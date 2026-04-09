TV 55 pollici LG Mini RGB MRGB87 4K Smart TV 2026

1) Gli schermi LG Mini RGB sono certificati da Intertek per la doppia copertura cromatica al 100% misurata secondo lo standard IDMS v1.2 paragrafo 5.18.
2) Immagini simulate al solo scopo illustrativo.
3) Incremento misurato rispetto al processore 2025 α8 Gen2.
4) AI Picture Pro funziona con qualsiasi contenuto protetto da copyright sui servizi OTT.
Le immagini vengono ottimizzate fino a raggiungere una qualità simile al 4K. I risultati possono variare a seconda della risoluzione della sorgente.
5) La funzione di audio surround virtuale deve essere attivato tramite il menu della modalità audio e il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto.
6) Il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto.
7) AI Search (Copilot) è disponibile sui modelli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD abilitati webOS Re:New Program, compresi quelli rilasciati dal 2022 in poi.
È necessaria una connessione a Internet e i servizi AI dei partner potrebbero essere soggetti a modifiche o richiedere un abbonamento.
Questa funzione può variare a seconda della regione e del modello.
8) Alcune di queste funzionalità potrebbero non essere supportate in determinate regioni o modelli.
I menu visualizzati potrebbero essere diversi al momento del rilascio.
I consigli sulle parole chiave variano in base all’app e all’ora del giorno.
La scheda “In This Scene” sfrutta le informazioni contenute nell'EPG (Guida elettronica dei programmi).
La scheda “On Now” non è disponibile su Netflix e altre app di streaming. In questi casi la scheda non verrà visualizzata.
La scheda “Generative AI” è disponibile in alcune regioni o modelli.
9) A seconda della regione e della connettività di rete, potrebbero essere visualizzati contenuti ridotti o limitati.
Il supporto Voice ID può variare in base alla regione e al Paese ed è disponibile sui TV OLED, QNED, NANO 4K UHD lanciati dal 2024 in poi, così come sui TV MRGB e FullHD lanciati dal 2026.
Funziona solo con le app che supportano l’account Voice ID.
Una persona con una voce simile potrebbe accedere al profilo Voice ID. Il riconoscimento del profilo potrebbe non funzionare se la voce cambia a causa di motivi di salute o altri fattori.
I widget forniti possono variare a seconda del Paese e sono soggetti a modifiche o interruzioni senza preavviso.
My Page si applica ai TV OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD 2026.
10) È necessaria una connessione internet.
È possibile collegare l’AI Chatbot al servizio clienti.
11) webOS Re:New è un programma di aggiornamento software ed è disponibile solo su modelli selezionati. Il numero di aggiornamenti e la durata del supporto Re:New possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.
Il programma di aggiornamento, così come le caratteristiche, le applicazioni e i servizi possono variare in base al modello e alla regione.
Le funzionalità, i contenuti e i servizi disponibili sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.
12) Il telecomando puntatore permette di accedere alle funzioni AI del TV. Non integra funzioni AI.
Il design, la disponibilità e le funzioni del Telecomando puntatore con AI possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello. Il modello disponibile per il mercato italiano include sempre i tasti numerici.
Per usare alcune funzioni è necessaria una connessione internet.
13) I contenuti disponibili possono variare a seconda della regione e sono soggetti a modifiche.
Il servizio è disponibile tramite un abbonamento a pagamento. Prova gratuita di un mese disponibile previa registrazione dell’account e del metodo di pagamento. L’abbonamento si rinnova automaticamente con un piano a pagamento, a meno che non venga annullato prima della fine del periodo di prova. L’abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento durante il periodo di prova.
14) I contenuti disponibili possono variare a seconda della regione e sono soggetti a modifiche.
Per accedere a tutti i contenuti e le funzionalità è necessario un abbonamento a LG Gallery+.
15) I contenuti sono curati secondo 16 profili diversi, a cui l'utente viene associato dopo aver risposto alle domande.
