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Dal 2024 webOS è il sistema operativo dei TV LG e, anno dopo anno, è cresciuto insieme a chi lo usa. Ogni release introduce funzioni più evolute e un design più pulito, con l’obiettivo di semplificare la navigazione, collegare in modo naturale tutti i dispositivi di casa e – soprattutto – consigliarti contenuti su misura.
La schermata Home organizza app, ricerche e suggerimenti in modo razionale e mette in primo piano quello che ti serve davvero: cosa guardare, cosa ascoltare, quali dispositivi sono connessi.
Dietro questa semplicità c’è un motore di raccomandazione basato su Intelligenza Artificiale che apprende dalle tue abitudini e seleziona i titoli più affini ai tuoi gusti, evitando l’eterna caccia al film giusto tra cataloghi infiniti. Scopriamo di più sulle innovazioni webOS e le sue molteplici funzionalità.
Come funziona webOS oggi (e perché è diventato il centro del tuo salotto)
Il centro app di webOS, disponibile su TV, Smart TV e Monitor LG è il vero punto di forza del sistema operativo. Parliamo di LG Content Store: qui scarichi tutto ciò che serve per intrattenimento, news, musica, video e fitness. La navigazione è rapida e intuitiva grazie alle Schede tematiche (lavoro, musica, videogiochi, sport, dispositivi IoT), vere cartelle intelligenti che raggruppano le app principali per argomento.
Per chi ha una casa connessa, la Home Dashboard è la cabina di regia: da qui controlli console, decoder, lettori Blu-ray sugli ingressi HDMI, chiavette USB, NAS di rete, dispositivi LG ThinQ, speaker Bluetooth, controller e tastiere. Tutto a vista, tutto sotto controllo.
Inoltre, webOS evolve di anno in anno: il programma webOS Re:New, previsto nel nuovo aggiornamento a webOS 25, garantisce infatti quattro aggiornamenti del sistema operativo in cinque anni¹, così il tuo TV non invecchia ma si trasforma e resta attuale e sicuro. Ma i modelli precedenti non vengono lasciati indietro, continuano a ricevere ottimizzazioni e aggiornamenti di sicurezza dedicati alla loro versione di webOS, così da garantire stabilità e usabilità nel tempo.
Lo sport con webOS: dal divano allo “stadio”
Con webOS la tua passione per lo sport è organizzata e sempre a portata di mano. La Home raccoglie servizi e app in un unico posto: dai grandi eventi live alle repliche, dagli highlights ai contenuti on-demand. Tra calcio, basket, tennis, motori, ciclismo e rugby, l’offerta cresce di stagione in stagione e puoi muoverti con strumenti pensati ad hoc.
Ad esempio, puoi usare Sports Portal, la scheda che permette di vedere partite in diretta, risultati, classifiche e calendari degli sport più seguiti e attivare Sports Alert per ricevere notifiche in tempo reale sulla tua squadra o campionato preferito direttamente sullo schermo, anche mentre guardi altro. E tra un programma e l’altro, su LG Channels puoi goderti canali gratuiti integrati e guardare dirette e contenuti senza abbonarti.
Inoltre, con la modalità Sport, il TV ottimizza automaticamente luminosità, contrasto, acustica e motion per azioni più fluide e un’immagine pulita. O se preferisci, puoi personalizzare manualmente ogni parametro.
Allenarti in salotto: app e strumenti smart
Lo sport non è solo da vedere: con webOS porti il fitness nel tuo salotto. Puoi scaricare dal Content Store le app di yoga, pilates, cardio, mobilità e meditazione e seguire percorsi on-demand direttamente sul grande schermo (alcune app possono richiedere un abbonamento).
Inoltre, con LG Fitness puoi collegare una webcam USB e tenere d’occhio postura e movimenti grazie a una finestra video dedicata.
Scopri di più su come goderti il meglio dello sport e del fitness con webOS LG.
Gaming con webOS: prestazioni da pro, semplicità da TV
Il gaming su grande schermo richiede un sistema fluido e potente, capace di adattarsi al titolo e a chi impugna il controller. webOS è nato per questo: un insieme di tecnologie, AI e compatibilità che trasformano il salotto in una vera postazione da gioco.
