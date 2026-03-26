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HELPFUL HINTS
How to Use a Smart Fridge: Features and Tips
Cos’è un frigorifero intelligente?
Un frigorifero intelligente rappresenta la nuova evoluzione degli elettrodomestici da cucina, che unisce una tecnologia di raffreddamento avanzata e una comodità digitale connessa per trasformare la conservazione quotidiana degli alimenti. A differenza dei frigoriferi tradizionali, i frigoriferi intelligenti sono dotati di Wi-Fi integrato e sensori intelligenti. Consentono agli utenti di monitorare e controllare le funzioni da remoto, migliorare la gestione degli alimenti e integrarsi perfettamente con un ecosistema domestico intelligente più ampio.
Caratteristiche principali di un frigorifero intelligente LG
I frigoriferi intelligenti LG, in particolare quelli alimentati dalla tecnologia ThinQ™, si distinguono grazie a una miscela di innovazione e design incentrato sull’utente. ThinQ™ collega il frigorifero all’app LG ThinQ, consentendo il monitoraggio remoto, le notifiche e la personalizzazione accurata. Le funzionalità principali dei frigoriferi intelligenti LG includono controlli precisi di temperatura e umidità, compatibilità con gli assistenti vocali e strumenti di gestione dell’energia. La tecnologia ThinQ™ assicura che queste funzionalità non siano isolate, ma lavorano insieme e in armonia con gli altri dispositivi domestici intelligenti compatibili, creando un’esperienza domestica connessa pratica e futuristica.
Guida introduttiva al tuo frigorifero intelligente
La configurazione del tuo frigorifero intelligente LG con ThinQ™ è pensata per essere semplice, anche se non hai familiarità con la tecnologia per la casa intelligente. Esaminiamo il processo, dal disimballaggio alla personalizzazione del frigorifero, assicurandoti di massimizzare la tua esperienza fin dal primo giorno. Per una guida visiva, puoi anche trovare utile questo video di supporto LG.
Step 1
Disimballaggio e configurazione iniziale
✔ Inizia disimballando attentamente il frigorifero intelligente, seguendo tutte le linee guida fornite per la manipolazione e la rimozione sicura dei materiali di imballaggio.
✔ Posiziona il frigorifero nel punto previsto, assicurandoti che vi sia spazio sufficiente per la ventilazione, l’apertura della porta e l’installazione.
✔ Collega il frigorifero, assicurandoti che sia collegato a una rete elettrica stabile.
✔ Una volta attaccato all’alimentazione, lascia raffreddare il frigorifero per alcune ore prima di caricarlo con qualsiasi cibo.
Step 2
Connessione a Wi-Fi e app intelligenti
✔ Per sbloccare le funzionalità intelligenti del frigorifero, collegalo alla rete Wi-Fi domestica.
✔ Scarica l’app LG ThinQ da Google Play o dall’App Store sul tuo smartphone o tablet.
✔ Crea o accedi al tuo account LG.
✔ Utilizza l’app per eseguire la scansione del codice QR sul frigorifero intelligente o inserisci manualmente il numero di modello del frigorifero.
Una volta collegato, ora puoi monitorare lo stato del frigorifero, regolare le impostazioni della temperatura, ricevere notifiche e persino risolvere i problemi direttamente dal telefono.
Step 3
Creazione di profili utente e personalizzazione delle impostazioni
Un frigorifero intelligente LG consente a più utenti di personalizzare la propria esperienza.
✔ Nell’app ThinQ, aggiungi i membri della famiglia in modo che tutti possano contribuire alle liste della spesa, ricevere promemoria o gestire le notifiche.
✔ Imposta le preferenze comuni quali temperatura, umidità o le funzioni di accesso rapido preferite.
✔ Puoi anche impostare profili relativi ad aspetti quali le esigenze alimentari, consentendo al frigorifero di suggerirti ricette o di tenere traccia della spesa in base alle abitudini della tua famiglia.
Caratteristiche
Funzionalità intelligenti per l’uso quotidiano
Il punto di forza di un frigorifero intelligente LG è la praticità e l’efficienza che offre nella vita di tutti i giorni. Queste funzionalità non solo mantengono il cibo più fresco, ma ottimizzano anche le routine impegnate, supportano la sostenibilità e mantengono le famiglie organizzate.
