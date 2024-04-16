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Кондиционер LG ARTCOOL Mirror, AC12BK | до 36 м²
Проверено TUV
* TUV подтвердил, что 99,99% бактерий (Золотистый стафилококк, Эпидермальный стафилококк и Клебсиелла пневмонии) были удалены из вентилятора кондиционера после 4-часового воздействия ультрафиолетовых светодиодных ламп.
Проверено KTR
* KTR подтвердил, что 99,99% бактерий (Золотистый стафилококк, Эпидермальный стафилококк и Клебсиелла пневмонии) были удалены из вентилятора кондиционера после 4-часового воздействия ультрафиолетовых светодиодных ламп.
Проверено TUV
* TÜV Rheinland подтвердил, что Plasmaster™Ionizer++ удаляет до 99,9% бактерий (золотистый стафилококк, кишечная палочка и синегнойная палочка)
Проверено Intertek
* KTR подтвердил, что 99,99% бактерий (Золотистый стафилококк, Эпидермальный стафилококк и Клебсиелла пневмонии) были удалены из вентилятора кондиционера после 4-часового воздействия ультрафиолетовых светодиодных ламп.
Проверено TUV
Инверторные кондиционеры LG (US-Q242K*) охлаждают на 40 % быстрее, чем неинверторные кондиционеры LG (TS-H2465DAO). * Начальная температура (35 ℃ снаружи, 33 ℃ в помещении), заданная температура (26 ℃).
Проверено TUV
Инверторные кондиционеры LG (US-Q242K*) экономят до 70 % больше энергии, чем неинверторные кондиционеры LG (TS-H2465DAO). *Начальная температура (35℃ снаружи, 33℃ в помещении), заданная температура (26 ℃), время тестирования (8 часов).
* Согласно внутренним испытаниям LG, уровень шума кондиционера LG DUAL Inverter ниже 19 дБА. (Модель - V10API)
10 Лет Гарантии
Уверенность в качестве работы компрессора с 10-летней гарантией.
Проверено Allergy UK
* Allergy UK подтвердил, что фильтр имеет покрытие для удаления вредных веществ, таких как пылевые клещи, грибки и плесень, витающие в воздухе, которые могут вызывать аллергию.
Умное Управление для Умной Жизни
Голосовое Управление с Помощником Алиса
Управляйте из Любой Точки Мира
Эффективное Обслуживание Продукта
* Голосовое управление возможно после сопряжения приложений LG ThinQ и Yandex и при наличии Умной колонки с Голосовым помощником Алиса
* LG SmartThinQ теперь переименован в LG ThinQ.
* Интеллектуальные функции и голосовой помощник могут различаться в зависимости от страны и модели. Обратитесь к местному продавцу или в компанию LG за информацией о доступности услуг.
* Умная колонка с голосовым управлением не входит в комплект.
Простой Контроль Энергопотребления
Дисплей информирует вас, чтобы вы могли легко отслеживать и снижать потребление энергии*.
*Потребление энергии при работе кондиционера.
Шаг 2. 4-х Цветный Смарт Дисплей
Быстрая и легкая установка
Наслаждайтесь прохладным воздухом быстрее с кондиционером, установка которого требует меньше времени и усилий.
Более комфортная обстановка для сна
Испытайте самые комфортные условия для сна с автоматически регулируемыми функциями*. *Когда активирована функция комфортного сна.
Простое управление в темноте
Благодаря мягкой подсветке кнопок на пульте управления, у вас есть возможность регулировать работу кондиционера без включения света
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-
Тип кондиционера
Настенная сплит система
-
Режим Лето/Зима
●
-
Тип мотора
DUAL Inverter Compressor™
-
Максимальная площадь охлаждения, м²
до 36
-
Мощность охлаждения, кВт.
3.5
-
Мощность обогрева, кВт.
4.0
-
Класс энергоэффективности (Охлаждение/Обогрев)
A++ / A+
-
Потребление электроэнергии (охлаждение/обогрев), кВт*ч/год
186 / 875
-
Диапазон рабочей температуры (охлаждение), ⁰C
-15 ~ +48
-
Диапазон рабочей температуры (обогрев), ⁰C
-15 ~ +24
ХЛАДАГЕНТ
-
Тип
R32
-
Количество, грамм
700
-
Дополнительная заправка, г/м
20
-
Управление
Электронный расширительный клапан
-
Коэффициент глобального потепления
675
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
-
Уровень шума, охлаждение (Макс/Высокий/Средний/Низкий/Мин), дБ.
45 / 41 / 35 / 27 / 19
-
Уровень шума, обогрев (Макс/Высокий/Средний/Низкий/Мин), дБ.
45 / 41 / 35 / 27
-
Габариты без упаковки (ШхВхГ), мм
837 x 308 x 192
-
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм
882 x 385 x 253
-
Вес без упаковки, кг
9.9
-
Вес в упаковке, кг
12.5
НАРУЖНЫЙ БЛОК
-
Скорость вращения при охлаждении, об/мин (Мин ~ Макс)
230 ~ 1000
-
Скорость вращения при обогреве, об/мин (Мин ~ Макс)
230 ~ 1000
-
Уровень шума, охлаждение, дБ
48
-
Уровень шума, обогрев, дБ
50
-
Габариты без упаковки (ШхВхГ), мм
717 x 495 x 230
-
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм
836 x 540 x 321
-
Вес без упаковки, кг
25.1
-
Вес в упаковке, кг
27.2
ТРУБОПРОВОД
-
Жидкость, мм/[дюймы]
6.35 [1/4]
-
Газ, мм/[дюймы]
9.52 [3/8]
-
Дренажный шланг (внутренний/наружный), мм
16.0/21.5
-
Длина шлангов (мин ~ средняя ~ макс), м
3 ~ 7.5 ~ 15
-
Максимальный перепад по высоте (между внутренним и наружным блоками), м
7
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
-
Wi-Fi
●
-
UVnano™
●
-
Автоматическая очистка
●
-
Ионизация
●
-
Таймер
до 24 часов
-
Антикоррозионное покрытие GoldFin™
●
ПОТОК ВОЗДУХА
-
Регулировка по горизонтали
5 ступеней
-
Регулировка по вертикали
6 ступеней
-
Быстрое охлаждение / Быстрый нагрев (Jet Cool)
● / ●
-
Технология Energy Control
●
КОМПЛЕКТАЦИЯ
-
Внутренний блок
●
-
Наружный блок
●
-
Инструкция по эксплуатации
●
-
Пульт управления
●
ГАРАНТИЯ
-
1 год
●
-
10 лет на компрессор
●
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