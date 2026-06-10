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Wallpaper TV 77 pollici LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026

OLED77W69LA_EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
OLED77W69LA_EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Wallpaper TV 77 pollici LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026

OLED77W69LA
Vista frontale di Wallpaper TV 77 pollici LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026 OLED77W69LA
Immagine dimensioni TV 2026 OLED83W69LA
Design 9mm TV 2026 OLED83W69LA
TV True Wireless 4K 165Hz TV 2026 OLED83W69LA
Zero Connect Box TV 2026 OLED83W69LA
Wallpaper TV premiato nel mondo OLED83W69LA
Foto ambientata TV 2026 OLED83W69LA
Tecnologia Hyper Radiant Color TV 2026 OLED83W69LA
3,9 volte più luminoso TV 2026 OLED83W69LA
Nero perfetto e colori perfetti TV 2026 OLED83W69LA
Certificato Reflection Free Premium TV 2026 OLED83W69LA
AI Hub TV 2026 OLED83W69LA
Ricerca potenziata dall'AI di Google Gemini TV 2026 OLED83W69LA
Dettaglio TV 2026 OLED83W69LA
Foto posteriore TV 2026 OLED83W69LA
Vista frontale di Wallpaper TV 77 pollici LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026 OLED77W69LA
Immagine dimensioni TV 2026 OLED83W69LA
Design 9mm TV 2026 OLED83W69LA
TV True Wireless 4K 165Hz TV 2026 OLED83W69LA
Zero Connect Box TV 2026 OLED83W69LA
Wallpaper TV premiato nel mondo OLED83W69LA
Foto ambientata TV 2026 OLED83W69LA
Tecnologia Hyper Radiant Color TV 2026 OLED83W69LA
3,9 volte più luminoso TV 2026 OLED83W69LA
Nero perfetto e colori perfetti TV 2026 OLED83W69LA
Certificato Reflection Free Premium TV 2026 OLED83W69LA
AI Hub TV 2026 OLED83W69LA
Ricerca potenziata dall'AI di Google Gemini TV 2026 OLED83W69LA
Dettaglio TV 2026 OLED83W69LA
Foto posteriore TV 2026 OLED83W69LA

Funzionalità principali

  • L'OLED True Wireless più sottile di sempre in soli 9 mm: così sottile che non arreda la parete, sembra farne parte
  • Tecnologia True Wireless: niente cavi dietro lo schermo per un'installazione più elegante e ordinata
  • Un TV che sembra un quadro: la staffa zero gap inclusa ti permette di installare il TV a filo muro come fosse un quadro
  • 5 anni di garanzia sul pannello OLED: mettiamo la nostra esperienza ultradecennale al tuo servizio garantendoti un'affidabilità senza pari
  • x3,9 più luminoso: il TV LG OLED più luminoso di sempre, per immagini ancora più coinvolgenti grazie al Brightness Booster Ultra e al processore α11 Gen3
Altro
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV premiato CNN Underscored Best of CES 2026 per qualità d'immagine, design e innovazione.

CNN Underscored - Best of CES 2026

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV premiato TechRadar Best in Show CES 2026 per pannello e image processing LG.

TechRadar - Best of CES 2026

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV premiato T3 CES 2026 Best in Show per la qualità d'immagine.

T3 - CES 2026 Best In Show

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV premiato HDTVTest Best TV of CES 2026 per qualità, design e innovazione.

HDTVTest - Best TV of CES 2026

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV premiato tra i Top Picks of CES 2026 di USA Today.

USA Today - Top Picks of CES 2026

LG OLED evo W6

Badge CES Innovation Awards 2026 Honoree nella categoria Cybersecurity per LG Shield.

CES Honoree - LG Shield

Cybersecurity

Badge CES Innovation Awards 2026 Honoree nella categoria Artificial Intelligence per Multi-AI.

CES Honoree - Multi AI

Intelligenza artificiale

Badge AVForums Editor’s Choice come miglior sistema Smart TV per 8 anni consecutivi, incluso il 2025/26

AVForums - Best Smart TV 2025/26

“Il miglior sistema smart TV da 8 anni”

*I CES Innovation Awards si basano sui materiali descrittivi inviati ai giudici. CTA non ha verificato l'accuratezza delle candidature o delle dichiarazioni e non ha testato il prodotto premiato.

Perché amerai il nuovo LG Wallpaper TV W6?

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mostra il profilo ultrasottile da 9 mm, pensato per integrarsi nello spazio.

È il TV OLED più sottile

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV con True Wireless 4K 165Hz e Zero Connect Box per un setup pulito, senza cavi in vista.

Non ha cavi di connessione

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV con Hyper Radiant Color Tech, alpha 11 AI Gen3, Perfect Black e Reflection Free Premium.

È luminoso e senza riflessi

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mostra Perfect Black e Perfect Color con Reflection Free in una scena planetaria comparativa.

Il nero perfetto è certificato

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mostra AI Hub con telecomando e funzioni Multi AI Search, AI Concierge e Voice ID.

L'AI personalizza l'esperienza

Emblema LG Shield su sfondo scuro con icone sicurezza per privacy, dati e integrità di sistema webOS.

È protetto da LG Shield

Benvenuto Wallpaper TV. Sottile da sparire. Bello da restare.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV installato in un salotto con vista città e scena al tramonto, con icone 9mm Wallpaper Design, Hyper Radiant Color Tech e True Wireless 165Hz.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV installato in un salotto con vista città e scena al tramonto, con icone 9mm Wallpaper Design, Hyper Radiant Color Tech e True Wireless 165Hz.

*La misura effettiva è 9,95 mm e può variare leggermente in base alle condizioni di misurazione.