16) La funzione AI generativa è disponibile solo in alcune regioni o modelli.
L’abbonamento include 20 crediti al mese. Un credito consente di generare un’immagine.
A seconda delle prestazioni del dispositivo, della dimensione del file e della velocità di rete, la velocità di trasferimento dei file di LG Link può variare.
Alcune estensioni di file potrebbero non essere supportate da LG Link a seconda delle specifiche del dispositivo.
LG Link può utilizzare un dispositivo di archiviazione esterno se utilizzato in base alle specifiche di memoria del dispositivo.
17) La sincronizzazione necessita l'account Google Foto e almeno 10 foto nell’app.
18) I sensori di luminosità possono variare a seconda del modello.
19) I sensori di movimento sono disponibili solo sui modelli W6 e G6.
20) Il supporto per alcuni LG Channels varia a seconda della regione.
21) Il TV supporta i dispositivi Wi-Fi Matter. I servizi e le funzionalità supportati da Matter possono variare a seconda dei dispositivi collegati. La connessione iniziale per ThinQ e Matter deve avvenire tramite l’app ThinQ sullo smartphone.
22) La validazione AMD FreeSync Premium è basata sul basso input lag, sulla riduzione dello stutter e l'assenza di sfarfallio.
Necessita sorgenti video PC che supportano 144Hz
La modalità Motion Booster riduce la risoluzione da 4K a 1080p e necessita di sorgenti in grado di arrivare a 288fps.
HGiG è un gruppo di aziende volontarie del mondo dei videogiochi e degli schermi TV che mira a scrivere e rendere disponibili al pubblico delle linee guida che migliorino l’esperienza di gioco in HDR.
23) È richiesto l’abbonamento al servizio GeForce NOW. I servizi offerti possono variare a seconda del piano di adesione.
Disponibile solo su LG OLED W6, G6, C6 e MRGB95, MRGB9M.
La disponibilità di GeForce NOW può variare a seconda del Paese.
In modalità ULL, è possibile collegare un solo controller. L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.
Per prestazioni di streaming ottimali, consigliamo la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.
24) Bluetooth Ultra Low Latency è supportato solo da TV LG 2026 selezionati. La funzionalità del controller ULL è supportata solo quando è collegata a dispositivi compatibili.
In modalità ULL, è possibile collegare un solo controller. L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.
Per prestazioni ottimali, consigliamo la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.
Il controller è venduto separatamente.
25) Il supporto per i servizi cloud gaming potrebbe variare.
Alcuni servizi necessitano un abbonamento e un controller.
Il controller è venduto separatamente.
26) La scheda “In This Scene” è disponibile nei Paesi che supportano l’EPG.
L’ambito del supporto può variare a seconda del Paese.
Le informazioni fornite da AI Concierge sono solo a scopo informativo generale e potrebbero non essere accurate. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali azioni o decisioni prese sulla base di tali informazioni.
Pronostici generati da intelligenza artificiale. Contenuti a solo scopo informativo e di intrattenimento: nessuna garanzia di accuratezza né di esito. Non costituiscono consulenza né invito a scommettere. L’utente mantiene la piena autonomia decisionale e si assume ogni responsabilità per l’uso che fa dei contenuti."
27) Ambient FILMMAKER MODE è un marchio registrato di UHD Alliance, Inc.
Il TV supporta Ambient FILMMAKER MODE con Dolby Vision.
Ambient FILMMAKER MODE si avvia automaticamente su AppleTV+ e sull’app Amazon Prime video.
Ambient FILMMAKER MODE funziona solo con i modelli dotati di sensore di luminosità."
28) Soundbar venduta separatamente.
La funzione Sound Mode Control può variare a seconda del modello.
Queste funzionalità potrebbero necessitare un aggiornamento software del prodotto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.
L’uso del telecomando dei TV LG è limitato solo ad alcune funzioni.