I condizionatori portatili sono la scelta più comune quando non hai la possibilità di installare un modello fisso tradizionale. A differenza di quanto si possa pensare, però, non si limitano a spostare l’aria come fa un comune ventilatore. Il loro funzionamento non è molto diverso da un comune condizionatore fisso. Ciò che devi sapere è che all’interno del circuito scorre un liquido refrigerante che assorbe il calore della stanza e lo espelle all’esterno attraverso un tubo flessibile.

Ma come ricaricare il condizionatore portatile? Il circuito del gas è sigillato e, se non ci sono perdite, non avrebbe mai bisogno di ricariche. Nel caso in cui dovesse perdere efficienza, evita assolutamente il fai-da-te: la ricarica del gas va fatta sempre da un tecnico specializzato, che saprà individuare la perdita e rimettere l’impianto in sicurezza.