*Scheda di alimentazione e speaker sono integrati nello schermo.

*Fonte: Omdia. Basato su vendite dal 2013 al 2025.

Perché scegliere LG Wallpaper TV W6?

LG Wallpaper TV W6 è il frutto del nostro instancabile desiderio di innovare l'esperienza di visione, condensata in soli 9 mm dove design e ingegneria d'avanguardia si incontrano. Il suo profilo incredibilmente sottile esplora nuovi orizzonti di design, per integrarsi nella parete come un elemento d'arredo. Senza cavi in vista, perché la tecnologia True Wireless certificata li elimina e ti dà una qualità visivamente perfetta. La tecnologia Hyper Radiant Color illumina i tuoi contenuti come mai prima d'ora, per immagini intense e realistiche in ogni condizione di luce, garantite dalle certificazioni Nero Perfetto, Colori Perfetti e Reflection Free Premium.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV con profilo ultrasottile integrato in un pannello in vetro, mentre sullo schermo appare un'immagine astratta dorata.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features an ultra-thin profile seamlessly integrated against a sleek glass panel, displaying a luminous gold abstract whale image on screen.

Il design entra in una nuova dimensione. In soli 9 mm.

Tutta l'eleganza del Wallpaper TV prende forma in un profilo da soli 9 mm.* Niente sporgenze, niente elementi che interrompono la parete: il TV si integra nello spazio come parte dell'architettura.* Il risultato è un salotto più pulito, più raffinato, più tuo.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mostrato in due ambienti domestici, con opere d'arte e paesaggi che valorizzano l'effetto quadro a parete.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV con profilo da 9 mm in un salotto panoramico, mentre mostra un dipinto classico sullo schermo.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV con profilo da 9 mm in un salotto panoramico, mentre mostra un dipinto classico sullo schermo.

A filo muro con staffa zero-gap

La parete finisce. Il tuo quadro OLED inizia.

LG OLED evo W6 si installa a filo muro, per davvero.* È così piatto che fa sembrare lo schermo parte della parete. La sua tecnologia non si vede, ma il suo design ti lascia a bocca aperta.*

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV installato a filo muro, mostrato da più angolazioni per evidenziare profilo sottile e assenza di cavi visibili.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Bello anche da dietro. E si vede.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV in un salotto moderno con vista città, mentre mostra una scena cosmica intensa e ben integrata nello spazio.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

LG Gallery+. Una mostra sulla tua parete.

LG Gallery+

Oltre 5.000 opere per dare stile alla stanza

Con LG Gallery+ accedi a un'ampia selezione di opere e contenuti curati da partner come The National Gallery, MMCA, Magnum e molti altri. Così il tuo salotto può cambiare atmosfera quando vuoi, seguendo il tuo stile.*

Il primo TV True Wireless 4K 165Hz. Libero dai cavi, libero davvero.

Niente più cavi dietro al TV, niente più disordine, niente più collegamenti complicati. Il Wallpaper TV W6 è True Wireless: puoi collegare tutti i cavi alla Zero Connect Box e posizionarla fino a 10 metri di distanza dallo schermo. La trasmissione di audio e video in 4K fino a 165Hz avviene totalmente senza cavi, sfruttando una nostra tecnologia che permette di preservare la qualità di un TV cablato, senza l'impiccio delle connessioni. Così puoi ripensare il salotto con più libertà: meno cavi, più spazio al design.*

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV con True Wireless viene mostrato in diversi punti del salotto, dimostrando la libertà di configurazione dello spazio.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Visivamente perfetto*

True Wireless Lossless Vision: 4K wireless a 165Hz, senza compromessi

Le tecnologie wireless esistenti non ci soddisfavano, perché imponevano troppi compromessi. E allora ne abbiamo sviluppata una tutta nostra, certificata True Wireless Lossless Vision da TÜV Rheinland per contenuti in 4K fino a 165Hz. L'Optical Integrity preserva colori autentici e le tonalità HDR, mentre la Spatial Integrity mantiene il dettaglio 4K originale con una nitidezza precisa al pixel. Avrai l'affidabilità di un TV collegato con i cavi. Solo senza cavi in vista.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV con prestazioni visivamente lossless mostra una grotta marina illuminata in 4K 165Hz, con dettagli e colori naturali.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV con prestazioni visivamente lossless mostra una grotta marina illuminata in 4K 165Hz, con dettagli e colori naturali.

LG OLED evo W6. Il rivoluzionario Wallpaper TV premiato nel mondo.

LG OLED evo W6

CNN Underscored - Best of CES 2026

"...ha dato nuova vita ai dipinti impressionisti... al Metropolitan Museum of Art."

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LG OLED evo W6

TechRadar Best In Show CES 2026

"Sembra destinato a essere un TV fantastico, grazie al pannello e all'elaborazione dell'immagine LG di ultima generazione..." (01/2026)

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LG OLED evo W6

iF DESIGN AWARD 2026

Visita il sito

LG OLED evo W6

T3 - CES 2026 Best In Show

"...una qualità d'immagine di altissimo livello, più luminosa anche della tecnologia OLED multi-layer dello scorso anno." (01/2026)

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LG OLED evo W6

HDTVTest - Best TV of CES 2026

"LG OLED evo W6 Wallpaper TV è stato premiato da HDTVTest come Best TV of CES 2026 per qualità d'immagine, design e innovazione presentati al CES."

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LG OLED evo W6

USA Today - Top Picks of CES 2026

Tecnologia Hyper Radiant Color. Un nuovo standard OLED in soli 9 mm.

