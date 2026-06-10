Wallpaper TV 77 pollici LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026

*9mm di spessore: La misura effettiva è 9,95 mm e può variare leggermente in base alle condizioni di misurazione.
Scheda di alimentazione e speaker sono integrati nello schermo.
*Installazione a filo muro: L'installazione effettiva può variare in base alle condizioni. Potrebbe esserci una lieve distanza tra TV e parete.
I requisiti di installazione possono variare.
*LG Gallery+ con prova di 1 mese: I contenuti disponibili possono variare in base alla regione e sono soggetti a modifiche.
Servizio disponibile tramite abbonamento a pagamento. Prova gratuita di un mese disponibile con login e registrazione di un metodo di pagamento. L'abbonamento si rinnova automaticamente a pagamento, salvo disdetta prima del termine della prova. Può essere annullato in qualsiasi momento durante il periodo di prova.
*Primo TV OLED True Wireless al mondo, caratteristiche e limitazioni True Wireless: Wireless OLED TV si riferisce alla connessione tra Zero Connect Box e schermo.
Il posizionamento della Zero Connect Box in un mobile può causare interferenze del segnale in base al materiale e allo spessore del mobile.
La Zero Connect Box deve essere installata più in basso rispetto al ricevitore wireless del TV.
I dispositivi devono essere collegati via cavo alla Zero Connect Box.
È necessario collegare il cavo di alimentazione sia allo schermo TV sia alla Zero Connect Box.
L'installazione effettiva può variare in base alle condizioni. Potrebbe esserci una lieve distanza tra TV e parete.
I requisiti di installazione possono variare.
*Visivamente perfetto: Visivamente perfetto in base alle condizioni di test della certificazione TÜV Rheinland con ISO/IEC 29170-2. I risultati di misurazione possono variare in base allo stato della connessione.
*Schermo 3,9 volte più luminoso: La luminosità nominale può variare in base al modello e alle dimensioni dello schermo.
x3,9 più luminoso basato su test interni comparando la luminosità su una finestra del 3% con il modello LG OLED B6.
*Certificazione nero perfetto e colori perfetti: Il pannello LG OLED è certificato da Intertek per la fedeltà del colore al 100%, misurata secondo lo standard CIE DE2000 con 125 modelli di colore.
Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.
Il pannello LG OLED è verificato da UL per livelli di nero ≤0,24 nit fino a 500 lux, secondo la misurazione IDMS Section 11.5 Ring light reflect.
Il pannello LG OLED è verificato da UL per livelli di coerenza colore >99% fino a 500 lux, secondo la misurazione IDMS Section 11.5 Ring light reflect.
Le prestazioni effettive possono variare in base alla luce ambientale e all'ambiente di visione.
*Certificazione Reflection Free Premium: La riflettanza è misurata come valore Specular Component Included (SCI) a 550 nm, testato in modo indipendente da Intertek.
Sul pannello LG OLED è stata misurata una riflettanza inferiore allo 0,5% usando il metodo IDMS 11.2.2 sampling-sphere. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni.
*Bassa emissione di luci blu: Gli schermi dei TV OLED LG sono stati verificati da UL come Low Blue Light Platinum.
*Prestazioni del processore α11 Gen3 con AI: Incremento misurato rispetto al processore OLED evo del 2025 (α9 Gen8).
*Garanzia di 5 anni sul pannello OLED e OLED Care+: Nei primi 2 anni la garanzia copre il pannello, le parti di ricambio e la manodopera. Dal terzo al quinto anno è coperto solo il pannello. La manodopera è esclusa.
OLED Care+ copre i modelli premium LG OLED W6 e G6.
*Galleria selezionata in base ai gusti dell'utente: i contenuti sono curati secondo 16 profili diversi, a cui l'utente viene associato dopo aver risposto alle domande.
*Opere dell'Intelligenza Artificiale in LG Gallery+: La funzione AI generativa è disponibile solo in alcune regioni o modelli.
