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TV 42 pollici LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026

OLED42C65LA_EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
OLED42C65LA_EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

TV 42 pollici LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026

OLED42C65LA
Vista frontale di TV 42 pollici LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026 OLED42C65LA
Immagine dimensioni TV OLED42C65LA 2026
Nero perfetto e colori perfetti TV OLED42C65LA 2026
Dual AI Engine TV OLED42C65LA 2026
Ricerca multi AI TV OLED42C65LA 2026
AI Hub TV OLED42C65LA 2026
LG Shield TV OLED42C65LA 2026
Compatibilità G-Sync e AMD FreeSync TV OLED42C65LA 2026
Design ultra-slim TV OLED42C65LA 2026
Foto inclinata TV OLED42C65LA 2026
Close up TV OLED42C65LA 2026
Foto TV OLED42C65LA 2026
Foto close up TV OLED42C65LA 2026
Foto laterale TV OLED42C65LA 2026
Foto posteriore TV OLED42C65LA 2026
Vista frontale di TV 42 pollici LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026 OLED42C65LA
Immagine dimensioni TV OLED42C65LA 2026
Nero perfetto e colori perfetti TV OLED42C65LA 2026
Dual AI Engine TV OLED42C65LA 2026
Ricerca multi AI TV OLED42C65LA 2026
AI Hub TV OLED42C65LA 2026
LG Shield TV OLED42C65LA 2026
Compatibilità G-Sync e AMD FreeSync TV OLED42C65LA 2026
Design ultra-slim TV OLED42C65LA 2026
Foto inclinata TV OLED42C65LA 2026
Close up TV OLED42C65LA 2026
Foto TV OLED42C65LA 2026
Foto close up TV OLED42C65LA 2026
Foto laterale TV OLED42C65LA 2026
Foto posteriore TV OLED42C65LA 2026

Funzionalità principali

  • Nero perfetto e colori perfetti certificati: grazie a 8,3 milioni di zone di dimming, i tuoi contenuti avranno un contrasto eccezionale e colori realistici
  • Processore α11 Gen3 con Dual AI Engine: è 5,6 volte più intelligente e riesce a migliorare le immagini pixel per pixel con maggiore precisione
  • webOS con Multi AI: ora puoi usare Google Gemini e Microsoft Copilot per goderti un'esperienza evoluta potenziata dall'Intelligenza Artificiale
  • Gaming next-gen: gioca in 4K fino a 165fps alla massima fluidità e senza tearing, grazie alla compatibilità con VRR, G-Sync e FreeSync Premium
  • AI Hub: l'AI riconosce la tua voce, personalizza la tua esperienza in base ai tuoi gusti, ti consiglia contenuti da guardare e ti aiuta a usare il TV
  • Telecomando puntatore AI Magic Remote: controlla il TV in maniera intuitiva con dei semplici gesti del polso, come se usassi un mouse
Altro
Badge CES Innovation Awards 2026 di riconoscimento nella categoria Cybersecurity per LG Shield

CES Innovation Awards - 2026 Honoree

Piattaforma TV con LG Shield

Badge CES Innovation Awards 2026, categoria Intelligenza Artificiale per Multi-AI

CES Innovation Awards - 2026 Honoree

Architettura multi-AI

Badge AVForums Editor’s Choice come miglior sistema Smart TV per 8 anni consecutivi, incluso il 2025/26

AVForums Editor's Choice - Miglior sistema Smart TV 2025/26

“Il miglior sistema smart TV da 8 anni”

*I CES Innovation Awards si basano su materiali descrittivi sottoposti ai giudici. CTA non verifica l’accuratezza di quanto presentato o di eventuali affermazioni avanzate e non ha testato l’oggetto a cui è stato assegnato il premio.

Perché amerai il nuovo LG OLED evo C6?

Immagine che esemplifica la riproduzione di nero e colori perfetti con relative certificazioni.

Nero perfetto, Colori perfetti

Immagine che esemplifica il gameplay in 4K a 120fps.

Gameplay in 4K @165fps

Immagine con webOS Multi AI e i loghi Microsoft Copilot e Google Gemini.

Smart TV webOS con Multi AI

Immagine che indica le funzioni AI Hub personalizzata per il TV LG OLED evo AI C6.