Il nostro Wallpaper TV supera i limiti di un design da soli 9 mm e porta la qualità d'immagine a un nuovo livello. Hyper Radiant Color è la nostra tecnologia OLED di nuova generazione: luminosità estrema, nero perfetto e colori perfetti in ogni condizione di luce, per immagini 4K spettacolari ottimizzate dal nostro processore più potente, l'α11 AI Gen3. E con la certificazione Reflection Free Premium, la visione resta pulita e intensa, senza riflessi che distraggono. La differenza la vedi, eccome.

LG OLED evo W6 mostra icone per luminosità 3,9x, Perfect Black, Perfect Color, Reflection Free Premium e processore alpha 11 AI 4K Gen3.

LG OLED evo W6 mostra icone per luminosità 3,9x, Perfect Black, Perfect Color, Reflection Free Premium e processore alpha 11 AI 4K Gen3.

Brightness Booster Ultra

3,9 volte più luminoso. E si vede.

Il nuovo Wallpaper TV W6 è incredibilmente sottile e luminoso: fino a 3,9 volte più luminoso, un risultato mai visto prima.* Perché un TV luminoso significa immagini più coinvolgenti, che ti fanno sentire proprio lì, in ciò che stai guardando. Come ci siamo riusciti? Abbiamo sviluppato un pannello di nuova generazione, un nuovo algoritmo di potenziamento della luce e un’architettura di controllo della luce governati dal nostro processore α11 Gen3 con AI. Il risultato lo vedi subito. E ti lascerà a bocca aperta.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV con Brightness Booster Ultra mostra particelle luminose attorno a una sagoma, evidenziando luminosità fino a 3,9x.

Nero perfetto e colori perfetti

Se non ha il nero perfetto e i colori perfetti certificati, non è un OLED LG

I nostri TV OLED hanno colori perfetti e neri perfetti. Lo dice UL, l'azienda di certificazione internazionale che ha verificato la qualità dei nostri TV OLED.* A garanzia di un contrasto più profondo, una luminosità migliorata e colori vivaci e precisi in qualsiasi condizione di luce.* Un cielo stellato sul nostro TV sarà meraviglioso, anche quando sei in una stanza luminosa.

Una volta stellata a confronto su uno schermo opaco Anti-glare e uno con Nero perfetto e colori perfetti.

Reflection Free Premium

Abbatte i riflessi e il nero resta nero, anche con tanta luce

Noi di LG teniamo alla qualità di visione e non siamo disposti a scendere a compromessi. Soprattutto quando si parla di nero perfetto. I trattamenti opachi Anti-Glare, infatti, assorbono e diffondono la luce che colpisce lo schermo, trasformando il nero in grigio e distorcendo i colori, specialmente in ambienti luminosi. Il nostro Wallpaper TV W6, invece, è certificato Reflection Free Premium*, perché riduce al minimo i riflessi preservando la profondità dei neri e la ricchezza colori anche in piena luce.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mostra il badge Eyesafe RPF 40 di UL, che certifica la riduzione della luce blu.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mostra il badge Eyesafe RPF 40 di UL, che certifica la riduzione della luce blu.

Verificato da UL per le basse emissioni di luce blu.* I tuoi occhi ringraziano.

Processore 4K α11 AI Gen3 con Dual AI Engine

α11. Il motore AI raddoppia.

Non ci basta un solo motore AI: nel nostro nuovo processore 4K α11 Gen 3 ce ne sono ben 2*, per controllare con precisione ognuno degli 8,3 milioni di pixel autoilluminanti e migliorare simultaneamente nitidezza e dettagli di ciò che guardi. Le immagini 4K saranno così più naturali e precise.

Il processore alpha 11 AI 4K Gen3 di LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV si illumina su una scheda scura, evidenziando Dual AI Engine e prestazioni NPU, CPU e GPU migliorate.

Il processore alpha 11 AI 4K Gen3 di LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV si illumina su una scheda scura, evidenziando Dual AI Engine e prestazioni NPU, CPU e GPU migliorate.

OLED Care+

5 anni di garanzia sul pannello. Di noi ti puoi fidare.

Grazie alla nostra esperienza ultra-decennale, siamo gli unici a garantire il pannello dei nostri TV OLED di punta per ben 5 anni.* Tu goditi la perfezione delle immagini. Al resto pensiamo noi.

Una griglia Google Foto con le foto di famiglia, mentre un telefono visualizza un elenco di album con il filtro dell’album Family Trip attivato.

Una griglia Google Foto con le foto di famiglia, mentre un telefono visualizza un elenco di album con il filtro dell’album Family Trip attivato.

Le mie foto

Puoi anche sincronizzare* il tuo account Google Foto

Se colleghi il tuo account Google Foto al TV puoi rivivere i tuoi ricordi usando il TV come fosse una cornice digitale.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV installato su una parete verde mostra una bacheca con meteo, risultati sportivi, TV Scheduler e Home Hub.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Scheda informativa

Crea la tua schermata personale

Meteo, risultati delle partite, Google Calendar, programmi TV, dispositivi connessi e molto altro ancora: puoi impostare la schermata personale in modo da avere sempre tutto sotto controllo.

Gallery Mode

Dai programmi TV alle opere d’arte in un attimo

Quando spegni il TV o non lo usi da un po', sullo schermo puoi vedere le tue opere d’arte o le immagini curate tramite Gallery+, trasformando il TV in una tela digitale.*

AI Brightness Control

Luminosità ottimale in qualsiasi condizione di luce

I sensori integrati nel TV rilevano la luce e regolano la luminosità dello schermo* di conseguenza per garantire una visione ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione.

