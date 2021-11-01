НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА LG ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПОЯВИТСЯ В RENAULT MÉGANE E-TECH ELECTRIC

Новая система LGIVIна базе GoogleAndroidAutomotive и Android 10 оптимизирована для удобства и связи

СЕУЛ, 1 ноября 2021 года – Автомобильная информационно-развлекательная система (IVI) нового поколения от LG Electronics (LG) дебютирует в новом Renault Mégane E-TECH Electric в 2022 году. Впечатляющий электромобиль, оснащенный передовой системой IVI от LG, был представлен и отмечен высокой оценкой на IAA MOBILITY 2021 – крупнейшей международной выставке и саммите автомобильной промышленности, который недавно прошел в Мюнхене, Германия.











Программное обеспечение системы IVI было разработано LG в партнерстве с Renault и создано на базе Google Android Automotive. Это первое ПО от LG с использованием Scaled Agile Framework (SAFe), набора принципов и процессов, помогающих крупным организациям внедрять гибкие методологии для более быстрой разработки и предоставления высококачественных продуктов и услуг. Оно работает независимо от аппаратного обеспечения автомобиля и предлагает целый ряд функций, повышающих удобство использования, таких как возможность обновления операционной системы по беспроводной сети и удаленная проверка уровня заряда автомобиля.

Более того, система IVI от LG стала первой системой на базе Android 10, получившей сертификат Google Automotive Services (GAS). Платформа предлагает интеллектуальные информационно-развлекательные услуги и простой доступ к различным приложениям Google, включая Google Assistant, Google Maps и Google Play, через центральный информационный дисплей (CID). Благодаря интуитивно понятному человеко-машинному интерфейсу (HMI) и удобному пользовательскому опыту, система использует растущие возможности LG как поставщика решений для автомобильной промышленности, чтобы удовлетворить потребности современных водителей и сделать поездки более комфортными.

Будучи инновационным партнером автономных транспортных средств будущего, компания LG Vehicle component Solutions (VS) заслужила репутацию мирового поставщика систем IVI и усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS), которые отражают самые последние разработки и тенденции в области мобильности. Бизнес-подразделение постоянно расширяет свои возможности и рыночный охват путем различных усилий, включая приобретение поставщика автомобильных систем освещения и фар ZKW Group, а также недавнее совместное предприятие с Magna International для создания LG Magna e-Powertrain, запущенное в июле.











«Цифровые приборные панели быстро изменили способ взаимодействия водителей и пассажиров со своими автомобилями, обеспечивая большую персонализацию и удобство», – сказал Тьерри Каммаль, вице-президент Renault Software Factory Alliance Global. «Мы считаем, что продолжительное сотрудничество с LG сыграло решающую роль в создании выдающейся панели на базе Android для нашего Mégane E-TECH Electric, представленного на выставке IAA MOBILITY».





«Наша новая система IVI не только удовлетворяет, а даже превосходит растущий спрос на стабильные, передовые и удобные в использовании программные платформы для автомобилей», – сказал доктор Ким Джин-йонг, президент компании LG Vehicle component Solutions. «Благодаря постоянному развитию инноваций и сотрудничеству с такими опытными партнерами, как Renault, LG стремится разнообразить опыт в автомобильной сфере и укрепить позиции в качестве поставщика решений для мировой автомобильной промышленности».

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