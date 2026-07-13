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Notebook gram 14" | Copilot+ PC | Windows 11 Home | Solo 1120g | Dual AI | Intel® Core™ Ultra U5, 16GB RAM, 1TB SSD
Notebook gram 14" | Copilot+ PC | Windows 11 Home | Solo 1120g | Dual AI | Intel® Core™ Ultra U5, 16GB RAM, 1TB SSD
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Funzionalità principali
- Display IPS 14" 16:10 WUXGA (1920x1200): goditi immagini nitide e colori realistici su un display IPS in formato 16:10, che offre più spazio verticale rispetto al FHD, migliorando la produttività e il comfort visivo in ogni attività.
- Ultraleggero da 1.120g con batteria da 72Wh: portalo sempre con te grazie al design compatto e leggero, senza rinunciare all’autonomia. La batteria ad alta capacità ti accompagna per tutta la giornata, anche in mobilità.
- Processore Intel® Core™ U5 con RAM 16GB LPDDR5X e SSD NVMe: prestazioni fluide e reattive per multitasking e produttività, con memoria ad alte prestazioni e archiviazione ultraveloce per gestire file e applicazioni senza rallentamenti.
- Copilot+ PC con Windows 11 Home: sfrutta le funzionalità avanzate dell’AI integrate in Windows 11. Con Copilot puoi organizzare il lavoro, generare contenuti e trovare informazioni in modo più rapido e intuitivo.
- Dual AI (On-Device AI + Cloud AI) e LG gram Link: lavora in modo più intelligente grazie alla combinazione di AI on-device e cloud, e connetti facilmente i tuoi dispositivi con LG gram Link per condividere contenuti, trasferire file e lavorare senza interruzioni.
Laptop Ultra-leggero con Dual AI per lavorare ovunque
LG ridefinisce la portabilità: ultra‑leggero e ultra‑sottile per una mobilità totale, senza compromessi in termini di prestazioni AI. Grazie all’esclusiva tecnologia Dual AI di LG gram, che combina AI on-device e AI cloud, puoi lavorare in modo più intelligente ovunque ti trovi.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.
Eccellenza riconosciuta, prestazioni premiate
*Un marchio di Ziff Davis, LLC. Usato su licenza.
*Ristampato con autorizzazione. © 2026 Ziff Davis, LLC. Tutti i diritti riservati.
*LG gram è stato scelto come Miglior Brand di Laptop del 2026 secondo i PCMag Readers' Choice Awards.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
Non è solo leggerezza. È la libertà di muoverti senza limiti.
LG gram unisce un design incredibilmente leggero e sottile a una batteria a lunga durata, per accompagnarti ovunque. Lavora, crea e connettiti senza interruzioni, con un dispositivo pensato per essere sempre con te: in ufficio, a casa, in viaggio.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può variare dall'uso effettivo.
*Alcune immagini in questa pagina sono state create utilizzando l'IA generativa a scopo illustrativo. L'aspetto effettivo del prodotto, le specifiche e le caratteristiche possono variare.
Ultra leggero. Ultra sottile.
Lavora con stile e leggerezza. Con un peso di solo 1.120 grammi e un design supersottile con spessore di solit 15,7mm, LG gram è il tuo alleato perfetto per essere operativo quando vuoi, dove vuoi.
*Le misurazioni di spessore e peso sono rilevate nel punto più sottile e leggero e possono variare. Si prega di consultare le specifiche per le dimensioni dettagliate del prodotto.
Ultra resistente
LG gram ha superato 7 test di resistenza di livello militare (MIL-STD-810H), dimostrando affidabilità nelle condizioni di utilizzo quotidiano e in mobilità, senza rinunciare alla leggerezza.
*LG gram: test e certificazione standard MIL-STD-810H da KOLAS Labs. Ha superato 7 diversi test MIL-STD 810H per la durata condotti da un laboratorio indipendente conforme agli standard militari statunitensi. Conformi ai seguenti metodi per MIL-STD-810H Metodo 500.6 (Bassa Pressione (Quota) Procedura I – Stoccaggio e Metodo e Procedura II – Operazione); Metodo 501.7 (Alta Temperatura (Procedura I – Stoccaggio e Procedura II – Operazione)); Metodo 502.7 (Bassa Temperatura (Procedura I – Conservazione e Procedura II – Operazione)); Metodo 509.7 – Test della Nebbia Salina; Metodo 514.8 – Vibrazione; Metodo 516.8 Shock (Procedura I – Funzionale e Procedura IV – Transit Drop). Il dispositivo potrebbe non funzionare come testato in tutte le condizioni. Test eseguito in ambiente controllato. Non provare.
