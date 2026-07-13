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Notebook gram 14" | Copilot+ PC | Windows 11 Home | Solo 1120g | Dual AI | Intel® Core™ Ultra U5, 16GB RAM, 1TB SSD

Notebook gram 14" | Copilot+ PC | Windows 11 Home | Solo 1120g | Dual AI | Intel® Core™ Ultra U5, 16GB RAM, 1TB SSD

14Z90U-G
Vista frontale di Notebook gram 14" | Copilot+ PC | Windows 11 Home | Solo 1120g | Dual AI | Intel® Core™ Ultra U5, 16GB RAM, 1TB SSD 14Z90U-G
Caratteristiche Notebook Gram 14Z90U-G
Ultra leggero Notebook Gram 14Z90U-G
Certificazione militare MIL STD 810H Notebook Gram 14Z90U-G
Cloud AI Notebook Gram 14Z90U-G
Prestazioni Notebook Gram 14Z90U-G
Display IPS 14" Notebook Gram 14Z90U-G
Batteria ad alta capacità Notebook Gram 14Z90U-G
LG Gram Link Notebook Gram 14Z90U-G
Funzionalità avanzate Notebook Gram 14Z90U-G
Dolby Atmos Notebook Gram 14Z90U-G
Connettività Notebook Gram 14Z90U-G
Dimensioni Notebook Gram 14Z90U-G
Foto laterale Notebook Gram 14Z90U-G
Foto dall'alto con focus sulla tastiera Notebook Gram 14Z90U-G
Vista frontale di Notebook gram 14" | Copilot+ PC | Windows 11 Home | Solo 1120g | Dual AI | Intel® Core™ Ultra U5, 16GB RAM, 1TB SSD 14Z90U-G
Caratteristiche Notebook Gram 14Z90U-G
Ultra leggero Notebook Gram 14Z90U-G
Certificazione militare MIL STD 810H Notebook Gram 14Z90U-G
Cloud AI Notebook Gram 14Z90U-G
Prestazioni Notebook Gram 14Z90U-G
Display IPS 14" Notebook Gram 14Z90U-G
Batteria ad alta capacità Notebook Gram 14Z90U-G
LG Gram Link Notebook Gram 14Z90U-G
Funzionalità avanzate Notebook Gram 14Z90U-G
Dolby Atmos Notebook Gram 14Z90U-G
Connettività Notebook Gram 14Z90U-G
Dimensioni Notebook Gram 14Z90U-G
Foto laterale Notebook Gram 14Z90U-G
Foto dall'alto con focus sulla tastiera Notebook Gram 14Z90U-G

Funzionalità principali

  • Display IPS 14" 16:10 WUXGA (1920x1200): goditi immagini nitide e colori realistici su un display IPS in formato 16:10, che offre più spazio verticale rispetto al FHD, migliorando la produttività e il comfort visivo in ogni attività.
  • Ultraleggero da 1.120g con batteria da 72Wh: portalo sempre con te grazie al design compatto e leggero, senza rinunciare all’autonomia. La batteria ad alta capacità ti accompagna per tutta la giornata, anche in mobilità.
  • Processore Intel® Core™ U5 con RAM 16GB LPDDR5X e SSD NVMe: prestazioni fluide e reattive per multitasking e produttività, con memoria ad alte prestazioni e archiviazione ultraveloce per gestire file e applicazioni senza rallentamenti.
  • Copilot+ PC con Windows 11 Home: sfrutta le funzionalità avanzate dell’AI integrate in Windows 11. Con Copilot puoi organizzare il lavoro, generare contenuti e trovare informazioni in modo più rapido e intuitivo.
  • Dual AI (On-Device AI + Cloud AI) e LG gram Link: lavora in modo più intelligente grazie alla combinazione di AI on-device e cloud, e connetti facilmente i tuoi dispositivi con LG gram Link per condividere contenuti, trasferire file e lavorare senza interruzioni.
Altro
Logo LG Gram AI

Logo LG Gram AI

Laptop Ultra-leggero con Dual AI per lavorare ovunque

LG ridefinisce la portabilità: ultra‑leggero e ultra‑sottile per una mobilità totale, senza compromessi in termini di prestazioni AI. Grazie all’esclusiva tecnologia Dual AI di LG gram, che combina AI on-device e AI cloud, puoi lavorare in modo più intelligente ovunque ti trovi.