Sensore di movimento

Si accorge quando ci sei

Il TV reagisce in modo intelligente alla tua presenza, cambiando modalità quando ti avvicini o ti allontani.*

LG Channels

Hai tanti contenuti in streaming. Gratis.

Il nostro servizio esclusivo di streaming LG Channels mette a tua disposizione gratuitamente un’ampia selezione di canali live e on-demand. Ovviamente anche in italiano.*

Interfaccia Home Hub sullo schermo, con le connessioni a Google Home e LG ThinQ, dispositivi e app in un unico layout di controllo.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Connettività smart

Home Hub. Tutta la smart home in un solo posto.

Home Hub riunisce in un'unica schermata tutti i tuoi dispositivi smart. Gestisci con semplicità i tuoi elettrodomestici LG, quelli Google Home e altri ancora direttamente dallo schermo del tuo TV.*

In soli 9 mm, hai tutta l'esperienza LG AI TV.

Scopri LG AI TV

AI HDR Remastering

Rimasterizza i contenuti in qualità HDR

L’IA ottimizza in modo automatico colori, luminosità e contrasto per dare ai contenuti SDR una profondità e una ricchezza cromatica simile alle immagini HDR. Così potrai goderti una qualità migliorata anche quando usi i servizi in streaming con un abbonamento base.

AI Hub: 3 motivi per cui non ne farai più a meno

Ricerca AI avanzata con Google Gemini

Stai cercando qualcosa? Ti basta chiedere ciò che ti serve, e l'Intelligenza Artificiale di Google Gemini ti darà tutte le risposte, più personalizzate e accurate che mai.*

Non sai cosa guardare? Ci pensiamo noi!

AI Concierge ti suggerisce contenuti personalizzati in base ai tuoi interessi. Puoi perfino consultare la scheda In This Scene per scoprire informazioni su ciò che stai guardando, oppure cercare o creare immagini con l’IA generativa.*

Il TV riconosce la tua voce e apre la tua schermata personalizzata!

Dalla schermata My Page puoi vedere tutto a colpo d’occhio: dal meteo, al calendario, ai widget relativi ai tuoi sport preferiti. Come fosse un tablet, ma più in grande.*

Badge CES Innovation Awards 2026 Honoree nella categoria Artificial Intelligence per Multi-AI.

Badge CES Innovation Awards 2026 Honoree nella categoria Artificial Intelligence per Multi-AI.

webOS con AI, premiato per l'innovazione

webOS Multi AI, premiato per l'innovazione

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Da 8 anni il miglior sistema Smart TV

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

LG Shield

I tuoi dati sono al sicuro.

LG Shield è la nostra soluzione integrata nei TV webOS che tiene al sicuro i tuoi dati attraverso 7 tecnologie: gestione e archiviazione sicura dei dati, algoritmi crittografati sicuri, integrità del software, autenticazione dell’utente e controllo degli accessi, trasmissione sicura dei dati, rilevamento e risposta agli eventi di sicurezza e gestione sicura degli aggiornamenti.

I tuoi dati sono al sicuro. Scopri di più su LG Shield

webOS Re:New Program*

La smart TV si rinnova per 5 anni

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection

LG Quad Protection. Il tuo TV è fatto per durare.

Il tuo TV LG è protetto dall'hardware al software: condensatori contro alte tensioni, semiconduttori anti-sbalzo, rivestimenti contro l'umidità e LG Shield per la sicurezza dei dati.

Telecomando puntatore AI Magic Remote

Punta, scorri, parla.

Controlla il TV in modo semplice con AI Magic Remote. Grazie al sensore di movimento e alla rotella, puoi puntare, cliccare, trascinare e usare il telecomando come un air mouse. Oppure parlare, per usare i comandi vocali.

Telecomando puntatore con diverse icone attorno che indicano le funzionalità: ricerca Multi AI, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Gaming next-gen. In soli 9 mm. Wireless. Ti serve altro?

Gameplay ultrafluido e senza effetto tearing

Il primo TV wireless al mondo 4K 165Hz con G-SYNC e AMD FreeSync

Pensavi fosse impossibile su un TV wireless e invece ci siamo riusciti: sul Wallpaper TV W6 puoi sfruttare tutte - ma proprio tutte! - le caratteristiche top dei nostri OLED in ambito gaming , compresa la compatibilità G-Sync e AMD FreeSync in 4K fino a 165fps. Aggiungi un input lag ultrabasso e avrai tutto ciò che ti serve per sfruttare al massimo il tuo setup da gaming.*

Loghi 165Hz, NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

Loghi 165Hz, NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

VESA Display Stream Compression

Il primo al mondo certificato VESA DSC per giocare senza compromessi

Per darti la certezza di un'esperienza di gioco senza visivamente perfetta e con latenze basse, abbiamo ricevuto la certificazione Display Stream Compression di VESA. Giocare sul Wallpaper TV W6 sarà appagante quanto giocare su un TV cablato.*

Logo VESA DSC per gaming visivamente lossless tramite HDMI 2.1.

Logo VESA DSC per gaming visivamente lossless tramite HDMI 2.1.

NVIDIA GeForce NOW

Il primo cloud gaming HDR 4K a 120fps al mondo

Grazie al servizio di cloud gaming NVIDIA GeForce NOW, puoi giocare in 4K HDR a 120Hz sul TV LG senza avere un PC o una console, con prestazioni simili a quelle della scheda grafica GeForce RTX 5080.*

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV con NVIDIA GeForce NOW mostra il cloud gaming 4K 120Hz HDR.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV con NVIDIA GeForce NOW mostra il cloud gaming 4K 120Hz HDR.

