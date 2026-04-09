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TV 100 pollici LG Micro RGB MRGB96 4K Smart TV 2026

100MRGB96B6_EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
100MRGB96B6_EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

TV 100 pollici LG Micro RGB MRGB96 4K Smart TV 2026

100MRGB96B6
Vista frontale di TV 100 pollici LG Micro RGB MRGB96 4K Smart TV 2026 100MRGB96B6
Immagine con le misure in millimetri del TV 100 pollici LG Micro RGB MRGB96
Caratteristica Premiato al CES 2026
Caratteristica certificato Tricolor 100% grazie al Micro RGB Ultra-Fine Control
Caratteristica RGB Primary Color Ultra
Caratteristica Processore Alpha 11 con Dual AI Engine
Caratteristica Precision Dimming Ultra
Caratteristica LED Micro RGB
Caratteristica Motion Booster 330
Caratteristica Telecomando AI Magic Remote
Vista frontale del TV
Vista di tre quarti del TV verso destra
Vista di tre quarti del TV verso sinistra
Vista frontale di TV 100 pollici LG Micro RGB MRGB96 4K Smart TV 2026 100MRGB96B6
Immagine con le misure in millimetri del TV 100 pollici LG Micro RGB MRGB96
Caratteristica Premiato al CES 2026
Caratteristica certificato Tricolor 100% grazie al Micro RGB Ultra-Fine Control
Caratteristica RGB Primary Color Ultra
Caratteristica Processore Alpha 11 con Dual AI Engine
Caratteristica Precision Dimming Ultra
Caratteristica LED Micro RGB
Caratteristica Motion Booster 330
Caratteristica Telecomando AI Magic Remote
Vista frontale del TV
Vista di tre quarti del TV verso destra
Vista di tre quarti del TV verso sinistra

Funzionalità principali

  • Tecnologia RGB: l'evoluzione dei TV LED con retroilluminazione con 3 LED micro indipendenti - rosso, verde e blu - per colori autentici e ultra brillanti
  • Certificazione TriColor 100%: la più ampia gamma cromatica mai vista prima su un TV LED, con copertura 100% dello spazio colore BT.2020, DCI-P3 e Adobe RGB
  • Micro Dimming Ultra: migliaia di zone di dimming controllate con estrema precisione per neri profondi, luminosità eccezionale e ultra-contrasto
  • Processore α11 Gen3 con Dual AI Engine: dall'esperienza LG OLED, il potente processore gestisce i singoli LED RGB con l'AI con una precisione micro
  • Motion Booster 330: gioca in 4K fino a 165fps oppure in 1080p fino a 330fps per raggiungere una fluidità pari a quella dei monitor gaming professionali
  • webOS con Multi AI: ora puoi usare Google Gemini e Microsoft Copilot per goderti un'esperienza evoluta potenziata dall'Intelligenza Artificiale
Altro
Premio CES Innovation Awards del 2026 nella categoria Immagine per il TV MRGB95 da 100 pollici

CES Innovation Awards - Honoree (MRGB95, 100")

Immagine

Badge CES Innovation Awards 2026 di riconoscimento nella categoria Cybersecurity per LG Shield

CES Innovation Awards - 2026 Honoree (LG Shield)

Cybersecurity

Badge CES Innovation Awards 2026, categoria Intelligenza Artificiale per Multi-AI

CES Innovation Awards - 2026 Honoree (Multi-AI)

Intelligenza Artificiale

Badge AVForums Editor’s Choice come miglior sistema Smart TV per 8 anni consecutivi, incluso il 2025/26

AVForums Editor's Choice - Miglior sistema Smart TV 2025/26

“Il miglior sistema smart TV da 8 anni”

*I CES Innovation Awards si basano su materiali descrittivi sottoposti ai giudici. CTA non verifica l’accuratezza di quanto presentato o di eventuali affermazioni avanzate e non ha testato l’oggetto a cui è stato assegnato il premio.

Perché amerai il nuovo LG Micro RGB evo?

LG Micro RGB evo AI MRGB96, con tecnologia RGB Primary Color Ultra, mostra un’immagine floreale sullo schermo, con luce rossa, verde e blu controllata con precisione da distinti motori Micro RGB AI per colori vividi e accurati.

