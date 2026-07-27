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Quando le foglie iniziano a colorarsi di arancione e l’aria profuma di pioggia, cambia anche il modo di stare davanti allo schermo: cerchiamo storie accoglienti o brividi perfetti per una serata di Halloween.
Per accogliere le sfumature autunnali al meglio, ecco 10 serie TV da vedere in autunno, con un fil rouge che unisce atmosfere, episodi chiave e piattaforme alla portata di tutti, dagli abbonamenti ai servizi free. Scorri, scegli il mood e costruisci la tua serata di Halloween in TV senza pensieri.
Serie TV autunnali: guida alla scelta
Abbiamo privilegiato serie con ambientazioni, temi o rituali tipicamente autunnali: città piovose, boschi, feste di paese, ringraziamenti in famiglia, horror raffinati. Abbiamo raccolto serie Tv dalle più recenti ai grandi classici che ti avvolgeranno come un plaid e una tisana calda… o che ti faranno rabbrividire più di una fredda mattina d’inverno.
1. Gilmore Girls
Ovvero, per prendere in prestito le parole utilizzate dalla protagonista Lauren Graham nel corso dei recenti Emmy Awards, “la serie TV che ha preso l’autunno in ostaggio”. Stars Hollow è, infatti, la capitale mondiale del foliage televisivo: qui una madre single e sua figlia coltivano sogni consumando caffè bollenti tra festival di paese e strade piene di foglie.
È la serie comfort per eccellenza quando fuori piove, perché trasforma i piccoli riti in appuntamenti irrinunciabili. Metti in lista A Deep-Fried Korean Thanksgiving (stagione 3, episodio 9) per un tuffo nei pranzi, nelle tradizioni e negli imprevisti dell’autunno.
Disponibile su Netflix e Disney+ e in arrivo anche su Prime Video (stagioni dalla 1 alla 7)
2. The Haunting of Hill House
Una famiglia torna a fare i conti con la casa che l’ha spezzata: tra passato e presente, lutti irrisolti, corridoi scuri e porte socchiuse, Hill House parla di fantasmi molto umani. Le notti ventose d’autunno sono l’habitat naturale della serie, soprattutto per Two Storms (S1E6), gioiello di regia in piani sequenza che ti incolla al divano.
Disponibile su Netflix.
3. Stranger Things
Sotto la pioggia di Hawkins si corre in bici, si stringono amicizie e si affronta l’ignoto a colpi di walkie-talkie. È la comfort-horror che funziona sempre quando fuori fa buio presto: nostalgia, mostri e amicizia. Gli episodi di Halloween della seconda stagione sono perfetti per scaldare la serata in attesa dell’ultima stagione.
Disponibile su Netflix.
4. Wednesday
Mercoledì Addams sbarca al collegio Nevermore e tra profezie, mostri e sarcasmo nero indaga su una serie di omicidi irrisolti. Il suo stile gotico-pop è l’ideale quando “irrompe” ottobre: cupo ma non estremo, con puntate che si prestano a una maratona pre-zucche. Rave’N, il ballo scolastico (S1, EP4), è già diventato uno degli episodi più memorabili delle serie TV più recenti.
Disponibile su Netflix.
5. Dark
Quattro famiglie, un bambino scomparso e una cittadina tedesca attraversata da caverne, pioggia e segreti: il mistero si fa viaggio nel tempo, con cause ed effetti che si rincorrono come foglie al vento. È perfetta in autunno perché la fotografia fredda, i boschi bagnati e il ritmo ipnotico invitano al binge senza fretta. Metti un segnalibro a Sic Mundus Creatus Est (S1E5): è lì che capisci quanto profonda sia la tana del coniglio.
Disponibile su Netflix.
6. The Fall of the House of Usher
Una dinastia farmaceutica potentissima crolla, perseguitata da colpe e apparizioni che sembrano uscite dalle pagine di Edgar Allan Poe. È l’autunno in versione elegante e spietata: luci basse, velluti, maschere. Se vuoi un singolo brivido a tema, The Masque of the Red Death (E2) è il tuo invito al ballo.
