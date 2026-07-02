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Con webOS 25 LG porta un salto di qualità anche sui TV non di ultima generazione: grazie al programma webOS Re:New, molti modelli lanciati tra il 2022 e il 2024 ricevono un upgrade che punta su intelligenza artificiale, personalizzazione e nuovi contenuti. Grazie a questo programma il TV mantiene più a lungo funzioni e servizi aggiornati, riducendo la sensazione di avere un prodotto già superato.
Le novità principali sono le funzioni AI Concierge e AI Chatbot, la ricerca AI Search con l’integrazione di Microsoft Copilot, le Quick Card aggiornate, l’arrivo di Google Cast, un AI Picture Wizard più evoluto e il nuovo servizio LG Gallery+.
AI Concierge e AI Chatbot: l’assistente che personalizza la TV
Il primo tassello è l’accoppiata AI Concierge e AI Chatbot, pensata per rendere il TV più “intelligente” sia quando si sceglie cosa guardare sia quando si sistema una impostazione.
AI Concierge suggerisce nuovi contenuti in base alle abitudini e ai gusti di chi guarda, partendo dallo storico delle visioni per proporre film, serie e programmi in linea con le preferenze personali e ridurre il tempo passato nei menu.
AI Chatbot invece si occupa dell’assistenza: interviene quando qualcosa non funziona come dovrebbe, aiuta a gestire i problemi di utilizzo e quelli tecnici, accompagna tra le varie voci dei menu e suggerisce in tempo reale le possibili soluzioni. Il dialogo può avvenire tramite la voce oppure usando il telecomando puntatore, così il supporto resta sempre a portata di mano senza dover consultare manuali o guide esterne.
AI Search con Microsoft Copilot: la TV diventa un motore di ricerca
La seconda grande novità è AI Search, che con webOS 25 viene potenziata dall’integrazione di Microsoft Copilot. La ricerca non è più limitata ai cataloghi delle piattaforme, ma si apre a domande generiche in linguaggio naturale.
In pratica, si può chiedere al TV qualsiasi cosa e ottenere risposte o suggerimenti pertinenti. L’utente formula una richiesta come farebbe con un assistente digitale e il sistema elabora le informazioni e propone i contenuti più adatti tramite Microsoft Copilot.
Interfaccia, app e contenuti: Quick Card, Google Cast e LG Gallery+
Oltre all’AI, webOS 25 aggiorna interfaccia, app e contenuti “di sfondo”, cioè ciò che si vede e si usa ogni giorno.
Il sistema delle Quick Card viene migliorato per rendere la navigazione più ordinata, con le app organizzate in categorie come musica, giochi e sport. L’aggiornamento interviene in particolare sulle app News, Gaming Portal e Radio+, che arricchiscono la propria offerta di contenuti e funzioni e diventano punti di accesso privilegiati per informazione, intrattenimento e ascolto. L’obiettivo è rendere più intuitiva la navigazione, con percorsi chiari verso le app e i contenuti usati più spesso.
Per ampliare le modalità di fruizione arriva l’integrazione di Google Cast, che permette di trasmettere contenuti da smartphone e tablet direttamente sullo schermo del TV, così da passare con facilità dallo schermo mobile a quello grande in salotto.
Sul fronte dei contenuti ambientali debutta LG Gallery+, un servizio che offre una galleria digitale con oltre 4000 immagini tra opere d’arte, fotografie e immagini di film celebri. Quando non si sta guardando nulla, il TV può quindi trasformarsi in una cornice digitale dinamica. La galleria è pensata come uno spazio personalizzato, che permette di scegliere ambienti visivi in linea con i propri gusti.
Qualità d’immagine, TV compatibili e programma webOS Re:New
webOS 25 interviene anche sulla qualità d’immagine con una versione migliorata di AI Picture Wizard, la funzione già apprezzata che personalizza automaticamente la resa visiva in base alle preferenze dell’utente. Il nuovo algoritmo di deep learning utilizza una banca dati più ampia rispetto al passato per proporre profili video più precisi, così da avvicinarsi ancora di più a ciò che si desidera vedere a schermo.
Per quanto riguarda la disponibilità, l’aggiornamento è già in rollout sui TV LG OLED delle serie G5, C5 e B5 e su tanti QNED. A seguire è stato esteso ai prodotti del programma webOS Re:New, che include i TV OLED, QNED, NanoCell e UHD introdotti dal 2023 in avanti e i TV OLED delle serie C e G lanciati nel 2022. L’aggiornamento arriva in modo progressivo, così da portare le novità di webOS 25 su fasce di prodotto diverse.
Una nota tecnica riguarda i processori: tutte queste funzionalità sono disponibili su tutti i modelli dotati di processore α11 e α9 Gen7, mentre su altri modelli alcune caratteristiche possono cambiare in base a memoria e potenza di calcolo. Con il programma webOS Re:New LG promette fino a quattro aggiornamenti di sistema nell’arco di cinque anni dalla commercializzazione del TV, così da mantenere le app aggiornate, aumentare la sicurezza e introdurre progressivamente nuove funzioni che semplificano la vita di tutti i giorni.
Nel complesso, webOS 25 trasforma molti TV LG recenti in dispositivi più intelligenti e aggiornati, avvicinando l’esperienza a quella di un modello appena uscito. Tra assistenti basati su AI, ricerca con Copilot, nuovi contenuti e la promessa di quattro aggiornamenti in cinque anni, l’update assume il peso di una vera seconda vita per il televisore.
Scopri cosa puoi fare con WebOS sui TV LG.