RGB Primary Colour Ultra

LG Micro RGB evo AI MRGB96, con copertura colore tripla certificata al 100%, riempie lo schermo con ricche sfumature fluide di rosso, verde e blu, offrendo una copertura al 100% degli spazi colore BT.2020, DCI‑P3 e Adobe RGB.

3 certificazioni 100% colore

LG Micro RGB evo AI MRGB96 offre un contrasto straordinario grazie a Micro Dimming Ultra, con milioni di pixel e una precisa separazione dei colori sull’intero spettro, supportato dal processore α11 AI Processor 4K Gen3 con Dual AI Engine.

Micro Dimming Ultra per ultra-contrasto

LG Micro RGB evo AI MRGB96 con il nuovo processore α11 AI Processor 4K Gen3, che risplende con una luce viola su una scheda circuitale scura, mettendo in evidenza il Dual AI Engine.

Processore α11 Gen3 con AI

Il TV LG Micro RGB evo AI MRGB96 con sistema Multi AI webOS, pluripremiato, è mostrato su sfondo scuro con i loghi Microsoft Copilot e Google Gemini, a indicare l’accesso diretto ai principali servizi di intelligenza artificiale tramite l’interfaccia del TV.

Smart TV webOS con Multi AI

Simbolo LG Shield con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Protetto da LG Shield

Perché Micro RGB evo è l'evoluzione del Micro RGB?

Nata da 13 anni di esperienza pionieristica negli OLED, Micro RGB evo rappresenta la prima generazione della nuova era dei TV RGB firmati LG: un’evoluzione rivoluzionaria che va oltre la semplice tecnologia Micro RGB. Grazie a ben 3 certificazioni 100% colore, offre una precisione cromatica straordinaria e colori ancora più ricchi, brillanti e realistici. Il potente α11 AI Processor 4K Gen3, lo stesso dei nostri TV OLED e capace di gestire simultaneamente oltre 8,3 milioni di pixel, lavora in perfetta sinergia con la tecnologia Micro RGB e il sistema Micro Dimming Ultra, per un controllo ultra preciso di luce e colori. Il risultato è un’esperienza visiva incredibilmente dettagliata, intensa e immersiva, che solo Micro RGB evo è in grado di offrire.

Immagine che riporta le caratteristiche principali del TV MRGB96: tripla certificazione colore 100% BT.2020, DCI-P3 e Adobe RGB; Processore α11 Gen3 con AI con Dual AI Engine e altre ancora.

Immagine che riporta le caratteristiche principali del TV MRGB96: tripla certificazione colore 100% BT.2020, DCI-P3 e Adobe RGB; Processore α11 Gen3 con AI con Dual AI Engine e altre ancora.

Tecnologia Micro RGB

LED RGB piccolissimi per un controllo ultra-preciso di colori e dettagli

Micro di nome e di fatto: abbiamo utilizzato luci RGB di dimensioni piccolissime - ancora più piccole dei Mini LED - per darti una luminosità e una precisione cromatica eccezionali che superano di gran lunga perfino le prestazioni dei nostri TV QNED evo Mini LED.

LG Micro RGB evo AI MRGB96, con tecnologia Micro RGB, mostra l’evoluzione dei Mini LED in elementi Micro RGB ancora più piccoli, composti da luce rossa, verde e blu, capaci di offrire una luminosità estremamente precisa e un controllo accurato dei colori.

RGB Primary Color Ultra

Colori rivoluzionari certificati 3 volte

La nostra tecnologia Micro RGB evo controlla la luce e il colore a livello micro per esprimere una gamma cromatica ancora più ampia e ricca di sfumature, che soddisfa gli standard di colore più elevati. Grazie al Micro RGB ultra-fine color control, è l'unico TV LG certificato per la copertura colore al 100% su ben 3 standard differenti - BT.2020, DCI-P3 e Adobe RGB - capace di valorizzare pressoché qualunque contenuto, dal cinema HDR all'editing di contenuti digitali in alta definizione.*

LG Micro RGB evo AI MRGB96, con tecnologia RGB Primary Color Ultra e copertura tripla del colore certificata al 100%, mostra un’immagine floreale con colori ricchi ed equilibrati e un contrasto raffinato, esprimendo al massimo la sua rivoluzionaria resa cromatica.

