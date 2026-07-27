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L’aria che si respira in casa non è sempre più pulita di quella esterna. Lo dimostrano diversi studi, evidenziando come l’aria indoor possa essere fino a 5 volte più inquinata di quella all’aperto e che si trascorre fino al 90% del tempo in ambienti chiusi1. Avere aria pulita in casa non incide solo sul comfort. Le ricadute positive coinvolgono allergie, qualità del sonno, concentrazione e benessere generale, soprattutto per chi è più fragile dal punto di vista respiratorio.
Perché è così difficile avere aria pulita in casa?
Dentro un appartamento convivono tante fonti di inquinamento indoor diverse:
fumi di cottura;
detergenti;
vernici;
arredi che rilasciano composti organici volatili.
Sono tutti elementi che si sommano alle polveri sottili provenienti dall’esterno, insieme a pollini e spore di muffe che entrano dalle finestre e si depositano sulle superfici. Il risultato? Un cocktail di particelle e gas irritanti che può risultare più concentrato in salotto che lungo un viale trafficato.
Gli edifici moderni, ben isolati e con serramenti ermetici, aiutano a contenere i consumi energetici, ma rendono più complicato purificare l’aria in casa contando soltanto sull’aerazione naturale. L’aria ristagna, gli inquinanti restano sospesi più a lungo e chi passa molte ore in casa, come bambini, anziani o persone con patologie respiratorie, diventa il più esposto. Da qui nasce l’esigenza di abbinare alle buone abitudini sistemi che lavorano in modo continuativo sulla qualità dell’aria indoor.
Come purificare l’aria in casa con le buone abitudini
Prima degli apparecchi, restano fondamentali i gesti di ogni giorno. Il primo riguarda l’aerazione: aprire le finestre nei momenti meno congestionati dal traffico (per chi vive in città o ha un affaccio sulla strada), per brevi periodi ma più volte al giorno, aiuta a diluire gli inquinanti interni senza raffreddare o surriscaldare troppo gli ambienti.
Anche il modo in cui si pulisce la casa fa la differenza. L’aspirapolvere con filtri adeguati, il lavaggio periodico di tende, tappeti e copridivani e il controllo dell’umidità riducono polvere, acari e muffe. Vale la pena limitare l’uso quotidiano di spray profumati, candele e incensi, che aggiungono ulteriori sostanze all’aria degli ambienti chiusi e possono peggiorare il quadro generale.
Le piante contribuiscono al comfort visivo e alla sensazione di benessere, ma non bastano per chi si chiede come avere aria pulita in casa in modo continuativo.
Scopri come migliorare la qualità dell'aria in casa anche in estate.
Purificatori d’aria: come funzionano e quando servono davvero
I purificatori d’aria sono apparecchi che aspirano l’aria della stanza, la fanno passare attraverso più stadi di filtrazione e la reimmettono trattata. Di solito combinano tre filtri:
un prefiltro per la polvere più “grossolana”;
un filtro ad alta efficienza per le particelle fini e ultrafini;
un filtro a carbone attivo per ridurre odori e alcuni composti organici volatili.
Molti modelli integrano sensori che misurano il livello di particolato e indicatori colorati che mostrano la qualità dell’aria in tempo reale, aumentando automaticamente la potenza quando i valori peggiorano. In questo modo il purificatore lavora soprattutto quando serve, con un impatto più contenuto su consumi ed emissioni sonore.
Questi dispositivi diventano particolarmente utili in presenza di allergie al polline o alla polvere, in case affacciate su strade molto trafficate o in ambienti dove si cucina spesso e le finestre restano chiuse per molte ore. Posizionare un purificatore nelle stanze più vissute, come zona giorno e camere da letto, aiuta a costruire una base solida per avere aria pulita in casa durante l’intera giornata.
Condizionatori filtranti: climatizzare e purificare l’aria in casa
I tempi in cui i condizionatori servivano “solo” a rinfrescare o riscaldare sono ormai lontani. Al giorno d’oggi, sempre più modelli includono sistemi filtranti avanzati, progettati per migliorare la qualità dell’aria che attraversa l’unità interna. Oltre ai filtri per polvere e pollini, sono sempre più diffusi filtri specifici per allergeni, sistemi di ionizzazione e funzioni di auto pulizia che limitano la proliferazione di batteri e muffe sulle superfici interne del climatizzatore.
Rispetto a un purificatore portatile, il condizionatore filtrante lavora mentre regola temperatura e umidità, creando un microclima più confortevole per le vie respiratorie. In appartamenti piccoli o medi, soprattutto nelle zone dove il clima impone molte ore di raffrescamento, questa soluzione può diventare il cuore della strategia per come purificare l’aria in casa, lasciando ai purificatori il compito di intervenire in modo mirato solo nelle aree più critiche.
Quando le esigenze sono più elevate, per esempio in presenza di allergie importanti o in città molto esposte allo smog, la combinazione tra condizionatore filtrante e purificatore d’aria dedicato permette di ridurre in modo più efficace polveri sottili, odori e allergeni, adattando la risposta alle diverse stanze e alle abitudini di chi le vive.
Come avere aria pulita in casa scegliendo la soluzione giusta
Per capire come avere aria pulita in casa è utile partire da poche informazioni chiave, tra cui:
dimensioni dell’abitazione;
posizione rispetto al traffico;
numero di persone che la abitano;
Presenza di soggetti sensibili come bambini, anziani o chi soffre di asma e allergie.
In base a questi elementi cambia l’equilibrio tra buone abitudini, purificatori e climatizzazione filtrante, evitando sia interventi esagerati sia soluzioni troppo leggere.
In una casa piccola in città, dove il climatizzatore è acceso per molte ore l’anno, un sistema filtrante integrato può fare davvero la differenza. I i LG DUALCOOL AI e LG ARTCOOL AI uniscono compressore DUAL Inverter ad alta efficienza a un sistema avanzato di purificazione dell’aria con diffusore di ioni e display a quattro colori che indica in tempo reale la qualità dell’aria trattata, grazie all’AirCare Complete System studiato per rimuovere le microparticelle inquinanti e mantenere pulita l’unità interna.
Con i condizionatori DUALCOOL è possibile ridurre fino al 99,9% delle polveri sottili ultrafini PM 0.1 in un ambiente di prova di circa 29 metri quadrati, grazie al sistema di filtrazione dedicato. Questo dato aiuta a capire come la climatizzazione possa contribuire in modo concreto a purificare aria in casa, soprattutto se associata a una manutenzione accurata.
Per chi desidera un controllo ancora più mirato, in particolare nelle stanze in cui si dorme o si trascorrono molte ore, si possono abbinare purificatori d’aria dedicati. La linea LG PuriCare 360 offre purificazione a 360°, sistema di filtrazione a sei step, funzione Clean Booster per diffondere più rapidamente aria filtrata, indicatori luminosi che mostrano lo stato dell’aria e connettività Wi-Fi con app LG ThinQ per il controllo da smartphone.
In sintesi, per decidere come purificare l’aria in casa non esiste una soluzione unica valida per tutti. La combinazione di ricambi d’aria intelligenti, pulizie curate, purificatori d’aria e condizionatori filtranti permette di adattare la strategia alle esigenze reali di chi abita gli ambienti. L’obiettivo è trasformare gli spazi domestici in luoghi in cui respirare risulti più facile e naturale ogni giorno, con aria più pulita in casa e un comfort che si percepisce davvero.