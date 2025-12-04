About Cookies on This Site
Banner promozionale LG StanbyME 2 con una modella che tiene il dispositivo in studio. Il testo evidenzia 300€ di sconto più altri vantaggi durante il TikTok Live.
Portatile, versatile, sempre con te. Play with elegance.
Approfitta degli sconti esclusivi su StanbyME 2!
Ottieni subito 300€ di sconto su StanbyME 2.
Play with elegance e goditi lo sconto esclusivo.
Aggiungi il nuovo StanbyME 2 al carrello
e ottieni subito 300€ di sconto
Partecipa alle nostre Live sul canale ufficiale di LG Italia per scoprire ulteriori vantaggi
Prova il filtro TikTok di StanbyME 2
e guarda il video
L’unico schermo portatile sempre con te.
L’evento Live è finito, ma il tuo sconto immediato di 300€ rimane valido fino al 15 dicembre. Approfittane! Banner del TikTok Live del 27 novembre e 3 dicembre che mostra 300€ di sconto più vantaggi esclusivi per StanbyME 2, con una grafica del calendario.
Gioca la tua parte,
diventa il modello di StanbyME 2!
Periodo di partecipazione :
20 novembre – 15 dicembre 2025
Fatti un selfie
o scatta una foto a chi vuoi!
*Modello generato dall’IA a scopo illustrativo.
Diventa un modello
StanbyME 2.
*Modello generato dall’IA a scopo illustrativo.
Condividi e
pubblica il tuo look.
*Modello generato dall’IA a scopo illustrativo.
Quando la tecnologia
incontra l'eleganza
Una donna vestita di arancione atterra con un paracadute e cammina con sicurezza tra le Dolomiti come su una passerella, portando sulla spalla l’LG StanbyME 2 come fosse una borsa elegante. Lo appoggia su un tavolo di roccia, rivelando che non è una borsa ma lo schermo StanbyME 2. Appare il logo LG e il video si conclude con lei seduta su un divano mentre guarda la scena della passerella
Una donna con un completo giallo atterra con un paracadute e cammina con sicurezza sul ponte di una nave da crociera come su una passerella, portando sulla spalla l’LG StanbyME 2 come fosse una borsa elegante. Lo appende al muro, rivelando che non è una borsa ma lo schermo StanbyME 2. Appare il logo LG e il video si conclude con lei in piedi dietro un divano mentre guarda la scena della passerella.
Un uomo con un completo rosa atterra con un paracadute e cammina con sicurezza in un’arena come su una passerella, portando sulla spalla l’LG StanbyME 2 come fosse una borsa elegante. Lo appoggia su un supporto, rivelando che non è una borsa ma lo schermo StanbyME 2. Appare il logo LG e il video si conclude con lui seduto su una sedia mentre guarda la scena della passerella.
Banner che mostra persone che utilizzano il portatile LG StanbyME 2 da 27 pollici in diverse stanze, evidenziandone il design senza fili, adatto ovunque, e lo schermo touchscreen.
Senza fili, ovunque tu sia – scopri il nuovo LG StanbyME 2 da 27 pollici.
Un display smart portatile e senza fili con touchscreen QHD da 27 pollici, pensato per offrirti intrattenimento ovunque tu vada.