LG Micro RGB evo AI MRGB96, con tecnologia RGB Primary Color Ultra e copertura tripla del colore certificata al 100%, mostra un’immagine floreale con colori ricchi ed equilibrati e un contrasto raffinato, esprimendo al massimo la sua rivoluzionaria resa cromatica.

LG Micro RGB evo AI MRGB96, con controllo ultra‑preciso del colore Micro RGB, offre una copertura del 100% degli spazi colore BT.2020, DCI‑P3 e Adobe RGB, certificata da Intertek.

LG Micro RGB evo AI MRGB96, con controllo ultra‑preciso del colore Micro RGB, offre una copertura del 100% degli spazi colore BT.2020, DCI‑P3 e Adobe RGB, certificata da Intertek.

Micro Dimming Ultra

Migliaia di zone di dimming controllate dal nostro processore α11 per un contrasto eccezionale

Ecco il processore α11 Gen3, il più potente che abbiamo mai creato e che dà vita alle meraviglie dei nostri TV OLED controllando singolarmente ciascuno degli 8,3 milioni di pixel. Per la prima volta, questa potenza immesa è messa a disposizione di un TV Micro RGB, per un risultato mai visto prima su un TV LED LG: migliaia di zone di dimming controllate con estrema precisione, rapidità e intelligenza ti daranno un contrasto e dettagli sbalorditivi.*

LG Micro RGB evo AI MRGB96, con Micro Dimming Ultra, mostra una vivace scena marina con una precisa separazione dei colori su oltre 8,3 milioni di pixel, valorizzata da migliaia di zone di dimming gestite dal processore α11 AI Processor 4K Gen3.

LG Micro RGB evo AI MRGB96, con Micro Dimming Ultra, mostra una vivace scena marina con una precisa separazione dei colori su oltre 8,3 milioni di pixel, valorizzata da migliaia di zone di dimming gestite dal processore α11 AI Processor 4K Gen3.

Processore 4K α11 AI Gen3 con Dual AI Engine

Un 4K mozzafiato grazie al nostro processore più potente, ora con Dual Al Engine

Dopo aver deliziato gli occhi dei nostri clienti OLED, il processore α11 è pronto a stupirti anche sul TV Micro RGB, con la sua immensa capacità di elaborazione che arriva alla precisione del singolo pixel. Non si accontenta di un solo motore AI, perché che ha ben 2: il Dual AI Engine raffina simultaneamente la nitidezza dei contorni e le texture di ciò che vedi, dandoti immagini in 4K non solo più nitide, ma anche più naturali.*

LG Micro RGB evo AI MRGB96 utilizza il processore α11 AI Processor 4K Gen3, raffigurato con un bagliore viola su una scheda circuitale, che mette in evidenza il Dual AI Engine e offre prestazioni potenziate: fino a 5,6 volte più veloce per la NPU, CPU più rapida del 50% e GPU più potente del 70%.

LG Micro RGB evo AI MRGB96 utilizza il processore α11 AI Processor 4K Gen3, raffigurato con un bagliore viola su una scheda circuitale, che mette in evidenza il Dual AI Engine e offre prestazioni potenziate: fino a 5,6 volte più veloce per la NPU, CPU più rapida del 50% e GPU più potente del 70%.

Perché amerai i nostri TV LG con AI?

I TV LG con AI ottimizzano immagini e suoni, rendendo ogni giorno più smart con l’AI Hub personalizzato.

Scopri di più sui nostri TV con AI

AI HDR Remastering

Rimasterizza i contenuti in qualità HDR

L’IA ottimizza in modo automatico colori, luminosità e contrasto per dare ai contenuti SDR una profondità e una ricchezza cromatica simile alle immagini HDR. Così potrai goderti una qualità migliorata anche quando usi i servizi in streaming con un abbonamento base.

AI Hub: 3 motivi per cui non ne farai più a meno

Ricerca Multi AI con Google Gemini e Microsoft Copilot

Stai cercando qualcosa? Ti basta chiedere ciò che ti serve, selezionare il modello AI che preferisci e riceverai tutte le risposte, più personalizzate e accurate che mai.*

Non sai cosa guardare? Ci pensiamo noi!

