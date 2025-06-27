About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Offerta Kit Esclusivo: LG Smart Monitor Swing | Schermo personale da 32" + xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W
32U889SA EU.pdf
Classe energetica : UE
MN

Offerta Kit Esclusivo: LG Smart Monitor Swing | Schermo personale da 32" + xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W

32U889SA EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Offerta Kit Esclusivo: LG Smart Monitor Swing | Schermo personale da 32" + xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W

32U889SA.BOUNCE
Foto frontale PTO IT+XBOOM ﻿﻿32U889SA.BOUNCE
Foto monitor 32U889SA-W.AEU
Comfort ottimale monitor 32U889SA-W.AEU
Base con rotelle monitor 32U889SA-W.AEU
Foto laterale monitor 32U889SA-W.AEU
Esperienza smart monitor 32U889SA-W.AEU
Foto speaker BOUNCE
Suono d'autore speaker BOUNCE
Foto speaker BOUNCE appoggiato su un prato verde
Suono senza fine speaker BOUNCE
Foto frontale PTO IT+XBOOM ﻿﻿32U889SA.BOUNCE
Foto monitor 32U889SA-W.AEU
Comfort ottimale monitor 32U889SA-W.AEU
Base con rotelle monitor 32U889SA-W.AEU
Foto laterale monitor 32U889SA-W.AEU
Esperienza smart monitor 32U889SA-W.AEU
Foto speaker BOUNCE
Suono d'autore speaker BOUNCE
Foto speaker BOUNCE appoggiato su un prato verde
Suono senza fine speaker BOUNCE

Funzionalità principali

  • [Monitor] Rivoluziona il tuo spazio: regola lo schermo come vuoi e spostalo da una stanza all'altra grazie alla base con rotelle
  • [Monitor] Piattaforma smart webOS 24: accedi a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e tante altre app di contenuti streaming
  • [Monitor] Connessioni: 3 porte USB-C (65W) e 2 porte HDMI per aumentare efficienza e produttività
  • [Speaker] Tweeter a cupola realizzati da Peerless: immergiti in un suono nitido e coinvolgente, reso possibile dai doppi tweeter a cupola Peerless
  • [Speaker] AI Calibration: l’AI adatta la resa sonora all’ambiente, offrendo un suono pieno e nitido ovunque ti trovi
  • [Speaker] Standard Militare MIL-STD-810H: realizzato per resistere anche alle condizioni più avverse, ha superato ben 7 test di grado militare
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Foto frontale Monitor 32U889SA-W

32U889SA-W

LG Smart Monitor Swing | Schermo personale da 32" | Touch orientabile, base con rotelle, Wi-Fi, webOS 24
32U889SA EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Vista frontale dello speaker xboom Bounce

BOUNCE

xboom Bounce by will.i.am | Speaker Bluetooth 40W | AI Lighting, 30 ore di autonomia, Resistente all'acqua (IP67)
LG Smart Monitor Swing logo.

LG Smart Monitor Swing logo.

Swing your space

Scopri un nuovo concetto di schermo, pensato per rivoluzionare il tuo spazio. LG Swing è l'innovativo schermo personale dotato di una base con rotelle per portarlo ovunque tu voglia, display touch 4K da 32" regolabile e webOS per goderti i tuoi contenuti preferiti.

The picture shows a woman using a LG Smart Monitor Swing with a child, three people sharing a desk and looking at a LG Smart Monitor Swing, a man watching a LG Smart Monitor Swing screen with his dog, and another man doing his work on a LG Smart Monitor Swing.

The picture shows a woman using a LG Smart Monitor Swing with a child, three people sharing a desk and looking at a LG Smart Monitor Swing, a man watching a LG Smart Monitor Swing screen with his dog, and another man doing his work on a LG Smart Monitor Swing.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

A woman is working using a LG Smart Monitor Swing in this image.

La flessibilità alimenta la produttività

This picture shows a woman and three children playing using a LG Smart Monitor Swing.

31.5" 4K UHD IPS Con Touchscreen

In the left image, a LG Smart Monitor Swing in an office displays various charts, while in the right image, a LG Smart Monitor Swing at home is playing a movie.
This image shows the back of a LG Smart Monitor Swing.

