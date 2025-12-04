About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Lavastoviglie a scomparsa totale | QuadWash Serie 3, Classe A 44dB | 14 coperti,Vapore, Info Light,Cerniere sliding | Acciaio
Scheda tecnica

Lavastoviglie a scomparsa totale | QuadWash Serie 3, Classe A 44dB | 14 coperti,Vapore, Info Light,Cerniere sliding | Acciaio

Scheda tecnica

Lavastoviglie a scomparsa totale | QuadWash Serie 3, Classe A 44dB | 14 coperti,Vapore, Info Light,Cerniere sliding | Acciaio

DB375TXS
Immagine frontale con porta chiusa
Immagine frontale con porta aperta e piatti
Efficienza energetica
TrueSteam™
QuadWash™
Wi-Fi
Immagine frontale con porta semi aperta
Pannello di controllo
Open door front view
Bracci irroratori
Immagine frontale con porta aperta
Immagine a 3/4 con porta aperta e cestelli
Immagine laterale con porta aperta e cestelli
Immagine laterale con porta chiusa
Vista posteriore
Immagine frontale con porta chiusa
Immagine frontale con porta aperta e piatti
Efficienza energetica
TrueSteam™
QuadWash™
Wi-Fi
Immagine frontale con porta semi aperta
Pannello di controllo
Open door front view
Bracci irroratori
Immagine frontale con porta aperta
Immagine a 3/4 con porta aperta e cestelli
Immagine laterale con porta aperta e cestelli
Immagine laterale con porta chiusa
Vista posteriore

Funzionalità principali

  • Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere scorrevoli: si incassa perfettamente nella tua cucina grazie al pannello scorrevole
  • Sistema QuadWash™: i 4 bracci irroratori con movimenti multidirezionali permettono all'acqua di raggiungere ogni angolo delle stoviglie
  • Vapore TrueSteam™: i getti multipli di vapore igienizzano le stoviglie, sciolgono lo sporco ostinato e fanno brillare i bicchieri
  • EasyRack™ Plus con 3 cestelli: regola ogni singolo elemento delle rastrelliere, l'altezza del cestello secondario e disponi posate e tazzine nel terzo cestello
  • Wi-Fi con ThinQ: gestisci le opzioni di lavaggio dallo smartphone, scarica nuovi programmi e ricevi i consigli sull'uso della lavastoviglie
  • Info light: la lavastoviglie proietta una luce bianca sul pavimento per indicare se il programma è in corso o è terminato
Altro
Lavastoviglie da incasso LG con porta leggermente aperta inserita all'interno di una cucina moderna

Lavastoviglie da incasso LG

Design raffinato, risultati brillanti.

L'azione del vapore e il sistema multidirezionale QuadWash per la massima cura delle tue stoviglie

Perché amerai la nostra lavastoviglie

Lavastoviglie da incasso LG con porta leggermente aperta. Lente d'ingrandimento sulla classe A

È in classe A

La nostra lavastoviglie lava i piatti al posto tuo e ti fa risparmiare più energia.

Immagine di un piatto dentro la lavastoviglie LG piena di vapore all'interno

Non lascia aloni

Il vapore TrueSteam™ igienizza le stoviglie ed evita la formazione delle macchie

Immagine dei getti d'acqua che escono dai bracci QuadWash.

Ha 4 bracci irroratori

Il sistema QuadWash™ fa arrivare l'acqua in tutti gli angoli delle stoviglie.

Foto di uno smartphone che comunica con la lavastoviglie attraverso l'app LG ThinQ.

È smart

Con l'app ThinQ scarichi programmi specifici per le tue stoviglie e molto altro.

Il massimo dell'efficienza energetica

Per offrirti una lavastoviglie dalle prestazioni eccezionali abbiamo ridisegnato il motore Inverter Direct Drive, raggiungendo il più elevato standard energetico che abbiamo in Europa: la classe A.