AI Concierge ti suggerisce contenuti personalizzati in base ai tuoi interessi. Puoi perfino consultare la scheda In This Scene per scoprire informazioni su ciò che stai guardando, oppure cercare o creare immagini con l’IA generativa.*

Il TV riconosce la tua voce e apre la tua schermata personalizzata!

Dalla schermata My Page puoi vedere tutto a colpo d’occhio: dal meteo, al calendario, ai widget relativi ai tuoi sport preferiti. Come fosse un tablet, ma più in grande.*

Badge CES Innovation Awards 2026 su uno sfondo scuro.

Badge CES Innovation Awards 2026 su uno sfondo scuro.

webOS Multi AI pluripremiato

La Smart TV pluripremiata webOS ora è protetta da LG Shield

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Da 8 anni il miglior sistema Smart TV

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

LG Shield

I tuoi dati sono al sicuro

LG Shield è la nostra soluzione integrata nei TV webOS che tiene al sicuro i tuoi dati attraverso 7 tecnologie: gestione e archiviazione sicura dei dati, algoritmi crittografati sicuri, integrità del software, autenticazione dell’utente e controllo degli accessi, trasmissione sicura dei dati, rilevamento e risposta agli eventi di sicurezza e gestione sicura degli aggiornamenti.

I tuoi dati sono al sicuro Scopri di più su LG Shield

webOS Re:New Program

La smart TV si rinnova per 5 anni *

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection

Progettato per durare nel tempo

Abbiamo progettato questo TV per renderlo ancora più affidabile. I condensatori integrati lo proteggono dagli sbalzi di tensione, compresi i fulmini, mentre i chip sono a prova di sovratensione e sono rivestiti con il gel di silicio per tenerli al riparo dall’umidità. E ai tuoi dati ci pensa LG Shield.

Telecomando puntatore AI Magic Remote

L'esperienza AI parte da qui

Si usa come una bacchetta magica, è comodo come un mouse. E si è evoluto con l'Intelligenza Artificiale! Il nostro Telecomando puntatore AI Magic Remote è ancora più intuitivo e comodo da usare grazie ai comandi vocali, alla rotella di scorrimento e al sensore di movimento.

Telecomando puntatore con diverse icone attorno che indicano le funzionalità: ricerca Multi AI, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Un TV pensato per arredare il tuo ambiente

Scopri capolavori illimitati con LG Gallery+

LG Gallery+

Personalizza il tuo spazio con oltre 5.000 contenuti artistici curati

LG Gallery+ ti consente di accedere a innumerevoli opere d’arte e contenuti dai nostri partner come The National Gallery, MMCA, Magnum e altro ancora. Valorizza e personalizza il tuo spazio con un’arte che riflette il tuo stile.*

Una griglia Google Foto con le foto di famiglia, mentre un telefono visualizza un elenco di album con il filtro dell’album Family Trip attivato.

Una griglia Google Foto con le foto di famiglia, mentre un telefono visualizza un elenco di album con il filtro dell’album Family Trip attivato.

Le mie foto

Puoi anche sincronizzare il tuo account Google Foto

Se colleghi il tuo account Google Foto al TV puoi rivivere i tuoi ricordi usando il TV come fosse una cornice digitale.*

Un TV LG montato su una parete. Mostra una scheda informativa che include meteo, punteggi sportivi, programmi TV e Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Scheda informativa

Crea la tua schermata personale

Meteo, risultati delle partite, Google Calendar, programmi TV, dispositivi connessi e molto altro ancora: puoi impostare la schermata personale in modo da avere sempre tutto sotto controllo.

Gallery Mode

Dai programmi TV alle opere d’arte in un attimo

Quando spegni il TV o non lo usi da un po', sullo schermo puoi vedere le tue opere d’arte o le immagini curate tramite Gallery+, trasformando il TV in una tela digitale.

Auto Brightness Control

Luminosità ottimale in qualsiasi condizione di luce

I sensori integrati nel TV rilevano la luce e regolano la luminosità dello schermo di conseguenza per garantire una visione ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione.*

LG Channels

Hai tanti contenuti in streaming. Gratis.