AI Hub personalizzata

Simbolo LG Shield con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Protetto da LG Shield

Perché il TV LG OLED evo C6 ti dà immagini più coinvolgenti?

La serie OLED evo C6 è sinonimo di esperienza visiva di alto livello. A partire dalla luminosità, elevata su nuovi livelli grazie al Brightness Booster, per dare più realismo a ciò che guardi. E da quest'anno la serie C6 monta il processore 4K α11 Gen3 con AI, lo stesso della serie G6: è il processore più potente che abbiamo mai realizzato, capace di gestire i dettagli con una precisione pixel per pixel. Goditi i tuoi contenuti alla massima qualità in tutte le condizioni di luce, grazie alle certificazioni per il nero perfetto e il colore perfetto. L'OLED evo C6 è progettato per darti film, eventi sportivi e videogiochi più coinvolgenti.

Nero perfetto e colori perfetti

Nero perfetto e colore perfetti in qualsiasi condizione di luce

I nostri TV OLED hanno colori perfetti e neri perfetti. Lo dice UL, l'azienda di certificazione internazionale che ha verificato la qualità dei nostri TV OLED. A garanzia di un contrasto più profondo, una luminosità migliorata e colori vivaci e precisi in qualsiasi condizione di luce. Un cielo stellato sul nostro TV sarà meraviglioso, anche quando sei in una stanza luminosa.3)

Schermo opaco Anti-Glare Schermo validato Perfect Black e Perfect Color

L’LG OLED evo AI C6 è certificato Eyesafe RPF 40 di UL, che indica prestazioni di luce blu ridotte verificate.

L’LG OLED evo AI C6 è certificato Eyesafe RPF 40 di UL, che indica prestazioni di luce blu ridotte verificate.

Certificato Eyesafe per le luci blu ridotte. I tuoi occhi sono al sicuro.4)

Processore 4K α11 AI Gen3 con Dual AI Engine

L'Intelligenza Artificiale raddoppia con il Dual AI Engine

Non ci basta un solo motore AI: nel nostro nuovo processore 4K α11 Gen 3 ce ne sono ben 2, per controllare con precisione ognuno degli 8,3 milioni di pixel autoilluminanti e migliorare simultaneamente nitidezza e dettagli di ciò che guardi. Le immagini 4K saranno così più naturali e precise.5)

Processore α11 AI 4K Gen3 del TV LG OLED evo G6 illuminato di viola con evidenziato il Dual AI Engine e i miglioramenti apportati.

Processore α11 AI 4K Gen3 del TV LG OLED evo G6 illuminato di viola con evidenziato il Dual AI Engine e i miglioramenti apportati.

Perché amerai i nostri TV LG con AI?

I TV LG con AI ottimizzano immagini e suoni, rendendo ogni giorno più smart con l’AI Hub personalizzato.

Scopri di più sui nostri TV con AI

AI HDR Remastering

Rimasterizza i contenuti in qualità HDR

L’IA ottimizza in modo automatico colori, luminosità e contrasto per dare ai contenuti SDR una profondità e una ricchezza cromatica simile alle immagini HDR. Così potrai goderti una qualità migliorata anche quando usi i servizi in streaming con un abbonamento base.

AI Hub: 3 motivi per cui non ne farai più a meno

Ricerca Multi AI avanzata con Google Gemini e Microsoft Copilot

Stai cercando qualcosa? Ti basta chiedere ciò che ti serve, selezionare il modello AI che preferisci e riceverai tutte le risposte, più personalizzate e accurate che mai.9)

Non sai cosa guardare? Ci pensiamo noi!

AI Concierge ti suggerisce contenuti personalizzati in base ai tuoi interessi. Puoi perfino consultare la scheda In This Scene per scoprire informazioni su ciò che stai guardando, oppure cercare o creare immagini con l’IA generativa.10)

Il TV riconosce la tua voce e apre la tua schermata personalizzata!

Dalla schermata My Page puoi vedere tutto a colpo d’occhio: dal meteo, al calendario, ai widget relativi ai tuoi sport preferiti. Come fosse un tablet, ma più in grande.11)

Badge CES Innovation Awards 2026 su uno sfondo scuro.