L’abbonamento include 20 crediti al mese. Un credito consente di generare un’immagine.
A seconda delle prestazioni del dispositivo, della dimensione del file e della velocità di rete, la velocità di trasferimento dei file di LG Link può variare.
Alcune estensioni di file potrebbero non essere supportate da LG Link a seconda delle specifiche del dispositivo.
LG Link può utilizzare un dispositivo di archiviazione esterno se utilizzato in base alle specifiche di memoria del dispositivo.
*Sincronizzazione LG Gallery+ con Google Foto: la sincronizzazione necessita l'account Google Foto e almeno 10 foto nell’app.
*Gallery Mode e risparmio energetico: la modalità Risparmio energetico si attiva solo quando sono attive sia la Gallery Mode sia Always Ready. Se Always Ready è disattivata, in Gallery Mode il TV consuma la stessa quantità di energia di quando è acceso.
*LG Channels: il supporto per alcuni LG Channels varia a seconda della regione.
*Home Hub e compatibilità dispositivi Matter: il TV supporta i dispositivi Wi-Fi Matter. I servizi e le funzionalità supportati da Matter possono variare a seconda dei dispositivi collegati. La connessione iniziale per ThinQ e Matter deve avvenire tramite l’app ThinQ sullo smartphone.
*AI Picture Pro: AI Picture Pro funziona con qualsiasi contenuto protetto da copyright sui servizi OTT.
Le immagini vengono ottimizzate fino a raggiungere una qualità simile al 4K. I risultati possono variare a seconda della risoluzione della sorgente.
Elaborazione delle immagini più veloce comparato al processore α9 Gen8 del 2025, basato su comparazione delle specifiche interne.
*AI Object Remastering Ultra: deve essere attivato tramite il menu della modalità audio e il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto.
*11.1.2 canali virtuali: il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto.
*AI Search: AI Search è disponibile sui modelli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD abilitati webOS Re:New Program, compresi quelli rilasciati dal 2022 in poi.
I servizi AI Search sono basati su funzioni AI di terzi partner, soggette a possibili variazioni o interruzioni per regione e dispositivo.
È necessaria una connessione a Internet e i servizi AI dei partner potrebbero essere soggetti a modifiche o richiedere un abbonamento.
Questa funzione può variare a seconda della regione e del modello.
*AI Concierge: alcune di queste funzionalità potrebbero non essere supportate in determinate regioni o modelli.
I menu visualizzati potrebbero essere diversi al momento del rilascio.
I consigli sulle parole chiave variano in base all’app e all’ora del giorno.
La scheda “In This Scene” sfrutta le informazioni contenute nell'EPG (Guida elettronica dei programmi).
La scheda “On Now” non è disponibile su Netflix e altre app di streaming. In questi casi la scheda non verrà visualizzata.
La scheda “Generative AI” è disponibile in alcune regioni o modelli.
*AI Voice con My Page: a seconda della regione e della connettività di rete, potrebbero essere visualizzati contenuti ridotti o limitati.
Il supporto Voice ID può variare in base alla regione e al Paese ed è disponibile sui TV OLED, QNED, NANO 4K UHD lanciati dal 2024 in poi e sui TV MRGB e FHD lanciati dal 2026.
Funziona solo con le app che supportano l’account Voice ID.
Una persona con una voce simile potrebbe accedere al profilo Voice ID. Il riconoscimento del profilo potrebbe non funzionare se la voce cambia a causa di motivi di salute o altri fattori.
I widget forniti possono variare a seconda del Paese e sono soggetti a modifiche o interruzioni senza preavviso.
My Page si applica ai TV OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD 2026.
*AI Chatbot: è necessaria una connessione internet.
È possibile collegare l’AI Chatbot al servizio clienti.
*webOS Re:New Program: webOS Re:New è un programma di aggiornamento software ed è disponibile solo su modelli selezionati. Il numero di aggiornamenti e la durata del supporto Re:New possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.
