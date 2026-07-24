Con l’arrivo dell’estate, non c’è niente di meglio che godersi una giornata di relax in spiaggia o in piscina. Sole, salsedine, sabbia e cloro, però, possono rovinare i tuoi costumi da bagno, solitamente realizzati in fibre sintetiche delicate.

Se a questo aggiungi che andrebbero lavati dopo ogni singolo utilizzo, il rischio che si rovinino o che perdano la loro brillantezza originale è dietro l’angolo. Per preservarli al meglio, puoi optare per due soluzioni:

Lavare i costumi a mano , che è l’opzione più consigliata, specialmente se il modello presenta imbottiture, ferretti o inserti come perline, paillettes e ricami;

Lavare i costumi in lavatrice, che rappresenta sicuramente la scelta più comoda, a patto però di usare le giuste accortezze e i programmi corretti.

In entrambi i casi, ci sono due piccoli trucchi che fanno davvero la differenza. Il primo è sciacquare sempre il costume con acqua corrente fredda appena torni dal mare o dalla piscina, per rimuovere subito i residui di sale e cloro prima che aggrediscano le fibre. Il secondo è di evitare di appendere il costume direttamente sotto i raggi del sole per farlo asciugare, bensì stenderlo in piano e all’ombra, per evitare che il tessuto si sformi e, soprattutto, che i colori sbiadiscano lavaggio dopo lavaggio.