Badge CES Innovation Awards 2026 su uno sfondo scuro.

webOS Multi AI pluripremiato

La Smart TV pluripremiata webOS ora è protetta da LG Shield

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Da 8 anni il miglior sistema Smart TV

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

LG Shield

I tuoi dati sono al sicuro.

LG Shield è la nostra soluzione integrata nei TV webOS che tiene al sicuro i tuoi dati attraverso 7 tecnologie: gestione e archiviazione sicura dei dati, algoritmi crittografati sicuri, integrità del software, autenticazione dell’utente e controllo degli accessi, trasmissione sicura dei dati, rilevamento e risposta agli eventi di sicurezza e gestione sicura degli aggiornamenti.13)

I tuoi dati sono al sicuro. Scopri di più su LG Shield

webOS Re:New Program

La smart TV si rinnova per 5 anni14)

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection

Progettato per durare nel tempo

Abbiamo progettato questo TV per renderlo ancora più affidabile. I condensatori integrati lo proteggono dagli sbalzi di tensione, compresi i fulmini, mentre i chip sono a prova di sovratensione e sono rivestiti con il gel di silicio per tenerli al riparo dall’umidità. E ai tuoi dati ci pensa LG Shield.

Telecomando puntatore AI Magic Remote

L'esperienza AI parte da qui

Si usa come una bacchetta magica, è comodo come un mouse. E si è evoluto con l'Intelligenza Artificiale! Il nostro Telecomando puntatore AI Magic Remote è ancora più intuitivo e comodo da usare grazie ai comandi vocali, alla rotella di scorrimento e al sensore di movimento. 15)

Telecomando puntatore con diverse icone attorno che indicano le funzionalità: ricerca Multi AI, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Perché i nostri TV LG OLED evo sono il top per il gaming?

Gameplay ultrafluido e senza effetto tearing

Gioca in 4K fino a 165fps con compatibilità G-Sync e AMD FreeSync

Se vuoi giocare al top, non c'è niente di meglio! L'azione sarà fluidissima a 165fps e la compatibilità con G-Sync, AMD FreeSync™ Premium e VRR elimina il fastidioso effetto tearing nei giochi più veloci. Aggiungi un input lag ultrabasso e avrai tutto ciò che ti serve per sfruttare al massimo il tuo setup da gaming.16)

Un gioco di corse con il testo WIN in grassetto sullo schermo e i loghi NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium in alto.

Tempo di risposta certificato di 0,1ms: il nostro OLED risponde istantaneamente senza lasciare scie

Il nostro TV OLED ha un tempo di risposta di soli 0,1ms e, grazie all’ALLM, la latenza sarà ultrabassa. Ogni tuo comando verrà riprodotto con precisione fulminea, dandoti un netto vantaggio competitivo oltre che una maggiore nitidezza visiva.17)

Un gameplay coinvolgente con HGiG e ClearMR 10000

HGiG riproduce i colori HDR fedeli all’intento dei game designer, mentre ClearMR 10000 riduce al minimo le sfocature per preservare la nitidezza nelle scene più rapide. Il risultato è un’immersione profonda con immagini straordinariamente accurate.18)

L’LG OLED evo AI G6 con NVIDIA GeForce NOW mostra Borderlands 4 sullo schermo insieme al logo GeForce NOW.

L’LG OLED evo AI G6 con NVIDIA GeForce NOW mostra Borderlands 4 sullo schermo insieme al logo GeForce NOW.

NVIDIA GeForce NOW

Il primo cloud gaming HDR 4K a 120fps al mondo

Grazie al servizio di cloud gaming NVIDIA GeForce NOW, puoi giocare in 4K HDR a 120Hz sul TV LG senza avere un PC o una console, con prestazioni simili a quelle della scheda grafica GeForce RTX 5080.19)

Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.

Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.

