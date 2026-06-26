La domanda è centrale, perché dalla capacità del cestello dipendono sia la qualità del lavaggio sia la sicurezza dell’elettrodomestico. Una trapunta assorbe molta acqua, aumenta di peso e ha bisogno di spazio per muoversi liberamente; se lo spazio è insufficiente il cestello fatica a girare e possono comparire vibrazioni o errori di carico.

In linea generale, per una trapunta singola è preferibile una lavatrice con capacità almeno intorno ai 10-12 kg, così da lasciare spazio all’acqua e ai movimenti del cestello. Per una trapunta matrimoniale standard è più prudente affidarsi a cestelli da 15 kg o più, mentre per modelli particolarmente voluminosi o maxi si possono considerare 17-20 kg o, in alternativa, le lavatrici delle lavanderie tradizionali e self-service, progettate proprio per i capi più ingombranti.

Capita spesso di chiedersi: con la lavatrice da 9 kg posso lavare una trapunta matrimoniale? Con questa capacità una trapunta molto leggera potrebbe teoricamente rientrare nei limiti, ma nella maggior parte dei casi il rischio è quello di riempire eccessivamente il cestello, con lavaggio poco efficace, risciacquo insufficiente e possibili squilibri in centrifuga. Un buon indicatore è lo spazio residuo: se la trapunta occupa quasi tutto il cestello e non resta margine per il movimento, è il segnale che serve una lavatrice più grande (o un servizio esterno). Invece, quando la capacità è adeguata, si può passare a selezionare programma e temperatura più adatti al tessuto e all’imbottitura.