Lavastoviglie da incasso con porta leggermente aperta. Lente d'ingrandimento sulla classe A

TrueSteam™

Stoviglie brillanti e igienizzate

La nostra lavastoviglie utilizza vapore durante tutto il ciclo di lavaggio per sciogliere lo sporco (anche quello incrostato!) e ridurre la formazione delle macchie sulle stoviglie. E i risultati si vedono.

Ottimizza la resa con il prelavaggio a vapore

Il vapore TrueSteam™ utilizzato nella fase di pre-lavaggio aiuta ad ammorbidire le incrostazioni di cibo.

Anche negli angoli, lo sporco non ha scampo

Il vapore immesso nella vasca dagli ugelli si diffonde uniformemente e raggiunge anche gli angoli più difficili delle stoviglie.

Bicchieri senza macchia (e senza paura)

L'azione del vapore rende i tuoi bicchieri più brillanti, con il 30% di macchie in meno in fase di asciugatura. Puoi attivare il vapore anche col programma "Delicato", in modo da trattare i tuoi calici con la giusta attenzione.

Immagine di una lavastoviglie con la porta completamente aperta, con i piatti sporchi all'interno.
Immagine della vasca della lavastoviglie piena di vapore per una pulizia approfondita.
Un bicchiere di vetro con delle macchie su un lato, mentre sull'altro è brillante dopo aver usato il lavaggio con il vapore.
Immagine di una lavastoviglie con la porta completamente aperta, con i piatti sporchi all'interno.
Immagine della vasca della lavastoviglie piena di vapore per una pulizia approfondita.
Un bicchiere di vetro con delle macchie su un lato, mentre sull'altro è brillante dopo aver usato il lavaggio con il vapore.
Immagine di una lavastoviglie con la porta completamente aperta, con i piatti sporchi all'interno.

Ottimizza la resa con il prelavaggio a vapore

Il vapore TrueSteam™ utilizzato nella fase di pre-lavaggio aiuta ad ammorbidire le incrostazioni di cibo.

Immagine della vasca della lavastoviglie piena di vapore per una pulizia approfondita.

Anche negli angoli, lo sporco non ha scampo

Il vapore immesso nella vasca dagli ugelli si diffonde uniformemente e raggiunge anche gli angoli più difficili delle stoviglie.

Un bicchiere di vetro con delle macchie su un lato, mentre sull'altro è brillante dopo aver usato il lavaggio con il vapore.

Bicchieri senza macchia (e senza paura)

L'azione del vapore rende i tuoi bicchieri più brillanti, con il 30% di macchie in meno in fase di asciugatura. Puoi attivare il vapore anche col programma "Delicato", in modo da trattare i tuoi calici con la giusta attenzione.

QuadWash™

Getti d'acqua potenti che arrivano dappertutto

Il sistema QuadWash™ è unico nel suo genere: 4 bracci irroratori con movimenti multidirezionali che permettono di lavare ogni angolo di piatti, pentole e bicchieri per un pulito profondo e accurato.

EasyRack™Plus

Anche le stoviglie più difficili
hanno il loro posto

Il sistema EasyRack™ Plus ti permette di organizzare le stoviglie a tuo piacimento e in base alle tue necessità

Terzo cestello

Scopri il terzo cestello

Puoi disporre posate, mestoli e tazzine comodamente sul terzo cestello, guadagnando spazio nel cestello inferiore.

LG ThinQ™

Scegli una lavastoviglie intelligente

Collegala al Wi-Fi di casa e scopri tantissime nuove opzioni per personalizzare i lavaggi.

Immagine di uno smartphone su cui c'è l'app LG ThinQ™ con 3 funzionalità: download programmi, notifiche e Smart Diagnosis.

Scarica nuovi programmi di lavaggio

Devi lavare qualcosa di particolare e hai bisogno di un lavaggio specifico? Accedi all'app LG ThinQ™ e scarica il programma più adatto.

Personalizza il programma a modo tuo

L'app ThinQ™ ti permette di personalizzare il programma di lavaggio direttamente dal tuo smartphone, impostando le varie opzioni più semplicemente.

