una riduzione del consumo energetico con un carico misto di 3 kg di tessuti morbidi (camicie miste, camicette, magliette termiche, gonne in chiffon, pantaloncini in poliestere, ecc.) (Modello rappresentativo di AI Wash: F4X7VYP15). I risultati possono variare a seconda degli abiti e dell'ambiente.

-Il rilevamento AI si attiva quando il carico è inferiore a 3 kg.Il rilevamento AI non si attiva quando è selezionata l'opzione Vapore. AI Wash deve essere utilizzato solo con tipi di tessuto simili [non tutti i tessuti vengono rilevati] e con un detergente adatto.

-La garanzia di 10 anni è valida solo sul motore Direct Drive. Il periodo/la politica di garanzia possono variare a seconda del paese o della regione.

-Livello di rumore: 71 dB (livello di potenza sonora), in base al regolamento UE 2019/2014 (F4X7EBPY6).