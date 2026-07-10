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Dalla partenza al mattino fino al divertimento in riva al mare, dal relax sotto l’ombrellone fino alla magia del tramonto in spiaggia: la musica accompagna i momenti più belli dell’estate, rendendoli ancora più emozionanti. Ma non è tutto qui.
Prima di creare una playlist per l’estate vale la pena ricordare che le canzoni hanno una capacità straordinaria di riportarci in un luogo o in un istante preciso, facendoci rivivere magnifiche giornate passate con gli amici.
Quindi sì, prima di partire è consigliabile dedicare qualche minuto per mettere insieme un’ottima playlist per la spiaggia: in questo articolo vedremo alcuni preziosi consigli per selezionare le canzoni giuste, pensando anche alle peculiarità di ogni momento.
Come creare una playlist per l’estate che non stanchi mai
Quali sono i migliori generi da inserire nella playlist per la spiaggia? Quali sono le canzoni estive che non devono mancare? Non ci sono regole ferree da seguire, eccetto una: la playlist ideale è quella che riesce ad accompagnare tutta la giornata senza risultare ripetitiva.
Più che seguire le classifiche del momento, conviene alternare ritmi, atmosfere e generi musicali, così da adattare la musica alle diverse situazioni.
Per iniziare puoi seguire alcune semplici regole:
Scegli brani che ti riportano ai ricordi più belli dell’estate;
Alterna canzoni conosciute e nuove scoperte;
Evita di inserire troppi pezzi con lo stesso ritmo e crea una playlist che duri per tutta la giornata, evitando continue ripetizioni.
Una playlist ben costruita diventa la colonna sonora della vacanza e, con il tempo, anche un ricordo da riascoltare.
Parti dai tuoi gusti... e lasciati sorprendere
Le playlist più riuscite raccontano qualcosa di chi le crea. Un buon punto di partenza è recuperare canzoni che non ascolti da tempo: artisti preferiti, album dimenticati o quei brani che associ immediatamente all’estate.
Una volta costruita la base, puoi ampliare la selezione sfruttando i suggerimenti delle piattaforme di streaming come Spotify o YouTube, che propongono musica simile ai tuoi ascolti abituali, per trovare nuovi artisti e arricchire la playlist senza andare fuori tema.
Se la playlist è condivisa, pensa anche agli altri
La musica in spiaggia è spesso un’esperienza da vivere in compagnia.
Se la playlist accompagnerà una giornata con amici o familiari, è bene tenere in considerazione anche i gusti degli altri: quali sono i cantanti preferiti degli amici che saranno presenti? Meglio inserire alcune delle loro hit, per fare in modo che la musica sia coinvolgente per tutti.
Ogni momento della giornata ha la sua colonna sonora: la playlist estiva si adatta
La playlist estiva perfetta segue il ritmo e il mood della giornata. Questo vuol dire sia scegliere musica diversa per i differenti momenti della giornata; sia dare un vero e proprio ritmo alla selezione di canzoni, alternando brani più intensi e pezzi più leggeri.
Le canzoni perfette per iniziare la giornata
Le prime canzoni della playlist per l’estate devono essere selezionate pensando al momento in cui verranno riprodotte: tipicamente si tratterà del viaggio verso la spiaggia, che potrebbe essere breve o lungo.
Sarà bene selezionare delle canzoni capaci di accompagnare verso un mood vacanziero, con un ritmo vivace, ma non troppo frenetico: scegli tracce pop, indie o dance leggera, per arrivare anche ai grandi classici dell’estate, capaci di mettere subito il buonumore e di creare l’atmosfera giusta.
La playlist per il relax in spiaggia
Le canzoni scelte per essere ascoltate in spiaggia dovrebbero essere divise in due gruppi. Serviranno infatti prima di tutto delle tracce rilassanti, che accompagnino il rumore delle onde senza sovrastarlo, per garantire il meritato relax sotto l’ombrellone: qui le playlist dovrebbero quindi virare verso il chill pop, il soft rock o la musica lounge.
I brani per i momenti di divertimento
Ma in spiaggia ci sono anche attimi di puro divertimento. Quando arriva il momento della partita a racchettoni, o ai match di beach volley con gli amici, meglio puntare su una musica più carica, con brani che possono spaziare dal funk alla dance, dal reggaeton all’elettronica.
