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Frigorifero da incasso Fit&Max 75 | Classe C, 386L | AI Fresh, Wi-Fi, Door & Linear Cooling, Fresh Converter, Total No Frost
Frigorifero da incasso Fit&Max 75 | Classe C, 386L | AI Fresh, Wi-Fi, Door & Linear Cooling, Fresh Converter, Total No Frost
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Funzionalità principali
- Fit&Max 75: si adatta alla tua cucina e alle tue abitudini, offrendoti massima capacità e freschezza in 70 cm
- AI Inverter: l'Intelligenza Artificiale impara dalle tue abitudini di utilizzo del frigo per garantire freschezza ottimale degli alimenti e consumi intelligenti.
- Total No Frost: migliora la conservazione degli alimenti grazie al flusso costante di aria fredda, senza la necessità di sbrinare il freezer
- Door & Linear Cooling™: bocchetta aggiuntiva nell zona della porta per raffreddare più velocemente il frigorifero e controllo preciso della temperatura, con differenze di solo ±0,5°C
- Compressore Smart Inverter™: silenzioso nel funzionamento ed efficiente nelle prestazioni, lo garantiamo per ben 10 anni
Domande frequenti (FAQ)
Q.
Qual è la dimensione di frigorifero più adatto a me?
A.
Non c'è una regola precisa per scegliere la dimensione del frigorifero. Naturalmente devi considerare lo spazio che hai in casa e il numero di persone che compongono il tuo nucleo famigliare. E poi devi considerare come utilizzi il frigorifero e quante volte fai la spesa.
Q.
Come posso migliorare la conservazione dei cibi?
A.
L'organizzazione degli alimenti nel frigorifero è importantissima per migliorare l'efficienza di conservazione. Ecco alcuni consigli utili che ti raccomandiamo di tenere a mente:
- Evita di riempire completamente il frigorifero e lascia dello spazio di areazione fra gli alimenti. Il freddo viene distribuito con dei flussi di aria fredda e se questa fatica a passare, gli alimenti si raffreddano meno efficacemente
- Assicurati di far ruotare gli alimenti periodicamente. Ti aiuterà anche a non dimenticarti alcuni prodotti che potrebbero nascondersi dietro a quelli più grandi
- Non aprire inutilmente le porte del frigorifero per evitare di disperdere il freddo al suo interno. A volte apriamo il frigorifero giusto per dare un'occhiata o semplicemente per noia, ma sono delle cattive abitudini.
- Il congelatore è più efficiente se è completamente pieno. Se hai pochi alimenti al suo interno, riempi gli spazi vuoti con i contenitori del ghiaccio da viaggio
Q.
Come faccio a ridurre gli odori nel frigorifero?
A.
Ecco alcuni consigli pratici che ti raccomandiamo di tenere a mente:
- Conserva il cibo preferibilmente in contenitori chiusi, oppure utilizza la pellicola trasparente o quella argentata per sigillare eventuali piatti o contenitori senza coperchio
- Verifica lo stato della verdura e della frutta che hai nel frigorifero e consuma quella che mostra dei segni di appassimento
- Pulisci regolarmente i ripiani e gli scomparti del frigorifero, anche se non ci sono macchie visibili
Q.
Come si imposta la temperatura del frigorifero?
A.
All'interno del frigorifero, nella parte superiore della cornice, c'è un display che indica la temperatura impostata di frigo e freezer. Puoi impostarle in maniera indipendente semplicemente agendo sui tasti che trovi di fianco.
Q.
Posso utilizzare questo frigorifero senza incassarlo in un mobile?
A.
No, questo è un modello è esclusivamente pensato per essere incassato in un mobile. Non puoi utilizzarlo in maniera diversa.
Q.
Cosa significa Total No Frost? Come funziona?
A.