N. 1
Regolazione delle impostazioni di temperatura e umidità
Grazie al controllo intelligente tramite LG ThinQ, puoi regolare le zone di temperatura e umidità per vari scomparti, frigorifero, congelatore o cassetti speciali per carne e verdura, direttamente dall’app ThinQ. Ciò garantisce che gli alimenti sensibili, come il formaggio o le verdure a foglia verde, rimangano al loro meglio più a lungo, evitando il raffreddamento eccessivo o le bruciature da congelamento. Nell’app troverai controlli e suggerimenti chiari in base al tipo di cibo conservato.
N. 2
Monitoraggio dell’energia e Smart Grid
I modelli di frigoriferi intelligenti ThinQ™ sono progettati ponendo l’efficienza energetica al centro della loro concezione. Tramite l’app ThinQ, puoi monitorare l’utilizzo di energia del tuo frigorifero, ricevere suggerimenti per entrare in modalità di risparmio energetico e, in modelli selezionati, integrare il frigorifero con la rete energetica intelligente di una casa. Ad esempio, il frigorifero può regolare automaticamente il ciclo di raffreddamento durante le ore non di punta o quando i tassi di elettricità sono inferiori, aiutandoti a ridurre le bollette domestiche e a incoraggiare pratiche migliori.
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Consigli
Suggerimenti utili per ottimizzare la tua esperienza con il frigorifero intelligente
Una volta che avrai acquisito familiarità con le nozioni di base, potrai portare la tua esperienza con il frigorifero intelligente a un livello superiore applicando alcuni consigli pratici.
✔ Organizzare il cibo per la massima efficienza
Disponi gli alimenti in zone dedicate in base alla temperatura e all’umidità ideali, utilizzando funzionalità quali scaffalature personalizzate e cassetti a temperatura controllata. Conserva gli alimenti usati di frequente nello scomparto Door-in-Door per un facile accesso. Approfitta del monitoraggio dell'inventario del frigorifero intelligente: scansiona i nuovi generi alimentari nel sistema, imposta i promemoria per le date di scadenza e lascia che il frigorifero suggerisca ricette che consumano i prodotti a breve scadenza.
✔ Impostazione di liste della spesa e piani alimentari
Con l’app ThinQ, creare e aggiornare le liste della spesa è facile. Quando usi gli ingredienti, spuntali e quando fai la spesa, potrai controllare rapidamente cosa occorre acquistare. L’app può anche aiutare a generare piani pasto analizzando le tue attuali scorte e preferenze dietetiche, suggerendo ricette per ridurre lo stress durante i pasti e ridurre gli acquisti d’impulso.
Combinando queste funzionalità con un’organizzazione attenta e la versatilità della tecnologia LG ThinQ™, il frigorifero intelligente diventa molto più di una soluzione di conservazione a freddo: è un partner chiave per creare una casa più intelligente e più felice.
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FAQ
Come posso iniziare a utilizzare un frigorifero intelligente?
Per utilizzare le funzionalità intelligenti del frigorifero, collegalo all’app LG ThinQ. Una volta connesso, puoi usufruire di funzionalità intelligenti quali il monitoraggio del consumo energetico, la regolazione delle impostazioni della temperatura e la ricezione di avvisi utili.
Posso regolare la temperatura e l’umidità dal mio telefono?
Sì. Attraverso l’app ThinQ, è possibile regolare la temperatura per ogni scomparto e, su alcuni modelli, impostare i livelli di umidità per mantenere più freschi i diversi alimenti più a lungo.
Quali notifiche intelligenti fornisce un frigorifero intelligente LG?
Il frigorifero può inviare avvisi in caso di porta aperta, variazioni di temperatura insolite oppure opportunità di risparmio energetico. Queste notifiche ti aiutano a proteggere la qualità del cibo e a ridurre gli sprechi.
Più utenti possono gestire lo stesso frigorifero intelligente?
Assolutamente. Puoi aggiungere membri della famiglia nell’app ThinQ, in modo che tutti possano aggiornare le liste della spesa, ricevere promemoria e personalizzare le impostazioni in base alle loro preferenze.