webOS 25 interviene anche sulla qualità d’immagine con una versione migliorata di AI Picture Wizard, la funzione già apprezzata che personalizza automaticamente la resa visiva in base alle preferenze dell’utente. Il nuovo algoritmo di deep learning utilizza una banca dati più ampia rispetto al passato per proporre profili video più precisi, così da avvicinarsi ancora di più a ciò che si desidera vedere a schermo.

Per quanto riguarda la disponibilità, l’aggiornamento è già in rollout sui TV LG OLED delle serie G5, C5 e B5 e su tanti QNED. A seguire è stato esteso ai prodotti del programma webOS Re:New, che include i TV OLED, QNED, NanoCell e UHD introdotti dal 2023 in avanti e i TV OLED delle serie C e G lanciati nel 2022. L’aggiornamento arriva in modo progressivo, così da portare le novità di webOS 25 su fasce di prodotto diverse.

Una nota tecnica riguarda i processori: tutte queste funzionalità sono disponibili su tutti i modelli dotati di processore α11 e α9 Gen7, mentre su altri modelli alcune caratteristiche possono cambiare in base a memoria e potenza di calcolo. Con il programma webOS Re:New LG promette fino a quattro aggiornamenti di sistema nell’arco di cinque anni dalla commercializzazione del TV, così da mantenere le app aggiornate, aumentare la sicurezza e introdurre progressivamente nuove funzioni che semplificano la vita di tutti i giorni.

Nel complesso, webOS 25 trasforma molti TV LG recenti in dispositivi più intelligenti e aggiornati, avvicinando l’esperienza a quella di un modello appena uscito. Tra assistenti basati su AI, ricerca con Copilot, nuovi contenuti e la promessa di quattro aggiornamenti in cinque anni, l’update assume il peso di una vera seconda vita per il televisore.