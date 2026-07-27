Molti modelli sono dotati di specifici programmi igienizzanti che proteggono il bucato da acari, batteri e germi grazie a cicli a alta temperatura. In questo modo, oltre ad avere vestiti asciutti, potrai godere anche di un ambiente più salubre, soprattutto se hai bambini piccoli o persone allergiche in famiglia.

Le ragioni per acquistare un’asciugatrice sono molte, ma scegliere quella giusta è fondamentale per proteggere i tuoi capi. Se non sai da dove iniziare, dai un’occhiata alla linea di asciugatrici LG. Smart, moderne e funzionali ti fanno risparmiare tempo, occupano meno spazio di uno stendipanni ma soprattutto evitano la formazione di umidità in casa.

Non solo: non dovrai più preoccuparti di indovinare il programma di asciugatura adatto ai tuoi capi, con l’aiuto dell’AI sono in grado di farlo da sole. Analizzando il peso, il materiale e l’umidità del bucato possono, infatti, scegliere l’asciugatura più adatta alle caratteristiche di ciascun capo. I modelli più evoluti a pompa di calore, ti consentono, inoltre, di consumare meno energia e evitare sprechi; disponibili in diverse misure e capacità di carico (da 8 kg, 9 kg e 10 kg) si adattano a ogni spazio ed esigenza, scopri come sceglierne una.