Latenza Bluetooth ultrabassa

Il primo TV al mondo che supporta i controller Bluetooth Ultra Low Latency

Per un'esperienza streaming al top delle prestazioni, questo TV supporta i controller Bluetooth a latenza ultrabassa, che riduce l'input lag a meno di 2,5 ms. Così avrai la massima reattività anche quando giochi in cloud. E se perdi... non potrai dare la colpa al lag :) *

Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.

Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.

Input lag ultra-basso

Tempo di risposta certificato di 0,1ms: il nostro OLED risponde istantaneamente senza lasciare scie

Il nostro TV OLED ha un tempo di risposta di soli 0,1ms e, grazie all’ALLM, la latenza sarà ultrabassa. Ogni tuo comando verrà riprodotto con precisione fulminea, dandoti un netto vantaggio competitivo oltre che una maggiore nitidezza visiva.*

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV con input lag ridotto mostra tempo di risposta 0,1 ms, ALLM e badge Intertek.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV con input lag ridotto mostra tempo di risposta 0,1 ms, ALLM e badge Intertek.

Clear Motion

Ogni movimento è più nitido, grazie a ClearMR 10000 certificato VESA

Quando l'azione accelera, ogni dettaglio conta. LG OLED evo, certificato ClearMR 10000, riduce la sfocatura tra i fotogrammi per mantenere il movimento nitido e leggibile. HGiG preserva il tone mapping HDR come previsto dai creator del gioco, con alte luci accurate, ombre profonde e colori bilanciati. Così movimento e HDR restano fedeli alla scena.*

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV con Clear Motion mostra il supporto VESA ClearMR 10000 e HGiG.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV con Clear Motion mostra il supporto VESA ClearMR 10000 e HGiG.

Game Portal LG con un’interfaccia che fornisce l’accesso a più app di giochi tramite servizi di gioco cloud come Xbox, NVIDIA GeForce NOW e app webOS.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Gaming Portal

Il tuo hub gaming, anche senza console

Esplora migliaia di giochi da Xbox, NVIDIA GeForce Now, app native webOS e altro ancora. Trova facilmente titoli per telecomando o controller e sfida altri giocatori con la Challenge Mode.*

Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.

Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.

Game Dashboard & Optimiser

Regola il gioco come piace a te

Personalizza rapidamente la tua esperienza con la Game Dashboard, oppure entra nel Game Optimizer per regolare le impostazioni dettagliate. Adatta il refresh rate, la latenza e altro ancora.

Vero cinema. Fedele in ogni dettaglio.

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

Non c'è niente da fare: un film deve essere visto al cinema. E quando sei a casa, è importante che il tuo TV ti dia la migliore esperienza cinematografica. Proprio come i nostri TV OLED, che ti permettono di vivere il cinema come l’ha concepito il regista grazie al Dolby Vision e al FILMMAKER MODE con compensazione della luce ambientale.*

Dolby Atmos

Il Dolby Atmos è un sistema di audio immersivo che riproduce i suoni come fossero oggetti audio a 360° anziché come canali statici. In questo modo crea un ambiente home cinema più coinvolgente, in cui dettagli e la profondità rimangono fedeli alla scena.

Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect

Metti gli speaker dove vuoi. Dolby arriva ovunque.

La tecnologia DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) integrata nel TV rileva in modo intelligente la posizione di ogni speaker compatibile nelle vicinanze, ovunque tu lo metta e ogni volta che ne aggiungi uno, ottimizzando il segnale audio in tempo reale per creare un suono ricco e immersivo in tutta la stanza.*

Scopri LG Sound Suite

Abbina il TV e Sound Suite. Il cinema è tutta un'altra cosa.

Posizionamento libero ed espansione

Con Sound Suite, il suono si adatta al tuo spazio

Progettata per offrirti massima flessibilità, LG Sound Suite ti permette di scegliere e combinare gli speaker disponibili per creare la configurazione più adatta al tuo spazio. Hai più di 50 combinazioni possibili: qual è la tua preferita?*

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV con Sound Suite e DAFC mostra diversi speaker nella stanza per evidenziare flessibilità e personalizzazione.

Fa' che ogni partita sia la tua partita

Una famiglia con bambini e nonni è seduta insieme su un divano in un salotto luminoso, tenendo in mano un telecomando mentre guarda la TV.

Una famiglia con bambini e nonni è seduta insieme su un divano in un salotto luminoso, tenendo in mano un telecomando mentre guarda la TV.

Accessibilità

Le funzioni di assistenza rendono la visione più inclusiva.

Le LG TV sono progettate pensando all’accessibilità con il filtro di regolazione del colore, una guida alla lingua dei segni e il supporto della connettività diretta per i dispositivi audio assistivi.

Parental control

Imposta le limitazioni d'uso per proteggere i più piccoli

Su questo TV puoi attivare il controllo parentale per migliorare la sicurezza digitale dei tuoi figli, limitando l'accesso ai contenuti in base all'età e al contenuto.

Scopri di più

Esclusione di responsabilità

 

*Le immagini mostrate in questa pagina prodotto sono a solo scopo illustrativo. Fai riferimento alle immagini della gallery per una rappresentazione più accurata.

*Specifiche e funzioni variano in base a regione, modello e dimensione.

*La disponibilità dei servizi varia in base a regione e Paese.

*I servizi personalizzati possono variare in base alle policy delle applicazioni di terze parti.

*Per accedere ai servizi e alle funzioni smart basati su rete, incluse le app di streaming, sono necessari un account LG e l'accettazione dei relativi Termini e Condizioni. Senza account LG sono disponibili solo le connessioni a dispositivi esterni, ad esempio tramite HDMI, e la TV terrestre/over-the-air, solo sui TV con sintonizzatore. La creazione di un account LG è gratuita.

