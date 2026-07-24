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Hai presente il terrore di vedere il tuo bikini preferito sbiadito o il telo mare irrigidito dopo un solo lavaggio? Per evitarlo, puoi lavare i costumi da bagno a mano (soprattutto se hanno perline o imbottiture) oppure in lavatrice a freddo. I teli mare, invece, si rigenerano in lavatrice a 30-40°C in base al tessuto. Bastano queste piccole accortezze per preservarne i colori e i tessuti.
Come lavare i costumi da bagno tutti i giorni
Con l’arrivo dell’estate, non c’è niente di meglio che godersi una giornata di relax in spiaggia o in piscina. Sole, salsedine, sabbia e cloro, però, possono rovinare i tuoi costumi da bagno, solitamente realizzati in fibre sintetiche delicate.
Se a questo aggiungi che andrebbero lavati dopo ogni singolo utilizzo, il rischio che si rovinino o che perdano la loro brillantezza originale è dietro l’angolo. Per preservarli al meglio, puoi optare per due soluzioni:
Lavare i costumi a mano, che è l’opzione più consigliata, specialmente se il modello presenta imbottiture, ferretti o inserti come perline, paillettes e ricami;
Lavare i costumi in lavatrice, che rappresenta sicuramente la scelta più comoda, a patto però di usare le giuste accortezze e i programmi corretti.
In entrambi i casi, ci sono due piccoli trucchi che fanno davvero la differenza. Il primo è sciacquare sempre il costume con acqua corrente fredda appena torni dal mare o dalla piscina, per rimuovere subito i residui di sale e cloro prima che aggrediscano le fibre. Il secondo è di evitare di appendere il costume direttamente sotto i raggi del sole per farlo asciugare, bensì stenderlo in piano e all’ombra, per evitare che il tessuto si sformi e, soprattutto, che i colori sbiadiscano lavaggio dopo lavaggio.
Come lavare il costume da bagno in lavatrice
Lavare il costume da bagno in lavatrice non è un tabù, soprattutto in vacanza quando lo usi tutti i giorni e il tempo stringe. L’importante è seguire alcuni passaggi chiave per preservare tessuto, elasticità e colori senza rischiare brutte sorprese:
Controlla l’etichetta per assicurarti che il produttore non escluda il lavaggio in lavatrice;
Sciacqua il costume prima di inserirlo nel cestello, poiché i residui di sabbia nascosti tra le fibre potrebbero intasare e rovinare i filtri della lavatrice;
Se il modello ha imbottiture, perline o paillettes, proteggilo inserendolo in un sacchetto salvabucato;
Lava sempre a freddo o al massimo a 30°C;
Evita centrifuga e ammorbidente: la prima sforma le fibre elastiche, mentre il secondo rischia di danneggiare i tessuti sintetici e sbiadire i colori.
Come lavare i teli mare senza rovinarli
Proprio come i costumi da bagno, anche i teli mare hanno bisogno di qualche attenzione speciale per non perdere la vivacità dei colori e mantenere il tessuto morbido nel tempo.
Il lavaggio in lavatrice è sicuramente l’opzione più comoda e veloce, ma richiede un paio di accortezze preventive. I teli mare, infatti, tendono a intrappolare molta sabbia tra le fibre. Per evitare che questi residui finiscano nel cestello rischiando, a lungo andare, di intasare e rovinare i filtri della lavatrice, l’ideale è immergere il telo in una bacinella d’acqua per qualche minuto prima del lavaggio.
Se invece noti macchie più ostinate, come quelle lasciate dall’olio o dalla crema solare, ricordati di pretrattarle. Ti basterà strofinare un po' di sapone di Marsiglia direttamente sulla zona interessata, lasciandolo agire per qualche minuto prima di avviare il normale ciclo di lavaggio.
A che temperature lavare i teli mare
I teli mare non sono tutti uguali e oggi possono essere fatti in diversi tessuti, dai classici in cotone leggero a quelli in morbida spugna di cotone, fino ai popolarissimi modelli in microfibra, compatti e ad asciugatura rapida.
Conoscere il materiale del tuo telo è fondamentale per non compiere errori con le temperature della lavatrice. In genere:
- Per i teli in cotone e in spugna puoi impostare tranquillamente un ciclo tra i 30°C e i 40°C
- Quelli in microfibra vanno lavati a un massimo di 30°C e rigorosamente senza ammorbidente, che rischierebbe di appesantire le fibre e ridurne il potere assorbente.
Per assicurarti di non sbagliare, puoi guardare l’etichetta o, in alternativa, affidarti alla tecnologia AI DD delle lavatrici LG. La lavatrice intelligente, infatti, analizza la morbidezza e il tipo di fibre che hai inserito nel cestello. Una volta capito cosa c'è dentro (ad esempio, la differenza tra una spugna pesante e la microfibra o il tessuto sintetico di un costume), la lavatrice seleziona autonomamente tra oltre 20.000 combinazioni di lavaggio possibili.
I tessuti si usurano molto meno e i tuoi costumi e teli mare durano molto più a lungo, senza deformarsi o sbiadire.
Alcuni prodotti che ti consigliamo:
FAQ
Bisogna sempre lavare a mano i costumi da bagno?
No, non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato per i modelli con ferretti, perline, paillettes o imbottiture. Anche questi, comunque, possono essere lavati in lavatrice se protetti da un sacchetto salvabucato.
Perché sciacquare sotto acqua corrente il costume dopo l’utilizzo?
Il sale della salsedine e il cloro della piscina sono agenti aggressivi che, se lasciati asciugare sul tessuto, corrodono le fibre elastiche e spengono i colori.
Come posso evitare che il telo mare schiarisca?
Dopo il lavaggio, evita di esporlo alla luce diretta del sole, che si comporta come uno sbiancante naturale. Stendilo sempre all’ombra e al rovescio per preservare la brillantezza dei colori.
Posso usare l’ammorbidente quando lavo il telo mare in lavatrice?
Puoi usarne pochissimo per i teli in spugna o cotone, ma devi evitarlo per i teli in microfibra.