Latenza Bluetooth ultrabassa

Il primo TV al mondo che supporta i controller Bluetooth Ultra Low Latency

Per un'esperienza streaming al top delle prestazioni, questo TV supporta i controller Bluetooth a latenza ultrabassa, che riduce l'input lag a meno di 2,5 ms. Così avrai la massima reattività anche quando giochi in cloud. E se perdi... non potrai dare la colpa al lag :)15)

Game Portal LG con un’interfaccia che fornisce l’accesso a più app di giochi tramite servizi di gioco cloud come Xbox, NVIDIA GeForce NOW e app webOS.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Game Portal

Il tuo hub all-in-one per giocare, anche senza console né PC

Hai a disposizione migliaia di giochi sui servizi Xbox, NVIDIA GeForce NOW, app webOS native e altro. Trovi i giochi in base al controllo - telecomando o joypad - e competi col Challenge Mode.16)

Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.

Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.

Game Dashboard & Optimizer

Ottimizza le impostazioni per adattarle al tuo stile di gioco.

Personalizza rapidamente la tua esperienza con la Game Dashboard, oppure entra nel Game Optimizer per regolare le impostazioni dettagliate. Adatta il refresh rate dello schermo, la latenza e le modalità visive per ottimizzare le tue sessioni di gioco.

Perché LG OLED evo è la scelta ideale per gli appassionati di design?

Design ultrasottile che arreda il tuo ambiente moderno

Cornici e profilo ultrasottili: dai un tocco di modernità al tuo ambiente grazie al look pulito e uniforme dell'OLED C6. Il suo schermo senza soluzione di continuità sarà una finestra sulla tua immaginazione.22)

L’LG OLED evo AI C6 è montato a parete in un salotto arredato con stile. Sullo schermo viene mostrato un paesaggio urbano lungo il fiume al tramonto.

L’LG OLED evo AI C6 è montato a parete in un salotto arredato con stile. Sullo schermo viene mostrato un paesaggio urbano lungo il fiume al tramonto.

Scopri capolavori illimitati con LG Gallery+.

LG Gallery+

Personalizza il tuo spazio con oltre 5.000 contenuti artistici curati

LG Gallery+ ti consente di accedere a innumerevoli opere d’arte e contenuti dai nostri partner come The National Gallery, MMCA, Magnum e altro ancora. Valorizza e personalizza il tuo spazio con un’arte che riflette il tuo stile.23)

Una griglia Google Foto con le foto di famiglia, mentre un telefono visualizza un elenco di album con il filtro dell’album Family Trip attivato.

Una griglia Google Foto con le foto di famiglia, mentre un telefono visualizza un elenco di album con il filtro dell’album Family Trip attivato.

Le mie foto

Puoi anche sincronizzare il tuo account Google Foto

Se colleghi il tuo account Google Foto al TV puoi rivivere i tuoi ricordi usando il TV come fosse una cornice digitale.27)

LG OLED evo AI G6 montato su una parete. Mostra una scheda informativa che include meteo, punteggi sportivi, programmi TV e Home Hub.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Scheda informativa

Crea la tua schermata personale

Meteo, risultati delle partite, Google Calendar, programmi TV, dispositivi connessi e molto altro ancora: puoi impostare la schermata personale in modo da avere sempre tutto sotto controllo.

Gallery Mode

Dai programmi TV alle opere d’arte in un attimo

Quando spegni il TV o non lo usi da un po', sullo schermo puoi vedere le tue opere d’arte o le immagini curate tramite Gallery+, trasformando il TV in una tela digitale.

Auto Brightness Control

Luminosità ottimale in qualsiasi condizione di luce

I sensori integrati nel TV rilevano la luce e regolano la luminosità dello schermo di conseguenza per garantire una visione ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione.28)

Sensore di movimento

Il TV sa quando ci sei

Il rilevamento del movimento consente al TV di reagire in modo intelligente, cambiando modalità di funzionamento a seconda che tu sia nelle vicinanze o meno.29)

LG Channels

Hai tanti contenuti in streaming. Gratis.