Supporto flessibile

Il tuo schermo personale
pronto per ogni occasione

A woman is working on an illustration using a LG Smart Monitor Swing.
La giornata tipo di una mamma che lavora
A man is holding a keyboard in one hand while touching the screen of a LG Smart Monitor Swing with the other.
La giornata tipo di un side hustler
A man is watching a video on a LG Smart Monitor Swing with his dog.
La giornata tipo di un content creator
An e-commerce live video is being played on a LG Smart Monitor Swing.
La giornata tipo in una piccola azienda
A product ad is playing on a LG Smart Monitor Swing in a department store.
La giornata tipo di un responsabile retail

Schermo touch da 32" 4K

Il tuo mondo, a portata di mano

Interagisci con LG Swing come se fosse il tuo smartphone o un grande tablet da 32". Lo schermo touch ti consente di usare le app, navigare in internet e gestire le impostazioni semplicemente toccandolo. Tuffati in immagini incredibilmente nitide e dai colori brillanti grazie al pannello IPS 4K.

This picture shows a woman and three children playing using a LG Smart Monitor Swing.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Luminosità: 350 nit (tip.), gamma cromatica: DCI-P3 95% (Typ.).

Regolalo come vuoi per un
comfort ottimale

Alzalo, inclinalo, orientalo, ruotalo. Lo stand di LG Swing è totalmente flessibile, per farti interagire con il display touch da qualsiasi posizione, che tu sia in piedi, alla scrivania o seduto per terra. La base quadrata è robusta, stabile ed elegante, pronta per essere spostata dove vuoi.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Questo supporto è progettato per supportare pesi compresi tra 4 e 6,5 kg; i danni causati dal superamento di questo limite non sono coperti da garanzia.

Il monitor che si muove con te

La base di LG Swing poggia su 5 rotelle che ti consentono di spostarlo ovunque tu voglia con il minimo sforzo. Inoltre, racchiude al suo interno l'adattatore, garantendo un aspetto ordinato e pulito, senza cavi in mostra.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*L’adattatore integrato può variare in base al Paese.

Porta la tua produttività a un
livello superiore

In the left image, a man is playing the guitar while reading sheet music on a LG Smart Monitor Swing. In the right image, three employees are working together using a LG Smart Monitor Swing.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

USB-C

Un cavo, tantissime possibilità

La connessione USB-C consente di trasferire video, dati e ricarica con power delivery a 65W al laptop collegato, tutto con un solo cavo. LG Swing ti mette a disposizione ben 3 porte USB-C, per una connettività al massimo.

A laptop is connected to a LG Smart Monitor Swing via USB-C. It is charging through USB-C while displaying the same screen.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Per garantire un corretto funzionamento, il cavo USB-C incluso nella confezione deve essere collegato alla porta USB-C sul monitor. Si noti che l’inclusione dei cavi può variare a seconda del Paese.

App LG Switch

Personalizza il monitor in pochi clic

L’app LG Switch ottimizza il monitor per ogni momento della tua giornata, tra lavoro e tempo libero. Puoi navigare e attivare le funzioni smart con tastiera e mouse, passando in un attimo dal PC a webOS grazie ai tasti rapidi. Inoltre, puoi dividere lo schermo fino in 6 sezioni, cambiare il tema grafico o avviare una videochiamata con un solo comando.

Controllo rapido

Scopri la comodità del Controllo Rapido su LG Swing: accedi facilmente ai menu con semplici comandi da tastiera e mouse. Puoi anche passare in modo fluido dal PC a webOS usando pratici shortcut da tastiera.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*L’app LG Switch è un’applicazione solo per PC.

*Per scaricare l’ultima versione dell’app LG Switch, visita il sito LG.COM.

will.i.am, vestito di nero e con occhiali da sole, tiene in mano xboom Grab davanti a sé.

will.i.am, vestito di nero e con occhiali da sole, tiene in mano xboom Grab davanti a sé.

Suono esclusivo xboom realizzato da will.i.am

Ti presentiamo il nuovo xboom Grab, creato in collaborazione con will.i.am. Sperimenta il suono creato da esperti, che si concretizza in uno stile unico.

will.i.am è l'Experiential Architect di xboom Grab

Quella con will.i.am non è solo una collaborazione con un grande artista. Gli abbiamo chiesto infatti di ridefinire il marchio xboom in modo da elevare l'esperienza di ascolto grazie a un suono e uno stile completamente nuovi. Vincitore di ben 9 Grammy, will.i.am è senza dubbio una vera icona della cultura pop.

Tutti gli "xboom by will.i.am" sono perfezionati al livello professionale da will.i.am per offrirti un suono più equilibrato con un tono più caldo. Grazie all'esperienza nel campo della musica e della tecnologia, will.i.am ha ottimizzato xboom Grab per un suono coinvolgente e dinamico in un formato portatile ed ergonomico.