Bassa rumorosità

Così potente, così silenziosa

Abbiamo progettato la lavastoviglie QuadWash in modo da renderla sì potente, ma anche il più silenziosa possibile, utilizzando meno parti in movimento e ottimizzando l'insonorizzazione acustica. Lo abbiamo fatto per te, così potrai farla funzionare anche di notte o mentre ti stai godendo un film.

Abbiamo progettato la lavastoviglie QuadWash in modo da renderla sì potente, ma anche il più silenziosa possibile, utilizzando meno parti in movimento e ottimizzando l'insonorizzazione acustica. Lo abbiamo fatto per te, così potrai farla funzionare anche di notte o mentre ti stai godendo un film.L'abbiamo progettata in modo da renderla sì potente, ma anche il più silenziosa possibile.

Un uomo in cucina che tiene in braccio un bambino che dorme, mentre la lavastoviglie è in funzione

Ideale per la tua cucina

Immagine di una cucina con la lavastoviglie da incasso, il forno una cappa e un piano a induzione.

In perfetta armonia

Immagine della lavastoviglie installata in una cucina con in evidenza le cerniere fisse e sliding

Cerniere Sliding

Immagine della vasca in acciaio inox.

Completamente in acciaio inox

Immagine della lavastoviglie installata in una cucina con in evidenza le cerniere fisse e sliding

Apertura automatica della porta

Immagine della porta della lavastoviglie con due frecce che indicano l'apertura automatica a fine ciclo. Del vapore fuoriesce dall'apertura.

Info ligth

Istruzioni per l'installazione

Clicca per espandere questa sezione e consultare tutti i dettagli relativi a come installare la lavastoviglie da incasso.

1. Misure minime del mobile per l'incasso

Dimensioni per l'installazione: larghezza 600–605mm, altezza 820–880mm, profondità ≥560mm, spazio posteriore per la ventilazione 75–100mm.

2. Precauzioni

Ti raccomandiamo di installare la lavastoviglie a non più di 1 metro dal rubinetto dell'acqua e dallo scarico, per facilitare il collegamento dei tubi e migliorare il carico e lo scarico dell'acqua

La guida all'installazione mostra la lavastoviglie posizionata a non più di 1 metro dal rubinetto dell'acqua e dallo scarico

3. Installazione del pannello della porta

In base al tipo di arredamento della tua cucina,sul manuale d'uso e installazione trovi due sezioni distinte: (A) Montaggio del pannello scorrevole; (B) Montaggio del pannello fisso

 

Ti raccomandiamo di prestare attenzione al peso del pannello. Se pesa fra 8kg e 11kg dovrai regolare la tensione della molla della porta per facilitarne l'apertura

 

(A) Montaggio del pannello scorrevole

Altezza: 720 - 780 cm / Peso: 2,5 -  11 kg

Misure pannello della porta: larghezza 590–594mm, altezza 720–780mm, spessore 16–22mm

(B) Montaggio del pannello fisso
Altezza: 650 - 720 cm / Peso: 3,5 - 9 kg

Misure pannello della porta: larghezza 590–594mm, altezza 650–720mm, spessore 16–22mm

Parti e accessori

Guarda ciò che include la lavastoviglie.

Cajas sobre la mesa de la cocina

Imbuto

Imbuto

Immagine nastro di protezione dall'umidità

Nastro di protezione dall'umidità

Immagine nastro isolante (8 pezzi)

Nastro isolante (8 pezzi)

Immagine delle staffe del pannello superiori e centrali

Staffe del pannello (superiori e centrali)

Immagine delle staffe del pannello inferiore

Staffe del pannello (inferiori)

Immagine delle staffe del pannello inferiore

Staffe del pannello (inferiori)

Immagine viti per legno (2 pezzi)

Viti per legno (2 pezzi)

Immagine viti per legno (2 pezzi)

Viti per legno (2 pezzi)

Immagine viti tensione molle della porta (2 pezzi)

Viti tensione molle della porta (2 pezzi)

Immagine viti per legno (2 pezzi)

Viti per legno (2 pezzi)

*Usare solo stoviglie compatibili con lavaggi in lavastoviglie.