Il programma di aggiornamento, così come le caratteristiche, le applicazioni e i servizi possono variare in base al modello e alla regione.
Le funzionalità, i contenuti e i servizi disponibili sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.
*Telecomando Puntatore AI Magic Remote: il telecomando puntatore permette di accedere alle funzioni AI del TV. Non integra funzioni AI.
Il design, la disponibilità e le funzioni del Telecomando puntatore con AI possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello. Il modello disponibile per il mercato italiano include sempre i tasti numerici.
Per usare alcune funzioni è necessaria una connessione internet.
*Caratteristiche gaming (165Hz, G-SYNC): Necessita sorgenti video che supportano 165Hz
NVIDIA G-Sync è compatibile con schede grafiche della serie RTX e con quelle GTX16. Verifica la compatibilità con la tua scheda grafica.
*Caratteristiche gaming (VESA DSC): I TV LG OLED sono certificati DSC da VESA.
*Servizio NVIDIA GeForce NOW: È richiesto l’abbonamento al servizio GeForce NOW. I servizi offerti possono variare a seconda del piano di adesione.
Disponibile solo su LG OLED W6, G6, C6 e MRGB95, MRGB9M.
La disponibilità di GeForce NOW può variare a seconda del Paese.
In modalità ULL, è possibile collegare un solo controller. L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.
Per prestazioni di streaming ottimali, consigliamo la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.
*Compatibilità con controller ULL: in modalità ULL, è possibile collegare un solo controller. L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.
Per prestazioni ottimali, consigliamo la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.
Il controller è venduto separatamente.
*Tempo di risposta 0,1ms: Gli schermi LG OLED sono stati certificati da Intertek per Tempi di risposta 0,1ms (Gray-to-Gray) e prestazioni di gioco qualificate.
*Caratteristiche gaming (HGiG e ClearMR): HGiG è un gruppo di aziende volontarie del mondo dei videogiochi e degli schermi TV che mira a scrivere e rendere disponibili al pubblico delle linee guida che migliorino l’esperienza di gioco in HDR.
Il supporto per HGiG può variare a seconda del Paese.
ClearMR è un programma di certificazione VESA per valutare le prestazioni del display nella riduzione del motion blur.
*Supporto servizi gaming in streaming: il supporto per i servizi cloud gaming potrebbe variare.
Alcuni servizi necessitano un abbonamento e un controller.
Il controller è venduto separatamente.
*Dolby Vision e Ambient FILMMAKER Mode: Ambient FILMMAKER MODE è un marchio registrato di UHD Alliance, Inc.
Il TV supporta Ambient FILMMAKER MODE con Dolby Vision.
Ambient FILMMAKER MODE si avvia automaticamente su AppleTV+ e sull’app Amazon Prime video.
Ambient FILMMAKER MODE funziona solo con i modelli dotati di sensore di luminosità.
*LG Sports Portal con AI Concierge: la scheda “In This Scene” è disponibile nei Paesi che supportano l’EPG.
L’ambito del supporto può variare a seconda del Paese.
Le informazioni fornite da AI Concierge sono solo a scopo informativo generale e potrebbero non essere accurate. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali azioni o decisioni prese sulla base di tali informazioni.
Pronostici generati da intelligenza artificiale. Contenuti a solo scopo informativo e di intrattenimento: nessuna garanzia di accuratezza né di esito. Non costituiscono consulenza né invito a scommettere. L’utente mantiene la piena autonomia decisionale e si assume ogni responsabilità per l’uso che fa dei contenuti.
*LG Sound Suite: I componenti del sistema audio Sound Suite sono venduti separatamente
*Dolby Atmos FlexConnect con fino a 50 combinazioni possibili: Richiede una connessione Wi-Fi domestica e LG Sound Suite.
Le configurazioni dipendono dai componenti Sound Suite acquistati.