Sound UI

will.i.am si è occupato di ogni singolo suono

Ogni suono che accompagna il funzionamento del nuovo xboom - l'accensione e lo spegnimento, la connessione Bluetooth, la regolazione del volume e altro ancora - è stato pensato esclusivamente da will.i.am. L'innovativa Sound UI ti darà quel tocco di unicità anche mentre fai le operazioni più semplici.

will.i.am che lavora in studio guardando uno schermo posizionato sotto un microfono.

Il tweeter a cupola Peerless rende il suono più dinamico

Il suono non è fatto solo da bassi potenti. Per questo ci siamo affidati a Peerless - un produttore danese di unità audio di fascia alta dall'esperienza centenaria - per il tweeter a cupola da 16mm che danno al suono maggiore realismo e chiarezza e vivacità, anche all'aperto.

*Video al solo scopo dimostrativo

will.i.am in bianco e nero con titolo a lato.

will.i.am in bianco e nero con titolo a lato.

Ti presentiamo FYI RAiDiO, una rivoluzionaria esperienza radiofonica basata sull’intelligenza artificiale ideata dall’architetto sperimentale di LG xboom, will.i.am. FYI RAiDiO offre un’esperienza più smart e coinvolgente, con musica e notizie attraverso una varietà di personaggi creati dall’IA e stazioni basate sugli interessi.

 
 

Scopri i personaggi creati dall’IA: DJ diversi con background culturali e personalità unici

Prova la gioia di scegliere un DJ creato dall’IA che si adatti al tuo umore, al momento o all’atmosfera che ami.

Ogni personaggio apporta la propria prospettiva culturale e personalità uniche, offrendo non solo musica e notizie, ma anche il divertimento di scoprire diverse sfumature culturali attraverso il proprio stile e la propria espressività.

 
 

Notizie selezionate e musica senza interruzioni con audio di alta qualità

Scegli una stazione in base ai tuoi interessi per goderti notizie selezionate e musica illimitata, il tutto in un’esperienza integrata e senza interruzioni.

Ascolta chiaramente con il suono caratteristico di xboom, che crea tutte le note e ogni parola

*Lo schermo è simulato a scopo dimostrativo e potrebbe differire dall’utilizzo effettivo.

 
 

Accesso immediato a notizie, musica e al tuo DJ creato dall’IA

Un solo tocco per sbloccare un mondo di audio. Ascolta le ultime notizie, esplora i brani più in voga e fai conversazione con il tuo DJ intelligente basato sull’intelligenza artificiale. Niente più scorrimento infinito: solo quello che vuoi

*Per utilizzare “My Button”, è necessario che entrambe le app LG ThinQ e FYI siano installate sullo smartphone. 

1) Configura il pulsante My Button nell’app LG ThinQ.

2) Completa l’attivazione nell’app FYI per iniziare a utilizzare la funzione.

AI Sound per ogni genere

Scegli manualmente tra le modalità Ritmo, Melodia o Vocale in base alle tue preferenze, oppure lascia che l'intelligenza artificiale imposti la modalità ottimale per te, riconoscendo il genere di ciò che stai ascoltando.

will.i.am tiene xboom Grab sulla mano destra.

AI Calibration

Il suono si adatta allo spazio che ti circonda

L'intelligenza artificiale calibra l'audio in base alle dimensioni e alla forma della stanza in cui ti trovi. Così ti offrirà un suono pieno e privo di distorsioni sia in un'area spaziosa sia in una stanza piccola.

*Video al solo scopo illustrativo

AI Lighting

La luce si abbina al suono

L'Intelligenza Artificiale rileva il genere della tua musica e imposta l'illuminazione ottimale sincronizzata con il suono. Puoi personalizzare l'atmosfera scegliendo fra le modalità Ambient, Party e Voice, ciascuna delle quali ha dei preset luminosi specifici.

*Video al solo scopo illustrativo

xboom Grab su una roccia ricoperta di muschio col logo dello standard militare.

Progettato per le avventure all'aria aperta.

Quando abbiamo progettato lo xboom Grab, volevamo che fosse resistente. Al punto da essere certificato secondo i rigorosi standard militari statunitensi.

*I risultati o le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'ambiente di utilizzo.

**Dettagli sui test militari

- Standard: MIL-STD-810H

- Test superati: pioggia, vibrazioni, urti, acqua salata nebulizzata, immersione, polvere di sabbia e alta temperatura

- Risultato della certificazione: PASSATO

- Data di certificazione: 18 dicembre 2024

Un giorno di musica non-stop

La batteria di xboom Grab dura più di quanto ti aspetteresti da uno speaker portatile compatto. Quanto dura? Fino a 20 ore di musica ininterrotta con una sola carica!

*20 ore di autonomia misurata in base a test interni con volume al 50%, Bluetooth e modalità Voice Enhance attivi e con illuminazione spenta. I risultati possono variare in base alla musica riprodotta e all'ambiente di utilizzo.