*Se un consumatore subisce un esperimento o danneggia il grammo, non è coperto dalla garanzia.
*Superare questo test non significa che sia adatto all'uso militare.
Batteria a lunga durata
Grazie alla batteria ad alta capacità, LG gram offre fino a 36,5 ore di utilizzo, per accompagnarti dall’inizio alla fine della giornata. Con l’AI Smart Assistant che ottimizza i consumi in base alle tue abitudini, puoi lavorare e creare senza interruzioni, dal mattino alla sera.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*La durata della batteria viene misurata durante la riproduzione video a 150 nits di luminosità con il wireless spento e le cuffie al volume predefinito.
*Il tempo di batteria indicato nella funzione rappresenta la condizione massima. Il tempo effettivo di utilizzo può variare a seconda delle specifiche del prodotto, dell'ambiente utente, della connettività di rete, delle condizioni della batteria e del periodo di utilizzo.
*Per utilizzare la funzione di notifica di rilevamento dell'uso della modalità di risparmio batteria AI sono necessarie almeno 80 ore di apprendimento dei pattern.
Potenza evoluta. Intelligenza integrata.
Scopri prestazioni avanzate grazie al processore Intel ottimizzato per l’AI, con grafica Intel® (4Xe) e NPU dedicata per gestire anche le attività più complesse. Il sistema garantisce reattività, fluidità e stabilità, anche in multitasking, mentre la gestione efficiente dell’energia supporta una produttività senza interruzioni. Con fino a 32GB di memoria LPDDR5x, 2TB di SSD NVMe e uno slot di espansione aggiuntivo, hai tutta la velocità e la flessibilità necessarie per editing video, grafica 3D e applicazioni basate su AI.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Le prestazioni della NPU e della GPU variano a seconda del processore, e il valore TOPS sopra indicato è mostrato come 'Fino a'.
*Le opzioni di memoria e SSD sopra indicate richiedono un acquisto separato, e i prezzi possono variare a seconda del paese e del modello.
*Intel®, il logo Intel e Intel Core sono marchi registrati della Intel Corporation o delle sue controllate.
Esperienza AI avanzata con Dual AI e Copilot+ PC
La soluzione esclusiva LG Dual AI offre un’esperienza fluida e continua tra ambienti online e offline. Le funzionalità di Copilot+ PC rendono il tuo workflow ancora più flessibile e intuitivo, mentre l’assistente AI evoluto di gram ti permette di lavorare in modo più semplice, veloce e naturale.
*Le immagini sono a scopo illustrativo, con sequenze accorciate, e possono differire dall'esperienza reale dell'utente.
*Questo servizio offre funzionalità a pagamento di GPT4o ma non supporta l'integrazione della ricerca o la funzionalità di editor di codice.
*gram chat Cloud è disponibile installando l'app tramite il link nell'app My gram. Il servizio è fornito gratuitamente fino a un anno, e installazione e utilizzo sono opzionali. Dopo il periodo gratuito, il servizio non sarà più disponibile e non sarà offerto alcun abbonamento a pagamento.
*Si prega di notare che gram chat On-Device è progettato per richieste specifiche e non supporta conversazioni continue. Per ottenere i migliori risultati, usalo solo per richieste semplici e una tantum.
L'AI sempre con te, anche offline con chat On-Device
*La funzione On-Device di gram chat ti permette di interagire con i documenti memorizzati sul tuo PC e non gestisce semplici informazioni quotidiane o domande che richiedono ricerche su internet.
*Alcune funzionalità potrebbero non funzionare correttamente durante l'uso iniziale a causa della necessità dell'AI On-Device di tempo di pre-apprendimento per adattarsi all'utente. (1) gram chat On-Device richiede l'indicizzazione per combinare parole con dati tratti dai contenuti del tuo PC, il che potrebbe richiedere tempo per ottenere i risultati desiderati. (2) Sono necessarie almeno 80 ore di apprendimento dei pattern per utilizzare la notifica di rilevamento dell'uso della batteria.