Il nostro servizio esclusivo di streaming LG Channels mette a tua disposizione gratuitamente un’ampia selezione di canali live e on-demand. Ovviamente anche in italiano.30)

Interfaccia Home Hub sullo schermo, con le connessioni a Google Home e LG ThinQ, dispositivi e app in un unico layout di controllo.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Connettività smart

Home Hub - la piattaforma completa per la tua casa smart

Home Hub riunisce in un'unica schermata tutti i tuoi dispositivi smart. Gestisci con semplicità i tuoi elettrodomestici LG, quelli Google Home e altri ancora direttamente dallo schermo del tuo TV.31)

Il vero cinema, preservato nei minimi dettagli

Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE

Non c'è niente da fare: un film deve essere visto al cinema. E quando sei a casa, è importante che il tuo TV ti dia la migliore esperienza cinematografica. Proprio come i nostri TV OLED, che ti permettono di vivere il cinema come l’ha concepito il regista grazie al Dolby Vision e al FILMMAKER MODE con compensazione della luce ambientale.32)

Dolby Atmos

Il Dolby Atmos è un sistema di audio immersivo che riproduce i suoni come fossero oggetti audio a 360° anziché come canali statici. In questo modo crea un ambiente home cinema più coinvolgente, in cui dettagli e la profondità rimangono fedeli alla scena.

Fa' che ogni partita sia la tua partita

Rendi l'audio ancora più cinematografico abbinando una soundbar LG

WOW Orchestra

Il TV e la soundbar suonano insieme per darti un suono orchestrale

Rendi l'audio ancora più ricco facendo suonare in sinergia la soundbar e il TV: la prima darà corpo al suono grazie a bassi e medi sostenuti, il secondo invece si concentrerà sugli alti.35)

LG OLED evo AI C6 with WOW Orchestra and WOWCAST Salotto con un TV LG OLED e una Soundbar LG con una grafica che rappresenta come entrambi i dispositivi riempiano lo spazio con un suono multi-surround.displays a concert scene with a soundbar below the screen, while graphic sound waves extend across the living room to convey synchronized, wireless surround sound.

Una famiglia con bambini e nonni è seduta insieme su un divano in un salotto luminoso, tenendo in mano un telecomando mentre guarda la TV.

Una famiglia con bambini e nonni è seduta insieme su un divano in un salotto luminoso, tenendo in mano un telecomando mentre guarda la TV.

Accessibilità

Il nostro contributo per una visione più inclusiva

I nostri TV sono progettati pensando all’accessibilità, grazie a funzioni come il filtro di regolazione del colore, la guida alla lingua dei segni e la connettività diretta per i dispositivi audio assistivi.

Parental control

Imposta le limitazioni d'uso per proteggere i più piccoli

Su questo TV puoi attivare il controllo parentale per migliorare la sicurezza digitale dei tuoi figli, limitando l'accesso ai contenuti in base all'età e al contenuto.

Scopri di più

*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni soprastanti sono inserite al solo scopo illustrativo. Puoi verificare il design e il colore effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.

*Tutte le immagini riportate in questa pagina sono simulate allo scopo di migliorare la comprensione delle funzioni o delle caratteristiche.

*La disponibilità dei servizi possono variare a seconda della regione e del Paese.

*I servizi personalizzati possono variare a seconda delle politiche delle applicazioni di terze parti.

Esclusione di responsabilità

 

*Le immagini di questa pagina sono solo a scopo illustrativo.

*Le specifiche e le funzionalità possono variare in base alla regione, al modello e alle dimensioni.

*La disponibilità dei singoli servizi può variare a seconda della regione e del Paese.

*I servizi personalizzati possono variare a seconda delle politiche dell’applicazione di terze parti.

*È necessario un Account LG e l’accettazione dei relativi Termini e Condizioni per accedere ai servizi e alle funzionalità smart online, incluse le app di streaming. Senza un Account LG, sono disponibili solo le connessioni a dispositivi esterni (ad es. tramite HDMI) e la TV terrestre/via etere (solo per i TV dotati di sintonizzatore). La creazione di un Account LG è gratuita.

3)*Il pannello LG OLED è certificato da Intertek per la fedeltà del colore al 100%, misurata secondo lo standard CIE DE2000 con 125 modelli di colore.

*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.

*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per il nero perfetto e i colori perfetti misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.

*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.

 

4)*La certificazione Reduced Blue Light (RPF40) si applica solo ai TV LG OLED.

 

5)*Incremento misurato rispetto al processore OLED evo del 2025 (α9 Gen8).

 

6)**AI Picture Pro funziona con qualsiasi contenuto protetto da copyright sui servizi OTT.

