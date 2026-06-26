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Lavare la trapunta in lavatrice è uno di quei compiti che spesso vengono rimandati al cambio di stagione, quando le temperature salgono e il letto ha bisogno di “alleggerirsi”. L’idea di infilare una trapunta matrimoniale nel cestello può far temere colori scoloriti, imbottitura rovinata o lavatrice sovraccarica, ma con alcune accortezze il lavaggio in casa è possibile e sicuro.
Prima di pensare ai programmi, conviene chiarire ogni quanto affrontare questa operazione. Se la trapunta è protetta da copripiumone, di solito è sufficiente un lavaggio completo ogni 2-4 anni, mentre il copripiumone andrebbe lavato con frequenza maggiore e la trapunta arieggiata regolarmente per allontanare polvere, acari e umidità. In questo modo si mantiene un buon livello di igiene senza stressare inutilmente tessuti e imbottitura.
Una volta gestita la frequenza, il percorso diventa pratico: controlli preliminari, scelta di una lavatrice con capacità adeguata, impostazione di programma e temperatura, selezione del detersivo, asciugatura corretta e qualche attenzione in più per capire come lavare una trapunta in piuma d'oca senza rovinarla.
Lavare la trapunta in lavatrice: cosa controllare prima di iniziare
Il primo passo è sempre la lettura dell’etichetta di manutenzione. Qui si trovano il tipo di lavaggio consentito, le temperature massime, l’uso o meno dell’asciugatrice e gli eventuali simboli che rimandano al lavaggio a secco; in presenza di queste indicazioni è più sicuro rivolgersi a una lavanderia specializzata.
Subito dopo è utile un controllo veloce sulla trapunta: eventuali macchie possono essere pretrattate con un prodotto delicato, le cuciture andrebbero verificate e cerniere o bottoni chiusi per limitare strappi e agganci durante il lavaggio. È importante distinguere anche tra piumone e trapunta, perché il primo tende a ridurre leggermente il volume a contatto con l’acqua, mentre la seconda rimane più ingombrante nel cestello e richiede quindi più spazio.
Quando questi controlli sono conclusi, resta la domanda più pratica: la lavatrice di casa è davvero adatta a ospitare una trapunta matrimoniale senza sovraccarichi?
Quanti kg deve avere la lavatrice per lavare una trapunta matrimoniale?
La domanda è centrale, perché dalla capacità del cestello dipendono sia la qualità del lavaggio sia la sicurezza dell’elettrodomestico. Una trapunta assorbe molta acqua, aumenta di peso e ha bisogno di spazio per muoversi liberamente; se lo spazio è insufficiente il cestello fatica a girare e possono comparire vibrazioni o errori di carico.
In linea generale, per una trapunta singola è preferibile una lavatrice con capacità almeno intorno ai 10-12 kg, così da lasciare spazio all’acqua e ai movimenti del cestello. Per una trapunta matrimoniale standard è più prudente affidarsi a cestelli da 15 kg o più, mentre per modelli particolarmente voluminosi o maxi si possono considerare 17-20 kg o, in alternativa, le lavatrici delle lavanderie tradizionali e self-service, progettate proprio per i capi più ingombranti.
Capita spesso di chiedersi: con la lavatrice da 9 kg posso lavare una trapunta matrimoniale? Con questa capacità una trapunta molto leggera potrebbe teoricamente rientrare nei limiti, ma nella maggior parte dei casi il rischio è quello di riempire eccessivamente il cestello, con lavaggio poco efficace, risciacquo insufficiente e possibili squilibri in centrifuga. Un buon indicatore è lo spazio residuo: se la trapunta occupa quasi tutto il cestello e non resta margine per il movimento, è il segnale che serve una lavatrice più grande (o un servizio esterno). Invece, quando la capacità è adeguata, si può passare a selezionare programma e temperatura più adatti al tessuto e all’imbottitura.
Programmi e temperature: come impostare il lavaggio della trapunta
Anche in questa fase l’etichetta resta la guida principale, ma in assenza di indicazioni specifiche si possono seguire alcune regole generali. Di solito per lavare una trapunta in lavatrice è consigliabile un programma per capi delicati o per fibre sintetiche, con temperatura compresa tra 30 e 40°C: così si riduce il rischio di scolorimenti e si preservano cuciture e imbottitura.
Prima di avviare il ciclo, la trapunta andrebbe inserita nel cestello distribuendo il volume in modo uniforme, evitando di arrotolarla completamente o schiacciarla troppo. Se la lavatrice propone un programma specifico per piumoni o capi imbottiti, questa è in genere la scelta migliore, perché prevede movimenti e fasi di risciacquo calibrati sui capi voluminosi.
