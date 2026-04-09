TV 100 pollici LG Micro RGB MRGB96 4K Smart TV 2026

Nata da 13 anni di esperienza pionieristica negli OLED, Micro RGB evo rappresenta la prima generazione della nuova era dei TV RGB firmati LG: un’evoluzione rivoluzionaria che va oltre la semplice tecnologia Micro RGB. Grazie a ben 3 certificazioni 100% colore, offre una precisione cromatica straordinaria e colori ancora più ricchi, brillanti e realistici. Il potente α11 AI Processor 4K Gen3, lo stesso dei nostri TV OLED e capace di gestire simultaneamente oltre 8,3 milioni di pixel, lavora in perfetta sinergia con la tecnologia Micro RGB e il sistema Micro Dimming Ultra, per un controllo ultra preciso di luce e colori. Il risultato è un’esperienza visiva incredibilmente dettagliata, intensa e immersiva, che solo Micro RGB evo è in grado di offrire.