*Le immagini vengono ottimizzate fino a raggiungere una qualità simile al 4K. I risultati possono variare a seconda della risoluzione della sorgente.

*Elaborazione delle immagini più veloce comparato al processore α9 Gen8 del 2025, basato su comparazione delle specifiche interne.

 

7)*Deve essere attivato tramite il menu della modalità audio e il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto. 

 

8)*Il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto.

 

9)*AI Search (Copilot) è disponibile sui modelli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD abilitati webOS Re:New Program, compresi quelli rilasciati dal 2022 in poi.

*È necessaria una connessione a Internet e i servizi AI dei partner potrebbero essere soggetti a modifiche o richiedere un abbonamento.

*Questa funzione può variare a seconda della regione e del modello.

 

10)*Alcune di queste funzionalità potrebbero non essere supportate in determinate regioni o modelli.

*I menu visualizzati potrebbero essere diversi al momento del rilascio.

*I consigli sulle parole chiave variano in base all’app e all’ora del giorno.

*La scheda “In This Scene” sfrutta le informazioni contenute nell'EPG (Guida elettronica dei programmi).

*La scheda “On Now” non è disponibile su Netflix e altre app di streaming. In questi casi la scheda non verrà visualizzata.

*La scheda “Generative AI” è disponibile in alcune regioni o modelli.

 

11)*A seconda della regione e della connettività di rete, potrebbero essere visualizzati contenuti ridotti o limitati.

*Il supporto Voice ID può variare in base alla regione e al Paese ed è disponibile sui TV OLED, QNED, NANO 4K UHD lanciati dal 2024 in poi, così come sui TV MRGB e FHD lanciati dal 2026.

*Funziona solo con le app che supportano l’account Voice ID.

*Una persona con una voce simile potrebbe accedere al profilo Voice ID. Il riconoscimento del profilo potrebbe non funzionare se la voce cambia a causa di motivi di salute o altri fattori.

*I widget forniti possono variare a seconda del Paese e sono soggetti a modifiche o interruzioni senza preavviso.

*My Page si applica ai TV OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD 2026.

 

12)*È necessaria una connessione internet.

*È possibile collegare l’AI Chatbot al servizio clienti.


13)*La certificazione LG Shield può variare a seconda del modello.

*La protezione dell’installazione esclude le installazioni di app da fonti insolite diverse da LG Apps.

*Per una protezione continua per 5 anni sono necessari aggiornamenti regolari del software.

*La protezione e la crittografia dei dati sono garantite in condizioni di utilizzo normale.

 

14)*webOS Re:New è un programma di aggiornamento software ed è disponibile solo su modelli selezionati. Il numero di aggiornamenti e la durata del supporto Re:New possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.

*Il programma di aggiornamento, così come le caratteristiche, le applicazioni e i servizi possono variare in base al modello e alla regione.

*Le funzionalità, i contenuti e i servizi disponibili sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.

 

15)*Il telecomando puntatore permette di accedere alle funzioni AI del TV. Non integra funzioni AI.

*Il design, la disponibilità e le funzioni del Telecomando puntatore con AI possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello. Il modello disponibile per il mercato italiano include sempre i tasti numerici.

*Per usare alcune funzioni è necessaria una connessione internet.

 

16)*Necessita sorgenti video che supportano 165Hz

*La modalità 165Hz si applica ai tagli da 48, 55, 65, 77 e 83" del TV G6. Il taglio da 97'' supporta il refresh fino a 120Hz.

*NVIDIA G-Sync è compatibile con schede grafiche della serie RTX e con quelle GTX16. Verifica la compatibilità con la tua scheda grafica.

 

17)*Gli schermi LG OLED sono stati certificati da Intertek per Tempi di risposta 0,1ms (Gray-to-Gray) e prestazioni di gioco qualificate.

 

18)*HGiG è un gruppo di aziende volontarie del mondo dei videogiochi e degli schermi TV che mira a scrivere e rendere disponibili al pubblico delle linee guida che migliorino l’esperienza di gioco in HDR.

*Il supporto per HGiG può variare a seconda del Paese.

*La certificazione ClearMR 10000 si applica ai TV OLED C6 da 83/77/65/55/48/42 pollici.