Questa immagine mostra due laptop AI leggeri da 2026 gram visualizzati su uno sfondo grigio scuro. Un laptop è inclinato per mettere in risalto il design posteriore sottile e compatto, mentre l'altro è aperto, sottolineando una struttura sottile e leggera.

Questa immagine mostra due laptop AI leggeri da 2026 gram visualizzati su uno sfondo grigio scuro. Un laptop è inclinato per mettere in risalto il design posteriore sottile e compatto, mentre l'altro è aperto, sottolineando una struttura sottile e leggera.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.

Eccellenza riconosciuta, prestazioni premiate

Un'immagine del logo del PCMag Readers' Choice Award 2026

Miglior brand laptop 2026*

Prestazioni sorprendenti in un design ultraleggero, riconosciute da premi internazionali e apprezzate dagli utenti.

*Un marchio di Ziff Davis, LLC. Usato su licenza.

*Ristampato con autorizzazione. © 2026 Ziff Davis, LLC. Tutti i diritti riservati.

*LG gram è stato scelto come Miglior Brand di Laptop del 2026 secondo i PCMag Readers' Choice Awards.

Panoramica delle caratteristiche del laptop LG Gram 14 pollici con IA, con un design ultra-portatile da 1.120 g con durabilità MIL-STD, un display WUXGA 16:10 (1920×1200) da 14 pollici, doppie capacità AI con IA on-device e cloud, supporto Copilot+ PC, durata della batteria fino a 36,5 ore, processore Intel AI e connettività Gram Link per una sincronizzazione fluida del dispositivo su iOS. Android e webOS.

Panoramica delle caratteristiche del laptop LG Gram 14 pollici con IA, con un design ultra-portatile da 1.120 g con durabilità MIL-STD, un display WUXGA 16:10 (1920×1200) da 14 pollici, doppie capacità AI con IA on-device e cloud, supporto Copilot+ PC, durata della batteria fino a 36,5 ore, processore Intel AI e connettività Gram Link per una sincronizzazione fluida del dispositivo su iOS. Android e webOS.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

PortabilitàPerformanceConnettività e Sicurezza
Un'immagine che mostra il testo "Il prossimo livello di portabilità."

Un'immagine che mostra il testo "Il prossimo livello di portabilità."

Non è solo leggerezza. È la libertà di muoverti senza limiti.

LG gram unisce un design incredibilmente leggero e sottile a una batteria a lunga durata, per accompagnarti ovunque. Lavora, crea e connettiti senza interruzioni, con un dispositivo pensato per essere sempre con te: in ufficio, a casa, in viaggio.

Questa immagine mostra quattro scenari reali di utilizzo del laptop LG Gram, tra cui portare il dispositivo mentre cammino per la città, usare il laptop con una mano sola durante il lavoro o la comunicazione, viaggiare con il laptop facendo trekking tra le località e lavorare all'aperto in un caffè sul mare con applicazioni creative aperte, mettendo in evidenza la portabilità, la mobilità e le prestazioni flessibili quotidiane.

Questa immagine mostra quattro scenari reali di utilizzo del laptop LG Gram, tra cui portare il dispositivo mentre cammino per la città, usare il laptop con una mano sola durante il lavoro o la comunicazione, viaggiare con il laptop facendo trekking tra le località e lavorare all'aperto in un caffè sul mare con applicazioni creative aperte, mettendo in evidenza la portabilità, la mobilità e le prestazioni flessibili quotidiane.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.

*Alcune immagini in questa pagina sono state create utilizzando l'IA generativa a scopo illustrativo. L'aspetto effettivo del prodotto, le specifiche e le caratteristiche possono variare.

Ultra leggero. Ultra sottile.

Lavora con stile e leggerezza. Con un peso di solo 1.120 grammi e un design supersottile con spessore di solit 15,7mm, LG gram è il tuo alleato perfetto per essere operativo quando vuoi, dove vuoi. 

*Le misurazioni di spessore e peso sono rilevate nel punto più sottile e leggero e possono variare. Si prega di consultare le specifiche per le dimensioni dettagliate del prodotto.

Ultra resistente

LG gram ha superato 7 test di resistenza di livello militare (MIL-STD-810H), dimostrando affidabilità nelle condizioni di utilizzo quotidiano e in mobilità, senza rinunciare alla leggerezza.