 

 

*9mm di spessore: La misura effettiva è 9,95 mm e può variare leggermente in base alle condizioni di misurazione.

Scheda di alimentazione e speaker sono integrati nello schermo.

 

*Installazione a filo muro: L'installazione effettiva può variare in base alle condizioni. Potrebbe esserci una lieve distanza tra TV e parete. 

I requisiti di installazione possono variare.

 

*LG Gallery+ con prova di 1 mese: I contenuti disponibili possono variare in base alla regione e sono soggetti a modifiche.

Servizio disponibile tramite abbonamento a pagamento. Prova gratuita di un mese disponibile con login e registrazione di un metodo di pagamento. L'abbonamento si rinnova automaticamente a pagamento, salvo disdetta prima del termine della prova. Può essere annullato in qualsiasi momento durante il periodo di prova.

 

*Primo TV OLED True Wireless al mondo, caratteristiche e limitazioni True Wireless: Wireless OLED TV si riferisce alla connessione tra Zero Connect Box e schermo.

Il posizionamento della Zero Connect Box in un mobile può causare interferenze del segnale in base al materiale e allo spessore del mobile.

La Zero Connect Box deve essere installata più in basso rispetto al ricevitore wireless del TV.

I dispositivi devono essere collegati via cavo alla Zero Connect Box.

È necessario collegare il cavo di alimentazione sia allo schermo TV sia alla Zero Connect Box.

L'installazione effettiva può variare in base alle condizioni. Potrebbe esserci una lieve distanza tra TV e parete.

I requisiti di installazione possono variare.

 

*Visivamente perfetto: Visivamente perfetto in base alle condizioni di test della certificazione TÜV Rheinland con ISO/IEC 29170-2. I risultati di misurazione possono variare in base allo stato della connessione.

 

*Schermo 3,9 volte più luminoso: La luminosità nominale può variare in base al modello e alle dimensioni dello schermo.

x3,9 più luminoso basato su test interni comparando la luminosità su una finestra del 3% con il modello LG OLED B6.

 

*Certificazione nero perfetto e colori perfetti: Il pannello LG OLED è certificato da Intertek per la fedeltà del colore al 100%, misurata secondo lo standard CIE DE2000 con 125 modelli di colore.

Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.

Il pannello LG OLED è verificato da UL per livelli di nero ≤0,24 nit fino a 500 lux, secondo la misurazione IDMS Section 11.5 Ring light reflect.

Il pannello LG OLED è verificato da UL per livelli di coerenza colore >99% fino a 500 lux, secondo la misurazione IDMS Section 11.5 Ring light reflect.

Le prestazioni effettive possono variare in base alla luce ambientale e all'ambiente di visione.

 

*Certificazione Reflection Free Premium: La riflettanza è misurata come valore Specular Component Included (SCI) a 550 nm, testato in modo indipendente da Intertek. 

Sul pannello LG OLED è stata misurata una riflettanza inferiore allo 0,5% usando il metodo IDMS 11.2.2 sampling-sphere. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni.

 

*Bassa emissione di luci blu: Gli schermi dei TV OLED LG sono stati verificati da UL come Low Blue Light Platinum.

 

*Prestazioni del processore α11 Gen3 con AI: Incremento misurato rispetto al processore OLED evo del 2025 (α9 Gen8).

 

*Garanzia di 5 anni sul pannello OLED e OLED Care+: Nei primi 2 anni la garanzia copre il pannello, le parti di ricambio e la manodopera. Dal terzo al quinto anno è coperto solo il pannello. La manodopera è esclusa.

OLED Care+ copre i modelli premium LG OLED W6 e G6.

 

*Galleria selezionata in base ai gusti dell'utente: i contenuti sono curati secondo 16 profili diversi, a cui l'utente viene associato dopo aver risposto alle domande.

 

*Opere dell'Intelligenza Artificiale in LG Gallery+: La funzione AI generativa è disponibile solo in alcune regioni o modelli.

L’abbonamento include 20 crediti al mese. Un credito consente di generare un’immagine.

A seconda delle prestazioni del dispositivo, della dimensione del file e della velocità di rete, la velocità di trasferimento dei file di LG Link può variare.

Alcune estensioni di file potrebbero non essere supportate da LG Link a seconda delle specifiche del dispositivo.

LG Link può utilizzare un dispositivo di archiviazione esterno se utilizzato in base alle specifiche di memoria del dispositivo.

 

*Sincronizzazione LG Gallery+ con Google Foto: la sincronizzazione necessita l'account Google Foto e almeno 10 foto nell’app.

 

*Gallery Mode e risparmio energetico: la modalità Risparmio energetico si attiva solo quando sono attive sia la Gallery Mode sia Always Ready. Se Always Ready è disattivata, in Gallery Mode il TV consuma la stessa quantità di energia di quando è acceso.

 

*LG Channels: il supporto per alcuni LG Channels varia a seconda della regione.

 

*Home Hub e compatibilità dispositivi Matter: il TV supporta i dispositivi Wi-Fi Matter. I servizi e le funzionalità supportati da Matter possono variare a seconda dei dispositivi collegati. La connessione iniziale per ThinQ e Matter deve avvenire tramite l’app ThinQ sullo smartphone.

 

*AI Picture Pro: AI Picture Pro funziona con qualsiasi contenuto protetto da copyright sui servizi OTT.

Le immagini vengono ottimizzate fino a raggiungere una qualità simile al 4K. I risultati possono variare a seconda della risoluzione della sorgente.