*ClearMR è un programma di certificazione ideato da VESA per valutare le prestazioni di sfocatura del movimento dello schermo.


19)*È richiesto l’abbonamento al servizio GeForce NOW. I servizi offerti possono variare a seconda del piano di adesione.

*Disponibile solo su LG OLED W6, G6, C6 e MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilità di GeForce NOW può variare a seconda del Paese.

*In modalità ULL, è possibile collegare un solo controller. L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.

*Per prestazioni di streaming ottimali, consigliamo la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.

20)*Bluetooth Ultra Low Latency è supportato solo da TV LG 2026 selezionati. La funzionalità del controller ULL è supportata solo quando è collegata a dispositivi compatibili.

*In modalità ULL, è possibile collegare un solo controller. L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.

*Per prestazioni ottimali, consigliamo la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.

*Il controller è venduto separatamente.


21)*Il supporto per i servizi cloud gaming potrebbe variare.

*Alcuni servizi necessitano un abbonamento e un controller.

*Il controller è venduto separatamente.

22)*L'installazione a parete richiede una staffa da acquistare separatamente.

 

23)*I contenuti disponibili possono variare a seconda della regione e sono soggetti a modifiche.

*Il servizio è disponibile tramite un abbonamento a pagamento. Prova gratuita di un mese disponibile previa registrazione dell’account e del metodo di pagamento. L’abbonamento si rinnova automaticamente con un piano a pagamento, a meno che non venga annullato prima della fine del periodo di prova. L’abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento durante il periodo di prova.

 

25)*I contenuti sono curati secondo 16 profili diversi, a cui l'utente viene associato dopo aver risposto alle domande.

 

26)*La funzione AI generativa è disponibile solo in alcune regioni o modelli.

*L’abbonamento include 20 crediti al mese. Un credito consente di generare un’immagine.

*A seconda delle prestazioni del dispositivo, della dimensione del file e della velocità di rete, la velocità di trasferimento dei file di LG Link può variare.

*Alcune estensioni di file potrebbero non essere supportate da LG Link a seconda delle specifiche del dispositivo.

*LG Link può utilizzare un dispositivo di archiviazione esterno se utilizzato in base alle specifiche di memoria del dispositivo.

27)*La sincronizzazione necessita l'account Google Foto e almeno 10 foto nell’app. 

 

28)*I sensori di luminosità possono variare a seconda del modello.

 

29)*I sensori di movimento sono disponibili solo sui modelli W6 e G6.

 

30)*Il supporto per alcuni LG Channels varia a seconda della regione.

 

31)*Il TV supporta i dispositivi Wi-Fi Matter. I servizi e le funzionalità supportati da Matter possono variare a seconda dei dispositivi collegati. La connessione iniziale per ThinQ e Matter deve avvenire tramite l’app ThinQ sullo smartphone.

32)*Ambient FILMMAKER MODE è un marchio registrato di UHD Alliance, Inc.

*Il TV supporta Ambient FILMMAKER MODE con Dolby Vision.

*Ambient FILMMAKER MODE si avvia automaticamente su AppleTV+ e sull’app Amazon Prime video.

*Ambient FILMMAKER MODE funziona solo con i modelli dotati di sensore di luminosità.

 

33)*La scheda “In This Scene” è disponibile nei Paesi che supportano l’EPG.

*L’ambito del supporto può variare a seconda del Paese.

*Le informazioni fornite da AI Concierge sono solo a scopo informativo generale e potrebbero non essere accurate. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali azioni o decisioni prese sulla base di tali informazioni.

*Pronostici generati da intelligenza artificiale. Contenuti a solo scopo informativo e di intrattenimento: nessuna garanzia di accuratezza né di esito. Non costituiscono consulenza né invito a scommettere. L’utente mantiene la piena autonomia decisionale e si assume ogni responsabilità per l’uso che fa dei contenuti.

 

35)*Soundbar venduta separatamente. 

*La funzione Sound Mode Control può variare a seconda del modello.

*Queste funzionalità potrebbero necessitare un aggiornamento software del prodotto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.  

*L’uso del telecomando dei TV LG è limitato solo ad alcune funzioni.

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INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
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