*LG gram: test e certificazione standard MIL-STD-810H da KOLAS Labs. Ha superato 7 diversi test MIL-STD 810H per la durata condotti da un laboratorio indipendente conforme agli standard militari statunitensi. Conformi ai seguenti metodi per MIL-STD-810H Metodo 500.6 (Bassa Pressione (Quota) Procedura I – Stoccaggio e Metodo e Procedura II – Operazione); Metodo 501.7 (Alta Temperatura (Procedura I – Stoccaggio e Procedura II – Operazione)); Metodo 502.7 (Bassa Temperatura (Procedura I – Conservazione e Procedura II – Operazione)); Metodo 509.7 – Test della Nebbia Salina; Metodo 514.8 – Vibrazione; Metodo 516.8 Shock (Procedura I – Funzionale e Procedura IV – Transit Drop). Il dispositivo potrebbe non funzionare come testato in tutte le condizioni. Test eseguito in ambiente controllato. Non provare.

*Se un consumatore subisce un esperimento o danneggia il grammo, non è coperto dalla garanzia.

*Superare questo test non significa che sia adatto all'uso militare.

Batteria a lunga durata

Grazie alla batteria ad alta capacità, LG gram offre fino a 36,5 ore di utilizzo, per accompagnarti dall’inizio alla fine della giornata. Con l’AI Smart Assistant che ottimizza i consumi in base alle tue abitudini, puoi lavorare e creare senza interruzioni, dal mattino alla sera.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

*La durata della batteria viene misurata durante la riproduzione video a 150 nits di luminosità con il wireless spento e le cuffie al volume predefinito.

*Il tempo di batteria indicato nella funzione rappresenta la condizione massima. Il tempo effettivo di utilizzo può variare a seconda delle specifiche del prodotto, dell'ambiente utente, della connettività di rete, delle condizioni della batteria e del periodo di utilizzo.

*Per utilizzare la funzione di notifica di rilevamento dell'uso della modalità di risparmio batteria AI sono necessarie almeno 80 ore di apprendimento dei pattern.

Un'immagine che mostra il testo "Prestazioni AI a livello Pro"/content/dam/channel/wcms/it/laptop/14z90u

Un'immagine che mostra il testo "Prestazioni AI a livello Pro"/content/dam/channel/wcms/it/laptop/14z90u

Potenza evoluta. Intelligenza integrata.

Scopri prestazioni avanzate grazie al processore Intel ottimizzato per l’AI, con grafica Intel® (4Xe) e NPU dedicata per gestire anche le attività più complesse. Il sistema garantisce reattività, fluidità e stabilità, anche in multitasking, mentre la gestione efficiente dell’energia supporta una produttività senza interruzioni. Con fino a 32GB di memoria LPDDR5x, 2TB di SSD NVMe e uno slot di espansione aggiuntivo, hai tutta la velocità e la flessibilità necessarie per editing video, grafica 3D e applicazioni basate su AI.

50TOPS

Processore Intel® Core™ Ultra

4Xe

Intel® graphics

L'immagine mostra un processore Intel® Core™ Ultra su uno sfondo a sfumo dal blu al viola, con un grande testo semi-trasparente "AI" stratificato dietro il chipset.

L'immagine mostra un processore Intel® Core™ Ultra su uno sfondo a sfumo dal blu al viola, con un grande testo semi-trasparente "AI" stratificato dietro il chipset.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

*Le prestazioni della NPU e della GPU variano a seconda del processore, e il valore TOPS sopra indicato è mostrato come 'Fino a'.

*Le opzioni di memoria e SSD sopra indicate richiedono un acquisto separato, e i prezzi possono variare a seconda del paese e del modello.

*Intel®, il logo Intel e Intel Core sono marchi registrati della Intel Corporation o delle sue controllate.

Esperienza AI avanzata con Dual AI e Copilot+ PC

La soluzione esclusiva LG Dual AI offre un’esperienza fluida e continua tra ambienti online e offline. Le funzionalità di Copilot+ PC rendono il tuo workflow ancora più flessibile e intuitivo, mentre l’assistente AI evoluto di gram ti permette di lavorare in modo più semplice, veloce e naturale.

laptop gram AI (14Z90U) dotato di Dual AI con AI sia su dispositivo che cloud per prestazioni fluide sia online che offline

laptop gram AI (14Z90U) dotato di Dual AI con AI sia su dispositivo che cloud per prestazioni fluide sia online che offline

*Le immagini sono a scopo illustrativo, con sequenze accorciate, e possono differire dall'esperienza reale dell'utente.