Le canzoni per il tramonto e per l’aperitivo
Quando il sole inizia a scendere, anche la playlist può rallentare. Il tramonto è il momento ideale per brani più emozionali e rilassati: a farla da padrone potrebbero quindi essere brani indie, R&B, cantautorato contemporaneo o pop acustico. Tutto dipende inoltre da cosa si ha in programma: una birra con gli amici in spiaggia? Una grigliata in famiglia nel giardino? Un tramonto romantico?
Le tue canzoni estive dove vuoi, anche in spiaggia
Per godersi la musica all’aperto, soprattutto in spiaggia, serve anche la cassa portatile adatta. Gli speaker LG xboom Bounce sono progettati per accompagnare le attività outdoor e sono certificati secondo gli standard militari USA, caratteristica che li rende resistenti agli urti, alla sabbia, alle alte temperature, alla pioggia e agli schizzi d’acqua salata*.
Inoltre, grazie all’app LG ThinQ puoi ascoltare diversi generi musicali, sincronizzare la tua playlist con Apple Music o riprodurre i brani sul tuo dispositivo con lo speaker in modo facile e immediato.
Ma le playlist estive non si ascoltano solo in spiaggia o all’aperto: la musica continua anche una volta tornati a casa. Per chi non si accontenta di compromessi LG ha alzato il livello dell’intrattenimento audio domestico con Sound Suite, che permette a tutti di creare l’impianto ideale per il proprio spazio.
E tu, dove ascolterai la tua playlist estiva?
*Lo standard IP67 certifica la capacità del prodotto di resistere all'esposizione alla polvere e all'immersione in acqua per massimo 30 minuti a una profondità di massimo 1 metro, sulla base di test condotti in laboratorio in condizioni controllate. I test non riproducono reali situazioni di utilizzo in cui potrebbe trovarsi il dispositivo e pertanto la tenuta di tale resistenza potrebbe variare in base alle reali condizioni d'uso. Lo standard IP67 non implica un'effettiva impermeabilità o tenuta stagna del dispositivo, né una resistenza nei confronti di liquidi diversi dall'acqua dolce pura in condizioni di pressione normale (es. evitare l'utilizzo in mare o in piscina e in generale il contatto con acqua salata, saponata o altre soluzioni, getti a pressione e simili). La capacità di resistenza potrebbe diminuire nel tempo con la normale usura del dispositivo, o essere compromessa in caso di sollecitazioni meccaniche rilevanti (urti, cadute, etc.). La garanzia convenzionale di LG Electronics non copre in ogni caso danni da ossidazione o infiltrazione di liquidi. Questo non pregiudica il diritto del consumatore di far valere i diritti di cui alla garanzia legale di conformità prestata dal venditore (art. 128 e ss. Codice del Consumo). Per maggiori informazioni sulla differenza tra garanzia legale e garanzia convenzionale consultare https://www.lg.com/it/supporto/garanzia
Alcuni prodotti che ti consigliamo:
FAQ
Come creare una playlist perfetta per la spiaggia?
La soluzione migliore è alternare canzoni rilassanti e brani più energici, seguendo i diversi momenti della giornata: viaggio, relax, attività sportive, tramonto e aperitivo.
Quanto dovrebbe durare una playlist estiva?
Sì. Se l'impianto lo permette, chiudere il rubinetto generale dell'acqua aiuta a prevenire eventuali perdite o allagamenti durante l'assenza.
Il climatizzatore va spento prima di partire?
Per una giornata al mare è consigliabile una playlist di almeno 4-6 ore, così da evitare troppe ripetizioni durante l'ascolto.
Quali generi musicali sono più adatti per una giornata in spiaggia?
Pop, indie, chill, lounge, funk, dance, reggaeton e R&B sono tra i generi più adatti perché permettono di accompagnare momenti diversi con atmosfere differenti.
È meglio usare uno speaker Bluetooth in spiaggia?
Sì, purché sia progettato per l'uso outdoor e resistente a sabbia, schizzi d'acqua e urti, come gli Xboom LG. È inoltre buona norma mantenere un volume moderato, così da rispettare le altre persone presenti in spiaggia.