Notebook gram 14" | Copilot+ PC | Windows 11 Home | Solo 1120g | Dual AI | Intel® Core™ Ultra U5, 16GB RAM, 1TB SSD

*Le immagini sono a scopo illustrativo, con sequenze accorciate, e possono differire dall'esperienza reale dell'utente.

*Questo servizio offre funzionalità a pagamento di GPT4o ma non supporta l'integrazione della ricerca o la funzionalità di editor di codice.

*gram chat Cloud è disponibile installando l'app tramite il link nell'app My gram. Il servizio è fornito gratuitamente fino a un anno, e installazione e utilizzo sono opzionali. Dopo il periodo gratuito, il servizio non sarà più disponibile e non sarà offerto alcun abbonamento a pagamento.

*Si prega di notare che gram chat On-Device è progettato per richieste specifiche e non supporta conversazioni continue. Per ottenere i migliori risultati, usalo solo per richieste semplici e una tantum.