*Questo servizio offre funzionalità a pagamento di GPT4o ma non supporta l'integrazione della ricerca o la funzionalità di editor di codice. 

*gram chat Cloud è disponibile installando l'app tramite il link nell'app My gram. Il servizio è fornito gratuitamente fino a un anno, e installazione e utilizzo sono opzionali. Dopo il periodo gratuito, il servizio non sarà più disponibile e non sarà offerto alcun abbonamento a pagamento.

*Si prega di notare che gram chat On-Device è progettato per richieste specifiche e non supporta conversazioni continue. Per ottenere i migliori risultati, usalo solo per richieste semplici e una tantum.

L'AI sempre con te, anche offline con chat On-Device

Ottieni la risposta giusta, subito**

Trova rapidamente ciò che hai visto con semplici parole chiave***

Riassumi rapidamente contenuti e documenti

Configurazione semplice e immediata****

*La funzione On-Device di gram chat ti permette di interagire con i documenti memorizzati sul tuo PC e non gestisce semplici informazioni quotidiane o domande che richiedono ricerche su internet.

*Alcune funzionalità potrebbero non funzionare correttamente durante l'uso iniziale a causa della necessità dell'AI On-Device di tempo di pre-apprendimento per adattarsi all'utente. (1) gram chat On-Device richiede l'indicizzazione per combinare parole con dati tratti dai contenuti del tuo PC, il che potrebbe richiedere tempo per ottenere i risultati desiderati. (2) Sono necessarie almeno 80 ore di apprendimento dei pattern per utilizzare la notifica di rilevamento dell'uso della batteria.

*I risultati della ricerca tramite AI possono variare a seconda dei dati al momento della ricerca, e l'accuratezza dei contenuti non è garantita, quindi è richiesta la verifica da parte dell'utente.

*Questa funzione supporta solo inglese e coreano.

**I documenti con oltre 200.000 caratteri non sono memorizzati. Fino a 1.000 documenti entro questo limite possono essere salvati. gram AI utilizza i dati memorizzati sul tuo laptop per fornire risultati di ricerca e risposte. Le prestazioni possono variare e non è garantito che siano accurate. Si consiglia la discrezione dell'utente.

Lo schermo del PC viene catturato circa una volta ogni 2 secondi, con un limite di memoria di circa 13GB. Le immagini catturate vengono automaticamente eliminate dopo un certo periodo. Gli utenti possono personalizzare impostazioni come l'uso della funzione, la durata dello schermo e la capacità tramite l'icona dell'ingranaggio in cima a gram chat.

***Questa funzione è disabilitata per impostazione predefinita ed è attivabile su base opt-in.

***Questa caratteristica: (1) Può avere difficoltà nella ricerca di testo scritto a mano, immagini sfocate o font decorativi. (2) Le ricerche si basano su corrispondenze esatte di testo, inclusa la spaziatura. (3) L'uso della cattura audio può ridurre le prestazioni di calcolo.

***Questa funzione non recupera file persi; Al contrario, aiuta gli utenti a navigare nella schermata precedente cercando parole chiave. Gli utenti possono recuperare i file tramite copia e incolla.

****Impostazioni di sistema supportate: • Modalità scura / • Blocco Fn / • Estensione della durata della batteria / • Rilevamento dell'uso della batteria AI / • Modalità lettura / • Touchpad / • Modalità risparmio batteria / • Ricarica offline USB-C / • Controllo luminosità / • Controllo del suono

Entra in una nuova era dei PC con l'AI Copilot+

Il tuo assistente AI personale

Copilot ti offre funzionalità intelligenti basate sull’AI, come ricerca, riepiloghi e gestione intelligente delle attività, aiutandoti a sviluppare idee, semplificare la pianificazione e concentrarti su ciò che conta davvero.

Progetti complessi? Più semplici che mai

I Copilot+ PC gestiscono le attività più impegnative con facilità, permettendoti di restare concentrato sui tuoi progressi senza rallentamenti.