Il nostro servizio esclusivo di streaming LG Channels mette a tua disposizione gratuitamente un’ampia selezione di canali live e on-demand. Ovviamente anche in italiano.*

Interfaccia Home Hub sullo schermo, con le connessioni a Google Home e LG ThinQ, dispositivi e app in un unico layout di controllo.

Connettività smart

Home Hub - la piattaforma completa per la tua casa smart

Home Hub riunisce in un'unica schermata tutti i tuoi dispositivi smart. Gestisci con semplicità i tuoi elettrodomestici LG, quelli Google Home e altri ancora direttamente dallo schermo del tuo TV.*

Per te che vuoi vincere ogni partita

Gaming di ultima generazione

Raddoppia la fluidità e gioca fino a 330fps

Su questo TV puoi giocare a 165fps senza tearing grazie al VRR e all'AMD FreeSync Premium. Non ti basta? Attiva il Motion Booster per raddoppiare la fluidità e giocare fino a 330fps in 1080p. Il TV QNED evo ti aiuterà a vincere!.*

Il TV Micro RGB evo AI MRGB96 dedicato al gaming mostra una spettacolare scena di gara ad alta velocità, con un confronto sfocato che evidenzia Motion Booster 330, supporto 165Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW per un’esperienza di gioco fluida e reattiva.

L’LG Micro RGB evo AI MRGB96 con NVIDIA GeForce NOW mostra Borderlands 4 sullo schermo insieme al logo GeForce NOW.

L’LG Micro RGB evo AI MRGB96 con NVIDIA GeForce NOW mostra Borderlands 4 sullo schermo insieme al logo GeForce NOW.

NVIDIA GeForce NOW

Il primo cloud gaming HDR 4K a 120fps al mondo

Grazie al servizio di cloud gaming NVIDIA GeForce NOW, puoi giocare in 4K HDR a 120Hz sul TV LG senza avere un PC o una console, con prestazioni simili a quelle della scheda grafica GeForce RTX 5080.*

Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.

Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.

Latenza Bluetooth ultrabassa

Il primo TV al mondo che supporta i controller Bluetooth Ultra Low Latency

Per un'esperienza streaming al top delle prestazioni, questo TV supporta i controller Bluetooth a latenza ultrabassa, che riduce l'input lag a meno di 2,5 ms. Così avrai la massima reattività anche quando giochi in cloud. E se perdi... non potrai dare la colpa al lag :) *

Game Portal LG con un’interfaccia che fornisce l’accesso a più app di giochi tramite servizi di gioco cloud come Xbox, NVIDIA GeForce NOW e app webOS.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG Gaming Portal

Il tuo hub all-in-one per giocare, anche senza console né PC

Hai a disposizione migliaia di giochi sui servizi Xbox, NVIDIA GeForce NOW, app webOS native e altro. Trovi i giochi in base al controllo - telecomando o joypad - e competi col Challenge Mode.*

Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.

Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.

Game Dashboard & Optimizer

Ottimizza le impostazioni per adattarle al tuo stile di gioco.

Personalizza rapidamente la tua esperienza con la Game Dashboard, oppure entra nel Game Optimizer per regolare le impostazioni dettagliate. Adatta il refresh rate dello schermo, la latenza e le modalità visive per ottimizzare le tue sessioni di gioco.

Fa' che ogni partita sia la tua partita

Una partita di calcio con un pannello AI sullo schermo che presenta previsioni, approfondimenti di gioco e dati di campionato, suggerendo come l’IA analizzi il gameplay per prevedere i risultati delle partite.
Scena di calcio in cui viene esemplificata la funzione di smussamento del movimento mettendo a confronto il TruMotion attivo e disattivo.
Una scena drammatica di una persona che guida in auto e una notifica Sports Alert per una partita di calcio, con punteggi in tempo reale.
Una partita di calcio con un pannello AI sullo schermo che presenta previsioni, approfondimenti di gioco e dati di campionato, suggerendo come l’IA analizzi il gameplay per prevedere i risultati delle partite.
Scena di calcio in cui viene esemplificata la funzione di smussamento del movimento mettendo a confronto il TruMotion attivo e disattivo.
Una scena drammatica di una persona che guida in auto e una notifica Sports Alert per una partita di calcio, con punteggi in tempo reale.
Previsioni sportive di AI Concierge

L'AI ti darà i pronostici sulle partite future

L’AI analizza le statistiche e le prestazioni della tua squadra e proverà a fare dei pronostici sulle partite future. Riuscirai a fare di meglio? *

TruMotion

Movimenti più fluidi che si adattano a ogni genere

Tramite la funzione AI Genre, l'Intelligenza Artificiale capisce costa stai guardando e applica il livello appropriato di motion smoothing, in modo da rendere film e sport più fluidi e naturali.