*I risultati della ricerca tramite AI possono variare a seconda dei dati al momento della ricerca, e l'accuratezza dei contenuti non è garantita, quindi è richiesta la verifica da parte dell'utente.
*Questa funzione supporta solo inglese e coreano.
**I documenti con oltre 200.000 caratteri non sono memorizzati. Fino a 1.000 documenti entro questo limite possono essere salvati. gram AI utilizza i dati memorizzati sul tuo laptop per fornire risultati di ricerca e risposte. Le prestazioni possono variare e non è garantito che siano accurate. Si consiglia la discrezione dell'utente.
Lo schermo del PC viene catturato circa una volta ogni 2 secondi, con un limite di memoria di circa 13GB. Le immagini catturate vengono automaticamente eliminate dopo un certo periodo. Gli utenti possono personalizzare impostazioni come l'uso della funzione, la durata dello schermo e la capacità tramite l'icona dell'ingranaggio in cima a gram chat.
***Questa funzione è disabilitata per impostazione predefinita ed è attivabile su base opt-in.
***Questa caratteristica: (1) Può avere difficoltà nella ricerca di testo scritto a mano, immagini sfocate o font decorativi. (2) Le ricerche si basano su corrispondenze esatte di testo, inclusa la spaziatura. (3) L'uso della cattura audio può ridurre le prestazioni di calcolo.
***Questa funzione non recupera file persi; Al contrario, aiuta gli utenti a navigare nella schermata precedente cercando parole chiave. Gli utenti possono recuperare i file tramite copia e incolla.
****Impostazioni di sistema supportate: • Modalità scura / • Blocco Fn / • Estensione della durata della batteria / • Rilevamento dell'uso della batteria AI / • Modalità lettura / • Touchpad / • Modalità risparmio batteria / • Ricarica offline USB-C / • Controllo luminosità / • Controllo del suono
Entra in una nuova era dei PC con l'AI Copilot+
Il tuo assistente AI personale
Copilot ti offre funzionalità intelligenti basate sull’AI, come ricerca, riepiloghi e gestione intelligente delle attività, aiutandoti a sviluppare idee, semplificare la pianificazione e concentrarti su ciò che conta davvero.
Progetti complessi? Più semplici che mai
I Copilot+ PC gestiscono le attività più impegnative con facilità, permettendoti di restare concentrato sui tuoi progressi senza rallentamenti.
Un clic, più azioni
Scorciatoie istantanee per aiutarti a comprendere, creare ed eseguire azioni. Inoltre, riconosce immagini e testi, permettendoti di risparmiare tempo e restare concentrato tutto con un solo clic.*
*Azioni immagine ora disponibili su tutti i dispositivi; Altre azioni variano in base alla regione del dispositivo, alla lingua e al set di caratteri. È necessario abbonamento per alcune azioni. Vedi aka.ms/copilotpluspcs
**Funziona solo con formati specifici di testo, immagine e documento; ottimizzato per lingue selezionate (inglese, cinese (semplificato), francese, tedesco, giapponese e spagnolo). Vedi aka.ms/copilotpluspcs
***Il riconoscimento facciale Windows Hello è disponibile su alcuni PC Copilot+.
****Copilot su Windows richiede Windows 11. Alcune funzionalità richiedono una NPU. Il momento di consegna e disponibilità delle funzionalità varia a seconda del mercato e del dispositivo. Vedi http://aka.ms/WindowsAIFeatures.
Espandi la tua visione.
Il display IPS WUXGA (1920×1200) da 14" offre immagini nitide e dettagliate, con una luminosità di 350 nit per una visione confortevole in diversi ambienti. Il formato 16:10 amplia lo spazio verticale, consentendo di visualizzare più contenuti e ridurre lo scorrimento. Gli ampi angoli di visione e la resa cromatica uniforme assicurano immagini sempre chiare e definite, per un’esperienza d’uso quotidiana confortevole e affidabile.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*DCI-P3 tipico 99%. (DCI-P3: Lo standard cromatico definito dalle Digital Cinema Initiatives (DCI)).
*La risoluzione 1920×1200 (WUXGA) offre più pixel verticali rispetto alla risoluzione standard 1920×1080 FHD.