Un clic, più azioni

Scorciatoie istantanee per aiutarti a comprendere, creare ed eseguire azioni. Inoltre, riconosce immagini e testi, permettendoti di risparmiare tempo e restare concentrato tutto con un solo clic.*

Trova subito ciò che cerchi, nella tua lingua

La funzione Recall riporta rapidamente ciò che hai visualizzato in precedenza semplicemente descrivendolo. Con la ricerca naturale, puoi trovare contenuti sul tuo PC senza usare parole chiave.**

*Azioni immagine ora disponibili su tutti i dispositivi; Altre azioni variano in base alla regione del dispositivo, alla lingua e al set di caratteri. È necessario abbonamento per alcune azioni. Vedi aka.ms/copilotpluspcs

**Funziona solo con formati specifici di testo, immagine e documento; ottimizzato per lingue selezionate (inglese, cinese (semplificato), francese, tedesco, giapponese e spagnolo). Vedi aka.ms/copilotpluspcs

***Il riconoscimento facciale Windows Hello è disponibile su alcuni PC Copilot+.

****Copilot su Windows richiede Windows 11. Alcune funzionalità richiedono una NPU. Il momento di consegna e disponibilità delle funzionalità varia a seconda del mercato e del dispositivo. Vedi http://aka.ms/WindowsAIFeatures.

Espandi la tua visione.

Il display IPS WUXGA (1920×1200) da 14" offre immagini nitide e dettagliate, con una luminosità di 350 nit per una visione confortevole in diversi ambienti. Il formato 16:10 amplia lo spazio verticale, consentendo di visualizzare più contenuti e ridurre lo scorrimento. Gli ampi angoli di visione e la resa cromatica uniforme assicurano immagini sempre chiare e definite, per un’esperienza d’uso quotidiana confortevole e affidabile.

Questa immagine mostra il display del laptop Gram da 14 pollici frontale, con pappagalli colorati su uno sfondo verde chiaro, che mettono in risalto colori vividi e dettagli fini. Sopra lo schermo, le icone rappresentano specifiche chiave del display, tra cui il gamut cromatico DCI-P3 al 99% (Tipo), il contrasto 1200:1 e il rapporto d'aspetto 16:10, indicando la gamma cromatica, il contrasto e il rapporto d'aspetto del display.

Questa immagine mostra il display del laptop Gram da 14 pollici frontale, con pappagalli colorati su uno sfondo verde chiaro, che mettono in risalto colori vividi e dettagli fini. Sopra lo schermo, le icone rappresentano specifiche chiave del display, tra cui il gamut cromatico DCI-P3 al 99% (Tipo), il contrasto 1200:1 e il rapporto d'aspetto 16:10, indicando la gamma cromatica, il contrasto e il rapporto d'aspetto del display.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

*DCI-P3 tipico 99%. (DCI-P3: Lo standard cromatico definito dalle Digital Cinema Initiatives (DCI)).

*La risoluzione 1920×1200 (WUXGA) offre più pixel verticali rispetto alla risoluzione standard 1920×1080 FHD.

Lasciati avvolgere da un suono immersivo

Vivi un’esperienza sonora coinvolgente grazie alla tecnologia Dolby Atmos, che crea un suono avvolgente e tridimensionale per contenuti multimediali più realistici.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

*Dolby, Dolby Atmos e il simbolo doppio D sono marchi registrati della Dolby Laboratories Licensing Corporation.

*Le affermazioni sulle prestazioni del Dolby Atmos si basano sulle informazioni fornite sul sito ufficiale del Dolby Atmos.

Questa immagine mostra un laptop LG Gram collegato a un tablet, uno smartphone e un display desktop, illustrando una sincronizzazione fluida tra più dispositivi e la condivisione dei contenuti su iOS, Android e webOS tramite LG Gram Link.

LG Calibration Studio

Resa cromatica ottimizzata con la calibrazione hardware

Ottieni la massima resa cromatica con la calibrazione hardware e il software LG Calibration Studio, sfruttando al meglio l’ampio spettro cromatico e l’uniformità del display OLED QHD di LG.

Caratteristiche principali di LG gram Link

Condivisione file tra dispositivi

Controllo e visualizzazione multi-schermo

Ricerca e organizzazione delle foto

Notifiche mobile & audio direttamente su PC

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

*Per funzionare correttamente, installa l'app LG gram Link sui tuoi dispositivi mobili, con iOS versione 16.4 o successiva e Android versione 9 o superiore.

*Per installare l'app LG gram Link, puoi usare il [programma LG Update] per trovare e installare automaticamente l'app LG Update che corrisponde al tuo sistema. (Vale per i modelli rilasciati nel 2024 e successivi). 

*La funzione di integrazione di webOS è supportata solo sui modelli che eseguono webOS26.