La tecnologia Total No Frost indica una tecnica che previene la formazione di ghiaccio sulle pareti del frigorifero e del freezer. Solitamente il ghiaccio si forma per via dell'umidità emessa dai cibi, che si condensa sulle pareti fredde o sulle serpentine di raffreddamento, trasformandosi poi in ghiaccio. Questo inconveniente è particolarmente fastidioso nel freezer, dove il ghiaccio provoca una diminuzione dello spazio disponibile e una diminuzione dell'efficienza di congelamento. Nel freezer, i nostri modelli hanno una serpentina aggiuntiva che scioglie il ghiaccio attorno a quella di raffreddamento a intervalli regolari, prevenendo così la formazione del ghiaccio.
Q.
Quanti anni è garantito il frigorifero?
A.
La garanzia convenzionale LG è di 2 anni sul frigorifero e sulle sue parti.
*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo. Puoi verificare il design e il colore effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.
Il tuo ingrediente segreto
Integrazione perfetta
Progettato per integrarsi. Pensato per valorizzare la tua cucina
AI Inverter
Impara le tue abitudini. Semplifica la tua giornata
Massima freschezza
Raffreddamento preciso, freschezza costante
Massima capacità
Tanto spazio, tanta flessibilità
Integrazione perfetta
Progettato per integrarsi. Pensato per valorizzare la tua cucina
AI Inverter
Impara le tue abitudini. Semplifica la tua giornata.
LG ThinQ
Addio porte aperte
Il frigorifero rileva se la porta resta aperta e ti avvisa subito con un segnale sonoro. Così eviti sprechi di energia e mantieni i tuoi alimenti sempre alla temperatura ideale.
Massima freschezza
Raffreddamento preciso, freschezza uniforme.
Fresh Converter
Da frigo a freezer semplicemente con un tocco
FRESH Converter™ permette di personalizzare la temperatura del cassetto 0 gradi per una migliore conservazione di carne, pesce e verdura.
FRESHBalancer™
Umidità ideale per frutta e verdura
Il selettore FRESH Balancer™ e la griglia salva freschezza creano l'umidità ottimale per frutta e verdura
LinearCooling™
Fino a 7 giorni di freschezza
La tecnologia Linear Cooling™ mantiene la temperatura costante, con fluttuazioni di solo ±0,5°C. Così puoi conservare i cibi più freschi, più a lungo
DoorCooling+™
Raffredda il frigo più velocemente
Le bocchette di ventilazione situate nella parte anteriore del frigorifero ristabiliscono più velocemente la temperatura
Multi Air Flow
Temperatura costante in ogni zona
L'aria fredda raggiunge ogni angolo del frigorifero, avvolgendo gli alimenti
Total No Frost
Zero brina, zero pensieri
Migliora la conservazione degli alimenti grazie al flusso costante di aria fredda, senza la necessità di sbrinare il freezer
AI Inverter™
Nuova idea di freschezza, nuovo concetto di risparmio
L' Intelligenza Artificiale impara dalle tue abitudini di utilizzo del frigo per garantire freschezza ottimale degli alimenti e consumi intelligenti.
"1) AI Fresh
Basato sui dati appresi in tre settimane, AI Fresh abbassa la temperatura del vano frigorifero di 1°C quando la porta viene aperta frequentemente. Se la temperatura impostata è 1°C o 2°C, la funzione non si attiva. AI Fresh è disponibile solo tramite l’app LG ThinQ e potrebbe avere limitazioni a seconda dell’ambiente e delle modalità di utilizzo.
2) FRESHConverter™
La temperatura può essere regolata tramite il tasto di selezione. Sono disponibili tre impostazioni: (-3°C), (0°C) e (3°C). I risultati possono variare in base alla temperatura esterna e alle impostazioni interne del frigorifero. 3)Linear Cooling™
Basato su test TÜV Rheinland, che misurano le variazioni di temperatura interne nel vano alimenti freschi. Condizioni di test: temperatura standard senza carico. I risultati possono variare nell’uso reale. Ulteriori test mostrano una minore perdita di peso degli alimenti rispetto ai modelli senza Linear Cooling.
4) DoorCooling+™
Basato su test TÜV Rheinland che confrontano il tempo necessario per raffreddare l’acqua nel cestello superiore della porta. Il sistema riduce la differenza di temperatura tra ventilazione attiva e porta aperta. DoorCooling+ si interrompe quando la porta viene aperta. I risultati possono variare nell’uso reale. "
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy
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