Sports Alert

Imposta le notifiche per non perdere mai un gol

Imposta le tue squadre del cuore per ricevere in tempo reale le notifiche sulle partite in corso, sui gol e sul calendario delle partite, anche mentre stai guardando altro.

Il vero cinema, preservato nei minimi dettagli

Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE

Per la tua voglia di cinema, i TV Micro RGB evo ti permettono di vivere i film così come li ha concepiti il regista, grazie al Dolby Vision e al FILMMAKER MODE con compensazione della luce ambientale.*

Dolby Atmos

Il Dolby Atmos è un sistema di audio immersivo che riproduce i suoni come fossero oggetti audio a 360° anziché come canali statici. In questo modo crea un ambiente home cinema più coinvolgente, in cui dettagli e la profondità rimangono fedeli alla scena.

Rendi l'audio ancora più cinematografico abbinando una soundbar LG

WOW Orchestra

Il TV e la soundbar suonano insieme per darti un suono orchestrale

Rendi l'audio ancora più ricco facendo suonare in sinergia la soundbar e il TV: la prima darà corpo al suono grazie a bassi e medi sostenuti, il secondo invece si concentrerà sugli alti.*

Salotto con un TV LG e una Soundbar LG con una grafica che rappresenta come entrambi i dispositivi riempiano lo spazio con un suono multi-surround.

Una famiglia con bambini e nonni è seduta insieme su un divano in un salotto luminoso, tenendo in mano un telecomando mentre guarda la TV.

Una famiglia con bambini e nonni è seduta insieme su un divano in un salotto luminoso, tenendo in mano un telecomando mentre guarda la TV.

Accessibilità

Le funzioni di assistenza rendono la visione più inclusiva.

Le LG TV sono progettate pensando all’accessibilità con il filtro di regolazione del colore, una guida alla lingua dei segni e il supporto della connettività diretta per i dispositivi audio assistivi.

Parental control

Imposta le limitazioni d'uso per proteggere i più piccoli

Su questo TV puoi attivare il controllo parentale per migliorare la sicurezza digitale dei tuoi figli, limitando l'accesso ai contenuti in base all'età e al contenuto.

Scopri di più

Esclusione di responsabilità

 

*Le immagini di questa pagina sono solo a scopo illustrativo.

*Le specifiche e le funzionalità possono variare in base alla regione, al modello e alle dimensioni.

*La disponibilità dei singoli servizi può variare a seconda della regione e del Paese.

*I servizi personalizzati possono variare a seconda delle politiche dell’applicazione di terze parti.

*È necessario un Account LG e l’accettazione dei relativi Termini e Condizioni per accedere ai servizi e alle funzionalità smart online, incluse le app di streaming. Senza un Account LG, sono disponibili solo le connessioni a dispositivi esterni (ad es. tramite HDMI) e la TV terrestre/via etere (solo per i TV dotati di sintonizzatore). La creazione di un Account LG è gratuita.

*I contenuti mostrati in questa pagina potrebbero essere diversi rispetto a quelli effettivamente disponibili nel servizio Gallery+.

*Tecnologia Micro RGB: Il termine Micro RGB è riferito alla tecnologia colore basata su Multi LED con dimensioni più piccole rispetto ai Mini LED di LG, capace di riprodurre una gamma cromatica più ampia.

 

*Certificazione Tripla copertura cromatica 100%: gli schermi LG Micro RGB sono certificati da Intertek per la tripla copertura cromatica al 100% misurata secondo lo standard IDMS v1.2 paragrafo 5.18.

 

*Micro Dimming Ultra: immagini al solo scopo illustrativo.

 

*Prestazioni del processore α11 Gen3: incremento misurato rispetto al processore OLED evo del 2025 (α9 Gen8).