Stampa

Caratteristiche principali

Display - Dimensione Schermo [Pollici]

31.5"

Display - Risoluzione

UHD 4K (3840x2160)

Display - Tipologia di Pannello

IPS Touch

Display - Formato

16:9

Display - Color Gamut (Tip.)

DCI-P3 95%

Display - Luminosità (Tip.) [cd/m²]

350 cd/m²

Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

60Hz

Display - Tempo di Risposta

5ms (GtG)

Informazioni sul prodotto - Regolazioni Display

Altezza (328.1mm), tilt (-20° ~ +50°), swivel (-60° ~ +90°), pivot (90°), base con rotelle

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

727.4 x 1312.3 x 420 mm

Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

727.4 x 437.4 x 27.8 mm

Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

900 x 617 x 337 mm

Peso con Stand [kg]

21.2 kg

Peso senza Stand [kg]

6.1 kg

CARATTERISTICHE

HDR 10

Effetto HDR

Luminosità Automatica (Auto Brightness)

Flicker Safe

Reader Mode

Smart Energy Saving

Altre Caratteristiche

webOS 24 (app streaming e cloud gaming), WiFi, Bluetooth, AirPlay, Screen Sharing, web Browser, Voice Recognition (con Telecomando Puntatore, da acquistare separatamente)

CONNETTIVITÀ

HDMI

2x (2.0)

USB-C

3x (65W)

Uscita Cuffie

POWER

AC Input

100~240V (50/60Hz)

Consumo Energetico (Sleep Mode)

<0.5W

Consumo Energetico (DC Off)

<0.3W

ACCESSORI

Cavo di Alimentazione

1x

Adattatore

1x

HDMI

1x

Telecomando

Sì (standard. Compatibile con Telecomando Puntatore, acquistabile separatamente)

DISPLAY

Dimensione Schermo [Pollici]

31.5"

Risoluzione

UHD 4K (3840x2160)

Tipologia di Pannello

IPS Touch

Formato

16:9

Pixel Pitch [mm]

0.18 mm

Luminosità (Tip.) [cd/m²]

350 cd/m²

Color Gamut (Tip.)

DCI-P3 95%

Numero di Colori

1.07 miliardi

Color Bit

10bit

Contrasto (Tip.)

1000:1

Trattamento della Superficie

Antiriflesso

Tempo di Risposta

5ms (GtG)

Refresh Rate (Max.) [Hz]

60Hz

Angolo di visione

178°/178°

AUDIO

Speaker

10W (5W + 5W)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Design Borderless

Design borderless 3 lati

OneClick Stand

Regolazioni Display

Altezza (328.1mm), tilt (-20° ~ +50°), swivel (-60° ~ +90°), pivot (90°), base con rotelle

Appendibile a Parete [mm]

100x100 mm

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
Dismantling information(32U889SA-W)
estensione
EU Energy label 2019(32U889SA-W)
estensione
External Power supply ErP(32U889SA-W)
estensione
Product information sheet (32U889SA-W)
estensione
GPSR Safety Information(32U889SA-W)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Tutte le specifiche

GENERALE

Canali

2.1ch (Stereo)

Potenza

30 W + 5 W x 2

SPEAKER

Radiatore passivo

Si (2)

Dimensione dei tweeter

20 mm x 2

Tipologia dei tweeter

Cupola

Woofer

93 x 53 mm

FORMATI AUDIO

AAC

SBC

EQUALIZZATORE

AI Sound

Bass Boost

Personalizzato (tramite app)

Standard

CONNETTIVITÀ

Versione Bluetooth

5.4

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Multi point

Comandi vocali (Google assistant, Siri)

Resistenza all'acqua / schizzi

IP67

Indicatore della batteria

App Bluetooth per smartphone (Android / iOS)

Illuminazione

Party Link (Modo Duplo)

Party Link (Modo Múltiplo)

Vivavoce

Aggiornamento software over-the-air

ACCESSORI

Garanzia

Laccetto

Cavo USB C

BATTERIA

Tempo di ricarica (ore)

3

Autonomia (ore)

30

ALIMENTAZIONE

Saída DC (USB tipo C)

USB C

CONSUMI

Acceso

20 W

Modalità Stand-by

0.3 W

DIMENSIONI (L X A X P)

Imballo

316,5 x 142,5 x 136,0 mm

Speaker

272 x 103 x 88 mm

PESO

Peso con imballo

2,04 kg

Peso

1,42 kg

CODICE EAN

Codice EAN

8806096327241

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(BOUNCE)
estensione
WEB INFO(BOUNCE)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli