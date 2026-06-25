Il centro app di webOS, disponibile su TV, Smart TV e Monitor LG è il vero punto di forza del sistema operativo. Parliamo di LG Content Store: qui scarichi tutto ciò che serve per intrattenimento, news, musica, video e fitness. La navigazione è rapida e intuitiva grazie alle Schede tematiche (lavoro, musica, videogiochi, sport, dispositivi IoT), vere cartelle intelligenti che raggruppano le app principali per argomento.

Per chi ha una casa connessa, la Home Dashboard è la cabina di regia: da qui controlli console, decoder, lettori Blu-ray sugli ingressi HDMI, chiavette USB, NAS di rete, dispositivi LG ThinQ, speaker Bluetooth, controller e tastiere. Tutto a vista, tutto sotto controllo.

Inoltre, webOS evolve di anno in anno: il programma webOS Re:New, previsto nel nuovo aggiornamento a webOS 25, garantisce infatti quattro aggiornamenti del sistema operativo in cinque anni¹, così il tuo TV non invecchia ma si trasforma e resta attuale e sicuro. Ma i modelli precedenti non vengono lasciati indietro, continuano a ricevere ottimizzazioni e aggiornamenti di sicurezza dedicati alla loro versione di webOS, così da garantire stabilità e usabilità nel tempo.