Lasciati avvolgere da un suono immersivo
Vivi un’esperienza sonora coinvolgente grazie alla tecnologia Dolby Atmos, che crea un suono avvolgente e tridimensionale per contenuti multimediali più realistici.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Dolby, Dolby Atmos e il simbolo doppio D sono marchi registrati della Dolby Laboratories Licensing Corporation.
*Le affermazioni sulle prestazioni del Dolby Atmos si basano sulle informazioni fornite sul sito ufficiale del Dolby Atmos.
Caratteristiche principali di LG gram Link
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Per funzionare correttamente, installa l'app LG gram Link sui tuoi dispositivi mobili, con iOS versione 16.4 o successiva e Android versione 9 o superiore.
*Per installare l'app LG gram Link, puoi usare il [programma LG Update] per trovare e installare automaticamente l'app LG Update che corrisponde al tuo sistema. (Vale per i modelli rilasciati nel 2024 e successivi).
*La funzione di integrazione di webOS è supportata solo sui modelli che eseguono webOS26.
*La funzione di condivisione file può essere utilizzata senza una connessione di rete via Bluetooth. Tutte le altre funzionalità richiedono che laptop e dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete.
*Il supporto per Smart Monitor sarà disponibile in un secondo momento. Alcune Smart TV e monitor potrebbero non essere supportati.
*I loghi iOS e Android sono marchi registrati rispettivamente di Apple Inc., Google LLC e LG Electronics Inc.
*Schermi simulati. Le funzionalità e la disponibilità delle app possono variare a seconda della regione.
*Questa funzione è supportata con una connessione internet attiva.
*Il supporto è previsto per il primo trimestre del 2026. I modelli supportati e la disponibilità possono variare a seconda del paese.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi registrati dell'USB Implementers Forum.
Tutte le specifiche
TASTI
Tasti
Login tramite lettore di impronta digitale, tasto Copilot, tastiera retroilluminata, tastierino numerico, Touchpad di precisione con funzioni Scroll e Gesture
CERTIFICATO
Certificato
MIL-STD-810H
CONNETTIVITÀ
Bluetooth
BT 5.4
Interfaccia
M.2 Dual SSD slots, Gen4
Webcam
Full HD IR Webcam con Dual Mic
Wireless
Intel® Wireless-AX211 - Wi-Fi 6E (802.11ax)
DIMENSIONI / PESO
Dimensioni (mm)
31,2 x 21,4 x 1,69 cm
Peso (kg)
1120 grammi
DISPLAY
Luminosità
350nit
Color gamut
DCI-P3 99%
Contrasto
1200:1
Tipologia di Pannello
IPS Non Touch
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
Formato
16:10
Refresh Rate
60Hz
Risoluzione
1920x1200 (WUXGA)
Dimensioni Schermo (Pollici)
14” (35.56 cm)
ETC
Copilot+ PC
Sì
INGRESSI/USCITE
Uscita Cuffie
Jack 3.5mm (4 poli)
USB-A
2x USB 3.2 Gen 1x1
USB-C
2x USB 4 Gen 3x2 (con Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)
HDMI
1x (2.1, 4K a 60Hz)
ACCENSIONE
Adattatore AC
65W (Cavo USB‐C ↔ USB‐C da 1,8 m / 3A), Alimentatore a parete non incluso
DESIGN
Colore
Obsidian Black
SICUREZZA
fTPM/HW TPM
Opzionale
Slim Kensington lock
Sì
SSD Security
Sì
AUDIO
Speaker
Speaker Stereo 1.5W x 2, Audio HD con Dolby Atmos
SISTEMA
Memoria
16GB LPDDR5X (Dual Channel) - 1TB SSD
Sistema Operativo
Windows 11 Home
Processore
Intel® CoreTM Ultra U5 325 8 core (4P + 4LPE) P-Core Max 4.5 GHz
SOFTWARE PRE-INSTALLATI
Dolby Atmos
Sì
Intel® Connectivity Performance Suite
Sì
LG Display Extension
Sì
LG Easy Guide / Troubleshooting Guide
Sì
LG On Screen Display 3
Sì
McAfee Live Safe (30gg di prova)
Sì
Microsoft 365 (30gg di prova)
Sì
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy
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