*La funzione di condivisione file può essere utilizzata senza una connessione di rete via Bluetooth. Tutte le altre funzionalità richiedono che laptop e dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete.

*Il supporto per Smart Monitor sarà disponibile in un secondo momento. Alcune Smart TV e monitor potrebbero non essere supportati.

*I loghi iOS e Android sono marchi registrati rispettivamente di Apple Inc., Google LLC e LG Electronics Inc.

gram AI (14Z90U) utilizza ThinQ per bloccare remotamente il dispositivo ed eliminare i dati al fine di proteggere le informazioni sensibili.

LG Calibration Studio

Cancella. Blocca.
Proteggi — anche da remoto.

Con ThinQ puoi bloccare da remoto il tuo LG gram e cancellare completamente i dati in caso di smarrimento. Le informazioni vengono eliminate in modo sicuro, impedendone il recupero anche con strumenti avanzati, per garantire la massima protezione dei tuoi dati sensibili.

*Schermi simulati. Le funzionalità e la disponibilità delle app possono variare a seconda della regione.

*Questa funzione è supportata con una connessione internet attiva. 

*Il supporto è previsto per il primo trimestre del 2026. I modelli supportati e la disponibilità possono variare a seconda del paese.

il portatile gram AI (14Z90U) supporta due porte USB 3.2, HDMI e Thunderbolt 4 USB-C per il trasferimento e la ricarica dati.

Tante porte per la tua produttività

Due porte USB 3.2, una porta HDMI e due porte USB‑C Thunderbolt™ 4 supportano trasferiment0 dati ad alta velocità, ricarica USB‑C e collegamento a display esterni. La connettività plug‑and‑play consente di lavorare in modo efficiente senza bisogno di una docking station.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

*USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi registrati dell'USB Implementers Forum.

Stampa

Tutte le specifiche

TASTI

  • Tasti

    Login tramite lettore di impronta digitale, tasto Copilot, tastiera retroilluminata, tastierino numerico, Touchpad di precisione con funzioni Scroll e Gesture

CERTIFICATO

  • Certificato

    MIL-STD-810H

CONNETTIVITÀ

  • Bluetooth

    BT 5.4

  • Interfaccia

    M.2 Dual SSD slots, Gen4

  • Webcam

    Full HD IR Webcam con Dual Mic

  • Wireless

    Intel® Wireless-AX211 - Wi-Fi 6E (802.11ax)

DIMENSIONI / PESO

  • Dimensioni (mm)

    31,2 x 21,4 x 1,69 cm

  • Peso (kg)

    1120 grammi

DISPLAY

  • Luminosità

    350nit

  • Color gamut

    DCI-P3 99%

  • Contrasto

    1200:1

  • Tipologia di Pannello

    IPS Non Touch

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso

  • Formato

    16:10

  • Refresh Rate

    60Hz

  • Risoluzione

    1920x1200 (WUXGA)

  • Dimensioni Schermo (Pollici)

    14” (35.56 cm)

ETC

  • Copilot+ PC

INGRESSI/USCITE

  • Uscita Cuffie

    Jack 3.5mm (4 poli)

  • USB-A

    2x USB 3.2 Gen 1x1

  • USB-C

    2x USB 4 Gen 3x2 (con Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)

  • HDMI

    1x (2.1, 4K a 60Hz)

ACCENSIONE

  • Adattatore AC

    65W (Cavo USB‐C ↔ USB‐C da 1,8 m / 3A), Alimentatore a parete non incluso

DESIGN

  • Colore

    Obsidian Black

SICUREZZA

  • fTPM/HW TPM

    Opzionale

  • Slim Kensington lock

  • SSD Security

AUDIO

  • Speaker

    Speaker Stereo 1.5W x 2, Audio HD con Dolby Atmos

SISTEMA

  • Memoria

    16GB LPDDR5X (Dual Channel) - 1TB SSD

  • Sistema Operativo

    Windows 11 Home

  • Processore

    Intel® CoreTM Ultra U5 325 8 core (4P + 4LPE) P-Core Max 4.5 GHz

SOFTWARE PRE-INSTALLATI

  • Dolby Atmos

  • Intel® Connectivity Performance Suite

  • LG Display Extension

  • LG Easy Guide / Troubleshooting Guide

  • LG On Screen Display 3

  • McAfee Live Safe (30gg di prova)

  • Microsoft 365 (30gg di prova)

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

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