Elaborazione delle immagini più veloce comparato al processore α9 Gen8 del 2025, basato su comparazione delle specifiche interne.

 

*AI Object Remastering Ultra: deve essere attivato tramite il menu della modalità audio e il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto. 

 

*11.1.2 canali virtuali: il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto.

 

*AI Search: AI Search è disponibile sui modelli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD abilitati webOS Re:New Program, compresi quelli rilasciati dal 2022 in poi.

I servizi AI Search sono basati su funzioni AI di terzi partner, soggette a possibili variazioni o interruzioni per regione e dispositivo.

È necessaria una connessione a Internet e i servizi AI dei partner potrebbero essere soggetti a modifiche o richiedere un abbonamento.

Questa funzione può variare a seconda della regione e del modello.

 

*AI Concierge: alcune di queste funzionalità potrebbero non essere supportate in determinate regioni o modelli.

I menu visualizzati potrebbero essere diversi al momento del rilascio.

I consigli sulle parole chiave variano in base all’app e all’ora del giorno.

La scheda “In This Scene” sfrutta le informazioni contenute nell'EPG (Guida elettronica dei programmi).

La scheda “On Now” non è disponibile su Netflix e altre app di streaming. In questi casi la scheda non verrà visualizzata.

La scheda “Generative AI” è disponibile in alcune regioni o modelli.

 

*AI Voice con My Page: a seconda della regione e della connettività di rete, potrebbero essere visualizzati contenuti ridotti o limitati.

Il supporto Voice ID può variare in base alla regione e al Paese ed è disponibile sui TV OLED, QNED, NANO 4K UHD lanciati dal 2024 in poi e sui TV MRGB e FHD lanciati dal 2026.

Funziona solo con le app che supportano l’account Voice ID.

Una persona con una voce simile potrebbe accedere al profilo Voice ID. Il riconoscimento del profilo potrebbe non funzionare se la voce cambia a causa di motivi di salute o altri fattori.

I widget forniti possono variare a seconda del Paese e sono soggetti a modifiche o interruzioni senza preavviso.

My Page si applica ai TV OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD 2026.

 

*AI Chatbot: è necessaria una connessione internet.

È possibile collegare l’AI Chatbot al servizio clienti.

 

*webOS Re:New Program: webOS Re:New è un programma di aggiornamento software ed è disponibile solo su modelli selezionati. Il numero di aggiornamenti e la durata del supporto Re:New possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.

Il programma di aggiornamento, così come le caratteristiche, le applicazioni e i servizi possono variare in base al modello e alla regione.

Le funzionalità, i contenuti e i servizi disponibili sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.

 

*Telecomando Puntatore AI Magic Remote: il telecomando puntatore permette di accedere alle funzioni AI del TV. Non integra funzioni AI.

Il design, la disponibilità e le funzioni del Telecomando puntatore con AI possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello. Il modello disponibile per il mercato italiano include sempre i tasti numerici.

Per usare alcune funzioni è necessaria una connessione internet.

 

*Caratteristiche gaming (165Hz, G-SYNC): Necessita sorgenti video che supportano 165Hz

NVIDIA G-Sync è compatibile con schede grafiche della serie RTX e con quelle GTX16. Verifica la compatibilità con la tua scheda grafica.

 

*Caratteristiche gaming (VESA DSC): I TV LG OLED sono certificati DSC da VESA.

 

*Servizio NVIDIA GeForce NOW: È richiesto l’abbonamento al servizio GeForce NOW. I servizi offerti possono variare a seconda del piano di adesione.

Disponibile solo su LG OLED W6, G6, C6 e MRGB95, MRGB9M.

La disponibilità di GeForce NOW può variare a seconda del Paese.

In modalità ULL, è possibile collegare un solo controller. L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.

Per prestazioni di streaming ottimali, consigliamo la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.

 

*Compatibilità con controller ULL: in modalità ULL, è possibile collegare un solo controller. L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.

Per prestazioni ottimali, consigliamo la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.

Il controller è venduto separatamente.

 

*Tempo di risposta 0,1ms: Gli schermi LG OLED sono stati certificati da Intertek per Tempi di risposta 0,1ms (Gray-to-Gray) e prestazioni di gioco qualificate.

 

*Caratteristiche gaming (HGiG e ClearMR): HGiG è un gruppo di aziende volontarie del mondo dei videogiochi e degli schermi TV che mira a scrivere e rendere disponibili al pubblico delle linee guida che migliorino l’esperienza di gioco in HDR.

Il supporto per HGiG può variare a seconda del Paese.

ClearMR è un programma di certificazione VESA per valutare le prestazioni del display nella riduzione del motion blur.

 

*Supporto servizi gaming in streaming: il supporto per i servizi cloud gaming potrebbe variare.

Alcuni servizi necessitano un abbonamento e un controller.

Il controller è venduto separatamente.

 

*Dolby Vision e Ambient FILMMAKER Mode: Ambient FILMMAKER MODE è un marchio registrato di UHD Alliance, Inc.

Il TV supporta Ambient FILMMAKER MODE con Dolby Vision.

Ambient FILMMAKER MODE si avvia automaticamente su AppleTV+ e sull’app Amazon Prime video.

Ambient FILMMAKER MODE funziona solo con i modelli dotati di sensore di luminosità.

 

*LG Sports Portal con AI Concierge: la scheda “In This Scene” è disponibile nei Paesi che supportano l’EPG.

L’ambito del supporto può variare a seconda del Paese.

Le informazioni fornite da AI Concierge sono solo a scopo informativo generale e potrebbero non essere accurate. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali azioni o decisioni prese sulla base di tali informazioni.