 

*AI Picture Pro: AI Picture Pro funziona con qualsiasi contenuto protetto da copyright sui servizi OTT.

Le immagini vengono ottimizzate fino a raggiungere una qualità simile al 4K. I risultati possono variare a seconda della risoluzione della sorgente.

Elaborazione delle immagini più veloce comparato al processore α9 Gen8 del 2025, basato su comparazione delle specifiche interne.

 

*AI Object Remastering Ultra: deve essere attivato tramite il menu della modalità audio e il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto. 

 

*11.1.2 canali virtuali: il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto.

 

*AI Search: AI Search (Copilot) è disponibile sui modelli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD abilitati webOS Re:New Program, compresi quelli rilasciati dal 2022 in poi.

È necessaria una connessione a Internet e i servizi AI dei partner potrebbero essere soggetti a modifiche o richiedere un abbonamento.

Questa funzione può variare a seconda della regione e del modello.

 

*AI Concierge: alcune di queste funzionalità potrebbero non essere supportate in determinate regioni o modelli.

I menu visualizzati potrebbero essere diversi al momento del rilascio.

I consigli sulle parole chiave variano in base all’app e all’ora del giorno.

La scheda “In This Scene” sfrutta le informazioni contenute nell'EPG (Guida elettronica dei programmi).

La scheda “On Now” non è disponibile su Netflix e altre app di streaming. In questi casi la scheda non verrà visualizzata.

La scheda “Generative AI” è disponibile in alcune regioni o modelli.

 

*AI Voice con My Page: a seconda della regione e della connettività di rete, potrebbero essere visualizzati contenuti ridotti o limitati.

Il supporto Voice ID può variare in base alla regione e al Paese ed è disponibile sui TV OLED, QNED, NANO 4K UHD lanciati dal 2024 in poi e sui TV MRGB e FHD lanciati dal 2026.

Funziona solo con le app che supportano l’account Voice ID.

Una persona con una voce simile potrebbe accedere al profilo Voice ID. Il riconoscimento del profilo potrebbe non funzionare se la voce cambia a causa di motivi di salute o altri fattori.

I widget forniti possono variare a seconda del Paese e sono soggetti a modifiche o interruzioni senza preavviso.

My Page si applica ai TV OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD 2026.

 

*AI Chatbot: è necessaria una connessione internet.

È possibile collegare l’AI Chatbot al servizio clienti.

 

*webOS Re:New Program: webOS Re:New è un programma di aggiornamento software ed è disponibile solo su modelli selezionati. Il numero di aggiornamenti e la durata del supporto Re:New possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.

Il programma di aggiornamento, così come le caratteristiche, le applicazioni e i servizi possono variare in base al modello e alla regione.

Le funzionalità, i contenuti e i servizi disponibili sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.

 

*Telecomando Puntatore AI Magic Remote: il telecomando puntatore permette di accedere alle funzioni AI del TV. Non integra funzioni AI.

Il design, la disponibilità e le funzioni del Telecomando puntatore con AI possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello. Il modello disponibile per il mercato italiano include sempre i tasti numerici.

Per usare alcune funzioni è necessaria una connessione internet.

 

*Design del TV e installazione a filo muro: la dimensione della cornice varia in base al modello.

L'effetto finale può variare a seconda delle condizioni di installazione. È possibile che ci sia un leggero spazio tra il televisore e la parete.
Le staffe per l'installazione a filo muro sono vendute separatamente.

 

*LG Gallery+: i contenuti disponibili possono variare a seconda della regione e sono soggetti a modifiche.

Il servizio è disponibile tramite un abbonamento a pagamento. Prova gratuita di un mese disponibile previa registrazione dell’account e del metodo di pagamento. L’abbonamento si rinnova automaticamente con un piano a pagamento, a meno che non venga annullato prima della fine del periodo di prova. L’abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento durante il periodo di prova.

 

*Galleria selezionata in base ai gusti dell'utente: i contenuti sono curati secondo 16 profili diversi, a cui l'utente viene associato dopo aver risposto alle domande.

 

*Opere dell'Intelligenza Artificiale in LG Gallery+: La funzione AI generativa è disponibile solo in alcune regioni o modelli.

