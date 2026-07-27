Ovvero, per prendere in prestito le parole utilizzate dalla protagonista Lauren Graham nel corso dei recenti Emmy Awards, “la serie TV che ha preso l’autunno in ostaggio”. Stars Hollow è, infatti, la capitale mondiale del foliage televisivo: qui una madre single e sua figlia coltivano sogni consumando caffè bollenti tra festival di paese e strade piene di foglie.

È la serie comfort per eccellenza quando fuori piove, perché trasforma i piccoli riti in appuntamenti irrinunciabili. Metti in lista A Deep-Fried Korean Thanksgiving (stagione 3, episodio 9) per un tuffo nei pranzi, nelle tradizioni e negli imprevisti dell’autunno.

Disponibile su Netflix e Disney+ e in arrivo anche su Prime Video (stagioni dalla 1 alla 7)