Il centro di controllo è Game Optimizer: personalizzi al volo la resa in base al genere. Vuoi più contrasto per i survival horror? Preferisci una risposta fulminea per gli FPS competitivi? Tutto si imposta in pochi click. Con la Game Dashboard monitori frame, sincronizzazione, input lag e cambi preset senza interrompere la partita. Il Magic Remote (telecomando puntatore) rende ogni gesto immediato.
webOS non vive solo sui TV: i monitor da gaming LG UltraGear integrano webOS 24, portando gli stessi vantaggi anche sulla postazione desktop. Oltre a pannelli e funzioni pensati per l’eSport, i monitor diventano hub di intrattenimento con accesso diretto ai servizi di streaming: niente PC acceso, niente set-top box, solo contenuti. Una soluzione all-in-one per chi alterna sessioni competitive, serie TV e film.
Inoltre, con il Gaming Portal LG hai cloud gaming, giochi nativi webOS e servizi raccolti in un solo punto. È la base di partenza per scoprire titoli nuovi, riprendere salvati recenti o provare qualcosa di diverso durante una serata tra amici.
Scopri di più su come webOS può migliorare le tue sessioni di gaming.
Xbox, senza console
Una delle novità più apprezzate: l’app Xbox sui TV LG con webOS 23 e successivi. Se hai Xbox Game Pass Ultimate, puoi giocare in streaming a una libreria vastissima – da titoli AAA appena usciti a classici intramontabili – senza console. Ti serve solo un controller compatibile e una buona connessione.
È il risultato della collaborazione tra LG e Xbox: gaming pronto all’uso, direttamente dal TV o dai monitor abilitati.
Personalizzazione: un TV che ti conosce (e cresce con te)
Il modo di vivere i contenuti è cambiato: il TV non è più un elettrodomestico passivo, ma il cuore dell'intrattenimento domestico. webOS incarna questo passaggio, diventando ecosistema più che interfaccia: riconosce chi sei, capisce le tue abitudini e ti propone contenuti pertinenti.
Con la funzionalità Voice ID distingue la voce di chi parla, imposta il profilo e propone suggerimenti coerenti, mentre grazie ad AI Search migliora la ricerca con comprensione delle richieste complesse e risposte puntuali, con il supporto di Microsoft Copilot. Inoltre, puoi contare anche su AI Chatbot, un assistente d'uso che risolve dubbi e problemi senza manuali né attese infinite.
Da non sottovalutare poi accessibilità e semplicità: comandi vocali, puntatore del telecomando, percorsi guidati e funzioni pensate per esigenze diverse. La tecnologia scompare, resta l'esperienza.
Scopri come personalizzare il tuo TV con webOS LG.
Contenuti a casa come al cinema
Quando vuoi fedeltà cinematografica, webOS sa cosa fare: grazie a Filmmaker Mode (sui modelli compatibili) il TV disattiva le elaborazioni per restituire l'intento del regista. L'esperienza si completa con Dolby Vision per il realismo visivo e Dolby Atmos per un audio tridimensionale che avvolge la stanza.
Sotto il cofano, i processori α9 Gen 8 e α8 Gen 2 mettono all'opera AI Picture Pro e Dynamic Tone Mapping Pro per analizzare e ottimizzare ogni scena, mentre AI Sound Pro separa voci, effetti e ambienti con naturalezza sorprendente.
Inoltre, con webOS è facile vedere contenuti in streaming, visto che Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, YouTube e DAZN sono nativi e perfettamente integrati: non più app da inseguire, ma tessere di un mosaico coerente.
Il Telecomando Puntatore LG: preciso, veloce, "intelligente"
"Squadra che vince non si cambia", il telecomando puntatore (Magic Remote) è il partner perfetto del sistema operativo LG: bilanciato nel peso, preciso nel puntamento e ricco di scorciatoie. Sui modelli compatibili arriva la NFC: avvicini lo smartphone e abbini in un attimo dispositivi Bluetooth per condividere contenuti senza passaggi complicati.
Le funzioni che fanno la differenza ogni giorno sono sicuramente il controllo a puntatore rapido e naturale, come un mouse sullo schermo, i tasti numerici 1-9 programmabili, da associare alle app che usi di più, i tasti dedicati agli assistenti vocali (come Amazon Alexa) e le shortcuts ai servizi di streaming: oltre a Netflix e Prime Video, trovi il tasto diretto per Disney+.
¹ Programma e tempistiche di aggiornamento variano per modelli e mercati.