Finocchi, carote e cavolfiore a tocchi, conditi con olio, sale e pepe e un po’ di zucchero se volete, e infornati a 190°C finché caramellano ai bordi.

Intanto prepara la maionese vegana: latte di soia non zuccherato, olio di semi, succo e scorza di limone o arancia, sale e senape; frulla a filo finché monta. Il contrasto tra verdure dolci e salsa fresca rende l’aperitivo (più) gustoso.