Banner promozionale LG StanbyME 2 con una modella che tiene il dispositivo in studio. Il testo evidenzia 300€ di sconto più altri vantaggi durante il TikTok Live.

Portatile, versatile, sempre con te. Play with elegance.

Approfitta degli sconti esclusivi su StanbyME 2!

Ottieni subito 300€ di sconto su StanbyME 2.

Play with elegance e goditi lo sconto esclusivo.

Aggiungi il nuovo StanbyME 2 al carrello e ottieni subito 300€ di sconto

Aggiungi il nuovo StanbyME 2 al carrello
e ottieni subito 300€ di sconto

Acquista ora
Partecipa alle nostre Live sul canale ufficiale di LG Italia per scoprire ulteriori vantaggi.

Partecipa alle nostre Live sul canale ufficiale di LG Italia per scoprire ulteriori vantaggi

Partecipa ora
Prova il filtro TikTok di StanbyME 2 e guarda il video.

Prova il filtro TikTok di StanbyME 2
e guarda il video

Guarda ora

L’unico schermo portatile sempre con te.

L’evento Live è finito, ma il tuo sconto immediato di 300€ rimane valido fino al 15 dicembre. Approfittane! Banner del TikTok Live del 27 novembre e 3 dicembre che mostra 300€ di sconto più vantaggi esclusivi per StanbyME 2, con una grafica del calendario.

Banner che mostra persone che utilizzano il portatile LG StanbyME 2 da 27 pollici in diverse stanze, evidenziandone il design senza fili, adatto ovunque, e lo schermo touchscreen.

Senza fili, ovunque tu sia – scopri il nuovo LG StanbyME 2 da 27 pollici.

Un display smart portatile e senza fili con touchscreen QHD da 27 pollici, pensato per offrirti intrattenimento ovunque tu vada.