*Le immagini e i video utilizzati sono inserite al solo scopo illustrativo e possono differire dal prodotto indicato

Efficienza energetica

Test interni LG basati sul consumo energetico del programma ECO tra il modello di lavastoviglie LG DBC335(Classe A) e il modello DBC425 (Class E)

TrueSteam™

-Data Test: 14.01.2020

-Ente certificatore: TÜV Rheinland

-Modelli: DFB22M, DFB22M1

-Condizioni: Voltaggio: 220±1% V, Frequenza 60±1% Hz, Temperatura 20±2°C, Umidità 65±5%, Temperatura acqua 15±2°C, Pressione acqua 240±20kPam, Tipologia detergente B 24g, No risciaquo, Standard mode

-Metodologia Test: I test sono stati condotti con livelli di durezza dell’acqua pari a 51 ppm, 68 ppm, 102 ppm, 153 ppm e 204 ppm, valutando il numero di macchie d’acqua che si creano in base all’utilizzo o meno di un dispositivo addolcitore. Per l’acqua con durezza di 102 ppm, i numero di macchie d'acqua è stato testato in base alle seguenti condizioni: (1) Solo con addolcitore (2) Senza addolcitore (3) Con addolcitore e risciacquo (4) Con addolcitore, vapore e risciacquo (5) Con addolcitore e vapore (6) Solo vapore, senza addolcitore

-Risultati del Test: Senza utilizzo di addolcitore né vapore, conteggiate 123 macchie di acqua. Con utilizzo di solo vapore (senza addolcitore), conteggiate 19 macchie di acqua (84% in meno).

-I modelli testati e il modello DFC287HVS utilizzano la stessa tecnologia di generazione del vapore e lo stesso sistema di addolcimento dell’acqua.

-I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente di utilizzo

Igienizzazione

[Riduce la presenza di Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes]

-Data Test: 01.09.2021

-Ente certificatore: KTR(Korea Testing & Research Institute)

-Numero di rapporto: TBK-2021-005911, TBK-2021-005912, TBK-2021-005913

-Modello testato: Lavastoviglie LG 14 coperti serie XD

-Condizioni del test: Modalità Eco + Alta temperatura + Vapore. Applicazione di inoculo contaminato su 2 ciotole da riso e 2 ciotole da zuppa con concentrazione iniziale di circa 1.0×108 CFU/mL

-Metodo: Incubazione dei ceppi su agar di soia triptico a 35±1° per 18–24 ore e regolazione della concentrazione a 1.0∼9.9×10⁸ CFU/mL con soluzione salina sterile. Igienizzazione stoviglie (2 ciotole da riso e 2 ciotole da zuppa) con inoculazione di 0,2 mL per piatto, asciugatura per 1 ora e lavaggio in lavastoviglie

-Risultati del test: Riduzione superiore al 99,999% dei batteri testati

-I modelli testati e il DFC287HVS utilizzano la stessa tecnologia di generazione del vapore.

-I risultati effettivi possono variare in base all’ambiente.

LG ThinQ™

-Le funzionalità di LG ThinQ® possono variare in base al prodotto e al Paese.Verifica la disponibilità del servizio presso il rivenditore locale o LG.

-Durante la prima associaazione, la lavastoviglie deve essere collegata alla stessa rete Wi-Fi dell smartphone. Successivamente, il dispositivo deve operare sempre all’interno dell’ambiente Wi-Fi registrato

Bassa rumorosità

-Livello di rumorosità: 41 dB o inferiore

-Basato sul risultato di test interni LG (Gennaaio 2019) di misurazione del livello di potenza sonora) con utilizzo del programma ECO + Risparmio energia + AOD

-Media calcolata sull’intero ciclo di lavaggio: prelavaggio, lavaggio principale, risciacquo e asciugatura.

-I livelli di rumore possono variare in base al ciclo selezionato e alle condizioni di utilizzo.