Pronostici generati da intelligenza artificiale. Contenuti a solo scopo informativo e di intrattenimento: nessuna garanzia di accuratezza né di esito. Non costituiscono consulenza né invito a scommettere. L’utente mantiene la piena autonomia decisionale e si assume ogni responsabilità per l’uso che fa dei contenuti.

 

*LG Sound Suite: I componenti del sistema audio Sound Suite sono venduti separatamente

 

 

*Dolby Atmos FlexConnect con fino a 50 combinazioni possibili: Richiede una connessione Wi-Fi domestica e LG Sound Suite.

Le configurazioni dipendono dai componenti Sound Suite acquistati. 

 

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Caratteristiche principali

  • GAMING - Compatibilità AMD FreeSync

  • GAMING - Compatibilità NVIDIA G-Sync

  • SCHERMO - Tipologia dello schermo

    OLED 4K

  • SCHERMO - Refresh rate

    120Hz nativo (165Hz con VRR)

  • IMMAGINE - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • IMMAGINE - Processore

    α11 4K Gen3 con AI e Dual AI Engine

  • AUDIO - Dolby Atmos

  • AUDIO - Diffusori

    4.2 canali

  • AUDIO - Potenza audio

    60W

  • SCHERMO - Gamma colore

    Colori perfetti

  • DIMENSIONI E PESO - Dimensioni senza base (L x A x P mm)

    1.713 x 988 x 9,95

  • DIMENSIONI E PESO - Peso senza base (kg)

    20,2

Tutte le specifiche

SCHERMO

  • Tipologia dello schermo

    OLED 4K

  • Risoluzione

    4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel)

  • Refresh rate

    120Hz nativo (165Hz con VRR)

  • Gamma colore

    Colori perfetti

IMMAGINE

  • Processore

    α11 4K Gen3 con AI e Dual AI Engine

  • Motion

    OLED Motion

  • QMS (Quick Media Switching)

  • QFT (Quick Frame Transport)

  • Selezione automatica del genere con AI

    Sì (SDR / HDR)

  • AI HDR Remastering

  • AI Picture Pro

  • Upscaling dell'immagine con AI

    α11 AI Super Upscaling 4K

  • Calibrazione automatica

  • Tecnologia di dimming

    Pixel Dimming

  • Mappatura dinamica dei toni

    Sì (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • FILMMAKER MODE™

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

  • Modalità immagine

    9 preset

  • Auto Brightness Control

AUDIO

  • Potenza audio

    60W

  • Uscita audio simultanea

  • Adaptive Acoustic Tuning

  • AI Sound

    AI Sound Pro α11 (Upmix virtuale a 11.1.2 canali)

  • Codec Audio

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)

  • Nitidezza voce

  • Dolby Atmos

  • LG Sound Sync

  • Sound Mode Share

  • Direzione dei diffusori

    Verso il basso

  • Diffusori

    4.2 canali

  • WOW Orchestra

GAMING

  • Compatibilità NVIDIA G-Sync

  • VRR

    Sì (Fino a 165Hz)

  • Tempo di risposta

    Meno di 0,1ms

  • HGiG

  • Game Optimizer

    Sì (con Game Dashboard)

  • Compatibilità AMD FreeSync

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

  • Modalità automatica a bassa latenza (ALLM)

SMART TV

  • Sistema operativo

    webOS 26

  • Compatibile con Apple Home

  • AI Chatbot

  • AI Magic Remote

    Incluso

  • AI Voice ID

  • Always Ready

  • Browser Internet

  • Google Cast

  • Riconoscimento vocale in vivavoce

  • Home Hub

    Sì (Google Home, LG ThinQ)

  • LG Channels

  • LG Shield

  • Multi View

  • My Page

  • App per smartphone

    Sì (LG ThinQ)

  • Compatibile con webcam USB

  • Works with Apple Airplay

  • Riconoscimento vocale intelligente

CONNETTIVITÀ

  • Ingressi HDMI

    4 con supporto 4K a 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS e QFT

  • Slot modulo CAM

    1

  • Bluetooth

    Sì (v 5.3)

  • LAN

    1

  • ARC (Audio Return Channel via HDMI)

    eARC (ingresso HDMI 3)

  • Ingressi TV antenna / TV via cavo

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

  • Uscita audio ottica SPDIF

    1

  • Ingressi USB

    2 (USB 2.0)

  • Wi-Fi

    Wi-Fi 6E

ACCESSIBILITÀ

  • Contrasto elevato

  • Scala di grigi

  • Colori invertiti

DIMENSIONI E PESO

  • Dimensioni senza base (L x A x P mm)

    1.713 x 988 x 9,95

  • Dimensioni VESA (L x A mm)

    - x -

  • Peso senza base (kg)

    20,2

  • Base del TV (L x P mm)

    - x -

  • Dimensioni con la base (L x A x P mm)

    - x - x -

  • Peso con l'imballo (kg)

    33,1

  • Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)

    1.888 x 1.180 x 195

ALIMENTAZIONE

  • Alimentazione (Tensione, Hz)

    100~240V, 50-60Hz

  • Consumo in standby

    Meno di 0,5W

ACCESSORI INCLUSI

  • Telecomando

    Telecomando puntatore AI Magic Remote (MR26GB)

  • Zero Connect Box

  • Cavo di alimentazione

    Corpo principale - Sì (non rimovibile) / Zero Connect Box - Adattatore (rimovibile)

SINTONIZZATORE

  • Ricevitore TV digitale

    DVB-T2/T (Digitale terrestre), DVB-C (Cavo), DVB-S2/S (Satellite)

  • Ricevitore TV analogica

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
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