La centrifuga aiuta a ridurre i tempi di asciugatura, ma non deve essere impostata a valori eccessivi, soprattutto con imbottiture pesanti. Un valore intorno agli 800 giri rappresenta spesso un buon compromesso tra rimozione dell’acqua e rispetto dei tessuti, limitando pieghe marcate e stress sulle cuciture.
Detersivi e piccoli trucchi
La scelta del detersivo incide direttamente sul risultato finale. Per una trapunta è di solito preferibile un detersivo liquido, che si scioglie facilmente e si distribuisce meglio durante il lavaggio; è più pratico inserirlo nell’apposita vaschetta e non direttamente nel cestello, così da evitare accumuli localizzati. Per le trapunte colorate è consigliabile usare prodotti per capi colorati, privi di sbiancanti aggressivi che potrebbero alterare le tonalità.
Prima del ciclo principale, le macchie più visibili possono essere trattate con un prodotto delicato, lasciandolo agire per qualche minuto. Un trucco utile per mantenere uniforme l’imbottitura consiste nell’aggiungere nel cestello alcune palline da tennis pulite o sfere apposite per il bucato, che aiutano a smuovere le fibre durante il lavaggio e a evitare che l’imbottitura si concentri in un solo punto.
Quando si parla di come lavare trapunta in piuma d'oca l’attenzione deve essere ancora maggiore, perché la piuma teme sia le temperature elevate sia i residui di detersivo. Prima di tutto va verificato che l’etichetta consenta il lavaggio in acqua; se è presente solo il simbolo del lavaggio a secco, meglio affidarsi a una lavanderia specializzata. Se il lavaggio in lavatrice è ammesso, conviene impostare una temperatura bassa, intorno ai 30°C, un programma delicato e una centrifuga moderata, usando un detersivo morbido e non aggressivo. Anche in questo caso le palline da tennis aiutano a mantenere la piuma soffice e ben distribuita.
Asciugatura e conservazione: come semplificare tutto con gli elettrodomestici LG
Dopo il lavaggio, l’asciugatura è decisiva per evitare cattivi odori e mantenere la trapunta soffice nel tempo. Se l’etichetta lo consente, l’asciugatrice è una buona alleata: è preferibile scegliere un programma per capi delicati o imbottiti e, se necessario, ripetere brevi cicli finché l’imbottitura risulta asciutta anche al centro.
Per prenderti cura della trapunta a pieno, prova l'asciugatura con un’ asciugatrice LG Next AI dotata di programmi a bassa temperatura per capi imbottiti: la funzione AI Dry analizza automaticamente peso, tipologia dei tessuti e livello di umidità del carico attraverso sensori dedicati, regolando in modo preciso temperatura e durata del ciclo per ottenere un’asciugatura uniforme, più rapida e attenta alla cura dei capi. Così il ciclo di asciugatura risulta più semplice da gestire e la trapunta resta morbida, igienizzata e pronta per la prossima stagione.
In assenza di asciugatrice, la trapunta può essere asciugata all’aria aperta, evitando il sole diretto, stendendola in orizzontale o su un grande stendino e girandola più volte per favorire una dispersione uniforme dell’umidità.
Per le trapunte in piuma d'oca è fondamentale verificare che il nucleo interno sia perfettamente asciutto prima di riporle, per scongiurare la formazione di muffe e cattivi odori persistenti. Una volta asciutta e raffreddata, la trapunta può essere sistemata nel sacco originale o in un contenitore traspirante, come un grande sacchetto in cotone.
Per chi desidera gestire in casa anche trapunte e piumoni matrimoniali, alcune lavatrici LG di grande capacità semplificano l’operazione grazie a cestelli ampi, funzioni intelligenti e programmi dedicati ai capi voluminosi. Ad esempio, una lavatrice Next AI DD™ da 16kg unisce capacità elevata a riconoscimento automatico dei tessuti e del loro peso per scegliere automaticamente il programma ideale in base al capo.
Inoltre, lavatrici LG con funzioni per la cura intelligente dei capi hanno funzioni integrate che permettono di eliminare allergeni, acari e batteri e massime prestazioni anche con cicli ridotti, come quello da 39 minuti della funzionalità TurboWash™ 360°, riducendo sprechi e proteggendo le fibre: grazie a un sistema di getti d’acqua multidirezionali che penetrano i tessuti in profondità senza comprometterne la qualità
Prova anche la combo lavatrice e asciugatrice delle colonne bucato LG, dove la massima efficienza incontra la comodità di due dispositivi , che occupano ancora meno spazio.