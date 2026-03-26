I frigoriferi intelligenti LG, in particolare quelli alimentati dalla tecnologia ThinQ™, si distinguono grazie a una miscela di innovazione e design incentrato sull’utente. ThinQ™ collega il frigorifero all’app LG ThinQ, consentendo il monitoraggio remoto, le notifiche e la personalizzazione accurata. Le funzionalità principali dei frigoriferi intelligenti LG includono controlli precisi di temperatura e umidità, compatibilità con gli assistenti vocali e strumenti di gestione dell’energia. La tecnologia ThinQ™ assicura che queste funzionalità non siano isolate, ma lavorano insieme e in armonia con gli altri dispositivi domestici intelligenti compatibili, creando un’esperienza domestica connessa pratica e futuristica.