-2 anni su parti e manodopera + 8 anni sul motore (solo parti)

FAQ

Q.

Che tipo di detersivo dovrei usare per la mia lavastoviglie?

A.

Per le lavastoviglie, è consigliato utilizzare esclusivamente detersivi specifici per lavastoviglie, e non detersivi generici. Esistono tre tipologie principali di detersivo per lavastoviglie: in  polvere, liquido e in pastiglie. Ogni tipo di detersivo può avere velocità di dissoluzione e capacità pulenti diverse, a seconda della formulazione e del produttore. È importante controllare le informazioni riportate sul prodotto e utilizzare la quantità di  detersivo raccomandata dal produttore, in base al carico inserito e al livello di sporco.

Q.

Prima di metterle in lavastoviglie, è consigliabile sciacquare o lasciare in ammollo le stoviglie

A.

Le lavastoviglie LG utilizzano il potente flusso d’acqua generato dal sistema QuadWash™, insieme alla tecnologia TrueSteam™, per pulire a fondo le stoviglie senza necessità di prelavaggio. Tuttavia,  un leggero prelavaggio con sola acqua, utile per rimuovere i residui di cibo più grossi, può contribuire a migliorare l’efficacia del lavaggio. Per ottenere il massimo dalle prestazioni di pulizia della tua lavastoviglie, effettua il prelavaggio solo quando  necessario: rimuovi i residui di cibo più grandi e carica subito la lavastoviglie

Q.

Come posso eliminare le macchie d’acqua dalle mie stoviglie?

A.

La funzione TrueSteam® e l’addolcitore d’acqua integrati nelle lavastoviglie LG possono rimuovere efficacemente le macchie d’acqua dalle stoviglie. Inoltre, l’utilizzo di un brillantante riduce la tensione superficiale delle gocce d’acqua, migliorando l’asciugatura e prevenendo la formazione di aloni. l brillantante viene aggiunto automaticamente durante la fase di asciugatura.

Q.

Qual è il modo intelligente per caricare la mia lavastoviglie?

A.

Cestello inferiore: Pentole e padelle posizionate capovolte, piatti piani, piatti fondi e piatti da dessert

Cestello centrale: Bicchieri, tazze, piattini e calici da vino

Cestello superiore: Posate come cucchiaini, cucchiai da dessert, cucchiai da minestra e forchette

Quando si caricano le stoviglie nei cestelli, è importante inclinarle leggermente per permettere all’acqua di scorrere correttamente. Consiglio: Se una pentola ingombrante posizionata nel cestello inferiore  ostacola il movimento del braccio irroratore, è possibile regolare l’altezza del cestello centrale

Q.

Posso lavare i contenitori di plastica in lavastoviglie?

A.

Sì, ma solo se sono realizzati in plastica resistente al calore; le plastiche comuni possono deformarsi durante i lavaggi ad alta temperatura.

Q.

Come posso eliminare gli odori di cibo dalla lavastoviglie dopo l’uso?

A.

Pulisci il filtro ogni 1-2 settimane per eliminare gli odori. Consiglio: Per sterilizzare l’interno della lavastoviglie, versa 200–300 ml di aceto bianco in una ciotola poco profonda, posizionala  nel cestello superiore e avvia un ciclo Auto

Q.

Posso posizionare la lavastoviglie in un ambiente esterno alla casa?

A.

Questo prodotto è un elettrodomestico da interno destinato esclusivamente all’uso domestico e non può essere utilizzato per scopi commerciali (come bar, caffetterie, ecc.), industriali o di laboratorio.

Non è consentito l'utilizzo in laboratori scolastici. E' possibile installare questo prodotto solo a scopo espositivo, purché non venga utilizzato.

Q.

Quanto spazio è necessario per installare la lavastoviglie?

A.

La dimensione standard di 60cm di larghezza garantisce che le nostre lavastoviglie si integrino perfettamente nella tua cucina senza alcuna difficoltà

Stampa

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli

Trova in negozio

Trova questo prodotto presso un rivenditore vicino a te.