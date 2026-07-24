Lo smart working porta con sé innumerevoli vantaggi. La flessibilità di lavorare da casa ti permette infatti di gestire al meglio l’equilibrio tra vita professionale e personale ed evita lo stress degli spostamenti quotidiani, facendoti risparmiare sulla benzina.

Come tutte le cose, però, anche questo modello di lavoro ha i suoi lati meno positivi. Uno dei più ostici arriva proprio con l’estate: non è sempre detto che la tua stanza sia confortevole come i classici uffici aziendali, spesso dotati di impianti di climatizzazione centralizzati.

Quando le temperature si alzano molto, il caldo può diventare davvero insostenibile e minare concretamente la tua concentrazione e la tua produttività. Ecco perché riadattare la postazione diventa fondamentale. Introdurre piccole, ma strategiche modifiche allo spazio e adottare qualche trucco ti aiuterà non solo ad alleviare l’afa, ma anche a contenere i consumi energetici che, lavorando da casa, sono interamente a tue spese.