Disponibile su Netflix.
7. Mindhunter
Fine anni Settanta, due agenti dell’FBI inventano il profiling intervistando serial killer veri. Vetro bagnato, neon freddi, chiacchierate che pungono: l’autunno più cerebrale è tutto qui. Parti dai primi due episodi per entrare nel mood e lasciarti trasportare dal crescendo.
Disponibile su Netflix.
8. Buffy l’ammazzavampiri
Un classico mai demodè, che si trasmette di generazione in generazione. Sunnydale sembra tranquilla, ma sotto il liceo c’è una bocca dell’inferno: Buffy e la Scooby Gang alternano compiti in classe, amicizie e caccia ai mostri. D’autunno è perfetta perché unisce brividi e coming of age, con Halloween (S2E6) come copione della serata a tema.
Disponibile su Disney+.
9. La Porta Rossa
Il commissario Cagliostro muore e resta tra i vivi, sospeso, per risolvere il suo ultimo caso a Trieste. Nebbia, porto, lampioni: il crepuscolo italiano che chiamiamo autunno ha il suo giallo soprannaturale. Parti dalla puntata pilota per farti conquistare dall’atmosfera sospesa.
Disponibile gratuitamente su RaiPlay.
10. Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities
Antologia in otto capitoli curata da del Toro: musei privati di paure, creature e ossessioni, ciascuna con stile e firma diversa. È una rapida successione in crescendo rossiniano perfetta per la serata di Halloween, perché puoi scegliere i racconti in base al tempo e al grado di inquietudine. Comincia con The Outside o The Autopsy per coglierne il tono e poi spingiti oltre.
Disponibile su Netflix.
Tre idee facili per la serata di Halloween
A questo punto scegliere diventa semplice: per scegliere la serie tv per halloween perfetta per te, basta incastrare il tempo che hai con il tipo di brivido o di comfort che cerchi:
Brivido d’autore: The Haunting of Hill House, episodio Two Storms, seguito da The Fall of the House of Usher, The Masque of the Red Death;
Gotico pop: Wednesday, episodio 4, e a ruota due capitoli di Stranger Things stagione 2;
Comfort d’autunno: Gilmore Girls, episodio A Deep-Fried Korean Thanksgiving, poi un paio di puntate ambientate a Stars Hollow al calare della sera.
Trasforma il salotto in un rifugio d’autunno con i TV LG
Una storia avvincente diventa perfetta quando l’immagine è pulita e il suono ti avvolge.
I TV LG con funzioni AI memorizzano le tue preferenze per la visione, comprendono il tuo stile di vita e ottimizzano ogni aspetto dell'esperienza televisiva per creare l’esperienza di intrattenimento più ideale e personalizzata.
Il processore α11 Gen2 con Intelligenza Artificiale ottimizza le immagini scena per scena: AI Picture Pro gestisce upscaling e contrasto, così le ombre degli horror restano leggibili senza perdere profondità; in più la tecnologia avanzata di AI Super Upscaling migliora la qualità delle immagini nei minimi dettagli. L’AI Sound Pro, invece, ottimizza i suoni per l’immersione totale: rende i dialoghi più chiari e ampia i suoni ambientali, dalla pioggia ai passi sul parquet.
Grazie alla funzione Filmmaker Mode, ogni scena prende vita in modo autentico e coinvolgente, per una visione fedele a quella pensata dal regista,mentre Dolby Vision e Dolby Atmos, quando disponibili, aggiungono neri più intensi e tridimensionalità sonora.
Se ami i brividi, i TV OLED evo LG sono ideali per i neri assoluti; se cerchi colori foliage e luminosità, i TV QNED evo LG con AI valorizzano i colori autunnali delle commedie di stagione.
Un paio di accorgimenti pratici: abbassa la luce in stanza, mettiti comodo e lasciati avvolgere dal fascino di una serata autunnale, tra brividi e piacevole relax.