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Il 1° novembre si celebra la Giornata mondiale dei vegani. Nato nel 1994 per celebrare i primi cinquant’anni di The Vegan Society, questo appuntamento è diventato, col tempo, un momento per raccontare quanto la cucina vegetale sia cresciuta in creatività e accessibilità.
I numeri, del resto, non mentono: in Italia, secondo il Rapporto Eurispes 2024, si dichiara vegano il 2,3% della popolazione (insieme ai vegetariani si arriva al 9,5%). A livello globale non esiste una cifra ufficiale univoca, ma le stime più prudenti collocano i vegani intorno all’1% della popolazione, con una crescita di iniziative e curiosità (basti pensare all’esplosione di Veganuary negli ultimi anni).
Quest’anno vogliamo festeggiare anche noi, per questo vi proponiamo delle ricette vegane semplici e gratificanti, pensate per il forno o il microonde: due alleati che, con le giuste funzioni, garantiscono croccantezza, cotture uniformi e tempistiche brevi. Se in casa avete un forno da incasso con funzioni come 100% vapore, Air Fry o Sous Vide(come quelle disponibili su diversi forni LG InstaView), troverete ancora più facile ottenere risultati costanti.
Non vi preoccupate non esageremo con i tecnicismi: il cuore resta la bontà.
Cosa si intende per ricetta vegana e gli errori da evitare
Ricetta vegana significa niente ingredienti di origine animale: quindi niente carne, pesce, latticini, uova, miele o gelatina. Sembra semplice, ma le “trappole” sono dietro l’angolo.
Tenete d’occhio: salse pronte con uova o latte, brodi con estratti animali, panature con latte, dolci con burro “dimenticato” in etichetta. In viaggio o fuori casa, poi, l’offerta può variare molto per zona e occasione; per questo saper riconoscere sostituzioni e basi aiuta a trovare l’equilibrio tra gusto e praticità.
8 ricette vegane facili e alla portata di tutti
Abbiamo selezionato proposte “settimana-friendly”, divise per momento del pasto. Ogni ricetta è pensata per il forno o il microonde, con ingredienti reperibili facilmente e passaggi lineari.
1. Ceci croccanti alla paprika
Un classico dello snack proteico: asciuga bene i ceci già lessati, condiscili con olio, sale, paprika (dolce o affumicata) e un pizzico di aglio in polvere.
Stendili su teglia e cuoci a 200°C finché diventano dorati e scoppiettanti; se hai la funzione Air Fry, bastano 18-22 minuti per una croccantezza spettacolare. Perfetti da soli o per dare texture a insalate e zuppe.
2. Verdure arrosto con maionese vegana agli agrumi
Finocchi, carote e cavolfiore a tocchi, conditi con olio, sale e pepe e un po’ di zucchero se volete, e infornati a 190°C finché caramellano ai bordi.
Intanto prepara la maionese vegana: latte di soia non zuccherato, olio di semi, succo e scorza di limone o arancia, sale e senape; frulla a filo finché monta. Il contrasto tra verdure dolci e salsa fresca rende l’aperitivo (più) gustoso.
3. Pasta al forno con crema di zucca e salvia
Per un primo sfizioso? Taglia la zucca a fette e mettila in forno con un po’di olio: concentrerà gli zuccheri e svilupperà note tostate. Frulla con bevanda vegetale, salvia e lievito alimentare fino a ottenere una crema vellutata.
Lascia la cottura della pasta molto al dente e uniscila alla crema appena fatta, una volta che hai tutta la pasta ricoperta dalla salsa versala in pirofila, spolverala con pangrattato e un filo d’olio.
Ultimo passaggio: 8-10 minuti sotto il grill così la superficie diventa croccante, golosa e irresistibile.
4. Risotto ai funghi
Riso carnaroli in pirofila adatta, coperto da brodo vegetale caldo con funghi a lamelle, uno spicchio d’aglio intero e un filo d’olio. Cuoci il tempo necessario, mescolando a metà cottura. Una volta cotto completamente elimina l’aglio e manteca con crema di anacardi o un giro di tahina. Cremoso, profumato e velocissimo: una delle ricette vegane veloci da tenere sempre in rubrica.
5. Burger di fagioli neri al forno
Se ti chiedi come fare hamburger vegani che non si sbriciolino, la risposta è semplice: schiaccia fagioli neri ben scolati con fiocchi d’avena, cipolla rosolata, salsa di soia e spezie.
Aggiungi un cucchiaio di concentrato di pomodoro e lascia riposare l’impasto per circa 30 minuti in frigo: questo è il segreto per non far sgretolare il burger durante la cottura.
Forma i burger, spennella d’olio e cuoci a 200°C; a metà, gira. Crosta fuori, cuore morbido. Servili con panini caldi, lattuga, pomodori e un cucchiaio generoso di maionese vegana.
6. Polpette di lenticchie al sugo
Lenticchie cotte, pane ammollato, prezzemolo, paprika e un filo d’olio: frulla a impulsi, forma palline e cuoci in forno a 190°C finché dorano. Trasferiscile in padella in un sugo semplice di passata, aglio e basilico per cinque minuti: resteranno compatte ma succose, da accompagnare con riso o una polenta morbida.
E se le lenticchie sono il tuo “cup of tea”, puoi anche pensare a un pasto completo. Come? Usandole in sostituzione della carne per cucinare un ragù vegano adatto a ogni tipo di pasta; perfette anche per le lasagne!
7. Brownies cacao e avocado
L’avocado sostituisce il burro senza rubare la scena: schiaccialo e mescolalo con cacao amaro, zucchero, farina, un pizzico di sale e bevanda vegetale quanto basta. Versa in stampo piccolo e cuoci a 180°C per circa 20 minuti. Il trucco è sfornare quando il centro è ancora leggermente umido: raffreddandosi resterà fondente.
8. Mele crumble al microonde con avena
Taglia le mele a cubetti con cannella e limone, coprile con un “briciolato” di fiocchi d’avena, farina, zucchero e olio di cocco. Microonde per 3-4 minuti, a seconda della potenza disponibile: le mele si ammorbidiscono e il topping resta fragrante. Se il tuo apparecchio ha il grill combinato, una passata finale regala un tocco dorato che sa di forno.
Guida pratica: sostituzioni e organizzazione
Prima di metterti ai fornelli, vale la pena fissare tre idee semplici.
Con le sostituzioni giuste, tutto fila: al posto dell’uovo puoi usare “uovo di lino” (semi di lino macinati e acqua) o semi di chia; latte e panna diventano bevande vegetali o crema di anacardi. Il formaggio grattugiato si imita con lievito alimentare e frutta secca;
Il batch cooking salva le serate: prepara burger, polpette e basi di sughi nel weekend, porzionali e congela: si rigenerano al microonde in pochi minuti, senza perdere consistenza;
Sfrutta le funzioni smart (se le hai): la connettività ti permette di avviare preriscaldamenti, monitorare le cotture e ricevere notifiche, riducendo gli imprevisti e facilitando la vita di tutti i giorni.
Che tu stia cercando ispirazioni rapide per la settimana o voglia sperimentare con calma nel weekend, qui trovi una base concreta da personalizzare con ciò che offre la stagione. Se vuoi alzare l’asticella, le funzioni avanzate di alcuni forni da incasso moderni come quelli di LG - dall’Air Fry al vapore, fino alla gestione da app - possono darti una mano in più, senza rubare la scena al protagonista indiscusso: il sapore.