L’abbonamento include 20 crediti al mese. Un credito consente di generare un’immagine.

A seconda delle prestazioni del dispositivo, della dimensione del file e della velocità di rete, la velocità di trasferimento dei file di LG Link può variare.

Alcune estensioni di file potrebbero non essere supportate da LG Link a seconda delle specifiche del dispositivo.

LG Link può utilizzare un dispositivo di archiviazione esterno se utilizzato in base alle specifiche di memoria del dispositivo.

 

*Sincronizzazione LG Gallery+ con Google Foto: la sincronizzazione necessita l'account Google Foto e almeno 10 foto nell’app.

 

*Gallery Mode e risparmio energetico: la modalità Risparmio energetico si attiva solo quando sono attive sia la Gallery Mode sia Always Ready. Se Always Ready è disattivata, in Gallery Mode il TV consuma la stessa quantità di energia di quando è acceso.

 

*LG Channels: il supporto per alcuni LG Channels varia a seconda della regione.

 

*Home Hub e compatibilità dispositivi Matter: il TV supporta i dispositivi Wi-Fi Matter. I servizi e le funzionalità supportati da Matter possono variare a seconda dei dispositivi collegati. La connessione iniziale per ThinQ e Matter deve avvenire tramite l’app ThinQ sullo smartphone.

 

*Caratteristiche gaming (AMD FreeSync Premium, 165Hz, Motion Booster e HGiG): la validazione AMD FreeSync Premium è basata sul basso input lag, sulla riduzione dello stutter e l'assenza di sfarfallio.

Necessita sorgenti video PC che supportano 165Hz

La modalità Motion Booster riduce la risoluzione da 4K a 1080p e necessita di sorgenti in grado di arrivare a 330fps.

HGiG è un gruppo di aziende volontarie del mondo dei videogiochi e degli schermi TV che mira a scrivere e rendere disponibili al pubblico delle linee guida che migliorino l’esperienza di gioco in HDR.

 

*Servizio NVIDIA GeForce NOW: è richiesto l’abbonamento al servizio GeForce NOW. I servizi offerti possono variare a seconda del piano di adesione.

Disponibile solo su LG OLED W6, G6, C6 e MRGB96, MRGB9M.

La disponibilità di GeForce NOW può variare a seconda del Paese.

In modalità ULL, è possibile collegare un solo controller. L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.

Per prestazioni di streaming ottimali, consigliamo la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.

 

*Compatibilità con controller ULL: in modalità ULL, è possibile collegare un solo controller. L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.

Per prestazioni ottimali, consigliamo la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.

Il controller è venduto separatamente.

 

*Supporto servizi gaming in streaming: il supporto per i servizi cloud gaming potrebbe variare.

Alcuni servizi necessitano un abbonamento e un controller.

Il controller è venduto separatamente.

 

*LG Sports Portal con AI Concierge: la scheda “In This Scene” è disponibile nei Paesi che supportano l’EPG.

L’ambito del supporto può variare a seconda del Paese.

Le informazioni fornite da AI Concierge sono solo a scopo informativo generale e potrebbero non essere accurate. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali azioni o decisioni prese sulla base di tali informazioni.

Pronostici generati da intelligenza artificiale. Contenuti a solo scopo informativo e di intrattenimento: nessuna garanzia di accuratezza né di esito. Non costituiscono consulenza né invito a scommettere. L’utente mantiene la piena autonomia decisionale e si assume ogni responsabilità per l’uso che fa dei contenuti.

 

*Dolby Vision e Ambient FILMMAKER Mode: Ambient FILMMAKER MODE è un marchio registrato di UHD Alliance, Inc.

Il TV supporta Ambient FILMMAKER MODE con Dolby Vision.

Ambient FILMMAKER MODE si avvia automaticamente su AppleTV+ e sull’app Amazon Prime video.

Ambient FILMMAKER MODE funziona solo con i modelli dotati di sensore di luminosità.

 

*Abbinamento soundbar LG e WOW Orchestra: soundbar venduta separatamente. 

La funzione Sound Mode Control può variare a seconda del modello.

Queste funzionalità potrebbero necessitare un aggiornamento software del prodotto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.  

L’uso del telecomando dei TV LG è limitato solo ad alcune funzioni.

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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
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