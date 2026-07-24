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Chi lavora in smart working in estate ha l’esigenza di riadattare la propria postazione, per non rischiare che il caldo influenzi la produttività. Trasferirsi nella stanza più fresca della casa, coprire la sedia da ufficio con un telo di lino o cotone o sollevare il laptop sono ottime soluzioni. In più, i condizionatori intelligenti sono ottimi alleati per contenere i consumi.
Perché riadattare la postazione in estate quando si lavora in smart working
Lo smart working porta con sé innumerevoli vantaggi. La flessibilità di lavorare da casa ti permette infatti di gestire al meglio l’equilibrio tra vita professionale e personale ed evita lo stress degli spostamenti quotidiani, facendoti risparmiare sulla benzina.
Come tutte le cose, però, anche questo modello di lavoro ha i suoi lati meno positivi. Uno dei più ostici arriva proprio con l’estate: non è sempre detto che la tua stanza sia confortevole come i classici uffici aziendali, spesso dotati di impianti di climatizzazione centralizzati.
Quando le temperature si alzano molto, il caldo può diventare davvero insostenibile e minare concretamente la tua concentrazione e la tua produttività. Ecco perché riadattare la postazione diventa fondamentale. Introdurre piccole, ma strategiche modifiche allo spazio e adottare qualche trucco ti aiuterà non solo ad alleviare l’afa, ma anche a contenere i consumi energetici che, lavorando da casa, sono interamente a tue spese.
Come trasformare lo smart working in estate
Uno dei metodi migliori per non soffrire il caldo è individuare la stanza più fresca della casa. Certo, questo richiede un pizzico di spirito di adattamento, perché non è detto che l’ambiente più fresco coincida con quello meno frequentato, più luminoso o del tutto privo di distrazioni.
Inoltre, è sicuramente utile avere un laptop di dimensioni ridotte e facile da spostare dalla scrivania, come LG Gram AI, leggero ma molto potente nelle performance, con una batteria a lunga durata perfetta per lavorare, anche lontani dalla presa.
4 consigli per le tue giornate di smart working estive
Alcuni piccoli accorgimenti quotidiani possono rivelarsi davvero funzionali:
Per fare in modo che lo spazio rimanga vivibile durante le ore di punta, chiudi tapparelle, persiane o tende al mattino presto, prima che il sole inizi a picchiare. Spalanca le finestre solo la sera tardi o al risveglio per creare corrente e rigenerare l’aria;
Copri la sedia da ufficio con un telo di lino o di cotone leggero: molte sedie da ufficio sono, infatti, fatte in semipelle, che in estate creano quel fastidioso effetto “appiccicaticcio”;
Solleva il laptop (esistono specifici supporti per rialzare il computer) per evitare che il calore del motore si trasmetta alla scrivania (e a te) e per proteggere il dispositivo dal surriscaldamento;
Trasforma la borraccia in un elemento d’arredo, da tenere sempre in vista sulla scrivania. Se aromatizzi l’acqua con foglie di menta fresca o fette di limone, non sarà solo bella da vedere, ma ti invoglierà anche a bere di più durante la giornata.
Come arredare la postazione smart working in estate
Nella gestione delle calde giornate estive, anche l’occhio vuole la sua parte.
Da questo punto di vista, il consiglio è sostituire eventuali elementi d’arredo scuri o tessuti pesanti con tonalità neutre o fredde, come il bianco, il beige o un rigenerante verde salvia. Per l’illuminazione, prediligi sempre la luce naturale schermata da tende leggere e limita l’utilizzo di lampadine tradizionali, che tendono a scaldare l’ambiente circostante.
Inoltre, circondarti di piante può rivelarsi può essere un ottimo modo per rendere l’ambiente più fresco e confortevole. I piccoli alleati verdi aiutano a “purificare” l’aria e a mantenere un corretto grado di umidità naturale nella stanza attraverso la traspirazione. Andranno a creare un microclima decisamente più piacevole.
Gli alleati estivi: i condizionatori LG
Dei validi alleati per ottimizzare le spese sono sicuramente i condizionatori intelligenti, come il condizionatore monosplit DUALCOOL AI Premium LG.
Grazie alla tecnologia AI Air, individua la tua posizione e regola il flusso d’aria di conseguenza. Inoltre, grazie al sensore di presenza, ti aiuta a contenere gli sprechi: se non rileva alcun movimento per circa 20 minuti, attiva automaticamente la modalità di risparmio energetico.
Inoltre, grazie all’app LG ThinQ puoi usare l'assistente vocale per dire al tuo condizionatore quello di cui hai bisogno, spegnendo e accendendo il dispositivo quando ne hai bisogno, senza mettere in pausa il tuo lavoro.
Una valida alternativa è anche il condizionatore portatile LG Easy Cool, in grado di rinfrescare velocemente l’ambiente senza interruzioni al tuo lavoro, grazie alla modalità silenziosa.
Alcuni prodotti che ti consigliamo:
FAQ
Qual è la temperatura ideale del condizionatore per lo smart working in estate?
Cerca di impostare la temperatura sempre tra i 24 e i 26°C e assicurati che lo sbalzo termico tra l’interno e l’esterno della stanza non superi mai i 6-7°C.
I tappeti vanno tolti dalla stanza dove si lavora durante l’estate?
Sì, decisamente. Rimuovere i tappeti (soprattutto se spessi o di lana) aiuta a liberare il pavimento, che accumulerà meno calore e renderà la stanza, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista termico, più fresca e leggera.
Come vestirsi quando si fa smart working in estate?
Punta su capi d’abbigliamento in lino o cotone 100%, dalle linee morbide. Per le videochiamate formali, prediligi una camicia leggera o una polo dello stesso materiale.